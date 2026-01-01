Startseite Akademie Markenpaket So erstellen Sie Ihr Brand Kit

So erstellen Sie Ihr Brand Kit

Konsistenz ist einer der wichtigsten Aspekte beim Aufbau einer wiedererkennbaren Marke. Das Brand Kit in HeyGen macht dies einfach, indem es all Ihre visuellen Assets, Logos, Schriftarten, Farben und Medien an einem zentralen Ort bündelt. Anstatt Ihre Marke jedes Mal neu zu erstellen, wenn Sie ein Projekt starten, können Sie und Ihr Team direkt auf das Kit zurückgreifen und so sicherstellen, dass jedes Video im Einklang mit Ihrer Markenidentität aussieht und sich auch so anfühlt.

Erstellen Sie ein Brand-Kit

Wechseln Sie auf Ihrer HeyGen-Startseite zum Tab „Brand Kit“ im linken Bereich und klicken Sie auf „Neues Brand Kit“.

Sie können die URL Ihrer Website hochladen, und HeyGen erstellt automatisch ein Brand Kit auf Grundlage Ihrer Seite. Wenn Sie mehr Kontrolle bevorzugen, können Sie Ihr Brand Kit manuell erstellen, indem Sie Logos, Farben, Bilder, Schriftarten und Videos einzeln hochladen und konfigurieren.

Markenassets hinzufügen und verwalten

Das Hinzufügen von Assets ist ganz einfach. Sie können Dateien per Drag & Drop direkt in das Brand Kit ziehen oder von Ihrem Gerät hochladen. Logos, Bilder, Videos und Schriftarten werden alle an einem zentralen Ort gespeichert und sind sofort einsatzbereit.

Um Markenfarben hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol im Bereich „Farben“. Sie können eine Farbe mit dem Farbwähler auswählen oder einen exakten Hex-Code eingeben, um Ihre Marke präzise zu treffen.

Verwenden Sie Ihr Brand-Kit in AI Studio

Sobald Ihr Brand Kit erstellt ist, steht es direkt in AI Studio zur Verfügung. Wenn Sie an einem Video arbeiten, ist Ihr Brand Kit jederzeit zugänglich, sodass Sie Logos, Farben, Schriftarten und Medien ganz einfach einheitlich über alle Szenen hinweg anwenden können.

Brand-Kits machen Branding zu einem automatisierten statt zu einem sich ständig wiederholenden Prozess, sodass du dich stärker auf deine Inhalte konzentrieren kannst.

Wenden Sie Branding auf Ihre Videos an

Wenn du ein Projekt in AI Studio öffnest, ist dein Brand Kit automatisch verfügbar. Du kannst Markenfarben auf Hintergründe und Text anwenden, Logos hinzufügen, gebrandete Visuals verwenden und die Typografie in deinem gesamten Video einheitlich halten.

Alle Aktualisierungen, die du an deinem Brand-Kit vornimmst, werden auf zukünftige Projekte angewendet und stellen sicher, dass dein Branding auch bei seiner Weiterentwicklung konsistent bleibt.