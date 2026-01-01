HeyGen مقابل Synthesia:
أي مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي هو الأفضل؟
HeyGen هو بديل لمنصة Synthesia مخصص للمؤسسات لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو وبشكل آمن وعلى نطاق واسع لأغراض التدريب والامتثال والتسويق والإعداد الوظيفي والمزيد. يتيح للفرق العالمية إنتاج محتوى متوافق مع هوية العلامة التجارية بأكثر من 175 لغة خلال دقائق، مع تحكم كامل وحوكمة شاملة.
- واقعية رائدة في المجال لأفاتارات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع أداء يتكيّف مع النص الذي تكتبه
- تكامل مباشر مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) وتصدير بصيغة SCORM لنشر سلس ومنظّم
- قابلية التوسّع متعدّد اللغات لتمكين القوى العاملة العالمية، مع مستوى أمان على مستوى المؤسسات وضوابط وصول قوية
تثق أكثر من 170,000 فريق في HeyGen، من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 100
تُعد HeyGen و Synthesia منصّتين شائعتين لإنشاء وتحرير الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. كلتاهما تعملان على أتمتة المهام باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحرير الفيديو، مثل إنشاء أفاتارات بشرية بالذكاء الاصطناعي وقدرات تحويل النص إلى كلام. لاختيار الأداة المناسبة لك، قارن بين المزايا، وتقييمات العملاء، والأسعار عبر عدة جداول.
HeyGen
Synthesia
تركيز أساسي على المؤسسات
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
واقعية الأفاتار
Hyper-realistic
Near-human
اللغات المدعومة
175+
140+
مزامنة الشفاه
5/5
4.7/5
تصدير SCORM
Yes
Yes
تكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)
Yes
Yes
أفاتارات تفاعلية (مضمّنة)
Yes
Limited
سيناريوهات متفرعة / اختبارات قصيرة
Via Interactive Avatar integration
No
تحويل PPT/PDF إلى فيديو
Yes
Yes
أفاتار مخصص
Yes
Yes
وكيل فيديو (أتمتة بالذكاء الاصطناعي)
High-volume pipeline automation
No
عدة العلامة التجارية والتحكم في الإصدارات
Yes
Yes
التحكم في الوصول المعتمد على الأدوار (RBAC)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 النوع الثاني
Yes
Yes
الامتثال للائحة GDPR
Yes
Yes
الامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)
Yes
Yes
إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
Yes
Yes
لن يتم استخدام البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
سجلات التدقيق
Yes
Yes
المصادقة متعددة العوامل
Yes
Yes
توفير مستخدمين عبر SCIM
Yes
Yes
واجهة برمجة تطبيقات للأتمتة
Yes
Yes
تكاملات CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
حالات استخدام الاتصالات الداخلية
Yes
Yes
إعداد موظفين جدد عن بُعد على مستوى العالم
Yes
Yes
مستندات الأمان بموجب اتفاقية عدم إفشاء (NDA)
Yes
Yes
الأفضل للمؤسسات
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
تقييمات G2
4.8/5
4.7/5
لماذا تختار HeyGen بدلًا من Synthesia؟
HeyGen تقدّم أكثر الأفاتارات واقعية في السوق، مع وقت تنفيذ أسرع وتحكّم إبداعي أدق.
واقعية أفاتار أعلى دقة
أفاتارات HeyGen مبنية على تقنيات متقدّمة لرسم ملامح الوجه ونمذجة الحركة، تلتقط أدق التعابير الدقيقة، وأنماط الرمش الطبيعية، وحركة الفم بدقة عالية. هذا يوفّر مزامنة شفاه أكثر إحكاماً، وانتقالات أكثر سلاسة بين التعابير، وأداءً أقرب إلى الأسلوب البشري يحافظ على انتباه المشاهد في المحتوى الأطول مدة.
إخراج أسرع من النص إلى الفيديو
سير عمل العرض والتحرير في HeyGen يتيح تحديث النصوص بسرعة، وضبط المشاهد، وإعادة إنشاء الفيديو شبه الفورية دون الحاجة لبدء المشاريع من جديد. يمكن للفرق تنفيذ عدة نسخ مختلفة بسرعة، مما يقلّل وقت الإنتاج مع الحفاظ على جودة بصرية متسقة عبر جميع المخرجات.
تحكّم إبداعي أكثر دقة وتفصيلاً
توفر HeyGen تحكماً أعمق في مظهر الأفاتار، وتكوين الكاميرا، واستنساخ نبرة الصوت، والإيقاع، وتكوين العناصر على الشاشة. يتيح ذلك للفرق ضبط أسلوب العرض بدقة، والالتزام التام بمعايير الهوية البصرية للعلامة التجارية، وإنتاج فيديوهات مميزة بدلاً من الاعتماد على قوالب جامدة.
