مولّدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي: مقارنة شاملة
مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي مثل HeyGen وElai أحدثت ثورة في سهولة الوصول إلى محتوى الفيديو وتخصيصه للشركات من جميع الأحجام. هذه الأدوات ليست متساوية في القدرات. في مقارنة مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذه، نستعرض بالتفصيل الميزات الرئيسية والفروق في الأسعار بينها، مع التركيز على كيف أن جودة الأفاتار في HeyGen وخيارات التخصيص التي يوفّرها تقدّم فيديوهات أعلى جودة مقارنة بالمنافسين. تعرّف على حالات استخدام مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف مدى اتساع مجالات الاستفادة منها.
HeyGen
Elai
تقييم G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
الأسعار
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
أفاتارات جاهزة
120+
120+
اللغات
170+
75+
لكنات الصوت
300+
300+
إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي
قوالب نصوص جاهزة
200+
160+
وسائط موسيقية
90+
70+
دعم العملاء
24/7
*عند الفوترة سنوياً
مقارنة ميزات المنتج
HeyGen وElai هما مولّدان لفيديو بالذكاء الاصطناعي سهلان الاستخدام، تم إنشاؤهما لدعم نمو الأعمال وتحسين إنشاء الفيديو. يقدّم كلا المنصتين أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي وتحوّل النص إلى كلام بصوت طبيعي. ومع ذلك، تختلف ميزاتهما وخدمات الدعم فيهما بشكل كبير. لمن يضع الجودة العالية، وخيارات التخصيص المتقدّمة، وتشكيلة أوسع من الأفاتارات وأنماط الموسيقى واللغات في المقدّمة، تبرز HeyGen في هذه المقارنة بين مولّدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي. بينما يتعامل Elai مع المهام الأساسية، فإن ميزاته المحدودة لا ترقى إلى مستوى الأدوات اللازمة لتعزيز هوية علامة تجارية فريدة. تعرّف على كيفية deepfake videos and their impact التي تؤكد الحاجة إلى تخصيص متقدّم في محتوى الفيديو.
HeyGen
Elai
أفاتارات جاهزة
250+
129+
أفاتارات استوديو مخصّصة
أفاتارات ويب مخصّصة
أفاتارات صور مخصّصة
أفاتارات مخصّصة بملابس بالذكاء الاصطناعي
مزامنة الشفاه
4.7/5
2.5/5
نمط الأفاتار
استبدال الوجه
قارن خطط التسعير
يُعد التسعير عاملًا حاسمًا عند اختيار أفضل أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تتيح HeyGen للمبتدئين البدء في إنشاء الفيديوهات مجانًا مع 3 دقائق من المحتوى المتاح، بينما يقدّم Elai دقيقة واحدة فقط. تتوفر في HeyGen خطط تسعير مخصّصة، بما يضمن ملاءمتها لمختلف الميزانيات.
Free
Creator
Team
Enterprise
أسعار HeyGen (عند الفوترة سنوياً)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
مراجعات العملاء: HeyGen مقابل Elai
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
لماذا تختار HeyGen بدلًا من Elai؟
مع أنّها تشترك في العديد من المزايا الأساسية، فإن جودة الأفاتارات في HeyGen وإمكانات التخصيص التي توفّرها لا مثيل لها. لإنشاء فيديوهات فائقة التخصيص، تتفوّق HeyGen من خلال مزيد من أنماط الأفاتار، وقوالب فيديو متنوّعة، ودعم لعدد أكبر من اللغات.
أفاتار
تقدّم HeyGen أكثر من 250 أفاتار جاهز، بالإضافة إلى أزياء مخصّصة بالذكاء الاصطناعي، وأفاتارات استوديو، وميزات FaceSwap فريدة. تقنية مزامنة الشفاه لديها أقوى من Elai، التي توفّر فقط 120 أفاتار جاهز ولا تحتوي على ميزة FaceSwap.
قالب
توفّر HeyGen إمكانية الوصول إلى أكثر من 400 قالب فيديو احترافي، مع تحديثات متكررة لمكتبة القوالب. بينما تقدّم Elai ما يزيد قليلًا عن 160 قالبًا فقط، مما يمنح مستخدمي HeyGen أفضلية بنسبة 88% في إنشاء مقاطع فيديو مميزة وتخصيصها بسرعة.
