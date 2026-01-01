Welcome to your AI video jumpstart guide for real estate
Do you have listings to sell, a market to lead, and a personal brand to build? With HeyGen, you can instantly turn your face, voice, and local expertise into scalable, studio-quality video content in minutes, not weeks.
This guide will help you move from idea to published video, boosting your presence, speed, and credibility in your market. You'll learn how to build your first video, discover key best practices, and explore strategies to scale your impact across every listing, every channel, and every buyer community you serve.
Các trường hợp sử dụng hàng đầu: cách các chuyên gia bất động sản đang sử dụng HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Market updates
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Cinematic home tour
- Craig Veroni: Đã tăng lượng người theo dõi trên Instagram lên gấp 4 lần trong 10 tháng, hiện tiếp cận hơn 770.000 tài khoản mỗi tháng nhờ đăng 2 HeyGen Reels mỗi ngày, được xây dựng xoay quanh nội dung avatar điện ảnh.
Điểm nhấn tin đăng
- Scott Henninger: Xây dựng toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản của mình xoay quanh một kênh YouTube được vận hành bằng avatar HeyGen, chốt 25 đến 30 giao dịch mỗi năm từ các khách hàng tiềm năng tạo ra qua video.
The state of real estate marketing
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video không còn là tùy chọn nữa. Đây là nền tảng cho cách người mua tìm hiểu, lựa chọn và tin tưởng vào người môi giới mà họ gọi đầu tiên.
Thách thức
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
Những gì video AI có thể mở ra
- Tốc độ.Scott Henninger đã chuyển từ một thiết lập quay nhiều camera trong phòng khách sang một video hoàn chỉnh chỉ trong chưa đầy hai giờ.
- Tiết kiệm chi phí. Thay thế quy trình làm việc với quay phim 2.000 đô la bằng gói đăng ký HeyGen với chi phí dưới 50 đô la mỗi tháng.
- Khả năng mở rộng. Sản xuất hàng loạt nội dung cho nhiều danh sách, thị trường hoặc ngôn ngữ cùng lúc.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Tạo video AI đầu tiên của bạn
Giới thiệu
Mới làm quen với video hoặc lần đầu dùng HeyGen? Phần này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để nhanh chóng tạo ra các video chất lượng cao.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Mẹo hay
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"Tôi đang tạo một video bất động sản cho [loại bất động sản/thị trường]. Mục tiêu của tôi là [mục tiêu]. Khán giả của tôi là [khán giả]. Điểm thu hút chính của tôi là [hook]. Bạn có thể gợi ý cách để làm cho nó hấp dẫn hơn không?"
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
Đối với các môi giới bất động sản làm việc một mình, thương hiệu của bạn chính là gương mặt của bạn. Người mua và người bán sẽ chọn những môi giới mà họ tin tưởng, và avatar AI của bạn là cách bạn xuất hiện nhất quán trong mọi video mà không cần phải quay hình mỗi lần.
Trước khi tạo video đầu tiên, hãy chuẩn bị hai điều sau:
- Your digital twin. This is your most important asset in HeyGen. A 15-second recording is all it takes to create an avatar that looks and sounds exactly like you. Skip ahead to Step 2 to do this first if you'd like.
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
Bản sao kỹ thuật số của bạn chính là thương hiệu của bạn. Bản ghi hình càng tự nhiên và giàu biểu cảm, avatar của bạn sẽ càng thể hiện đúng tính cách thật của bạn trên màn hình.
Bước 2: Chọn avatar AI phù hợp
Your avatar is your on-screen presence. Create a custom avatar that fits your brand, or, for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s lifelike avatar feature!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Avatar Type
Bạn sẽ cần
You'll Get
Best For
15-second video recording
Một avatar sống động tái hiện chính xác chuyển động, cử chỉ và biểu cảm đặc trưng của bạn. Được hỗ trợ bởi Avatar V cho hiệu suất toàn bộ phần thân trên với chất lượng điện ảnh.
Agents who want their real face and presence in every video. The most authentic option for personal branding.
1 photo
Một avatar chân thực được tạo từ một hình ảnh tĩnh, với chuyển động và đồng bộ khẩu hình do AI tạo ra. Được hỗ trợ bởi Avatar IV.
