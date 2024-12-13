Personalisiertes Video
Marketing
Unternehmen

Wie Lattice HeyGen verwendete, um KI-generierte Einführungsvideos zu erstellen

Lattice

altalt
INDUSTRIEUnternehmen
ABTEILUNGMarketing
STANDORT🌍 San Francisco, Kalifornien

Erstellen Sie personalisierte, von KI generierte Einführungsvideos

Lattice ist die führende KI-betriebene Plattform für Personalwesen. Seit acht Jahren ist Lattice ein Pfeiler der Innovation in der HR-Technologie, verwandelt Manager in Führungskräfte, Mitarbeiter in Spitzenkräfte und Unternehmen in die besten Arbeitsplätze. Im 'State of People Strategy Report 2024' von Lattice berichteten 62% der HR-Teams von stagnierenden oder sinkenden Budgets, wobei zwei Drittel der Befragten angaben, sie würden Möglichkeiten in Betracht ziehen, KI zu nutzen.

Um Unternehmen und deren Mitarbeitern zu helfen, möchte Lattice mit den besten KI-Lösungen der Branche zusammenarbeiten. Um personalisierte Videos zu erstellen, hat sich Lattice mit HeyGen zusammengetan, um Teams die Erstellung von individuellen Einarbeitungsvideos für ihre neuen Mitarbeiter zu ermöglichen – damit diese sich willkommen fühlen und eine menschlichere Mitarbeitererfahrung schaffen.

Empfohlene Geschichten

E-LearningVideo Translation

Rosetta-Stein

Entdecken Sie, wie Rosetta Stone das Sprachenlernen mit den KI-Werkzeugen von HeyGen verbessert, indem fesselnde, mehrsprachige Videoinhalte erstellt werden, die Barrieren effektiv überwinden.

altalt
MarketingAvatar Video

Ogilvy

Entdecken Sie, wie Ogilvy HeyGen AI-gesteuertes personalisiertes Videomarketing nutzt, um ansprechende, maßgeschneiderte Inhalte zu erstellen, die das Publikumsengagement und die Ergebnisse steigern.

altalt
TrainingAvatar Video

Sibelco

Sibelco verbesserte die Sicherheit und die betriebliche Schulung durch die Nutzung der HeyGen AI-Videoplattform, wodurch das Engagement gesteigert und eine effektive Kommunikation weltweit sichergestellt wurde.

altalt
Funktionen und Vorteile

One-click Localization

Speak directly to your audience in their language, with cultural flair that builds trust.

altalt

Use Cases

From Creators to Marketers.

100+ Use Cases for HeyGen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo