HeyGen مقابل D-ID:
ما هو أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
اكتشف كيف تمكّن HeyGen المؤسسات من إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي آمنة بجودة الاستوديو لرسائل الإدارة التنفيذية، والامتثال، والإعداد للموظفين الجدد، وبرامج التعلّم والتطوير واسعة النطاق. تم تصميمها لتلبية متطلبات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، مع توافق SOC 2 Type II، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والتكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، مما يساعد HeyGen المؤسسات العالمية على إنتاج محتوى تدريبي متوافق مع هوية العلامة التجارية بأكثر من 175 لغة ولهجة في دقائق بدلًا من أسابيع، مع الحفاظ على الحوكمة الكاملة والتحكّم التام.
معايير أمان المؤسسات والتحكم في الوصول
تكامل مباشر مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لنشر أكثر سلاسة
قابلية التوسّع متعدّد اللغات لتمكين القوى العاملة العالمية
تثق أكثر من 170,000 فريق في HeyGen، من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 100
HeyGen
D-ID
التركيز الأساسي للمؤسسات (التعلّم والتطوير، التدريب، الاتصالات، التسويق، المبيعات)
Yes
No
واقعية الأفاتار (جسم كامل فائق الواقعية مقابل صورة بورتريه/لقطة للرأس والكتفين)
5/5
4/5
اللغات المدعومة (مع مزامنة الشفاه واستنساخ الصوت)
175+
120+
تصدير SCORM (محلي مع قواعد إكمال)
Yes
No
تكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) (تضمين HTML، مزامنة مباشرة، Workday، Moodle)
Yes
No
أفاتارات تفاعلية (قابلة للتضمين في أنظمة إدارة التعلّم LMS أو الإنترانت)
Yes
No
سيناريوهات متفرعة / اختبارات قصيرة
Yes
No
تحويل PPT/PDF إلى فيديو
Yes
No
أفاتار مخصص واستنساخ الصوت
Yes
No
وكيل فيديو (أتمتة سير العمل عالي الحجم)
Yes
No
مجموعة الهوية البصرية والتحكم في الإصدارات (مركزي، متعدد الأقسام)
Yes
No
التحكم في الوصول المبني على الأدوار (RBAC)
Yes
No
SSO / SAML (مع توفير SCIM)
Yes
No
SOC 2 النوع الثاني
Yes
No
الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
Yes
No
ISO 42001 (حوكمة الذكاء الاصطناعي)
No
No
الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)
Yes
No
البيانات لا تُستخدم في تدريب الذكاء الاصطناعي (ضمان صريح)
Yes
No
سجلات التدقيق
Yes
No
المصادقة متعددة العوامل
Yes
No
توفير مستخدمين عبر SCIM
Yes
No
واجهة برمجة التطبيقات للأتمتة (REST API، إنشاء الفيديو برمجياً)
Yes
No
تكاملات CRM/LMS/MarTech (HubSpot وZapier وMake وn8n)
Yes
No
الاتصالات الداخلية (الموارد البشرية، إدارة التغيير، الإعداد عن بُعد للموظفين الجدد)
Yes
No
إعداد موظفين عن بُعد على مستوى العالم (متعدّد المناطق ومتعدّد اللغات)
Yes
No
مستندات الأمان بموجب اتفاقية عدم إفصاح (SOC 2، اختبار الاختراق، سياسات الأمان)
Yes
No
تقييم G2
4.8/5
4.6/5
3 مزايا لاختيار HeyGen بدلًا من D-ID
تشعر بأن الخيارات كثيرة ومربكة؟ إليك 3 مزايا أساسية لاختيار HeyGen بدلًا من D-ID، منصة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
جودة أفضل لأفاتار الذكاء الاصطناعي
تقدّم HeyGen مزامنة شفاه متفوّقة وحركات أفاتار أكثر自然ًا، وتوفّر مجموعة أوسع من أنماط الأفاتار، وتُزيل بشكل فعّال أي شعور بعدم الارتياح المرتبط بتأثير الوادي الغريب في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا يجعلها أداة مميّزة كـمولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيومثالية لإنشاء محتوى فيديو واقعي مُنشأ بالذكاء الاصطناعي.
المزيد من أنواع الأفاتار والميزات
استمتع بمجموعة متنوعة من أنواع وميزات الأفاتار: Avatar Pro وAvatar Lite وTalking Photo. يدعم كل منها ثلاثة أوضاع عرض مختلفة (لقطة قريبة، نصف جسم، وعرض دائري) بالإضافة إلى ميزة FaceSwap الفريدة من نوعها، مما يعزّز مرونة أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي.
مزايا متقدّمة لتحرير الفيديو والوسائط
توفر HeyGen كل الأدوات المدمجة التي تحتاجها لإنشاء الفيديو، مع مجموعة أوسع من عناصر الوسائط. تأتي مزوّدة بنصوص بالذكاء الاصطناعي مقدّمة من ChatGPT، وإمكانات الترجمة التلقائية، وخيارات تحويل الروابط (URL) إلى فيديو، مما يجعلها أداة قوية لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
أسعار HeyGen مقارنةً بـ D-ID
تضع D-ID حدًا لمدة الفيديو في كل باقة حسب عدد الدقائق. حتى باقة Advanced بسعر $299.99 شهريًا تقيّدك بـ 65 دقيقة فقط. تقدّم HeyGen إنشاء فيديو غير محدود في جميع الباقات المدفوعة ابتداءً من $24 شهريًا، مع تصدير SCORM أصلي، ونظام صلاحيات كامل (RBAC)، وSCIM، وMFA، وسجلات تدقيق مضمّنة كمعيار أساسي. على مستوى المؤسسات، يقدّم الطرفان تسعيرًا مخصصًا، لكن HeyGen توفّر مكتبة أفاتار أكبر وأدوات أمان أوسع جاهزة للاستخدام مباشرة.
HeyGen
D-ID
الخطة المجانية
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
الباقة المبدئية / منشئ المحتوى
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
متقدّم / أعمال
$149/mo
$299.99/mo
المؤسسات
Custom
Custom
حدود الفيديو
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
رسوم لكل دقيقة
None at any tier
Minutes deducted per video
تصدير SCORM
All plans
Available (fewer languages)
ترجمة بنقرة واحدة
All paid plans
Available (fewer languages)
التحكم في صلاحيات الوصول (RBAC)، وSCIM، وMFA
Full support
Limited or not offered
سجلات التدقيق
Included
Not standard
اللغات
175+
30+
أفاتارات جاهزة
500+
Limited selection
تكلفة الأفاتار المخصص
Included in plans
Varies by tier
HeyGen في مواجهة البدائل.
مقارنة أفضل مزايا HeyGen
عند المقارنة مع Synthesia وVeed.io وColossyan وDeepbrain، تبرز HeyGen كأفضل أداة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بفضل جودتها ومرونتها وخصائصها الشاملة التي تعزّز إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لديك
إنشاء الفيديو أصبح الآن قوّتك الخارقة
أنشئ محتوى التدريب والتسويق والمبيعات والمحتوى الداخلي من مساحة عمل واحدة مع مستوى أمان على مستوى المؤسسات وضوابط إدارية متقدّمة.
أنشئ فورًا بنتائج بجودة الاستوديو
حوّل السكربتات وملفات PDF والعروض التقديمية إلى فيديوهات أفاتار واقعية كاملة الجسم في دقائق. بدون كاميرات. بدون جداول تحرير. بدون تكاليف إنتاج إضافية. فقط محتوى سريع ومتوافق مع هوية علامتك التجارية يمكن لأي شخص في فريقك إنشاؤه. مخرجات D-ID المعتمدة على الوجوه فقط تقيّد تنسيقات الفيديو بمقاطع «توكينغ هيد»، مما يتطلّب أدوات إضافية لإنتاج مشاهد كاملة.
فيديو واحد. كل لغة. كل سوق.
ترجم المحتوى الحالي إلى أكثر من 175 لغة بجودة أقرب إلى المتحدثين الأصليين، مع مزامنة شفاه دقيقة وتدقيق لغوي مدمج. تساعد HeyGen الفرق العالمية على الوصول إلى جماهير جديدة في دقائق بدلًا من شهور. تدعم D-ID أصواتًا متعددة اللغات، لكنها لا تضاهي نطاق تغطية اللغات أو دقة مزامنة الشفاه التي تقدمها HeyGen.
