Copient.ai هي منصة تدريب متقدمة بالذكاء الاصطناعي تحاكي تفاعلات عملاء واقعية وغير مكتوبة في بيئة آمنة لممارسة المبيعات بأسلوب مرن. يدرك قادة فرق المبيعات أنه من الضروري أن يفهم أعضاء فرقهم المواد التدريبية وأن يتقنوها بما يكفي لقيادة المحادثات، وإجراء مكالمات الاستكشاف، وتقديم عروض توضيحية للمنتجات بثقة. لكن للأسف، لا تكون مقاطع الفيديو والاختبارات كافية دائمًا. تحتاج فرق المبيعات إلى وسيلة لإجراء تمثيل أدوار غير مكتوب على نطاق واسع، مع جميع التفاصيل الدقيقة المحددة التي ستواجهها الفرق في السيناريوهات الواقعية.

لتحقيق هذا المزيج الفائز، احتاجت Copient.ai إلى شريك يمكنه تقديم تدريب مبيعات أكثر تفاعلية وجاذبية وقابلية للتوسع، بما يحقق أثراً ملموساً على الأعمال في وقت قياسي. عندها جمعت Copient.ai بين تقنيتها في الذكاء الاصطناعي المحادثي وأفاتارات HeyGen التفاعلية، لتبقى في صدارة المنافسة وتُحدث تحولاً في الطريقة التي تتعلم بها فرق المبيعات وتتكيف في بيئة الأعمال السريعة التغيّر اليوم.

«نحن ننافس بنشاط مجموعة متزايدة من الشركات التي تحاول حل مشكلة تمثيل الأدوار على نطاق واسع، ولكن بفضل عملنا مع HeyGen نحن متقدمون في هذا المجال.»



إيصال أحدث وأفضل المستجدات في مشهد معقّد

بدأت Copient.ai كحل تدريبي داخلي لشركة Copient Health، وهي شركة رعاية صحية تستخدم تعلّم الآلة لزيادة الكفاءة وتحسين العمليات في المستشفيات ومراكز الجراحة على مستوى البلاد. شاهد المؤسسون عن قرب كيف كان ممثلو المبيعات يواجهون صعوبة في إتقان المشهد المعقّد لمبيعات تقنيات الرعاية الصحية. استجابةً لهذا التحدي، طوّر الفريق أداة تدريب قائمة على الدردشة لتسريع عملية التدريب، والتي تطوّرت لاحقًا إلى Copient.ai. واليوم، تُحدث هذه المنصة تحولًا في تدريب فرق المبيعات في قطاعات تتجاوز مجال الرعاية الصحية بكثير.

ما يميز Copient.ai عن منصات تدريب المبيعات التقليدية هو قدرتها على محاكاة سيناريوهات مبيعات واقعية للغاية من خلال الذكاء الاصطناعي المحادثي، مما يتيح لفرق المبيعات خوض تمثيل أدوار غير مُعدّ مسبقًا ومصممًا خصيصًا لاحتياجات الشركة الفريدة، بما في ذلك شخصيات المشتري التفصيلية، والمعرفة العميقة بالمنتج، ومنهجيات المبيعات القابلة للتهيئة، لتهيئتهم بشكل أفضل للعالم الواقعي. وعندما حان الوقت للفريق للارتقاء بالتجربة النصية إلى تجربة غامرة بالكامل، حيث يمكن لأعضاء فريق المبيعات الرؤية والتفاعل مع أفاتار يعمل بالذكاء الاصطناعي، لم تكن هناك أي حلول تلبي توقعاتهم العالية ومتطلباتهم لأفاتار Copient.ai — إلى أن تعرّفوا على HeyGen.

