Wie halten Marketingagenturen mit dem neuen Tempo der digitalen Werbung Schritt? Für Favoured, eine Full-Service-Performance-Marketingagentur mit Sitz in Großbritannien, liegt die Antwort darin, mutig strategisch zu sein und neue Werkzeuge zu nutzen, um Ergebnisse freizuschalten. Mit einer Palette von Kunden, die von Start-ups bis zu etablierten Marken reichen, wie teapigs, Avon und Kodak, bietet Favoured professionelle digitale Marketingdienstleistungen mit seinem hochspezialisierten, voll integrierten Team an.
Sie wandten sich an HeyGen, um die Erstellung von Inhalten zu skalieren, was zu intensiveren kreativen Tests und einer verringerten Ermüdung der Zuschauer durch Werbeinhalte führte. Mit HeyGen hat Favoured eine Volumenstrategie gefunden, die die richtige Balance zwischen KI-Technologie und menschlicher Kreativität hält, um erstklassige Marketingkampagnen für Kunden zu liefern.
Bekämpfung von kreativer Erschöpfung und begrenzten Ressourcen
Bevor HeyGen kam, stand Favoured vor zwei Hauptproblemen: ressourcenintensive Inhalterstellung und zunehmende kreative Ermüdung. Ihr hochgradig individueller Workflow, der auf jeden einzelnen Kunden zugeschnitten war, lieferte Ergebnisse, benötigte aber umfangreiche menschliche Ressourcen. Der traditionelle Produktionsprozess für nutzergenerierte Inhalte, der die Vorproduktion und den Versand von Produkten umfasste, war zeitaufwendig und beschränkte zudem die Anzahl der Darsteller, die sie filmen konnten.
Um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, versteht Favoured den strategischen Wert der Produktion von Inhalten in großem Umfang, da selbst erfolgreiche Kreativarbeiten mit der Ermüdung des Publikums konfrontiert sind. Andy Willers, Mitbegründer von Favoured, erklärt: "Wenn wir die Ausgaben auf einer Plattform skaliert haben, gibt es einige Plattformen, wie TikTok, wo Kreativarbeiten einfach schneller ermüden. Das bedeutet, je öfter ein Nutzer eine Kreativarbeit gesehen hat, desto schlechter performt eine Kampagne." Die Aktualisierung von UGC-Inhalten wurde entscheidend, um die Leistung der Kampagne aufrechtzuerhalten, was nie endende Anforderungen schuf, die der manuelle Prozess nicht effizient erfüllen konnte.
"Vor HeyGen war dieser Prozess viel manueller und erforderte mehr menschliche Ressourcen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen," - Andy Willers, Mitbegründer von Favoured
Sie hatten sich für Runway wegen der Videogenerierung entschieden, aber als GG, ihr Content-Ersteller bei Favoured, von HeyGen erfuhr, wussten sie, dass es ein Wendepunkt für ihre Arbeitsabläufe sein würde. Andy wiederholt: „Wir hatten andere Werkzeuge benutzt, um ähnliche Dinge in der Avatar-Erstellung zu versuchen, aber HeyGen schien es am besten zu machen.“
Je mehr, desto fröhlicher mit HeyGens Avatar-Lösung
Favoured verwendet jetzt HeyGens KI-Avatar-Erstellung als Grundstein seiner rigorosen kreativen Teststrategie. „Was HeyGen uns ermöglicht hat, ist das schnelle Erstellen von Avataren für UGC-Anzeigen, was letztendlich dazu führt, dass wir wesentlich mehr Skriptvarianten testen können“, erklärt Andy. Mit HeyGen hat die Agentur ihre Testfähigkeiten dramatisch erweitert, von 10-15 verschiedenen UGC-Varianten im Monat auf 50 bis 100, was es ihnen ermöglicht, schneller die gewinnbringende Kreation zu finden und letztendlich die Leistung ihrer Kampagnen durch erhöhte Tests und Optimierung zu verbessern.
Das Team schätzt die realistischen Avatare von HeyGen sehr. „Mit HeyGen haben wir dieselbe Person in verschiedenen Kontexten aufgenommen. Die Möglichkeit, die Aufnahme oder Perspektive zu ändern, um Abwechslung zu schaffen, trägt dazu bei, den Realismus für den Verbraucher zu erhöhen“, fügt Andy hinzu. Um die Wirkung zu maximieren, integriert Favoured HeyGen mit anderen KI-Tools – verbessert Voiceovers mit ElevenLabs, erstellt Produktbilder mit Ideogram und entwickelt B-Roll mit Kling.
Die Zahlen sprechen für sich
HeyGen ermöglicht es Favoured, sich auf seine Stärken zu konzentrieren: leistungsorientierte Marketingkampagnen durchzuführen.
„HeyGen schaltet im Grunde die Leistung auf der elementarsten Ebene frei“, erklärt Andy. „Je mehr wir testen können, desto mehr können wir erkennen, was bei den Zielgruppen ankommt, was eine bessere Klickrate erzeugt, was die Kosten pro Klick senkt – all das hat Auswirkungen auf die anderen nachgelagerten Metriken jeder Kampagne.“
Effizienzsteigerungen könnten nicht offensichtlicher sein – früher brauchte jemand 20 Minuten, um zehn verschiedene Hooks zu lesen; jetzt kann Favoured fast augenblicklich 50 verschiedene Hooks erstellen. Für Favoured ist Leistung die Grundlage ihres Geschäftsmodells. Die Kundenzufriedenheit hängt von wichtigen Leistungsindikatoren ab, wie der Werberendite (ROAS) und den Akquisitionskosten. Mit den KI-Avataren von HeyGen können sie KPIs schneller erreichen, die Kampagnenausgaben effektiver skalieren und die Kundenzufriedenheit im Vergleich zu traditionellen Methoden steigern. In einer digitalen Landschaft, in der herauszustechen bedeutet, mehr zu tun, hat sich HeyGen zu einem unverzichtbaren Werkzeug in Favoureds Marketingansatz entwickelt.