Các tác nhân không có sẵn cảnh quay video hoặc muốn một điểm bắt đầu nhanh chóng.
Avatar có sẵn
No recording needed
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Các tư vấn viên muốn bắt đầu ngay lập tức mà không cần tạo avatar tùy chỉnh.
Generated avatar
Lời nhắc văn bản
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Mẹo hay
Sử dụng tính năng generating looks của HeyGen để thay đổi tư thế, bối cảnh hoặc trang phục của avatar chỉ bằng một đoạn mô tả văn bản. Bạn có thể đặt mình trong một căn nhà sang trọng, tại một địa danh nổi tiếng trong khu vực, hoặc ngay tại văn phòng môi giới của mình mà không cần rời khỏi bàn làm việc.
Thực tiễn tốt nhất: tạo bản sao kỹ thuật số hoàn hảo
Chất lượng đầu vào quyết định chất lượng đầu ra. Ảnh, video và lời nhắc (prompt) của bạn càng tốt thì avatar sẽ càng chân thực và chỉn chu. Mọi thứ xuất hiện trong video dùng để huấn luyện, từ cử chỉ, nét mặt đến ngữ điệu giọng nói, đều sẽ được phản ánh trong kết quả cuối cùng.
Avatar Type
You'll Need
Best Practices
15-second video
Record on a smartphone in cinematic mode or 4K. Use a simple background with natural light. Be expressive: the energy you put in is the energy you get out. Avoid covering your face or wearing large accessories.
1 photo
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Mẹo dành riêng cho bất động sản
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Best practices: creating high quality custom AI voices
HeyGen có một thư viện khổng lồ các giọng nói AI dựng sẵn với hơn 175 ngôn ngữ, phương ngữ và sắc thái cảm xúc khác nhau, nhưng đôi khi một bản sao giọng nói tùy chỉnh nghe giống hệt bạn lại là lựa chọn mạnh mẽ hơn để xây dựng niềm tin với khách hàng bất động sản.
Custom voice type
Creation method
Best for
Tự động khi tạo Hyper-Realistic Avatar
hoặc
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
Bản sao giọng nói nghe giống hệt bạn
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Giọng nói được tạo hoàn toàn bằng AI dựa trên prompt.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
Higher fine-tune control
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Sử dụng micro hoặc điện thoại thông minh chất lượng cao, giữ cách miệng bạn khoảng 15–20 cm
• Record in a quiet, noise-free space
• Nói rõ ràng, ngắt nghỉ tự nhiên và thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Want to dive in deeper?
→ Ultimate guide to hyper-realistic Custom Voice Cloning
Best practices: prompt like a pro
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Feature
Chức năng
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Mang Photo Avatars
Tạo Avatar Tùy Chỉnh (thật hoặc hoạt hình)
Creating Custom Voices
Prompting best practices
Be specific
Bạn mô tả càng rõ ràng những gì mình muốn (giọng điệu, vẻ ngoài, cử chỉ, cảm xúc) thì AI càng có thể tái hiện đúng ý tưởng của bạn.
Bắt đầu với cấu trúc
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Include context & intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Use descriptive language
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterate & refine
Don’t settle for your first try. Small prompt tweaks can lead to dramatically better results in all media types!
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
Step 3: Choose your starting point
When you open HeyGen as a real estate agent, your homepage shows four video formats built specifically for your work. Each one is a shortcut to a finished, publish-ready video.
Format
What it creates
Khi nào nên sử dụng
Cập nhật Thị trường
A professional avatar-led video delivering local market stats and insights to your sphere
Weekly or monthly market update for email, Instagram, or YouTube
Tour Nhà Phong Cách Điện Ảnh
A film-quality property showcase using Avatar Shots and Seedance 2 to create cinematic, production-grade scenes
Các bất động sản hạng sang hoặc bất kỳ tài sản nào mà yếu tố hình ảnh là điểm bán hàng chính
Tour Nhà Được Tổ Chức
A walkthrough-style video with your avatar as the on-screen host, narrating the property features
Standard listing videos where you want your personal presence front and center
Listing Spotlight
Một video giới thiệu tin đăng ngắn gọn với avatar thuyết minh, kèm ảnh bất động sản và cảnh b-roll, lý tưởng cho các trang mạng xã hội và MLS
Nội dung đăng tin nhanh sẵn sàng trước buổi xem nhà đầu tiên
Using Video Agent
Not looking for one of the four formats above? You can also use Video Agent to describe what you want in plain language. Type your listing details, target audience, or video topic and HeyGen will generate a complete draft (script, avatar, visuals, and voiceover) automatically.