أكبر مكتبة أفاتار احترافية
اجعل كل مشاهد يشعر بأن الرسالة موجّهة إليه. أنشئ فيديوهات أصيلة ومخصّصة تساعد فرق المبيعات والتسويق والتدريب على بناء علاقات أقوى في كل نقطة تواصل، بدون أي تسجيل يدوي. مجموعة الأفاتارات لدى D-ID أصغر، ومُحسَّنة أساسًا لمخرجات بوضعية عمودية، وليست لتكوينات مشاهد كاملة ومتنوّعة.
تكامل سلس مع سير العمل الحالي لديك
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n لبدء إنشاء الفيديو تلقائياً. أنشئ محتوى شخصياً انطلاقاً من تحديثات الـCRM أو تعبئة النماذج أو أي حدث داخل منظومة أدواتك. صدّر مع تتبّع SCORM للتسليم المباشر عبر الـLMS. واجهة HeyGen البرمجية API تمنح فرق الهندسة وصولاً برمجياً لدمج إنشاء الفيديو في أي منتج أو سير عمل. لدى D-ID واجهة REST API قوية للمطوّرين، لكن منظومة تكاملها مع أنظمة CRM وLMS وأدوات MarTech أكثر محدودية.
أمان وامتثال جاهزان للمؤسسات
الامتثال لمعايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA يأتي كمعيار أساسي. ضوابط الوصول المعتمدة على الأدوار، وسجلات التدقيق، وأدوات الإدارة المركزية، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) تحمي مسار المحتوى لديك. لا تُستخدم بيانات العملاء مطلقًا في تدريب النماذج. توفر D-ID امتثالًا لـ SOC 2 وGDPR، لكنها تفتقر إلى الامتثال لـ CCPA، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وتوفير المستخدمين عبر SCIM، وسجلات التدقيق، واستثناء واضح لاستخدام البيانات في التدريب على النماذج — مما يترك فجوات كبيرة أمام فرق تكنولوجيا المعلومات والامتثال في المؤسسات.
"هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية مع إرشادات مفيدة خطوة بخطوة. يعمل الأفاتار المخصص للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة تامة، وحتى الخطة المجانية تلبّي احتياجاتي."
"HeyGen بديهية وسهلة الاستخدام للغاية في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أُعجبت بجودة الأفاتارات ومزامنة الشفاه، مما يجعل الفيديوهات تبدو طبيعية جدًا."
"أصبح تحقيق ذلك الآن يستغرق وقتًا أقل بكثير وبدون أي سفر. يمكنني الآن الجلوس بملابس مريحة وإنتاج كل مقاطع الفيديو الخاصة بي في جلسة واحدة، مما يوفر لي ساعات عديدة كل أسبوع."
"ما كان يستغرق مني أيامًا أصبح الآن يستغرق ساعات فقط. HeyGen يسرّع إنتاج الفيديو بشكل غير مسبوق، دون أي تنازل عن الجودة."
"لست خبيرًا في التكنولوجيا، لكن HeyGen سهل الاستخدام للغاية. أنشأت فيديو احترافيًا من أول محاولة. أعجبني كثيرًا."
كنت متشككًا في البداية، لكن جودة الذكاء الاصطناعي أدهشتني. الأصوات والأفاتارات عالية المستوى فعلًا. بالتأكيد تجعل سير العمل لدينا أكثر كفاءة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لفرق التسويق إعادة استخدام فيديو واحد عبر حملات وقنوات متعددة؟
تتيح HeyGen لفرق التسويق تبديل النصوص والأفاتارات واللغات داخل مشروع واحد لإنشاء عشرات النسخ المتنوعة للإعلانات ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني وصفحات الهبوط دون إعادة البناء من الصفر. يتركّز تركيز D-ID في التسويق على التواصل المخصص ومقاطع المتحدث أمام الكاميرا، مما يحدّ من نطاق الإبداع المتاح لإعادة توظيف الحملات متعددة الصيغ على نطاق واسع.
كيف يمكن لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال الفرديين البدء بدون ميزانية؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتيح الوصول الكامل إلى الاستوديو، بحيث يمكن للمبدعين إنتاج الفيديوهات ونشرها قبل دفع أي تكلفة. بينما توفّر D-ID تجربة مجانية لمدة 14 يومًا مع عدد محدود من الاعتمادات، وبعدها يلزم الاشتراك المدفوع، ولا توجد فئة مجانية دائمة.
