Für Colenso war es ein echter Wendepunkt, die Unternehmenslizenz einfach testen zu können, bevor man sich festlegte. Wie Anna berichtet, „Unser Account-Manager Cathal konnte uns mit einer Testversion einrichten, was alles so viel einfacher machte. Aus unserer Testphase heraus waren wir uns sicher, dass HeyGen Enterprise das tun würde, was wir benötigten, bevor wir den großen Kauf tätigten.“

Außerdem hat die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit der Plattform den Ausschlag gegeben. „Wir konnten das Grading und die Beleuchtung auf die richtige Weise anpassen, um HeyGen sowohl kinoreif als auch natürlich wirken zu lassen. Alle waren wirklich beeindruckt von den Ergebnissen“, sagt Hadleigh Sinclair, Kreativdirektor bei Colenso.

Nachdem sie die richtige Kombination von Technologien gefunden hatten, nutzten sie HeyGens Studio-Avatar und Instant-Avatar-Technologie, um einen hochflexiblen und einfach zu bedienenden digitalen Klon von Liz zu erstellen – das neue Gesicht von Skinny Mobile. Zusätzlich zu HeyGen haben sie ein leistungsstarkes Toolkit entwickelt, das Flux für wilde Hintergründe, Topaz für das Hochskalieren, Runway und eine Vielzahl anderer Tools in einer bequemen Benutzeroberfläche nutzt, um alle Teile zusammenzuführen. Dies ermöglichte es ihnen, Liz in alles zu verwandeln, was ihre Kreativität sich ausdachte – einen Wikinger, Fußballtrainer, Astronauten, Nachrichtensprecher, was auch immer. Skinny liebte es, das Publikum verstand es, und Liz' Direktive „mach es seltsamer“ trieb Colenso dazu, die kreativen Grenzen weiter auszutesten.

Erstellung des Spielbuchs für erfolgreiche Kampagnen mit KI

Colenso befand sich in der ungewöhnlichen Lage, eine Technologie zu haben, die zu gut funktionierte. Hadleigh teilt mit: „Es ist wirklich schwer, den Unterschied zwischen der KI-Version von Liz und der echten Liz zu erkennen, es sei denn, man weiß, worauf man achten muss. Wir haben tatsächlich die HeyGen-Ergebnisse wieder durch Runway laufen lassen, damit wir irgendwie wieder diese gesamte KI-Ästhetik erhalten und offener über unseren Einsatz von KI sein können.“

Das Ergebnis beeindruckte sowohl Skinny als auch Liz gleichermaßen. Skinnys Team hat die Kampagne nicht nur genehmigt – sie haben sie gefeiert und sofort ihr bahnbrechendes Potenzial für die Marke und den einzigartigen Anwendungsfall für KI erkannt. Liz beobachtete, wie ihr digitales Ich sich zu etwas entwickelte, das über ihre Vorstellungskraft hinausging, und sich vom Skinny-Botschafter zu einem Kulturgesprächsanreger verwandelte.