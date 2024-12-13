Colenso BBDO, die in Neuseeland ansässige Werbeagentur, hat eine Geschichte darin, globale Aufmerksamkeit vom Rand der Welt aus mit ihren bahnbrechenden Kampagnen zu erregen. Sie haben die Kunst perfektioniert, Kampagnen zu kreieren, die Unfug und Einfallsreichtum verbinden und zuletzt auch KI-Technologie mit HeyGen.
Für seinen Kunden Skinny Mobile, den beliebten Telekommunikationsanbieter in Neuseeland, startete Colenso die Marketingkampagne 'The Unlimited Spokesperson', die nicht nur Gespräche anregte, sondern auch die begeistertsten Kunden feierte. Durch 'The Unlimited Spokesperson' machte sich Colenso auf die Suche nach dem glücklichsten Kunden von Skinny, kreierte einen digitalen Klon von ihnen und verwandelte sie im Austausch für ein Leben lang kostenlose Anrufe und Nachrichten in einen Markenbotschafter.
Die Suche führte sie zu Liz, einer eingefleischten Skinny-Kundin, die abseits der ausgetretenen Pfade in Kerikeri lebte und zuvor als Telekommunikationsingenieurin gearbeitet hatte. Sie war die perfekte Person für die Kampagne.
Die Suche nach der richtigen KI-Plattform
Für Colenso war es nicht so einfach, die perfekte Technologie zu finden, wie den perfekten Sprecher zu finden. Unter der fachkundigen Anleitung von Creature Post. Das Team setzte eine Reihe von KI-Tools auf die Probe und integrierte HeyGen als Teil ihrer Gewinnformel, um seine Kampagne zu befeuern.
„HeyGen ist ein unschätzbarer Teil unseres Werkzeugkastens, um die Kampagne zum Leben zu erwecken. Es ist erstaunlich im Social-Media-Bereich, und wir haben es umfassend in unseren TVC-Produktionsprozess integriert“, sagte Anna Flaws, Lead Integrated Producer bei Colenso.
Für Colenso war es ein echter Wendepunkt, die Unternehmenslizenz einfach testen zu können, bevor man sich festlegte. Wie Anna berichtet, „Unser Account-Manager Cathal konnte uns mit einer Testversion einrichten, was alles so viel einfacher machte. Aus unserer Testphase heraus waren wir uns sicher, dass HeyGen Enterprise das tun würde, was wir benötigten, bevor wir den großen Kauf tätigten.“
Außerdem hat die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit der Plattform den Ausschlag gegeben. „Wir konnten das Grading und die Beleuchtung auf die richtige Weise anpassen, um HeyGen sowohl kinoreif als auch natürlich wirken zu lassen. Alle waren wirklich beeindruckt von den Ergebnissen“, sagt Hadleigh Sinclair, Kreativdirektor bei Colenso.
Nachdem sie die richtige Kombination von Technologien gefunden hatten, nutzten sie HeyGens Studio-Avatar und Instant-Avatar-Technologie, um einen hochflexiblen und einfach zu bedienenden digitalen Klon von Liz zu erstellen – das neue Gesicht von Skinny Mobile. Zusätzlich zu HeyGen haben sie ein leistungsstarkes Toolkit entwickelt, das Flux für wilde Hintergründe, Topaz für das Hochskalieren, Runway und eine Vielzahl anderer Tools in einer bequemen Benutzeroberfläche nutzt, um alle Teile zusammenzuführen. Dies ermöglichte es ihnen, Liz in alles zu verwandeln, was ihre Kreativität sich ausdachte – einen Wikinger, Fußballtrainer, Astronauten, Nachrichtensprecher, was auch immer. Skinny liebte es, das Publikum verstand es, und Liz' Direktive „mach es seltsamer“ trieb Colenso dazu, die kreativen Grenzen weiter auszutesten.
Erstellung des Spielbuchs für erfolgreiche Kampagnen mit KI
Colenso befand sich in der ungewöhnlichen Lage, eine Technologie zu haben, die zu gut funktionierte. Hadleigh teilt mit: „Es ist wirklich schwer, den Unterschied zwischen der KI-Version von Liz und der echten Liz zu erkennen, es sei denn, man weiß, worauf man achten muss. Wir haben tatsächlich die HeyGen-Ergebnisse wieder durch Runway laufen lassen, damit wir irgendwie wieder diese gesamte KI-Ästhetik erhalten und offener über unseren Einsatz von KI sein können.“
Das Ergebnis beeindruckte sowohl Skinny als auch Liz gleichermaßen. Skinnys Team hat die Kampagne nicht nur genehmigt – sie haben sie gefeiert und sofort ihr bahnbrechendes Potenzial für die Marke und den einzigartigen Anwendungsfall für KI erkannt. Liz beobachtete, wie ihr digitales Ich sich zu etwas entwickelte, das über ihre Vorstellungskraft hinausging, und sich vom Skinny-Botschafter zu einem Kulturgesprächsanreger verwandelte.
Ein Aspekt, der diese Kampagne hervorhob, war HeyGens Fähigkeit, eine beständige Herausforderung beim Einsatz von KI zu lösen: die Charakterkonsistenz. Während frühere Plattformen Avatare hervorbrachten, die von Szene zu Szene leicht unterschiedlich aussahen, ermöglichte HeyGen Colenso eine nahtlose Charakterpräsenz, die Liz' Wesen beibehielt, egal ob sie als professionelle Nachrichtensprecherin oder als Astronautin auftrat.
Für Colenso war die Kampagne nicht nur ein Einsatz von KI um der KI willen – es ging darum, die Grenzen der Kreativität zu erweitern, das Skurrile zu umarmen und sogar damit zu beginnen, das Regelwerk dafür zu schreiben, wie KI in Neuseeland genutzt wird. Die Kampagne war vor allem deshalb wirkungsvoll, weil sie KI feierte und das Publikum zu einem Gespräch über kreative Möglichkeiten einlud, anstatt sie zu verstecken. Und vielleicht der größte Indikator für den Erfolg der Kampagne ist die Offenheit des Publikums gegenüber KI – natürlich nur, wenn es auf die richtige Weise gemacht wird – während Colenso weiterhin kreativ wirkungsvolle und ambitionierte Ideen für seine Kunden entwickelt.