Favoured verwendet jetzt HeyGens KI-Avatar-Erstellung als Grundstein seiner rigorosen kreativen Teststrategie. „Was HeyGen uns ermöglicht hat, ist das schnelle Erstellen von Avataren für UGC-Anzeigen, was letztendlich dazu führt, dass wir wesentlich mehr Skriptvarianten testen können“, erklärt Andy. Mit HeyGen hat die Agentur ihre Testfähigkeiten dramatisch erweitert, von 10-15 verschiedenen UGC-Varianten im Monat auf 50 bis 100, was es ihnen ermöglicht, schneller die gewinnbringende Kreation zu finden und letztendlich die Leistung ihrer Kampagnen durch erhöhte Tests und Optimierung zu verbessern.

Das Team schätzt die realistischen Avatare von HeyGen sehr. „Mit HeyGen haben wir dieselbe Person in verschiedenen Kontexten aufgenommen. Die Möglichkeit, die Aufnahme oder Perspektive zu ändern, um Abwechslung zu schaffen, trägt dazu bei, den Realismus für den Verbraucher zu erhöhen“, fügt Andy hinzu. Um die Wirkung zu maximieren, integriert Favoured HeyGen mit anderen KI-Tools – verbessert Voiceovers mit ElevenLabs, erstellt Produktbilder mit Ideogram und entwickelt B-Roll mit Kling.

Die Zahlen sprechen für sich

HeyGen ermöglicht es Favoured, sich auf seine Stärken zu konzentrieren: leistungsorientierte Marketingkampagnen durchzuführen.

„HeyGen schaltet im Grunde die Leistung auf der elementarsten Ebene frei“, erklärt Andy. „Je mehr wir testen können, desto mehr können wir erkennen, was bei den Zielgruppen ankommt, was eine bessere Klickrate erzeugt, was die Kosten pro Klick senkt – all das hat Auswirkungen auf die anderen nachgelagerten Metriken jeder Kampagne.“

Effizienzsteigerungen könnten nicht offensichtlicher sein – früher brauchte jemand 20 Minuten, um zehn verschiedene Hooks zu lesen; jetzt kann Favoured fast augenblicklich 50 verschiedene Hooks erstellen. Für Favoured ist Leistung die Grundlage ihres Geschäftsmodells. Die Kundenzufriedenheit hängt von wichtigen Leistungsindikatoren ab, wie der Werberendite (ROAS) und den Akquisitionskosten. Mit den KI-Avataren von HeyGen können sie KPIs schneller erreichen, die Kampagnenausgaben effektiver skalieren und die Kundenzufriedenheit im Vergleich zu traditionellen Methoden steigern. In einer digitalen Landschaft, in der herauszustechen bedeutet, mehr zu tun, hat sich HeyGen zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Favoureds Marketingansatz entwickelt.