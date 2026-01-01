عند البحث والتنبؤ بدقة بكيفية تفاعل الأدوية الجديدة داخل جسم الإنسان، تؤدي الأدوات دورًا محوريًا في تقليص الجداول الزمنية وتقليل معدلات الفشل. وهنا يأتي دور برامج المحاكاة الدوائية، التي تدعم اكتشاف الأدوية، وأبحاث التطوير، وتقديم الملفات للجهات التنظيمية.

تحدّثنا مع جهة تقدّم مجموعة من البرمجيات المعتمدة على المحاكاة، تُستخدم للتنبؤ بكيفية تفاعل الأدوية داخل الجسم ولتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية. ومع تنبؤات أكثر دقة، يمكن للباحثين التركيز على تطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية، مما يساهم في تبسيط عملية كانت تقليديًا مكلفة ومحفوفة بعدم اليقين. تركز فرق عملهم على إنشاء موارد لا تكتفي بالتثقيف فحسب، بل تمكّن المستخدمين أيضًا من إتقان بروتوكولات التجارب السريرية وأفضل الممارسات.

بمساعدة HeyGen، تمكّن فريق إنتاج برمجيات المحاكاة من خفض وقت تسليم الفيديو إلى النصف، مما حسّن بشكل كبير فيديوهات الاستشارات والتدريب. لقد كان لـ HeyGen دور محوري في تمكين الفريق من دفع حدود تقنيات وأبحاث إنقاذ الحياة، مما سرّع في تطوير الأدوية وساهم في اكتشاف علاجات رائدة.

التحدي

تمثّل التحدي الذي واجهَه فريق الإنتاج لديهم في ارتفاع التكلفة والوقت الكبير المرتبطين بعمليات إنتاج الفيديو التقليدية.

ينتج الفريق وحدات تدريب بأسلوب المحاكاة لقطاع الرعاية الطبية. تتضمن كل وحدة من 50 إلى 100 فيديو، وتتطلب ما يصل إلى أسبوعين لكل وحدة لاستكشاف المواقع، وتوظيف فريق إنتاج، وإدارة عملية التصوير والمونتاج.

قبل العمل مع HeyGen، واجه فريق الإنتاج اختناقات تستغرق وقتًا طويلًا في عملية التصوير والمونتاج، مثل نطق المصطلحات الطبية المعقدة وأسماء الأدوية بشكل غير صحيح، مما كان يؤدي غالبًا إلى إنفاق مزيد من الوقت والمال لإعادة تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بالوحدات التدريبية. بالإضافة إلى ذلك، واجه فريقه موقفًا لا يمكن كسبه عند ترجمة المحتوى لعملائهم الدوليين: إما مضاعفة الميزانية لاستخدام ميزة دبلجة لغوية لا تحاكي أداء الممثلين بدقة، أو إضافة خمسة أسابيع أخرى من التصوير لتصوير المحتوى بلغة مختلفة.

لمعالجة هذه العملية الواسعة والمكلفة، لجؤوا إلى HeyGen.

الحل

باستخدام أفاتارات HeyGen الواقعية، لم يعد على فريق الإنتاج إعادة تصوير الوحدات التدريبية باستمرار. وبدلًا من ذلك، أنشأ الفريق تكاملًا جديدًا في سير العمل بين واجهة HeyGen البرمجية (API) وأداة إعداد المحتوى لديهم، مما يتيح للمستخدمين إدراج أفاتارات واقعية في وحدات الفيديو الخاصة بهم.

على سبيل المثال، بدلاً من مواجهة صعوبة في توظيف ممثلين لديهم خلفية طبية، يمكنهم إعداد نصوص للأفاتار في HeyGen لضمان النطق الدقيق للمصطلحات الطبية المعقدة وأسماء الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تبديل اللغات خلال دقائق باستخدام ميزة تحويل النص إلى كلام في HeyGen، والتي تمكّن الشركات من تعريب مقاطع الفيديو إلى أكثر من 175 لغة ولهجة.

في السابق، كان فريق الإنتاج يحتاج إلى خمسة أسابيع لإكمال عملية التسجيل بلغات مختلفة. باستخدام HeyGen، أصبح هذا الإجراء مبسّطًا إلى يوم واحد.

النتائج

بعد استخدام HeyGen لمدة ثلاثة أشهر فقط، شهد فريق الإنتاج لديهم انخفاضات كبيرة في تكاليف الإنتاج وتحسينات ملحوظة في الكفاءة.

— من 12 أسبوعًا إلى 6 أسابيع — من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى إعادة التصوير، أو تجميع مقاطع الفيديو، أو إضافة مؤثرات إضافية لمواءمة اللغات. تتيح لهم هذه الكفاءة تولّي مزيد من المشاريع وتنمية قاعدة عملائهم دون الحاجة إلى التوسع. الآن يمكن لفريقهم إسناد احتياجات إنتاج الاستوديو إلى HeyGen، مما يمكّن الفريق من خفض تكاليف استوديو الإنتاج بنسبة 80%.

«إذا كنت تسعى إلى خفض التكاليف وتسريع تطوير المحتوى، فإن HeyGen هو الحل المناسب لك. مع تطور البرنامج وتقدّمه، تصبح الأفاتارات أكثر واقعية. جرّبنا المنافسين، لكن الأفاتارات التي استخدموها لم تكن بنفس الحيوية وأداؤها كان أقل مما نراه الآن مع HeyGen. مع HeyGen، يصعب التمييز أنه أفاتار، ولا يزال عملاؤنا يشعرون أنهم يحصلون على القيمة نفسها.»

مدير التسليم التقني في Simulations Software