Vì video bất động sản đòi hỏi độ chính xác cao (mức giá đúng, địa chỉ, thông tin khu vực và CTA), bạn luôn nên đưa bản nháp vào AI Studio trước khi xuất bản. Trong AI Studio, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa kịch bản từng dòng, thay b-roll, điều chỉnh phụ đề và tinh chỉnh mọi chi tiết trước khi xuất file.
Để tham khảo các mẹo viết prompt và ý tưởng quy trình sáng tạo, hãy xem hướng dẫn viết prompt cho Video Agent.
Want to dive deeper? Learn how to use Video Agent in HeyGen Academy.
Why it’s perfect for you
Task
Viết kịch bản
Visuals
Narration
Chỉnh sửa
Phụ đề
Video Agent sẽ xử lý giúp bạn
Converts your topic or prompt into a clear, compelling story
Tự động chọn cảnh quay hoặc hình ảnh có sẵn phù hợp với giọng điệu và chủ đề của bạn
Thêm lồng tiếng tự nhiên, nhận biết cảm xúc bằng hơn 175 ngôn ngữ
Handles pacing, transitions, and timing automatically
Tạo phụ đề chính xác để tăng độ rõ ràng và khả năng tiếp cận
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- “Tạo một video giải thích dài 90 giây về cách xây dựng thương hiệu cá nhân bằng avatar kỹ thuật số.”
- “Tóm tắt bản tin mới nhất của tôi thành một kịch bản TikTok dài 1 phút.”
- “Tạo một video ra mắt sản phẩm với nhịp độ sôi động và giọng điệu đầy năng lượng.”
Hãy coi các lời nhắc như những cuộc trò chuyện với biên tập viên của bạn; bạn càng cung cấp nhiều chi tiết, kết quả sẽ càng tốt.
Pro tips for cinematic results
- Soạn một bản tóm tắt thật rõ ràng.Hãy coi lời nhắc của bạn như bản định hướng sáng tạo, bao gồm giọng điệu, định dạng và mục tiêu. “Hãy tạo một video giải thích dài 90 giây về cách xây dựng thương hiệu cá nhân với các avatar kỹ thuật số.”
- Sử dụng hình ảnh trực quan ấn tượng. Tải lên các đoạn video sản phẩm hoặc B-roll của riêng bạn để tạo dấu ấn cá nhân.
- Lặp lại thật nhanh.Xem trước, chỉnh sửa và tạo lại; Agent sẽ học hỏi từ phản hồi của bạn.
- Vươn tầm toàn cầu. Bản địa hóa ngay lập tức với hỗ trợ giọng nói đa ngôn ngữ.
- Thêm hình đại diện của bạn. Kết hợp Video Agent với hình đại diện HeyGen của bạn để tạo nên một thương hiệu nhất quán.
Lối tắt: Hãy dùng Video Agent cho bản nháp đầu tiên, sau đó chỉnh sửa hoặc tùy chỉnh trong AI Studio (Bước 5). Đây là cách nhanh nhất để biến kiến thức thô thành video chỉn chu, sẵn sàng xuất bản.
Want to go deeper?
→ Khám phá những nội dung sau:
Best practices: fine-tune your video in AI Studio
Muốn kiểm soát nhiều hơn nội dung mà Video Agent đã tạo? Hãy đưa nó vào AI Studio. Tại đây, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa mọi chi tiết trước khi video được xuất bản.
Trong AI Studio, bạn có thể:
- Chỉnh sửa kịch bản từng dòng một. Kiểm tra lại địa chỉ bất động sản, giá, tên khu vực lân cận và mọi chi tiết quan trọng để đảm bảo chính xác.