مزايا الصوت
تتيح HeyGen للمستخدمين ضبط سرعة نبرة الصوت بالذكاء الاصطناعي وطبقته، ورفع تسجيلات صوتية شخصية، أو التسجيل مباشرة عبر الإنترنت — وهي إمكانيات لا يدعمها Elai. كما أن توفير HeyGen لعدة مقاعد مستخدمين وإمكانية وصول الضيوف يعزّز تعاون الفريق من أي مكان، مما يسهّل سير عمل إنشاء الفيديو.
HeyGen في مواجهة البدائل
مقارنة أفضل مزايا HeyGen
عند مقارنة HeyGen بأدوات مثل Synthesia وVeed.io وColossyan وDeepbrain، يتضح أن HeyGen يتفوّق بفضل جودته ومرونته وميزاته الشاملة.
إنشاء الفيديو أصبح للتو قوّتك الخارقة
أنشئ محتوى التدريب والتسويق والمبيعات والاتصال الداخلي من مساحة عمل واحدة مع مستوى أمان على مستوى المؤسسات وضوابط إدارية متقدّمة.
تسجيل الدخول الموحد (SSO) وحوكمة جاهزة للمؤسسات
حافظ على اتساق الهوية وسيطرتك الكاملة من خلال مساحات عمل الفرق، والأدوار المخصّصة، وتسجيل الدخول الموحّد (SSO)، والاستخدام المشترك، وأدوات الإدارة المركزية. وسّع نطاق عملك بأمان مع اعتماد SOC 2 Type II، والامتثال للائحة GDPR، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المدمجة منذ اليوم الأول.
لا تكتفِ بكلامنا فقط.
يستخدم HeyGen ويثق به أفضل صنّاع المحتوى في العالم.
بتقييم 4.7 من 5 نجوم وعدد من التميّزات على G2.
- بدون بطاقة ائتمان
- أكثر من 1000 أفاتار
"هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية، مع إرشادات مفصّلة خطوة بخطوة. يعمل الأفاتار المخصّص للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة تامة، وحتى الخطة المجانية تلبّي احتياجاتي."
"HeyGen بديهية للغاية وسهلة الاستخدام في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أُعجبت بجودة الأفاتارات ومزامنة الشفاه، مما يجعل الفيديوهات تبدو طبيعية جدًا."
"أصبح تحقيق هذا الآن يستغرق وقتًا أقل بكثير وبدون أي سفر. يمكنني الآن الجلوس بملابس مريحة وإنتاج كل مقاطع الفيديو الخاصة بي في جلسة واحدة، مما يوفر لي ساعات كثيرة كل أسبوع."
"ما كان يستغرق مني أيامًا أصبح الآن يستغرق ساعات فقط. HeyGen يسرّع إنتاج الفيديو بشكل غير مسبوق، من دون أي تنازل عن الجودة."
"لست خبيرًا في التكنولوجيا، لكن HeyGen سهل الاستخدام للغاية. أنشأت فيديو احترافيًا من أول محاولة. أعجبني كثيرًا."
"كنت متحفظًا في البداية، لكن جودة الذكاء الاصطناعي أبهرتني. الأصوات والأفاتارات عالية المستوى فعلًا، وتُحسّن سير العمل لدينا بشكل واضح."
The fastest-growing product on G2 for a reason
الأسئلة الشائعة
هل كلٌّ من HeyGen وElai سهل الاستخدام؟
قام مصممو HeyGen وElai بإنشائها لتكون سهلة الاستخدام، مما يتيح للشركات الوصول إليها بسهولة لتعزيز إنشاء الفيديو.
هل HeyGen أو Elai مجانيان للاستخدام؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتيح لك إنشاء ما يصل إلى ثلاث دقائق من الفيديو. هذه طريقة ممتازة للبدء.
كيف تنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟
لإنشاء فيديوهات باستخدام HeyGen، تختار الأفاتارات والقوالب المناسبة. يمكنك أيضًا تخصيص خصائص تحويل النص إلى كلام لمحتواك، مما يوفّر تجربة استخدام سلسة.
ماذا تقول آراء العملاء عن HeyGen؟
تعكس الشهادات رضا العملاء عن مستوى التخصيص المتقدّم وجودة الأفاتار في HeyGen، مما يبرز مزاياها مقارنة بالمنافسين.