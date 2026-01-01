منشئ فيديوهات جماعية لتغيير النصوص والأفاتارات على نطاق واسع
ضاعِف النصوص عبر أفاتارات HeyGen وأنشئ كل المتغيّرات في دفعة واحدة. اكتب عشرة نصوص، اختر خمسة مقدّمين، واحصل على خمسين فيديو. بدون تصوير أو إعداد منفصل لكل فيديو. مثالي لاختبارات A/B، وحملات متعددة الأفاتارات، والتكرار السريع.
مزايا منشئ الفيديوهات الدفعي
مضاعف عدد مرات ظهور الأفاتار في السكربت
أدخل عدة نصوص واختر عدة أفاتارات. محرّك الدُفعات في HeyGen يضاعفها إلى مصفوفة كاملة من الفيديوهات في تشغيل واحد، ويُنشئ كل تركيبة بالتوازي من خلالمولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تخلّص من إدارة قوائم الانتظار يدويًا ومن إرهاق إنشاء فيديو واحد في كل مرة. كل خلية في المصفوفة تحصل على نسخة الفيديو الخاصة بها، مع تسمية وتنظيم واضحين بحيث يمكنك ربط كل نتيجة بالنص والمقدّم اللذين أنشآها.
اختبار نسخ الفيديو المتعددة عبر الأفاتارات والنصوص
أنشئ عدة نسخ من نفس الرسالة من خلال مزج نصوص مختلفة مع أفاتارات مختلفة. كل تركيبة تُنتج فيديو مستقلاً يحمل تسمية خاصة به، بحيث يمكنك مراجعته ومقارنته وإرسال النسخة الأنسب إلى الجمهور المناسب. استخدم هذه المخرجات كاختبارات إبداعية عبر القنوات المختلفة بدون أي إعادة تسجيل يدوية.
اسم المشروع وعناصر التحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع
عيّن اسمًا للمشروع للحفاظ على تنظيم الدفعة في مكتبة HeyGen الخاصة بك، واختر بين الوضع الرأسي (9:16) لمحتوى السوشيال أو الوضع الأفقي (16:9) للعروض التقديمية والإعلانات. سيتم تصيير كل فيديو في الدفعة بالتنسيق الذي اخترته، بحيث تكون مخرجاتك جاهزة للمنصات دون أي معالجة لاحقة.
اختيار الأفاتار والصوت بالذكاء الاصطناعي لكل تركيبة
اختر من مكتبة HeyGen لأفاتارات الذكاء الاصطناعي، حيث يأتي كل أفاتار بصوت مدمج وأسلوب تقديم خاص. أضف عدة أفاتارات إلى الدفعة نفسها، واربِط كل واحد بأي من النصوص التي لديك. يتم إنشاء كل أفاتار مع النص المخصّص له بشكل مستقل، لتتحصل على مجموعة كاملة من نسخ المقدمين من تشغيل دفعة واحدة.
تصيير دفعي ومخرجات منظَّمة
كل فيديو مكتمل يصل إلى مكتبتك في HeyGen مع وسم يوضّح نص السكربت وتركيبة الأفاتار التي أُنشئ منها، بحيث يمكنك العثور على النسخة المناسبة ومشاركتها فورًا. شغّل عددًا غير محدود من التركيبات بحسب ما يسمح به اشتراكك دفعة واحدة — بدون طوابير يدوية، وبدون انتظار بين عمليات الإخراج.
حالات الاستخدام
اختبار إبداعات الإعلانات المدفوعة على نطاق واسع
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
إطلاق حملات علامة تجارية متعددة الأفاتار
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
تنويعات الإعداد الأولي حسب الدور
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
تجربة سريعة ومتكررة لفرق النمو
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
فيديوهات مخصّصة للتواصل البيعي
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
محتوى اجتماعي بوتيرة ثابتة
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
كيف يعمل
نفّذ أول دفعة لك في أربع خطوات تنقلك من مجموعة نصوص إلى مكتبة من نسخ الفيديو المصقولة.
اكتب النصوص الخاصة بك
اكتب أو الصق النصوص الخاصة بك، وحدّد المتغيّرات التي تريد استبدالها لكل صف في الدفعة.
اختر الأفاتارات والأصوات
اختر مقدّمي العرض من مكتبة الأفاتار وادمجهم مع أصوات من بين أكثر من 300 خيار أو استنسخ صوتك الخاص.
ضبط الهوية البصرية ومخرجات الفيديو
ثبّت قالب علامتك التجارية، ونسبة العرض إلى الارتفاع، وتنسيق الإخراج. عاين صفًا واحدًا قبل التشغيل.
تشغيل الدفعة
أطلق الدفعة. سيصل كل فيديو مع وسم واضح في مكتبة HeyGen الخاصة بك، جاهزاً للتنزيل أو النشر.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يقدّمه فعليًا مُنشئ الفيديوهات الدفعي في واجهة منصة HeyGen؟
واجهة المستخدم تأخذ النصوص التي تكتبها والأفاتارات التي تختارها، وتُنشئ فيديو لكل تركيبة منها في عملية تشغيل واحدة. إنها مضاعِف «نص × أفاتار» لابتكار إبداعات متنوّعة بسرعة. التخصيص صفًا بصف المعتمد على ملفات CSV يتم عبر واجهة HeyGen البرمجية (API)، وليس من خلال واجهة المستخدم.
