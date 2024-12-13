Wie Reply.io die TikTok-Präsenz seines CEO mit HeyGen verstärkte
Reply.io, gegründet im Jahr 2014, ist eine Multi-Channel-Vertriebsengagement-Plattform, die für interne Vertriebsteams und Agenturen entwickelt wurde, um potenzielle Kunden effizient zu erreichen.
Im Jahr 2023 strebte der Gründer und CEO Oleg Campbell danach, seine Präsenz in den sozialen Medien zu verstärken, stand jedoch aufgrund der Leitung der Vertriebsengagement-Plattform unter Zeitdruck. Er wusste, dass er AI-generierte Videoinhalte benötigte, um seinen digitalen Fußabdruck zu verbessern. Um die Glaubwürdigkeit von Reply.io zu stärken und seine Expertise zu präsentieren, nutzte Olegs Social-Media-Team den HeyGen AI Video Maker, um seine Online-Präsenz zu erhöhen, indem es ansprechende Inhalte erstellte, die seine Einsichten und die Innovationen hinter Reply.io unter Verwendung von fotorealistischen Avataren hervorhoben.
Wir sprachen mit Anastasiia Nak, der Social-Media-Managerin von Reply.io, die Olegs soziale Kanäle betreut. Seitdem sie ihren KI-Videoersteller eingeführt haben, hat ihr Team Olegs TikTok-Präsenz mit großartigen Tools wie HeyGen erheblich gesteigert, wobei der Schwerpunkt auf lokalisierter Social-Media-Inhalt liegt.
Die Herausforderung der KI-Videoerstellung
Anfangs erschien es entmutigend und kostspielig, eine Social-Media-Strategie für ihren CEO zu starten. Olegs voller Terminkalender ließ kaum Zeit, um mehrmals pro Woche Aufnahmen zu machen, zu bearbeiten und mit Produktionsteams für kreativen Social-Media-Inhalt zusammenzuarbeiten. Ohne einen optimierten Prozess und die Unterstützung eines KI-Sprachtools befürchtete das Team, dass die Präsentation von Olegs Gedankenführerschaft online nur minimale Ergebnisse erzielen würde, was es schwierig machte, konstant ansprechenden Inhalt zu liefern. Doch alles änderte sich mit der Einführung von HeyGen. Die Plattform bot dem Team erstklassige Werkzeuge, um schnell hochwertigen generativen KI-Videoinhalt zu erstellen, der nur minimale Zeit für Olegs Zustimmung erforderte – und das alles zu einem Bruchteil der üblichen Kosten.
Die beste Lösung für die Erstellung von AI-Videoinhalten
Oleg suchte nach einem Werkzeug, das seinem Team helfen würde, Zeit zu sparen und zu demonstrieren, wie KI die globale Kommunikation verändert. HeyGen hat sich schnell als die kostengünstigste und zeiteffizienteste Lösung für Anastasiia und ihre Crew herausgestellt, um Olegs persönliche TikTok-Videos zu erstellen. HeyGen hilft ihnen dabei, kreativen, von KI generierten Videoinhalt zu erzeugen, während es Olegs soziale Reichweite erheblich steigert, ohne dass er direkt involviert sein muss. Nach der Bewertung mehrerer generativer KI-Video-Plattformen entschied sich das Team für HeyGen aufgrund seiner lebensechten Avatare und des benutzerfreundlichen Videoerstellungsprozesses. Mit HeyGen kann das Social-Media-Team von Reply.io jetzt jede Woche zwischen 10 und 14 Videos produzieren, wodurch der Stress täglicher Aufnahmen entfällt und es ihnen ermöglicht wird, sinnvoll mit Olegs Publikum in Verbindung zu treten. Durch das Hochladen einer Vielzahl von Avataren über die Funktionen zur KI-Stimmklonung können sie ihre Videos leicht und oft verbessern, ohne dass die Zuschauer die Veränderung überhaupt bemerken. Anastasiias Team verbringt nicht mehr Stunden mit Videoaufnahmen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf ihre Kernkompetenz – das Erstellen von fesselndem Inhalt.
Die Ergebnisse der Nutzung von HeyGen
Nach 10 Monaten mit HeyGen hat Olegs Social-Media-Team bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Nicht nur hat die Verwendung dieses KI-Videogenerators dem Team bis zu drei Stunden Produktionszeit pro Video erspart, sondern es hat auch beeindruckende Wachstumskennzahlen auf TikTok geliefert. Anastasiia Nak Social Media Managerin bei Reply.io
Häufig gestellte Fragen zu Reply IO
Welche Vorteile bietet HeyGen für die Erstellung von Video-Avataren?
HeyGen ermöglicht endlose Skalierbarkeit, indem es Avataren ermöglicht, mit einfachen Skriptanpassungen unendlich viele Variationen zu erzeugen. Neben Flexibilität und Kreativität bietet HeyGen auch eine ansprechende Plattform für Benutzer, um mit der Erstellung ihrer Avatare zu beginnen, und Sie können sogar kostenlos starten.
Wie erleichtert HeyGen die Lokalisierung in Videos?
HeyGen bietet eine Ein-Klick-Lokalisierungsfunktion, um direkt in der Sprache des Publikums zu kommunizieren und durch kulturelle Feinheiten Vertrauen zu stärken. Dieser Aspekt der Lokalisierung betont die kulturelle Bedeutung der Lokalisierung und die Kunst der Lokalisierungsstrategie, die für eine effektive Kommunikation unerlässlich ist.
Wie hat HeyGen Reply.io dabei unterstützt, die Präsenz seines CEO auf TikTok zu steigern?
HeyGen ermöglichte die Erstellung von hochwertigen Videos effizient und verbesserte das Engagement des CEO in sozialen Medien ohne seine direkte Beteiligung. Die Umwandlung war nahtlos und zeigte, wie soziale Medien effektiv mit Plattformen wie HeyGen gestrafft werden können, wodurch Teams sich auf die Lokalisierung in sozialen Medien konzentrieren können.
Welche Herausforderung hat HeyGen dabei geholfen, Reply.io zu überwinden?
HeyGen bot einen optimierten Prozess zur Erstellung von Inhalten für soziale Medien, was Zeit sparte und die Kosten senkte. Die nahtlose Integration von fotorealistischen Avataren verbesserte die Qualität und Attraktivität ihrer Inhalte und entsprach perfekt den modernen Anforderungen.
Welche Ergebnisse erzielte Reply.io durch die Nutzung von HeyGen?
Das Team von Reply.io sparte bis zu drei Stunden pro Video und konnte die TikTok-Präsenz des CEO deutlich steigern. Das Ergebnis ist ein Beleg dafür, wie HeyGen Teams befähigt, mit Hilfe von KI-Videotools mehr zu erreichen.