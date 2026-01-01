Equity Trust Company هي شركة رائدة في الخدمات المالية متخصصة في حسابات التقاعد الفردية ذاتية التوجيه (IRAs). يُعد الفيديو وسيلة أساسية للتفاعل مع العملاء وتثقيفهم في هذا القطاع. يشرف جيسي برايلي، مدير أول لمشاركة التسويق في Equity Trust، على فريق مكرّس لإنتاج محتوى جذاب عبر مجموعة من القنوات للتفاعل الفعّال مع جمهورهم.

إدراكًا لتنامي تأثير الفيديو، وضع جيسي أهدافًا طموحة لتوسيع جهود إنتاج الفيديو لديهم. ولزيادة إنتاج الفيديو، سعت الشركة إلى حلول مبتكرة لتعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق إنشاء المحتوى. قدّمت HeyGen حلاً تحويليًا مكّن Equity Trust من تبسيط سير العمل لديها وتحسين استخدام الموارد.

التغلّب على قيود الموارد ومشكلات الكفاءة

كان أحد التحديات الرئيسية هو قيود الموارد، مما جعل من الصعب إنتاج محتوى فيديو بالحجم والجودة اللذين كانوا يطمحون إليهما. إضافة إلى ذلك، كان إنشاء مقاطع فيديو بمستوى احترافي يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاركة مدير التعليم في الشركة. وبصفته خبيرًا مطلوبًا بشدة في مجاله، كان لدى المدير وقت محدود متاح لجلسات تصوير الفيديو.

قال جيسي: "يبدو أن حجم المحتوى الذي تنتجه الفرق يزداد كل عام من أجل البقاء ذات صلة وقادرة على المنافسة. قابلية التوسع أمر مهم، وتحتاج فرق المحتوى إلى مجموعة متنامية من الأدوات التي تتيح الأتمتة والكفاءة، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي."

كان على الفريق أيضًا تلبية التوقعات العالية لجمهورهم، الذي طالب بمحتوى احترافي وأصيل. كان لا بد أن تعكس مقاطع الفيديو التزام Equity Trust بالجودة دون أن تبدو "مولَّدة بالذكاء الاصطناعي"، إذ كان الحفاظ على ثقة المشاهدين ومصداقيتهم أمرًا أساسيًا. وقد أبرزت هذه التحديات الحاجة إلى حل أكثر قابلية للتوسّع وكفاءة لدعم أهداف الفريق في إنتاج الفيديو والحفاظ على ثقة جمهورهم.

الاستفادة من HeyGen لإنشاء محتوى فيديو قابل للتوسّع وموثوق

اكتشفت Equity Trust منصة HeyGen خلال بحث عبر الإنترنت وقررت اختبار قدراتها المبتكرة في إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة لجيسي وفريقه، كان الهدف من التجربة هو التحقق مما إذا كان بإمكان مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي تحقيق أهدافهم في إنتاج محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع، وتقليل وقت الإنتاج والاعتماد على الموارد، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأصالة لصون ثقة الجمهور.

في غضون ساعة واحدة فقط، أنشأ الفريق أفاتارًا رقميًا لمدير قسم التعليم لديهم، مع التقاط صوته وحضوره البصري. أتاح ذلك لشركة Equity Trust إنتاج فيديوهات تعليمية احترافية لوسائل التواصل الاجتماعي، والتدريب الداخلي، والتفاعل مع العملاء دون الحاجة إلى مشاركة المدير المباشرة أو وقته. ومن خلال تقليل نقاط الاختناق وضمان جودة متسقة، فتح هذا النهج المبتكر آفاقًا جديدة لإنشاء محتوى قابل للتوسع ويحافظ على المصداقية.

قال جيسي: "مع HeyGen، تمكّنا من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وسريعة الإيقاع مع الحفاظ على مستوى احترافي من الجودة. كانت فعّالة بشكل خاص لوسائل التواصل الاجتماعي. لقد كانت القدرة على التوسّع التي وفّرتها نقطة تحوّل لفريقنا."

تحويل إنتاج الفيديو من خلال حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي

بعد التجارب الأولية وإجراء بعض التحسينات، نجحت Equity Trust في دمج HeyGen ضمن عملية إنشاء المحتوى لديها. وكانت النتائج ملحوظة:

توفير الوقت : قبل استخدام HeyGen، كان إنتاج فيديو واحد يتطلب أكثر من خمس ساعات من العمل. مع HeyGen، أصبح تحقيق النتيجة نفسها في غضون دقائق فقط، مما حسّن الإنتاجية بشكل كبير.

: أنشأ الفريق 12 فيديو خلال فترة زمنية قصيرة، وهو إنجاز لم يكن ممكنًا سابقًا بسبب محدودية الموارد.

: استُخدمت مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي عبر قنوات متعددة، بما في ذلك TikTok وYouTube Shorts وInstagram Reels. ورغم أنها موجّهة أساسًا للعملاء، فقد استُخدمت أيضًا في برامج التدريب الداخلي.

قال جيسي: "HeyGen هو مستقبل إنشاء المحتوى القابل للتوسّع. بالنسبة للفرق الصغيرة أو حتى صناع المحتوى الأفراد، تُعد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل HeyGen لا غنى عنها."

من خلال الاستفادة من قدرات HeyGen في الذكاء الاصطناعي، تمكنت Equity Trust من تخصيص المحتوى لفئات محددة من الجمهور، مع تجربة أفاتارات مختلفة لتناسب الشرائح الديموغرافية المتنوعة. وتنسجم قدرة المنصة على توسيع إنتاج الفيديو بكفاءة من دون إرهاق الموارد الداخلية مع الأهداف طويلة المدى للفريق، مما يضمن قدرتهم على تلبية الطلب المتزايد.

مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تُظهر تجربة Equity Trust الإمكانات التحويلية لأدوات مثل HeyGen لفرق التسويق الحديثة.