كم عدد مقاطع الفيديو التي يمكنني إنشاؤها في عملية تشغيل دفعة واحدة؟
تتعامل الدفعة مع مئات التركيبات في كل تشغيل. الحد الأقصى يعتمد على مستوى خطتك، مع خطط مدفوعة مصممة لاختبارات إبداعية عالية الحجم. سواء كنت تحتاج إلى 20 نسخة لاختبارات A/B أو 200 نسخة لحملة كاملة، تقوم الدفعة بإنتاجها جميعًا بالتوازي.
هل يمكنني تنفيذ تخصيص يعتمد على ملفات CSV مثل حقول الدمج في ميزة دمج البريد؟
تخصيص ملفات CSV صفًا بصف باستخدام حقول الدمج يتم عبر واجهة HeyGen البرمجية API، وليس من خلال واجهة المنصّة. واجهة المستخدم تتولى إدارة تنويعات النص والأفاتار لاختبارات المحتوى الإبداعي. الفرق التي تحتاج إلى فيديوهات مخصّصة على مستوى كل مستلِم تبني حلولها مباشرة على الـ API، خارج واجهة الدُفعات.
ما الفرق بين هذا وبين مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي العادي ينتج فيديو واحدًا لكل موجّه. منشئ الفيديوهات على دفعات يشغّل العديد من النصوص عبر عدد كبير من الأفاتارات بالتوازي، بحيث تحدد مصفوفة المحتوى الإبداعي مرة واحدة وتقوم بإخراجها في عملية واحدة بدلًا من إنشاء كل نسخة يدويًا.
هل يمكنني استنساخ صوتي واستخدامه في كل فيديو ضمن الدفعة؟
استنسخ صوتك من عيّنة قصيرة وطبّقه على كل فيديو في الدفعة. كل نسخة من النص تُنتَج بصوتك، بحيث تظل المجموعة الإبداعية بالكامل متسقة مع هوية العلامة التجارية حتى عندما تتغيّر الأفاتارات بين الصفوف. يعمل الاستنساخ في أكثر من 175 لغة.
كم يستغرق تصيير دفعة من 50 فيديو؟
يتم تصيير الدُفعات بالتوازي، لذلك عادةً ما تنتهي 50 فيديو في نفس المدة التي يستغرقها تقريبًا تصيير فيديو واحد فقط، وذلك حسب طول النص الإرشادي وإعدادات الإخراج. لن تنتظر دقيقة لكل فيديو في طابور متسلسل؛ المحرك يقوم بتشغيل المصفوفة الكاملة بشكل متوازٍ.
هل يمكنني إعادة استخدام قالب علامتي التجارية عبر دفعات مختلفة؟
أنشئ قالب علامة تجارية مرة واحدة يتضمّن الشعارات، والألوان، والتخطيطات على الشاشة، وبطاقات البداية والنهاية، والموسيقى. كل دفعة تطلقها تعتمد على هذا القالب، وأي تحديثات تُطبَّق تلقائياً على عمليات الإخراج الجديدة. النظام نفسه يدعم إصداراً واحداً أو مئة إصدار.
هل يمكنني إرسال مقاطع الفيديو النهائية مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة الإعلانات الخاصة بي؟
يتم تصدير الفيديوهات كملفات MP4 قياسية مع تسميات توضح النص والأفاتار الذي تم إنشاؤها منه، بحيث يصبح توجيهها إلى نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة الإعلانات خطوة بسيطة يمكن إدراجها مباشرة في سير العمل. ولأجل خطوط المعالجة الآلية، يربط API الخاص بـ HeyGen مخرجات الدُفعات بالأدوات الخارجية برمجياً.
هل توجد طريقة مجانية لتجربة أداة إنشاء الفيديوهات بالجملة من HeyGen؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، حتى تتمكّن من إنشاء الفيديوهات واختبار سير العمل. يتم تفعيل وضع الدُفعات واستنساخ الصوت في الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهريًا، مع حدود حجم أعلى للفرق التي تُجري اختبارات إبداعية على مستوى الإنتاج.
من الذي يستخدم أداة إنشاء الفيديوهات على دفعات في العمل اليومي؟
الفرق الإبداعية التي تُجري اختبارات للإعلانات المدفوعة، وفرق التسويق التي تطلق حملات في أسواق متعددة، وفرق النمو التي تكرّر بسرعة على أفكار إبداعية جديدة، وفرق عمليات المبيعات التي تبني مكتبات فيديو يقدمها متحدّثون، جميعها تستخدم الإنتاج الدفعي. فهو مناسب لأي فريق يحتاج إلى حجم إنتاج كبير بدون أعباء تشغيلية زائدة.