أي منصة أفضل لتمكين فرق المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين؟
تتيح HeyGen لفرق المبيعات إنشاء فيديوهات أفاتار مخصّصة للاستهداف، والعروض التوضيحية، والمتابعات باستخدام توائم رقمية مخصّصة ونسخ مستنسخة من الأصوات. يمكن توسيع التخصيص الفردي ليشمل مسارات المبيعات بالكامل. تدعم D-ID الفيديو المخصّص على مستوى واجهة API، مما يجعلها مناسبة لأتمتة التواصل التي يقودها المطوّرون، لكنها تفتقر إلى سير العمل المدمج في الاستوديو وعمق الأفاتار الذي تحتاجه فرق المبيعات غير التقنية للعمل باستقلالية.
هل يمكن لفرق الاتصالات الداخلية الاستغناء عن تسجيلات الاجتماعات العامة المكلفة وتحديثات الإدارة التنفيذية؟
تتيح لك HeyGen تحويل أحد التنفيذيين إلى توأم رقمي وإنتاج تحديثات فيديو احترافية انطلاقاً من نص فقط، بدون تصوير، وبدون جدولة مواعيد، وبدون حجز استوديو. يمكن لـ D-ID إنشاء فيديوهات «توكينغ هيد» من صورة ونص، لكن اعتمادها على تنسيق الواجهة الأمامية فقط، مع حزمة هوية بصرية وأدوات حوكمة محدودة، يجعلها أقل ملاءمة لاتصالات التنفيذيين على مستوى الشركة التي تحتاج إلى مظهر وإحساس متوافقين تماماً مع هوية العلامة التجارية.
أي منصة تمنح الوكالات والاستشاريين مرونة إبداعية أكبر في أعمال العملاء؟
تمنح عناصر التحكم التفصيلية في HeyGen على مستوى تأطير الكاميرا، والإيماءات، والانتقالات، ومظهر الأفاتار الوكالات القدرة على تقديم فيديوهات مميّزة ومخصّصة لكل عميل. يمكن ظهور عدة أفاتارات في مشهد واحد لتنسيقات تشبه جلسات النقاش أو الحوارات. في المقابل، يقتصر ناتج D-ID على فيديوهات بمقدّم واحد وبنمط عمودي، مما يوفّر مساحة إبداعية أقل للوكالات التي تنتج مواد متنوعة لعملاء مختلفين.
كيف يدعم كل منصّة إنشاء فيديوهات لإعلانات المنتجات والميزات الجديدة؟
يتيح لك مسار HeyGen السريع من النص إلى الفيديو لفرق تسويق المنتجات إنتاج فيديوهات الإطلاق، وجولات استعراض المزايا، ومحتوى ملاحظات الإصدارات ضمن مهل زمنية ضيقة. عندما تتغيّر المواصفات في اللحظات الأخيرة، يمكنك تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق بدلًا من إعادة حجز جلسة تصوير. يمكن لـ D-ID أيضًا إنشاء فيديوهات «توكينج هيد» سريعة، لكن غياب تركيب المشهد الكامل ومحدودية عناصر التحكّم بالهوية البصرية للعلامة التجارية يجعل من الأصعب إنتاج محتوى إعلاني يتماشى مع معايير العلامات التجارية على مستوى المؤسسات.
ما الخيار الأفضل لفرق الموارد البشرية التي تبني برامج إعداد الموظفين الجدد عبر عدة مناطق؟
تجمع HeyGen بين قوالب إرشاد موظفين جديدة يقودها الأفاتار، وترجمة مع مزامنة الشفاه إلى أكثر من 175 لغة، وتسليم مباشر إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) مع تتبّع SCORM في سير عمل واحد. يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء برامج مخصّصة لكل منطقة بدون أدوات أو مزوّدين إضافيين. في المقابل، تقدّم D-ID دعمًا محدودًا لـ SCORM ولا توفّر تكاملًا عميقًا أصيلًا مع أنظمة LMS، ما يعني أن فرق الموارد البشرية ستحتاج إلى تجميع أدوات إضافية لإدارة إرشاد الموظفين الجدد عبر مناطق متعددة على نطاق واسع.