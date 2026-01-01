فيديو وضع منتج بالذكاء الاصطناعي لقصّات جاهزة للعرض على الأرفف تحمل العلامة التجارية
حوّل أي مادة خاصة بمنتجك إلى فيديو مصقول ومتوافق مع هويتك التجارية باستخدام فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. ارفع صورة المنتج، اختر المشهد، وسيقوم النظام بإدخال المنتج في بيئة واقعية مع إضاءة، وحجم، وحركة صحيحة. لا حاجة لجلسات تصوير، ولا لسير عمل CGI، ولا لخبرة في المونتاج. مناسب للتجارة الإلكترونية، وإعلانات UGC، ومحتوى السوشيال، وإطلاق الحملات في أسواق متعددة.
مميزات فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي
تحميل صورة المنتج والأفاتار
ارفع صورة للمنتج وصورة للوجه — صورتك أنت أو عيّنة — وHeyGen سيجمع بينهما في فيديو مقدّم يبرز منتجك. يجب أن تكون صورة المنتج بدقة 720p أو أعلى مع ظهور المنتج في المنتصف وبشكل واضح. وتحتاج صورة الأفاتار إلى وجه واضح يمكن رؤيته بوضوح. لا حاجة لاستوديو، ولا شاشة خضراء، ولا تصوير.
سرد للمنتج يعتمد على السكربت
أضف نصًا إلى فيديو منتجك، وسيقوم HeyGen بإنشاء تعليق صوتي متزامن بصوت الأفاتار الخاص بك. اكتب أو الصق نصًا يصف مزايا منتجك، فوائده، أو الدعوة إلى اتخاذ إجراء، وسيطابق الذكاء الاصطناعي الصوت مع أداء المقدّم على الشاشة. متوفر بأكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه لحملات عالمية.
إنشاء صور مجمّعة
بعد رفع صور منتجك وصور الأفاتار، يقوم HeyGen بإنشاء صورة مركّبة تضع المقدم بجانب المنتج. راجع هذا التصميم المركّب قبل المتابعة إلى إخراج الفيديو الكامل. تتيح لك هذه الخطوة التأكد من أن التوافق بين المقدم والمنتج يبدو مناسبًا قبل الالتزام بالإنتاج الكامل.
مخرجات فيديو عالية الجودة لتسويق المنتجات
حالات الاستخدام
إطلاق منتجات التجارة الإلكترونية
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
إعلانات بأسلوب UGC بدون موجّهات أو تعليمات للمبدعين
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
تحديث الحملات الموسمية
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
مقاطع اجتماعية قصيرة لـ TikTok و Reels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
البيع بالتجزئة والعروض داخل المتجر
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
عروض توضيحية وعروض تقديمية لمنتجات B2B
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
كيف يعمل
أنشئ إعلانات فيديو لوضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات واضحة تنقلك من صورة المنتج إلى إعلان فيديو مصقول وجاهز للنشر على المنصات.
حمّل منتجك
أضف صورة باكشوت، أو نموذج ثلاثي الأبعاد، أو صورة منتج بخلفية نظيفة. أكّد فئة المنتج، والحجم، وأي تفاصيل خاصة بالعلامة التجارية تريد الحفاظ عليها.
اختر مشهداً
اختر قالباً أو صف المشهد الذي تريده، ثم راجع الإضاءة وتكوين اللقطة قبل تثبيته.
حسِّن موضع العنصر
عدّل الموضع والحجم. أضف الترجمة النصية، والتعليق الصوتي، والتنبيهات القانونية. عاين النسخة الكاملة قبل التصيير.
التصيير والنشر
أنشئ بجودة HD وصدّر إلى نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) أو منصة الإعلانات أو واجهة المتجر الخاصة بك. أعد استخدام القالب لكل إصدار مستقبلي.
الأسئلة الشائعة
ما هو فيديو عرض المنتج بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن الرسوم المُولَّدة بالحاسوب (CGI)؟
فيديو عرض منتج بالذكاء الاصطناعي هو إعلان فيديو يتم فيه إدراج منتجك رقميًا داخل مشهد واقعي مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بدلًا من تصويره فعليًا في الاستوديو. تقوم برفع صورة المنتج، ويقوم الذكاء الاصطناعي من HeyGen بإنشاء بيئة كاملة حوله بإضاءة وعمق دقيقين، مع إضافة الحركة والتعليق الصوتي، ثم إخراج فيديو نهائي جاهز. النتيجة تبدو كإعلان منتج مصوَّر باحتراف ولكن من دون أي إنتاج تصويري فعلي.
ما مدى واقعية النتيجة النهائية مقارنة بجلسة تصوير حقيقية؟
محرك العرض في HeyGen يطابق اتجاه الإضاءة، ومواقع الظلال، وانعكاسات الأسطح، والمقياس المكاني مع البيئة المُنشأة. يتم دمج المنتجات داخل المشاهد على مستوى البكسل، وليس بوضعها في طبقات فوقها. تم تصميم المخرجات لتتجاوز معايير الجودة في منصات الإعلانات المدفوعة وصفحات عرض المنتجات، حيث يتوقع المشاهدون صوراً مصقولة بجودة الاستوديو.
