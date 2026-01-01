Hoàn hảo cho:

Các môi giới đăng bán bất động sản cao cấp hoặc hạng sang, các công ty môi giới đang xây dựng thương hiệu sản xuất nội dung chuyên nghiệp, và bất kỳ môi giới nào muốn nội dung của mình nổi bật về mặt hình ảnh trong một bảng tin mạng xã hội đông đúc.

Cơ hội

Hầu hết video giới thiệu bất động sản đều được quay bằng điện thoại hoặc thuê quay phim bên ngoài với chi phí hàng trăm đô la cho mỗi lần quay. Một tour tham quan nhà mang phong cách điện ảnh với HeyGen mang lại chất lượng phim ảnh với chi phí và thời gian chỉ bằng một phần nhỏ, sử dụng các Avatar Shots được hỗ trợ bởi Seedance 2 để đặt avatar của bạn vào những khung cảnh ấn tượng, phù hợp với phong cách riêng của bất động sản.

Kết quả trông như một sản phẩm được sản xuất chuyên nghiệp. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút.

Thực tiễn tốt nhất:

Hãy điều chỉnh bối cảnh cho phù hợp với bất động sản. Sử dụng Generating Looks để hướng dẫn Avatar Shots theo phong cách của bất động sản: hiện đại và tối giản, ấm áp và truyền thống, ven biển, đô thị. Phông nền nên mang lại cảm giác như chính ngôi nhà.

Sử dụng Generating Looks để hướng dẫn Avatar Shots theo phong cách của bất động sản: hiện đại và tối giản, ấm áp và truyền thống, ven biển, đô thị. Phông nền nên mang lại cảm giác như chính ngôi nhà. Kết hợp phần thuyết minh của avatar với cảnh quay bất động sản. Hãy đặt Avatar Shot của bạn chồng lên các ảnh chụp thực tế của tin đăng hoặc cảnh b-roll ngoại thất được tạo bằng AI để giúp người mua cảm nhận rõ về bất động sản thật trước khi các yếu tố điện ảnh xuất hiện.

Hãy đặt Avatar Shot của bạn chồng lên các ảnh chụp thực tế của tin đăng hoặc cảnh b-roll ngoại thất được tạo bằng AI để giúp người mua cảm nhận rõ về bất động sản thật trước khi các yếu tố điện ảnh xuất hiện. Sử dụng chế độ hình-trong-hình cho phần thuyết minh. Giữ cho avatar của bạn luôn hiển thị dưới dạng người dẫn chuyện hình-trong-hình trong khi các cảnh quay về bất động sản chạy ở nền phía sau. Cách này giúp bạn giữ được sự hiện diện cá nhân mà không lấn át toàn bộ khung hình.

Giữ cho avatar của bạn luôn hiển thị dưới dạng người dẫn chuyện hình-trong-hình trong khi các cảnh quay về bất động sản chạy ở nền phía sau. Cách này giúp bạn giữ được sự hiện diện cá nhân mà không lấn át toàn bộ khung hình. Giữ phong cách cao cấp. Các video tham quan nhà kiểu điện ảnh không phải là nơi dành cho lớp chữ chồng chất hay những cú cắt cảnh quá nhanh. Hãy để hình ảnh có không gian để tỏa sáng. Sử dụng chuyển cảnh chậm và phụ đề gọn gàng, rõ ràng.

Các video tham quan nhà kiểu điện ảnh không phải là nơi dành cho lớp chữ chồng chất hay những cú cắt cảnh quá nhanh. Hãy để hình ảnh có không gian để tỏa sáng. Sử dụng chuyển cảnh chậm và phụ đề gọn gàng, rõ ràng. Hãy dẫn dắt bằng lối sống. Hãy bắt đầu bằng cảm xúc mà bất động sản mang lại trước khi nói đến thông số: ánh sáng, không gian, năng lượng của khu phố. Người mua luôn quyết định bằng cảm xúc trước tiên.