تدريب المدرّب الافتراضي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen

اليوم تعتمد Copient.ai على أفاتارات HeyGen التفاعلية في منصة تدريب المبيعات الخاصة بها، مما يمكّن فرق المبيعات من خوض محادثات لعب أدوار ديناميكية، وصقل العروض البيعية، والتدرّب على التعامل مع الاعتراضات. تستفيد المنصة من أفاتارات HeyGen ذات الذكاء العاطفي لإنشاء محاكاة فائقة الواقعية يحصل فيها ممثلو المبيعات على تقييم وتدريب متّسقين يعتمدَان على معايير واضحة لأدائهم. ولا تقتصر الاستفادة على فرق المبيعات التي تستخدم Copient.ai فقط؛ فهناك قائمة متزايدة من برامج كليات إدارة الأعمال في الجامعات المرموقة تستخدم Copient.ai لتوسيع نطاق لعب الأدوار من أجل تدريب طلاب الأعمال المحترفين على مسارات مهنية حقيقية في المبيعات. لقد أثبتت جلسات لعب الأدوار المؤتمتة مع التقييم والتدريب في الوقت الفعلي قيمتها العالية، خاصة في القاعات الدراسية الكبيرة التي تضم أكثر من 200 طالب، حيث يصبح التدريب الفردي أقل عملية.

قال جوش بيرد، رئيس نمو الأعمال في Copient.ai: "عندما نقدّم Copient.ai لعملائنا، وخاصة الجامعات، يكون لديهم إطار تقييم صارم للغاية لقياس كل تفاعل، لضمان حصول الطلاب على تغذية راجعة وتدريب متسقين وخاليين من التحيز. قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، كان على الأساتذة ومساعدي التدريس والزملاء إجراء تمثيل الأدوار والتقييمات حضورياً أو عبر بيئة اجتماعات افتراضية، وهو ما يضيف عدة تعقيدات تقلل من جودة تجربة الطلاب. لقد طوّرنا طريقة لتقديم تجربة أفضل للطلاب، وتعظيم مستوى الاتساق، والقضاء على التحيز."

توفّر الأفاتارات التفاعلية في HeyGen وقدراتها التعبيرية تجربة استخدام أكثر واقعية، مما يساعد فرق المبيعات والطلاب على التفاعل بفعالية أكبر خلال جلسات التدريب.

تحقيق درجة مثالية عبر مختلف القطاعات

يتضح نجاح المنصة من سرعة تبنّيها: فقد تم إنجاز أكثر من 14,000 محاكاة دور عبر 37 عميلاً فريداً منذ الإطلاق الرسمي لـ Copient.ai في 1 سبتمبر 2024، وتشهد المنصة أكثر من 500 مستخدم نشط يومياً. يوضح Keyton أن المستخدمين يصفون Copient.ai باستمرار بأنه «أفضل منصة تدريب فورية قائمة على الأفاتار المتاحة حالياً».

في ساحة مسابقات المبيعات الجامعية شديدة التنافسية، استخدمت الفرق التي حققت المراكز الخمسة الأولى في مسابقة المبيعات الجامعية الدولية (ICSC)، مسابقة Selling with the Bulls، والمسابقة الوطنية للمبيعات الجامعية (NCSC) جميعها منصة Copient.ai كجزء أساسي من برنامج تدريبها. كما يعمل أبرز الباحثين الأكاديميين في مجال المبيعات مع الشركة لتحليل أثر المحادثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تدريب فرق المبيعات.

منذ بدء الشراكة مع HeyGen، تُظهر بيانات Copient.ai أن المستخدمين يحققون تحسناً ملحوظاً في مهاراتهم البيعية بعد خمس جلسات فقط من تمارين المحاكاة. ومع استمرار Copient.ai في التوسع عبر مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم إلى مبيعات الشركات (B2B)، يصبح من الضروري امتلاك أفاتارات قادرة على التكيّف مع الاحتياجات الفريدة لكل عميل. بفضل HeyGen، تستعد Copient.ai لتمكين فرق المبيعات والجامعات حول العالم من استخدام تمارين المحاكاة الحوارية بالذكاء الاصطناعي، والتقييم، والتدريب لضمان وصول فرق المبيعات إلى أعلى مستويات الجاهزية البيعية.