ترجمة الفيديوالتوطينالمؤسسات

كيف علّمت HeyGen منصة Rosetta Stone الترجمة باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي

القطاع:المؤسسات
القسم:التعريب
الموقع:🌍 هاريسونبيرغ، فيرجينيا
+13٪نسبة النقر
5Xعائد الإنفاق الإعلاني
-75%وقت/تكلفة الإنتاج
تأسست Rosetta Stone في عام 1992، وتستخدم تقنية قائمة على الحوسبة السحابية لمساعدة جميع المتعلمين على القراءة والكتابة والتحدث بأكثر من 30 لغة. ولأغراض تعريب الإعلانات، استخدمت Rosetta Stone تقنية ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لترجمة المواد الإعلانية إلى الإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

باستخدام HeyGen، تمكّنوا من توسيع الإعلانات المدفوعة إلى أسواق إضافية بتكلفة فعّالة وتحقيق معدلات تفاعل وتحويل أعلى:

  • انخفاض وقت الإنتاج وتكاليفه بنسبة 75% مقارنة بالترجمة اليدوية
  • زيادة بنسبة 13% في معدل النقر للنسخ المترجمة محليًا
  • زيادة بنسبة 9% في معدل تحويل المبيعات من المشاهدين غير الناطقين بالإنجليزية
  • زيادة بمقدار 5 أضعاف في عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) عبر الأسواق الإسبانية والفرنسية والألمانية