- Thay thế hoặc tạo mới b-roll. Hãy thay bất kỳ cảnh quay nào bằng ảnh bất động sản, video tư liệu (stock footage) hoặc b-roll do AI tạo ra từ một đoạn mô tả văn bản.
- Điều chỉnh phụ đề và lớp chữ phủ trên video. Đảm bảo chữ hiển thị trên màn hình đúng với phong cách thương hiệu của bạn và dễ đọc.
- Tinh chỉnh cách thể hiện của avatar. Sử dụng Voice Director để điều chỉnh giọng điệu và nhịp độ, hoặc dùng Pauses và Pronunciation để sửa bất kỳ tên riêng hay địa chỉ nào nghe chưa tự nhiên.
Bạn cũng có thể viết mới hoặc chỉnh sửa kịch bản từ đầu bằng AI Script Writer tích hợp sẵn của HeyGen (gõ "/" trong bảng kịch bản để mở Quick Commands và chọn Script Writer), hoặc soạn thảo bên ngoài HeyGen với ChatGPT, Claude hoặc Gemini rồi dán vào.
Nếu bạn đang viết hoặc chỉnh sửa kịch bản bằng AI, các bước sau sẽ giúp bạn nhanh chóng có được một bản kết quả chất lượng:
- Bước 1: Bắt đầu với một lời nhắc thật rõ ràng. Hãy cho AI biết bạn đang làm loại video nào (video đăng tin, cập nhật thị trường, hướng dẫn cho người mua), dành cho ai, mục tiêu là gì và giọng điệu ra sao.
- Bước 2: Thêm các thông tin chính của bạn. Bao gồm địa chỉ bất động sản, các đặc điểm nổi bật, giá, khu vực lân cận, số ngày rao bán, hoặc bất kỳ dữ liệu quan trọng nào khác.
- Bước 3: Yêu cầu cấu trúc phù hợp. Hãy đảm bảo kịch bản được viết theo kiểu lời nói, dễ đọc, tự nhiên như trò chuyện, chứ không phải như một mô tả tin đăng.
- Bước 4: Xem lại và tinh chỉnh. Xem trước video, sau đó chỉnh sửa kịch bản trực tiếp trên timeline. Tinh chỉnh dựa trên những gì bạn thấy và nghe.
Các gợi ý chỉnh sửa mẫu:
- "Hãy làm cho đoạn này nghe tự tin và hào hứng hơn."
- "Thêm một phần mở đầu thu hút hơn."
- "Hãy đơn giản hóa phần kết và khiến lời kêu gọi hành động rõ ràng, dễ thực hiện hơn."
- "Hãy cho tôi một phiên bản dài 30 giây tập trung vào 3 tính năng hàng đầu."
Mẹo hay:
Hãy dùng AI như một đồng tác giả, không phải để thay thế bạn. Những kịch bản hay nhất là sự kết hợp giữa chuyên môn địa phương của bạn và tốc độ của AI. Bạn mang đến góc nhìn sâu sắc, AI mang đến sự trau chuốt.
Bước 4: Tạo và trau chuốt các cảnh của bạn trong AI Studio
Bây giờ là lúc mang video của bạn đến với cuộc sống trong AI Studio của HeyGen. Hãy thiết kế video với sự rõ ràng và mạch lạc trong từng bước.
- Thiết kế các cảnh quay của bạn chỉ trong vài phút bằng Bộ nhận diện thương hiệu hoặc các mẫu mà bạn đã thiết lập ở Bước 1.
- Tăng sức thuyết phục cho thông điệp của bạn bằng văn bản hiển thị trên màn hình, như giá, địa chỉ hoặc nút kêu gọi hành động (CTA), và thiết lập hiệu ứng để chúng xuất hiện kèm hoạt ảnh.
- Duyệt thư viện media có sẵn của HeyGen để tìm các đoạn b-roll chất lượng cao, hoặc tạo b-roll phong cách điện ảnh từ một đoạn mô tả văn bản bằng các mô hình video AI được tích hợp trực tiếp trong AI Studio.
- Sử dụng Avatar Shots để đặt avatar của bạn vào các cảnh quay điện ảnh với chất lượng phim, lý tưởng cho video giới thiệu bất động sản cao cấp hoặc nội dung thương hiệu xa xỉ.