Tính năng hàng đầu:

Avatar Shots (Seedance 2): các cảnh avatar chất lượng điện ảnh được tạo ra từ một đoạn mô tả văn bản, là công cụ cốt lõi để sản xuất video tham quan nhà phong cách điện ảnh

Tạo phong cách: điều chỉnh phông nền và bối cảnh của avatar sao cho phù hợp với đặc trưng của bất động sản chỉ bằng một đoạn mô tả văn bản

B-roll sinh nội dung: tạo các cảnh quay điện ảnh liên quan đến bất động sản từ một đoạn mô tả văn bản (Sora 2 / Veo 3.1) trực tiếp trong AI Studio

Digital Twin / Avatar V: bản sao kỹ thuật số của bạn làm người dẫn chuyện trên màn hình

Bố cục hình-trong-hình: giữ avatar của bạn xuất hiện như người dẫn chuyện trong khi hình ảnh bất động sản lấp đầy khung hình

Tự động chỉnh sửa: làm sạch mọi cảnh quay walkthrough đã ghi trước khi lồng ghép với phần thuyết minh bằng avatar

Dịch video: tạo tour giới thiệu dạng điện ảnh bằng nhiều ngôn ngữ cho các nhóm khách mua quốc tế hoặc đa ngôn ngữ

Mẹo hay

Đối với một bất động sản hạng sang, hãy tạo 3 đến 4 cảnh quay Avatar khác nhau phù hợp với phong cách của ngôi nhà (sự ấm áp bên trong, kiến trúc bên ngoài, lối sống khu dân cư) và dùng chúng làm cảnh chuyển giữa các đoạn nổi bật được thuyết minh. Cách này giúp video trông như một sản phẩm được sản xuất chuyên nghiệp mà không cần cả ê-kíp quay dựng.

Câu chuyện khách hàng

Craig Veroni là một nhân viên môi giới bất động sản tại Vancouver, British Columbia, phụ trách khu North Vancouver, West Vancouver và chính thành phố Vancouver. Trước khi bước vào lĩnh vực bất động sản, anh đã có hơn mười năm làm diễn viên chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình, và video luôn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của anh.

Sau khi một trận hỏa hoạn và lũ lụt buộc gia đình anh phải rời khỏi nhà gần một năm trời, việc sản xuất video của anh đã hoàn toàn ngừng lại.

"Chúng tôi đã phải rời khỏi nhà khoảng chín tháng. Tôi không thể sản xuất bất kỳ nội dung nào. Tôi không có thiết bị." Craig Veroni

Khi thấy các đồng nghiệp sử dụng HeyGen để phát triển những kênh mạng xã hội mới bằng avatar AI, anh ấy đã hoài nghi. Trong ba ngày tham gia một nhóm đào tạo nhỏ, anh đã tạo bản sao kỹ thuật số của mình, tối ưu quy trình làm việc và đăng tải Reel Instagram đầu tiên.

"Tôi đã hoảng sợ vì tôi vốn được biết đến nhờ các video của mình. Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét thứ này." Craig Veroni

Bản sao kỹ thuật số hoạt động hiệu quả vì nó được tạo từ chính những cảnh quay chất lượng cao của anh ấy, được huấn luyện trên thư viện video anh đã quay sẵn, tái hiện chân thực ngoại hình và phong thái của anh. Anh kết hợp nó với các mẫu giọng nói được thu âm chuyên nghiệp và nâng cấp mỗi khi có phiên bản avatar mới tốt hơn được ra mắt.

Anh ấy đã chuyển từ việc đăng một video mỗi tuần sang hai Reel mỗi ngày. Ngay trong tuần đầu tiên, mọi bài đăng đều đạt hiệu quả tốt hơn bất kỳ nội dung nào anh từng tự làm trước đó. Trong ba lần khác nhau, những người hoàn toàn xa lạ đã dừng anh lại giữa nơi công cộng để nói rằng họ là người đăng ký theo dõi anh.

"Sự kết nối đã phát huy tác dụng." Craig Veroni

Đọc toàn bộ câu chuyện: Cách Craig Veroni mở rộng hoạt động tiếp thị bất động sản của mình với HeyGen

Tăng gấp 4 lần lượt theo dõi trên Instagram trong 10 tháng | 2 Reels được đăng mỗi ngày với HeyGen | Hơn 770.000 tài khoản được tiếp cận mỗi tháng