Trở thành gương mặt đáng tin cậy trong thị trường của bạn, không cần dùng đến máy quay
Bất động sản dựa trên niềm tin, và niềm tin đến từ việc bạn luôn hiện diện. Hãy biến gương mặt, giọng nói và chuyên môn địa phương của bạn thành những video mà thị trường của bạn nhìn thấy mỗi tuần. Tất cả đều không cần máy quay, ekip hay kỹ năng chỉnh sửa.
Tác nhân
Video đã được tạo
Ngôn ngữ và phương ngữ
Mọi định dạng video mà thị trường của bạn cần, với bạn là nhân vật chính
Các video nổi bật về danh sách nhà, cập nhật thị trường, hướng dẫn khu vực và phần giới thiệu môi giới đều đã được xây dựng sẵn, chỉ chờ bạn dùng. Chọn định dạng phù hợp, và HeyGen sẽ biến nó thành một video hoàn chỉnh với giọng nói của chính bạn, sẵn sàng để đăng tải.
Xây dựng uy tín trong thị trường của bạn với các video cập nhật đều đặn, giúp bạn trở thành chuyên gia địa phương đáng tin cậy.Tạo video của riêng bạn
Nâng tầm các bất động sản hạng sang với hình ảnh điện ảnh chất lượng phim, tạo cảm xúc mạnh mẽ và củng cố mức giá cao cấp.Tạo video của riêng bạn
Xây dựng niềm tin tức thì với người mua bằng cách đưa khuôn mặt và giọng nói của bạn vào mọi tin đăng.Tạo video của riêng bạn
"Việc ngồi trước máy quay ngoài đời thực không mang lại cho tôi đồng nào. Viết kịch bản, dẫn dắt nội dung và đưa chúng ra ngoài kia mới là nơi tiền bạc chảy về."
Scott Henninger
Môi giới liên kết
Ba bước để đạt được
video là chính bạn
Bước 1 - Tự quay video của bạn
Dành 15 giây trước máy quay. HeyGen ghi lại khuôn mặt, giọng nói và cách bạn thể hiện. Dùng được với mọi điện thoại, mọi phông nền.
Bước 2 - Chọn định dạng của bạn
Chọn kiểu video bạn cần: cập nhật thị trường, video dẫn tour nhà, hoặc video nổi bật tin đăng. Chúng tôi viết sẵn kịch bản cho bạn, hoặc bạn có thể dán kịch bản của mình vào.
Bước 3 - Đăng lên
Xem lại video đã hoàn thiện, chỉnh sửa nếu cần và chia sẻ với thị trường của bạn. Được định dạng sẵn cho Instagram, Facebook hoặc YouTube.
Video nhất quán mà không tốn chi phí sản xuất
Trong một thế giới ưu tiên video, 75% chủ nhà thích đăng bán với một môi giới biết sử dụng video. Nhưng vấn đề không phải là video quá khó về mặt kỹ thuật. Mà là việc xuất hiện đều đặn mỗi tuần tiêu tốn của bạn thời gian, ngân sách, năng lượng và cả sự thoải mái trước ống kính.
Rào cản sản xuất
Không có thời gian, không có ekip, không có thiết bị và cũng không có kỹ năng chỉnh sửa. Chỉ một video cho một bất động sản cũng có thể ngốn mất nửa ngày của bạn.
Rào cản về sự tự tin
Không muốn phải lên hình mỗi ngày hay kiệt sức vì làm việc đó. Bạn là một môi giới, không phải diễn viên.
Rào cản phân phối
Mỗi nền tảng đều cần một phiên bản riêng: Instagram, YouTube, TikTok và email. Một video là không đủ.
Rào cản niềm tin
Nội dung AI cẩu thả làm xói mòn uy tín của bạn. Khi cần xây dựng niềm tin, một video trông giả còn tệ hơn là không có video.
Xuất hiện như một chuyên gia bản địa thực thụ
Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách xuất hiện với chính con người thật của mình. HeyGen dành cho Bất động sản được xây dựng phù hợp với cách các môi giới thực sự làm việc, để việc hiện diện không còn phải cạnh tranh với việc thực hiện công việc.
Xuất hiện một cách nhất quán
Bất động sản là câu chuyện về các mối quan hệ. Những môi giới giỏi nhất chiến thắng vì khách hàng đã biết đến họ từ trước khi cần đến họ. Hãy biến gương mặt, giọng nói và chuyên môn địa phương của bạn thành những video đều đặn, để việc xuất hiện trước khách hàng không còn phải cạnh tranh với thời gian bạn thực sự làm việc.
Được thiết kế cho bất động sản
Bắt đầu từ những video mà các môi giới đã làm sẵn: video nổi bật về bất động sản, cập nhật thị trường, hướng dẫn khu vực và video giới thiệu môi giới. Không còn màn hình trống, không còn mẫu chung chung phải chỉnh sửa cho phù hợp, chỉ sử dụng đúng những định dạng mà ngành bất động sản vốn đã dùng.
Dịch vụ HeyGen White Glove
Với dịch vụ HeyGen White Glove, video được thực hiện trọn gói cho bạn từ A đến Z. Chỉ cần nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn để lên ý tưởng, chỉnh sửa và sản xuất video. Đăng video mỗi tuần và trở thành gương mặt mà khách hàng trong thị trường của bạn nhận ra và tin tưởng.
Đó là chính bạn, không phải nội dung AI vô hồn
Video của bạn phải trông và nghe giống chính bạn, vì danh tiếng của bạn đang bị đặt lên bàn cân. Gương mặt bạn là thương hiệu của bạn, và tính chân thực chính là yếu tố giúp thương hiệu đó có thể mở rộng một cách an toàn. Được G2 xếp hạng #1 về Avatars chân thực nhất, nên “đại diện” mà thị trường của bạn nhìn thấy chính là bạn.
Sự hiện diện của bạn, ở quy mô lớn
Danh tiếng của bạn được đặt cược trong từng bài đăng. Nội dung AI chung chung, không giống phong cách hay giọng điệu của bạn, còn tệ hơn là không đăng gì. HeyGen for Real Estate được xây dựng dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất: Nó có thực sự mang lại cảm giác là chính bạn không?
Những video mà thị trường của bạn đang mong chờ được xem
Bắt đầu từ những định dạng mà các agent đã dùng sẵn. Không còn trang trắng, không phải đoán xem nên đăng gì.
Luôn hiện diện trong tâm trí khách hàng một cách dễ dàng
Giữ cho tệp khách hàng của bạn luôn được cập nhật và ghi nhớ bằng một chuỗi video định kỳ do avatar dẫn dắt, biến số liệu thị trường địa phương thành nội dung mà bạn có thể gửi hàng tuần hoặc hàng tháng mà không cần phải ngồi trước máy quay.
Hãy trở thành môi giới mà thị trường luôn ghi nhớ
Xuất hiện như một chuyên gia địa phương đúng như bạn vốn có, mà không cần máy quay, ê-kíp hay những buổi quay mệt mỏi hằng tuần.