- Sử dụng các hiệu ứng chuyển cảnh cao cấp để giúp video của bạn mượt mà và chuyên nghiệp hơn.
- Thêm và tùy chỉnh phụ đề để video của bạn hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn.
- Sử dụng Auto Edit để tự động xóa các từ đệm, khoảng ngừng hoặc những đoạn quay không mong muốn khỏi bất kỳ cảnh quay nào bạn đưa vào.
Mẹo hay
Với video đăng tin bất động sản, hãy thử đặt phần giới thiệu bằng avatar của bạn chồng lên một bức ảnh căn nhà hoặc cảnh quay b-roll ngoại thất do AI tạo làm phông nền. Cách này giúp người mua có điểm tựa hình ảnh ngay lập tức, trước cả khi họ xem ảnh trên MLS. Với nội dung đa ngôn ngữ, hãy dùng trình phát đa ngôn ngữ để gộp tất cả các bản dịch vào một liên kết chia sẻ duy nhất kèm menu thả xuống để chọn ngôn ngữ.
Muốn tìm hiểu sâu hơn?HeyGen Academy: AI Studio, khóa học video chuyên sâu bao quát tất cả tính năng chỉnh sửa
Thực hành tốt nhất: điều chỉnh cách phát âm, cảm xúc và ngữ điệu
Bạn có cần giọng nói của avatar nghe thật chuẩn không? Các kịch bản bất động sản thường có tên đường, tên khu phố và địa danh địa phương mà AI có thể phát âm sai. HeyGen cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ để tinh chỉnh voiceover, giúp giọng đọc tự nhiên và chính xác.
Tính năng
Cách hoạt động
Phù hợp nhất cho
Ngắt nghỉ và phát âm
Thêm ngắt nghỉ và điều chỉnh cách phát âm trực tiếp trong bảng kịch bản
Ghi đúng tên đường, tên khu phố và tên cộng đồng
Phản chiếu giọng nói
Tải lên hoặc ghi âm giọng nói với tông giọng và tốc độ bạn mong muốn; bất kỳ avatar nào cũng sẽ truyền tải nội dung đó bằng chính giọng nói của họ
Thể hiện đúng nguồn năng lượng mà bạn sẽ dùng trong một buổi thuyết trình chào bán hoặc tư vấn cho người mua
Đạo diễn giọng nói
Định hình cảm xúc và giọng điệu chỉ với một cú nhấp chuột
Tăng thêm sự ấm áp và hào hứng cho một bất động sản mới, hoặc mang lại cảm giác bình tĩnh, yên tâm cho một cẩm nang dành cho người mua
Custom voice clone emotions
Tải lên thêm các bản ghi với những sắc thái cảm xúc khác nhau cho bản sao của bạn
Mở rộng phạm vi cho giọng nói cá nhân được nhân bản của bạn
Muốn xem nó hoạt động thực tế như thế nào?
Chiến lược mở rộng tác động trong giao tiếp của bạn
Dù bạn đang mở rộng mạng lưới, thử nghiệm xem nội dung nào mang lại chuyển đổi tốt nhất hay tiếp cận các cộng đồng người mua mới, những công cụ tiên tiến này giúp các chuyên gia bất động sản mở rộng quy mô một cách chính xác.
Tối ưu hóa và lặp lại như một chuyên gia
Tạo nhiều phiên bản cho phần mở đầu, CTA hoặc giới thiệu của tin đăng và so sánh kết quả.
- Nhân bản các cảnh quay để thử nghiệm những điểm nhấn khác nhau của bất động sản hoặc các góc quay khác nhau.
- Hoán đổi avatar hoặc giọng nói để xem người mua phản hồi tốt với tông giọng nào.
- Đo thời lượng xem, số lượt nhấp và tỷ lệ gửi yêu cầu để giữ lại những gì hiệu quả.
Vươn tầm toàn cầu với dịch thuật
Tìm hiểu cách dịch và bản địa hóa video của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, không cần lồng tiếng hay diễn viên lồng tiếng.