أمان بمستوى المؤسسات يمكنك توثيقه
تتمتع HeyGen و Synthesia بأسس أمان متشابهة؛ فكلاهما حاصل على شهادة SOC 2 Type II، ومتوافق مع لوائح GDPR و CCPA و EU-US Data Privacy Framework، ويدعم SAML SSO و SCIM و RBAC وسجلات التدقيق. لا تستخدم أي منهما بيانات المؤسسات في تدريب النماذج، لكن HeyGen تقدّم ضماناً صريحاً بذلك لمزيد من الاطمئنان.
أسعار HeyGen مقابل Synthesia: اكتشف كم يمكنك أن توفّر مع HeyGen.
تقوم Synthesia بحجب تصدير SCORM والترجمة بنقرة واحدة ضمن باقة Enterprise فقط، كما أن الأفاتارات المخصّصة تكلف 1,000$/السنة بالإضافة إلى قيمة خطتك. بينما يوفّر HeyGen ميزات SCORM والترجمة والمسارات المتفرعة والاختبارات ابتداءً من الخطة المجانية بدون أي رسوم إضافية لكل ميزة.
HeyGen
Synthesia
الخطة المجانية
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
الباقة المبدئية / منشئ المحتوى
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
المؤسسات
Custom
Custom
رسوم لكل دقيقة
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
تصدير SCORM
All plans
Enterprise only
ترجمة بنقرة واحدة
All plans
Enterprise only
التفرعات والاختبارات القصيرة
All plans
Creator and above
تسجيل الدخول الموحد / مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية
Enterprise only
Enterprise only
اللغات
175+
140+
أفاتارات جاهزة
1,100+
240+
تكلفة الأفاتار المخصص
Included in plans
$1,000/year add-on
أنشئ فورًا بجودة استوديو احترافية
حوّل السكربتات وملفات PDF والعروض التقديمية والروابط إلى فيديوهات أفاتار واقعية في دقائق. بدون كاميرات. بدون جداول تحرير. بدون تكاليف إنتاج إضافية. فقط محتوى سريع ومتوافق مع هوية علامتك التجارية يمكن لأي شخص في فريقك إنشاؤه.
فيديو واحد. كل لغة. كل سوق
ترجم المحتوى الحالي إلى أكثر من 175 لغة ولهجة بجودة قريبة من المتحدثين الأصليين، مع مزامنة شفاه دقيقة وتدقيق لغوي مدمج. تساعدك HeyGen أنت وفِرق العمل العالمية على الوصول إلى جماهير جديدة في دقائق بدلًا من شهور.
أكبر مكتبة أفاتار احترافية
اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُقدَّر. أنشئ فيديوهات أصيلة ومخصّصة تساعد فرق المبيعات والتسويق والتدريب على بناء روابط أقوى في كل نقطة تواصل، دون الحاجة إلى أي تسجيل يدوي.
تكامل سلس مع سير العمل الحالي لديك
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n وغيرها لبدء إنشاء الفيديو تلقائياً. أنشئ محتوى شخصياً انطلاقاً من تحديثات الـCRM أو تعبئة النماذج أو أي حدث داخل منظومتك. صدّر مع تتبّع SCORM للتسليم المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS). يوفّر HeyGen API وصولاً برمجياً لفرق الهندسة لدمج إنشاء الفيديو في أي منتج أو سير عمل.
أمان وامتثال جاهزان للمؤسسات
الامتثال لمعايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA يأتي كمعيار أساسي. ضوابط الوصول المعتمدة على الأدوار، وسجلات التدقيق، وأدوات الإدارة المركزية، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO) تحمي مسار محتواك بالكامل. لا تُستخدم بيانات العملاء مطلقًا في تدريب النماذج. توفر Synthesia مستوى أمان على مستوى المؤسسات، لكن إطار الحوكمة لدى HeyGen يمنح فرق تكنولوجيا المعلومات والامتثال مستوى أعمق من التحكم منذ اليوم الأول.
"هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية، مع إرشادات مفصّلة خطوة بخطوة. يعمل الأفاتار المخصص للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة تامة، وحتى الخطة المجانية تلبّي احتياجاتي."
"HeyGen بديهية للغاية وسهلة الاستخدام في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أُعجبت بجودة الأفاتارات ومزامنة الشفاه، مما يجعل الفيديوهات تبدو طبيعية جدًا."
"أصبح تحقيق ذلك الآن يستغرق وقتًا أقل بكثير وبدون أي سفر. يمكنني الآن الجلوس بملابس مريحة وإنتاج كل مقاطع الفيديو الخاصة بي في جلسة واحدة، مما يوفر لي ساعات عديدة كل أسبوع."
"ما كان يستغرق مني أيامًا أصبح الآن يستغرق ساعات فقط. HeyGen يسرّع إنتاج الفيديو بشكل لا يشبه أي أداة أخرى، من دون أي تنازل عن الجودة."
"لست خبيرًا في التكنولوجيا، لكن HeyGen سهل الاستخدام للغاية. أنشأت فيديو احترافيًا من أول محاولة. أعجبني كثيرًا."
"كنت متشككًا في البداية، لكن جودة الذكاء الاصطناعي أبهرتني. الأصوات والأفاتارات على مستوى عالٍ جدًا. بالتأكيد تجعل سير العمل لدينا أكثر كفاءة."
