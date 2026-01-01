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Cómo usar Avatar IV

En esta lección, vas a aprender cómo darle vida a tu avatar usando Avatar IV, el modelo de avatar expresivo más avanzado de HeyGen.

Avatar IV te permite generar interpretaciones habladas realistas a partir de una foto o un video, sin cámaras, grabaciones ni montajes de estudio.

Crea un video con Photo to Video

Desde la página principal de HeyGen, abre Apps y selecciona Photo to Video.

Sube una foto o elige una imagen de muestra. Luego agrega tu contenido escribiendo un script o subiendo un archivo de audio. Si necesitas inspiración, haz clic en Surprise Me para generar un script automáticamente.

Para obtener mejores resultados, mantén tu video por debajo de 180 segundos.

Si estás usando un guion escrito, selecciona una voz. Puedes elegir una de tus voces existentes, escoger una de la HeyGen Library o generar una voz nueva con Voice Design ingresando un prompt personalizado.

Configura el movimiento y la expresividad

Después, elige tu modo de generación de movimiento. Selecciona Faster para obtener resultados más rápidos o Quality para una calidad de salida más alta. Ten en cuenta que el modo Quality usa el doble de créditos.

Configura el nivel de expresividad en Bajo, Normal o Alto, según qué tan animado quieras que se vea el avatar.

En el campo Custom Motion, puedes escribir indicaciones de movimiento o elegir entre opciones preestablecidas para guiar el movimiento del avatar.

También puedes ajustar la resolución de 720p a 1080p.

Cuando todo esté listo, haz clic en Generar. Tu video aparecerá en tus Proyectos cuando termine el procesamiento.

Usa el avatar IV en AI Studio

También puedes aplicar Avatar IV directamente dentro de AI Studio.

Elige tu avatar y luego abre el menú del motor de avatar en el editor de guion, junto al selector de voz. Desde ahí, cambia entre Avatar Unlimited y Avatar IV.

Selecciona Avatar IV, elige tu modo de generación, ajusta la expresividad y agrega prompts de movimiento personalizados o presets. Puedes actualizar los presets para explorar nuevas variaciones.

Cuando tengas listas tus configuraciones, haz clic en Generar para renderizar el video.

Finaliza y envía

Los videos de Avatar IV usan Créditos Generativos, que HeyGen calcula automáticamente.

Confirma tu configuración y haz clic en Enviar para crear tu video final.

Ahora ya aprendiste cómo crear avatares parlantes realistas y expresivos usando Avatar IV. Esta función es ideal para mensajes personales, narrativas creativas y contenido de alta calidad generado con IA, entregado de forma rápida y sin esfuerzo.