Sử dụng tính năng Brand Voice của HeyGen để duy trì tính nhất quán trong các video đã dịch bằng cách tùy chỉnh cách xử lý một số từ nhất định, như cách phát âm tên công ty môi giới hoặc tên khu phố.
Người dùng gói Enterprise và Team cũng có thể chỉnh sửa trực tiếp các kịch bản đã dịch bằng cách sử dụng tính năng Proofread của chúng tôi.
Xuất bản bằng trình phát đa ngôn ngữ. Công cụ này cung cấp một liên kết chia sẻ với menu thả xuống chọn ngôn ngữ cho mọi bản dịch đã render trong thư mục.
Mẹo hay
Chỉ cần tạo video giới thiệu một lần bằng tiếng Anh, sau đó tạo bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại và tiếng Việt trong vài phút. Đăng cả ba video kèm một dòng chú thích: "Quan tâm? Xem bằng ngôn ngữ của bạn bên dưới."
Cá nhân hóa ở quy mô lớn
Thêm dấu ấn cá nhân vào các hoạt động chăm sóc khách mua, tiếp cận người bán hoặc các chiến dịch trong tệp khách hàng của bạn với Video Cá Nhân Hóa. Bằng cách sử dụng các yếu tố động như tên người nhận, khu vực sinh sống hoặc khoảng giá, bạn tạo ra một trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn hơn cho từng liên hệ.
Kết hợp tính năng này với các tích hợp CRM của bạn trên HubSpot, Zapier, Make và Clay để tạo một quy trình tiếp cận khách hàng bằng video được tự động hóa hoàn toàn, và sử dụng Chế độ Xử lý Hàng loạt để tạo hàng trăm video cá nhân hóa cùng lúc từ một bảng tính.
Biến các khái niệm thành hình ảnh trực quan
Biến những ý tưởng trừu tượng thành hình ảnh trực quan, dễ nhớ.
- Nhà thiết kế chuyển động tạo tiêu đề, sơ đồ và nội dung thu hút trên mạng xã hội dưới dạng chuyển động từ các gợi ý. Rất phù hợp để minh họa quy trình, mô hình và khái niệm (sử dụng tín dụng tạo sinh).
- Kho tư liệu hình ảnh + màn hình: Tăng cường việc học với các ví dụ minh họa, cảnh B‑roll hoặc lớp phủ slide.
Biến một video thành tám nội dung khác nhau
Hầu hết những người làm nội dung bất động sản không chỉ cần thêm ý tưởng. Họ cần những hệ thống tốt hơn. Bởi vì một khi bạn xây dựng được hệ thống phù hợp, việc duy trì sự nhất quán sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Quy trình mạnh mẽ nhất trong nội dung bất động sản hiện nay không phải là quay thêm video, mà là khai thác nhiều giá trị hơn từ từng video bạn đã có. Dưới đây là cách biến một video walkthrough giới thiệu bất động sản thành tám nội dung khác nhau trong HeyGen, mà không cần quay lại.
Bước 1: Trích xuất video ngắn với AI Clipping
Tải video gốc của bạn lên AI Clipping. Công cụ sẽ tự động phân tích toàn bộ cảnh quay và xác định những khoảnh khắc nổi bật nhất có thể dùng độc lập, không cần bạn phải tua thủ công trên timeline. Chọn độ dài clip (dưới 30 giây, 30–60 giây hoặc dài hơn), định dạng khung hình (dọc, ngang hoặc vuông) và phụ đề. Chỉ một video giới thiệu bất động sản cũng có thể được chuyển thành 3–5 video ngắn sẵn sàng đăng tải.
Bước 2: Tạo các biến thể hook với Avatar V / Avatar Shots
Nếu một trong các video ngắn của bạn đang hoạt động tốt nhưng bạn muốn thử một phần mở đầu khác, bạn không cần phải thu lại. Hãy dùng Avatar V hoặc Avatar Shots để tạo một phiên bản mở đầu mới cho cùng đoạn clip đó. Voice Director cho phép bạn chỉnh sửa từng từ hoặc câu cụ thể mà không phải dựng lại toàn bộ video.
