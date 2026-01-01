Startseite Akademie Markenpaket So erstellen Sie Ihr Marken-Glossar

So erstellen Sie Ihr Marken-Glossar

Markenkonsistenz betrifft nicht nur das Aussehen Ihrer Inhalte, sondern auch, wie sie klingen. Das Brand-Glossar stellt sicher, dass Namen, Formulierungen und Fachbegriffe jedes Mal so ausgesprochen und übersetzt werden, wie Sie es wünschen. Durch das Festlegen von Regeln für Aussprache und Übersetzung bleiben Ihre Videos über alle Creator, Sprachen und Zielgruppen hinweg präzise und markenkonform.

Was das Brand Glossary macht

Mit dem Brand Glossary können Sie Ausspracheregeln und Übersetzungsrichtlinien festlegen, damit wichtige Begriffe jedes Mal korrekt behandelt werden. Diese Regeln werden während der Videoübersetzung und -vertonung automatisch angewendet und helfen, Unstimmigkeiten oder falsche Aussprachen zu vermeiden.

Sie können Glossarregeln manuell erstellen oder sie gesammelt über eine CSV-Datei hochladen.

Glossarregeln manuell erstellen

Klicken Sie in der linken Navigation auf „Brand“, um den Brand Hub zu öffnen, und wählen Sie dann die Registerkarte „Brand Glossary“. Klicken Sie auf „Add New Brand Glossary“.

Sie sehen zwei Optionen: Laden Sie eine CSV-Datei hoch oder fügen Sie Begriffe manuell hinzu. Um Begriffe manuell hinzuzufügen, klicken Sie auf „Neu hinzufügen“. Geben Sie das ursprüngliche Wort oder die ursprüngliche Wortgruppe ein und legen Sie anschließend fest, wie es ausgesprochen oder übersetzt werden soll. Bei Bedarf kann dies auch eine phonetische Schreibweise umfassen.

Sobald sie gespeichert sind, werden diese Regeln automatisch angewendet, wann immer Ihr Video in die entsprechende Sprache übersetzt wird. Sie können Begriffe jederzeit bearbeiten oder löschen, wenn sich Ihre Botschaft weiterentwickelt.

Glossarregeln per CSV hochladen

Wenn Sie mehrere Begriffe auf einmal hinzufügen möchten, bereiten Sie eine CSV-Datei vor, die Ihre Schlüsselwörter sowie deren Ausspracheregeln oder Übersetzungsregeln enthält. Klicken Sie auf „CSV hochladen“ und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Spalten zuzuordnen. Bestätigen Sie dabei, welche Spalte die ursprünglichen Begriffe und welche die Aussprache oder Übersetzung enthält.

Diese Methode ist ideal, wenn Ihr Team Terminologie bereits in Tabellenkalkulationen oder externen Systemen verwaltet.

Marken-Glossar in AI Studio anwenden

Sobald Ihr Brand-Glossar eingerichtet ist, können Sie es ganz einfach auf ein Video anwenden. Klicken Sie in AI Studio oben links auf die Schaltfläche „Brand“, um sowohl auf Ihr Brand Kit als auch auf Ihr Brand-Glossar zuzugreifen.

Von hier aus kannst du zwischen Glossaren wechseln und auswählen, ob du Aussprache- und Übersetzungsregeln auf dein Skript anwenden oder sie entfernen möchtest. Wenn Aussprache-Regeln aktiv sind, werden die betroffenen Wörter lila hervorgehoben, sodass du leicht erkennen kannst, was gesteuert wird.

Sie können beim Bearbeiten Ihres Skripts auch direkt neue Ausspracheregeln hinzufügen. Alle neuen Einträge werden automatisch im aktiven Brand-Glossar gespeichert.

Verwenden Sie das Brand-Glossar für Übersetzungen

Das Brand-Glossar ist besonders leistungsstark bei der Übersetzung von Videos. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, für jede Zielsprache ein eigenes Glossar zu erstellen, da sich Übersetzungsregeln häufig von Sprache zu Sprache unterscheiden.

Es gibt zwei Hauptarten von Übersetzungsregeln. Mit „Erzwinge Übersetzung“ können Sie genau festlegen, wie ein Begriff übersetzt werden soll, zum Beispiel indem „artificial intelligence“ immer in „AI“ umgewandelt wird. „Nicht übersetzen“ sperrt Wörter, sodass sie sich nie ändern – ideal für Markennamen, Produktnamen oder eingetragene Marken.