Copient.ai ist eine fortschrittliche KI-Trainingsplattform, die realistische, ungeskriptete Kundeninteraktionen in einer sicheren Umgebung für agiles Verkaufstraining simuliert. Verkaufsleiter wissen, dass es entscheidend ist, dass ihre Teams die Materialien verstehen und sie gut genug kennen, um Gespräche zu führen, Entdeckungsanrufe zu tätigen und Produkte mit Zuversicht zu präsentieren. Leider reichen Videos und Quizze nicht immer aus. Verkaufsteams benötigen eine Möglichkeit, ungeskriptete Rollenspiele im großen Maßstab durchzuführen, mit all den spezifischen Nuancen, denen das Team in realen Szenarien gegenüberstehen wird.

Um diese gewinnbringende Kombination zu schaffen, benötigte Copient.ai einen Partner, der interaktiveres, ansprechenderes und skalierbareres Verkaufstraining anbieten konnte, um geschäftliche Auswirkungen in Rekordzeit zu erzielen. Das war der Moment, als Copient.ai seine Gesprächs-KI-Technologie mit den interaktiven Avataren von HeyGen kombinierte – um der Konkurrenz voraus zu sein und die Art und Weise, wie Verkaufsteams heute in unserer schnelllebigen Zeit lernen und sich anpassen, zu transformieren.

„Wir stehen im aktiven Wettbewerb mit einer wachsenden Anzahl von Unternehmen, die versuchen, das Problem des Rollenspiels im großen Maßstab zu lösen, aber durch unsere Zusammenarbeit mit HeyGen sind wir der Konkurrenz voraus.“

- Keyton Weissinger, CTO bei Copient.ai

Kommunikation der neuesten und besten Entwicklungen in einer komplexen Landschaft

Copient.ai begann als interne Schulungslösung für Copient Health, ein Gesundheitsunternehmen, das maschinelles Lernen nutzt, um die Effizienz und den Betrieb in Krankenhäusern und Operationszentren landesweit zu steigern. Die Gründer erlebten aus erster Hand, wie Vertriebsmitarbeiter darum kämpften, die komplexe Landschaft des Verkaufs von Gesundheitstechnologie zu beherrschen. Als Reaktion auf diese Herausforderung entwickelte das Team ein chatbasiertes Schulungstool, um den Schulungsprozess zu beschleunigen, das sich zu Copient.ai weiterentwickelte. Jetzt revolutioniert es das Verkaufstraining in Branchen weit über das Gesundheitswesen hinaus.

Was Copient.ai von traditionellen Verkaufstrainingsplattformen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, hyperrealistische Verkaufsszenarien durch konversationelle KI zu simulieren, die es Verkaufsteams ermöglicht, an ungeskripteten Rollenspielen teilzunehmen, die speziell auf die einzigartigen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind, einschließlich detaillierter Käuferpersönlichkeiten, tiefgehender Produktkenntnisse und anpassbarer Verkaufsmethoden, um sie besser auf die reale Welt vorzubereiten. Als es für das Team an der Zeit war, das textbasierte Erlebnis in ein vollständig immersives umzuwandeln, in dem Verkaufsmitglieder einen KI-Avatar sehen und mit ihm interagieren konnten, entsprachen keine Lösungen ihren hohen Erwartungen und Anforderungen an einen Copient.ai-Avatar – bis sie auf HeyGen stießen.

Den virtuellen Trainer mit HeyGens KI-Technologie unterrichten

Heute integriert Copient.ai interaktive Avatare von HeyGen in seine Verkaufstrainingsplattform, wodurch Verkaufsteams dynamische Rollenspielgespräche führen, ihre Verkaufsansprachen verfeinern und den Umgang mit Einwänden üben können. Die Plattform nutzt die emotional intelligenten Avatare von HeyGen, um hyperrealistische Simulationen zu erstellen, in denen Verkaufsvertreter eine konsistente, nach Bewertungsrastern basierte Beurteilung und Coaching zu ihrer Leistung erhalten. Es sind nicht nur Verkaufsteams, die Copient.ai nutzen. Eine wachsende Liste von erstklassigen universitären Wirtschaftsprogrammen setzt Copient.ai ein, um Rollenspiele zu skalieren und professionelle Wirtschaftsstudenten auf echte Karrieren im Verkauf vorzubereiten. Die automatisierten Rollenspiele mit Echtzeitbewertung und Coaching haben sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, besonders in großen Klassenzimmern mit über 200 Studenten, wo Einzelcoaching weniger praktikabel ist.

„Wenn wir Copient.ai an unsere Kunden, insbesondere Universitäten, liefern, haben sie ein sehr strenges Bewertungsschema, um jede Interaktion zu bewerten und sicherzustellen, dass die Studierenden konstantes, unvoreingenommenes Feedback und Coaching erhalten“, sagte Josh Byrd, Chief Growth Officer bei Copient.ai. „Vor der KI mussten Professoren, Lehrassistenten und Kommilitonen die Rollenspiele und Bewertungen persönlich oder in einer virtuellen Besprechungsumgebung durchführen, was mehrere Komplikationen mit sich brachte, die die Erfahrung der Studierenden verringerten. Wir haben einen Weg entwickelt, um ein besseres Studentenerlebnis zu liefern, die Konsistenz zu maximieren und Voreingenommenheit zu eliminieren.“

HeyGens interaktive Avatare und emotionale Fähigkeiten schaffen ein realistischeres Benutzererlebnis, das Verkaufsteams und Studenten hilft, sich effektiver in den Trainingssitzungen zu engagieren.

In allen Branchen eine perfekte Punktzahl erreichen

Der Erfolg der Plattform zeigt sich in ihrer schnellen Annahme: Seit dem offiziellen Start von Copient.ai am 1. September 2024 wurden über 14.000 Rollenspiele von 37 einzigartigen Kunden abgeschlossen und die Plattform verzeichnet täglich mehr als 500 aktive Nutzer. Keyton teilt mit, dass die Nutzer Copient.ai kontinuierlich als die „beste Echtzeit-Avatar-basierte Trainingsplattform da draußen“ beschreiben.

Im hochkompetitiven Universitätswettbewerb für Verkaufsteams belegten die Top-Fünf-Teams beim International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, und dem National Collegiate Sales Competition (NCSC) alle Copient.ai als integralen Bestandteil ihres Trainings. Führende akademische Verkaufsforscher arbeiten ebenfalls mit dem Unternehmen zusammen, um die Auswirkungen von konversationeller KI auf das Verkaufstraining zu analysieren.

Seit der Partnerschaft mit HeyGen zeigen die Daten von Copient.ai, dass Benutzer ihre Verkaufsfähigkeiten nach nur fünf Rollenspielsitzungen deutlich verbessern. Da Copient.ai sein Wachstum über verschiedene Branchen hinweg fortsetzt, von Gesundheitswesen über Bildung bis hin zu B2B-Vertrieb, ist es entscheidend, Avatare zu haben, die sich an die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden anpassen können. Mit HeyGen ist Copient.ai in der Lage, Verkaufsteams und Universitäten weltweit mit konversationellem KI-Rollenspiel, Bewertung und Coaching zu stärken, um sicherzustellen, dass Verkaufsteams maximale Verkaufsbereitschaft erreichen.