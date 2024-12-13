Erstellen Sie personalisierte, von KI generierte Einführungsvideos

Lattice ist die führende KI-betriebene Plattform für Personalwesen. Seit acht Jahren ist Lattice ein Pfeiler der Innovation in der HR-Technologie, verwandelt Manager in Führungskräfte, Mitarbeiter in Spitzenkräfte und Unternehmen in die besten Arbeitsplätze. Im 'State of People Strategy Report 2024' von Lattice berichteten 62% der HR-Teams von stagnierenden oder sinkenden Budgets, wobei zwei Drittel der Befragten angaben, sie würden Möglichkeiten in Betracht ziehen, KI zu nutzen.

Um Unternehmen und deren Mitarbeitern zu helfen, möchte Lattice mit den besten KI-Lösungen der Branche zusammenarbeiten. Um personalisierte Videos zu erstellen, hat sich Lattice mit HeyGen zusammengetan, um Teams die Erstellung von individuellen Einarbeitungsvideos für ihre neuen Mitarbeiter zu ermöglichen – damit diese sich willkommen fühlen und eine menschlichere Mitarbeitererfahrung schaffen.