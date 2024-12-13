Oleg suchte nach einem Werkzeug, das seinem Team helfen würde, Zeit zu sparen und zu demonstrieren, wie KI die globale Kommunikation verändert. HeyGen hat sich schnell als die kostengünstigste und zeiteffizienteste Lösung für Anastasiia und ihre Crew herausgestellt, um Olegs persönliche TikTok-Videos zu erstellen. HeyGen hilft ihnen dabei, kreativen, von KI generierten Videoinhalt zu erzeugen, während es Olegs soziale Reichweite erheblich steigert, ohne dass er direkt involviert sein muss. Nach der Bewertung mehrerer generativer KI-Video-Plattformen entschied sich das Team für HeyGen aufgrund seiner lebensechten Avatare und des benutzerfreundlichen Videoerstellungsprozesses. Mit HeyGen kann das Social-Media-Team von Reply.io jetzt jede Woche zwischen 10 und 14 Videos produzieren, wodurch der Stress täglicher Aufnahmen entfällt und es ihnen ermöglicht wird, sinnvoll mit Olegs Publikum in Verbindung zu treten. Durch das Hochladen einer Vielzahl von Avataren über die Funktionen zur KI-Stimmklonung können sie ihre Videos leicht und oft verbessern, ohne dass die Zuschauer die Veränderung überhaupt bemerken. Anastasiias Team verbringt nicht mehr Stunden mit Videoaufnahmen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf ihre Kernkompetenz – das Erstellen von fesselndem Inhalt.

Die Ergebnisse der Nutzung von HeyGen

Nach 10 Monaten mit HeyGen hat Olegs Social-Media-Team bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Nicht nur hat die Verwendung dieses KI-Videogenerators dem Team bis zu drei Stunden Produktionszeit pro Video erspart, sondern es hat auch beeindruckende Wachstumskennzahlen auf TikTok geliefert. Anastasiia Nak Social Media Managerin bei Reply.io

Häufig gestellte Fragen zu Reply IO

Welche Vorteile bietet HeyGen für die Erstellung von Video-Avataren?

HeyGen ermöglicht endlose Skalierbarkeit, indem es Avataren ermöglicht, mit einfachen Skriptanpassungen unendlich viele Variationen zu erzeugen. Neben Flexibilität und Kreativität bietet HeyGen auch eine ansprechende Plattform für Benutzer, um mit der Erstellung ihrer Avatare zu beginnen, und Sie können sogar kostenlos starten.

Wie erleichtert HeyGen die Lokalisierung in Videos?

HeyGen bietet eine Ein-Klick-Lokalisierungsfunktion, um direkt in der Sprache des Publikums zu kommunizieren und durch kulturelle Feinheiten Vertrauen zu stärken. Dieser Aspekt der Lokalisierung betont die kulturelle Bedeutung der Lokalisierung und die Kunst der Lokalisierungsstrategie, die für eine effektive Kommunikation unerlässlich ist.

Wie hat HeyGen Reply.io dabei unterstützt, die Präsenz seines CEO auf TikTok zu steigern?

HeyGen ermöglichte die Erstellung von hochwertigen Videos effizient und verbesserte das Engagement des CEO in sozialen Medien ohne seine direkte Beteiligung. Die Umwandlung war nahtlos und zeigte, wie soziale Medien effektiv mit Plattformen wie HeyGen gestrafft werden können, wodurch Teams sich auf die Lokalisierung in sozialen Medien konzentrieren können.

Welche Herausforderung hat HeyGen dabei geholfen, Reply.io zu überwinden?

HeyGen bot einen optimierten Prozess zur Erstellung von Inhalten für soziale Medien, was Zeit sparte und die Kosten senkte. Die nahtlose Integration von fotorealistischen Avataren verbesserte die Qualität und Attraktivität ihrer Inhalte und entsprach perfekt den modernen Anforderungen.

Welche Ergebnisse erzielte Reply.io durch die Nutzung von HeyGen?

Das Team von Reply.io sparte bis zu drei Stunden pro Video und konnte die TikTok-Präsenz des CEO deutlich steigern. Das Ergebnis ist ein Beleg dafür, wie HeyGen Teams befähigt, mit Hilfe von KI-Videotools mehr zu erreichen.