الأسئلة الشائعة
هل يمكن لفرق التسويق إعادة استخدام فيديو واحد عبر حملات وقنوات متعددة؟
تتيح HeyGen لفرق التسويق تبديل النصوص والأفاتارات واللغات داخل مشروع واحد لإنشاء عشرات النسخ المختلفة للإعلانات ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني وصفحات الهبوط بدون إعادة البناء من الصفر. يعتمد Synthesia على نهج قائم على القوالب أكثر تقييدًا، مما يجعل إعادة توظيف المحتوى بسرعة عبر قنوات متعددة على نطاق واسع أكثر صعوبة.
كيف يمكن لصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال الفرديين البدء بدون ميزانية؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتيح لك الوصول إلى الاستوديو الكامل، بحيث يمكن للمبدعين إنتاج الفيديوهات ونشرها قبل دفع أي تكاليف. في المقابل، لا توفّر Synthesia أي شريحة مجانية، بل تتطلّب التزاماً مدفوعاً مسبقاً قبل أن تتمكّن من اختبار ما إذا كان المنصّة مناسبة لسير عملك.
أي منصة أفضل لتمكين فرق المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين؟
تتيح HeyGen لفرق المبيعات إنشاء فيديوهات أفاتار مخصّصة للتواصل مع العملاء المحتملين، والعروض التوضيحية، والمتابعات، باستخدام توائم رقمية مخصّصة ونسخ مستنسخة من الأصوات. يمكن توسيع نطاق التخصيص الفردي ليشمل مسارات المبيعات بالكامل. تركز Synthesia على المحتوى المؤسسي الموحّد، مما يجعلها أقل مرونة في حملات التواصل الفردية التي تعزّز معدلات التحويل.
أيّهما أفضل للتدريب المؤسسي: HeyGen أم Synthesia؟
HeyGen هو خيار أفضل من Synthesia للتدريب المؤسسي لأنه يقدّم أفاتارات أكثر واقعية وجودة عالية تجعل المحتوى أكثر جاذبية وقربًا من الواقع. كما أنه يتجاوز حدود التدريب التقليدي من خلال إتاحة إنشاء فيديوهات مخصّصة باستخدام التوائم الرقمية واستنساخ الصوت، مما يمنح الفرق قدرًا أكبر بكثير من المرونة والتأثير، في حين يركّز Synthesia بشكل أساسي على محتوى مؤسسي أكثر صلابة وتوحيدًا.
هل يمكن لفرق الاتصالات الداخلية استبدال تسجيلات الاجتماعات العامة المكلفة وتحديثات الإدارة التنفيذية؟
تتيح لك HeyGen تحويل أي مدير تنفيذي إلى توأم رقمي وإنتاج تحديثات فيديو احترافية انطلاقًا من نص فقط. لا تصوير، لا جدولة، لا حجز استوديو. بينما يتطلّب Synthesia جلسة تسجيل مخصّصة لإنشاء كل أفاتار مخصص، مما يضيف وقتًا وتكلفة إضافيين في كل مرة تضمّ فيها مقدّمًا جديدًا.
أي منصة تمنح الوكالات والاستشاريين مرونة إبداعية أكبر في أعمال العملاء؟
تمنح عناصر التحكم التفصيلية في HeyGen على مستوى تأطير الكاميرا، والإيماءات، والانتقالات، ومظهر الأفاتار الوكالات القدرة على تقديم فيديوهات مميّزة ومخصّصة لكل عميل. يمكن ظهور عدة أفاتارات في مشهد واحد لتنسيقات تشبه الحوارات الجماعية أو المحادثات. أما المخرجات الأكثر توحيدًا في Synthesia فتصعّب إنتاج أعمال إبداعية تبرز عن غيرها.
كيف يدعم كلٌّ من هذه المنصات فيديوهات الإعلان عن المنتجات والميزات الجديدة؟
بفضل مسار التحويل السريع من النص إلى الفيديو في HeyGen، يمكن لفرق تسويق المنتجات إنتاج فيديوهات الإطلاق، وجولات استعراض المزايا، ومحتوى ملاحظات الإصدارات ضمن مهل زمنية ضيقة. وعندما تتغيّر المواصفات في اللحظات الأخيرة، يمكنك تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق بدلًا من حجز جلسة تصوير جديدة.
ما الخيار الأنسب لفرق الموارد البشرية التي تبني برامج إعداد الموظفين الجدد عبر عدة مناطق؟
تجمع HeyGen بين قوالب إرشاد الموظفين الجدد المعتمدة على الأفاتار، وترجمة الفيديو مع مزامنة الشفاه إلى أكثر من 175 لغة، والتسليم المباشر إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) مع تتبّع SCORM في سير عمل واحد. يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء برامج مخصّصة لكل منطقة بدون أدوات أو مزوّدين إضافيين. يوفّر Synthesia فيديو متعدد اللغات، لكنه يفتقر إلى تكامل LMS المتقدّم والقوالب الجاهزة لإرشاد الموظفين الجدد التي تسهّل الإطلاق في عدّة مناطق.