هل يمكنني استخدام المشهد الخاص بي أم يقتصر الأمر على مكتبة المشاهد الجاهزة فقط؟
نعم. كل ما تحتاج إليه هو صورة للمنتج، ويمكن أن تكون من رندر، أو صورة عيّنة من الشركة المصنّعة، أو نموذج ثلاثي الأبعاد (3D mockup). هذا يجعل فيديو عرض المنتج بالذكاء الاصطناعي مفيدًا بشكل خاص لحملات ما قبل الإطلاق، وعروض التمويل الجماعي، وإعلانات المنتجات التي لا يتوفر فيها مخزون فعلي بعد لجلسات التصوير التقليدية.
هل يمكنه التعامل مع عدة منتجات في فيديو واحد؟
لا يوجد حد ثابت. يمكنك إنشاء عشرات النسخ المختلفة من خلال تغيير بيئة المشهد، ولغة التعليق الصوتي، والأسلوب البصري. هذا يجعل من العملي إنتاج مجموعة كاملة من المواد الإعلانية الإبداعية لاختبارات A/B انطلاقاً من صورة منتج واحدة، وكل ذلك في جلسة واحدة.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات للمنتجات بلغات مختلفة؟
نعم. اكتب النص مرة واحدة، وHeyGen ينشئ التعليق الصوتي بأكثر من 175 لغة ولهجة مع إيقاع ونطق طبيعيين. يمكنك أيضًا استنساخ صوت علامة تجارية محددة وتطبيقه على كل نسخة لغوية. عند دمجه مع ترجمات محلية، يتحول فيديو واحد لوضع المنتج إلى أصل إعلاني عالمي متكامل دون إعادة التسجيل أو إعادة التصوير لأي شيء.
كم يستغرق إنشاء فيديو لوضع المنتج؟
يتطلّب تصوير فيديو تقليدي لمنتج استئجار استوديو، وتوظيف مصوّر وفريق عمل، وتوفير الإكسسوارات وتصميم الديكور، وتصوير لقطات متعددة الزوايا، ثم المونتاج في مرحلة ما بعد الإنتاج. عادةً ما يكلّف هذا الأسلوب آلاف الدولارات ويستغرق أيامًا أو أسابيع. يقدّم AI Product Placement جودة بصرية مماثلة انطلاقًا من صورة واحدة للمنتج خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، وكل تعديل أو إصدار جديد لا يحتاج إلى إعادة التصوير إطلاقًا.
هل يمكنني إنشاء عدد كبير من فيديوهات المنتجات لفهرس المنتجات؟
HeyGen تصدّر فيديوهات عرض المنتجات بصيغة MP4. نسبة العرض إلى الارتفاع في الفيديو الناتج تطابق صورة المنتج الأصلية، ويمكن ضبط الدقة لكل عملية تصيير. يمكن تصدير الترجمات النصية كملفات SRT لدعم سهولة الوصول والالتزام بمتطلبات المنصات.
ما تكلفة فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي على HeyGen؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان تتيح لك استكشاف سير عمل وضع المنتجات داخل الفيديوهات وإنشاء فيديوهات. أما الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً فتوفر تصديراً بدقة أعلى، وفيديوهات أطول، واستنساخ الصوت، والوصول إلى مكتبة كاملة من قوالب المشاهد والأنماط البصرية.
كيف أضمن أن يظل كل إصدار متوافقًا بصريًا مع هوية العلامة التجارية؟
نعم. مقاطع الفيديو التي ينشئها HeyGen مصممة للاستخدام التجاري عبر جميع منصات الإعلانات الرئيسية. المخرجات تطابق المواصفات التقنية لإعلانات Meta وGoogle Ads وTikTok Ads Manager، بما في ذلك الدقة، ونسبة الأبعاد، ومتطلبات حجم الملف. أنت تملك حقوق المخرجات ويمكنك نشرها مباشرة في حسابات الإعلانات الخاصة بك.
هل يمكنني استخدام مقاطع الفيديو المُنشأة للمنتجات في الإعلانات المدفوعة وفي البيع بالتجزئة؟
قم بإعداد قالب للعلامة التجارية يتضمّن شعارك، ولوحة الألوان، والخطوط، وبطاقات المقدّمة والخاتمة، وأسلوب العرض البصري المفضّل لديك. تطبّق HeyGen هذه الإعدادات على كل فيديو تقوم بإنشائه، مما يضمن مظهرًا موحّدًا عبر كتالوج منتجاتك بالكامل وحملاتك التسويقية. أي تحديثات على القالب تُطبَّق تلقائيًا على عمليات الإخراج الجديدة دون الحاجة إلى إعادة بناء الفيديوهات الحالية من البداية.