Bước 3: Dịch đoạn clip ấn tượng nhất của bạn
Hãy lấy video ngắn hiệu quả nhất của bạn và đưa nó vào Translate Videos. Chọn tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt hoặc bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ có sẵn. Avatar của bạn sẽ truyền tải nội dung một cách tự nhiên bằng ngôn ngữ đích, không cần quay lại, không cần lồng tiếng, không cần phiên dịch. Chỉ với một video, giờ đây bạn có thể tiếp cận hoàn toàn một nhóm khách hàng mới.
Bước 4: Tạo một video avatar AI độc lập từ bản chép lời
Bản chép lời video của bạn đã có sẵn rất nhiều nội dung. Vào mục Projects, mở video của bạn và nhấp vào Transcript để lấy toàn bộ văn bản. Chọn một câu hoặc một đoạn thật ấn tượng, dán vào Avatar Shots với bản sao Avatar V của bạn và tạo một video độc lập mới. Vẫn là chuyên môn đó, chỉ là một góc nhìn khác, không cần dùng đến máy quay.
Bước 5: Biến bản transcript thành các bài đăng mạng xã hội
Chọn một đoạn nội dung hữu ích từ bản transcript, chỉnh sửa lại cho gọn gàng một chút, rồi đăng nó thành một bài viết trên LinkedIn, bài đăng trên X, bản tin email, hoặc caption chia sẻ insight thị trường. Video gốc của bạn giờ đã bắt đầu tạo ra nội dung vượt ra ngoài khuôn khổ video hoàn toàn.
1 video walkthrough về một listing trở thành 1 video dài + 3 video ngắn + 1 biến thể hook + 1 clip đã dịch + 1 video avatar AI + 1 bài đăng mạng xã hội = 8 nội dung khác nhau
Và đó vẫn còn cách rất xa giới hạn. Mục tiêu không phải là tạo ra nhiều nội dung hơn bằng cách làm việc vất vả hơn, mà là xây dựng một hệ thống giúp nhân bội giá trị của từng video bạn đã tạo.
Xem toàn bộ quy trình:Biến một tin đăng bất động sản thành 8 nội dung khác nhau với HeyGen
Trường hợp sử dụng #1: Cập nhật thị trường
Hoàn hảo cho:
Các môi giới đang xây dựng tệp khách hàng thân thiết, các trưởng nhóm luôn giữ được vị trí trong tâm trí khách hàng cũ, và các sàn giao dịch khẳng định thương hiệu của mình như một chuyên gia hàng đầu trên thị trường địa phương.
Cơ hội
Những môi giới nhận được nhiều khách hàng giới thiệu là những người luôn giữ được vị trí hàng đầu trong tâm trí khách hàng giữa các giao dịch. Một video cập nhật thị trường hàng tuần hoặc hàng tháng là cách tận dụng đòn bẩy hiệu quả nhất để làm điều đó. Hầu hết môi giới chỉ tóm tắt dữ liệu thị trường trong một file PDF hoặc một đoạn mô tả dài. Một video 90 giây với avatar của bạn truyền tải cùng những insight đó sẽ tạo ra một mức độ kết nối hoàn toàn khác, và có thể sử dụng trên mọi nền tảng lớn.
Tính năng hàng đầu:
- Bản sao kỹ thuật số / Avatar V để truyền tải các bản cập nhật như chính bạn
- Chuyển PPT/PDF thành video để tự động chuyển đổi các slide dữ liệu thị trường hiện có của bạn
- Tính năng AI Clipping để trích xuất những khoảnh khắc dễ chia sẻ nhất cho các đoạn clip trên mạng xã hội
- Video Podcast để tạo ra một cuộc thảo luận thị trường đa avatar từ báo cáo dữ liệu của bạn
- Dịch video để xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ cho các khu vực nông trại đa ngôn ngữ
- Chế độ xử lý hàng loạt để tạo các phiên bản theo từng khu vực lân cận của cùng một mẫu cập nhật với các biến khác nhau
Câu chuyện khách hàng
Jim McDonner bước vào lĩnh vực bất động sản sau khi giải ngũ khỏi Hải quân Hoa Kỳ và nhận ra mình phải cạnh tranh với hơn 4.000 môi giới được cấp phép tại Tây Bắc Arkansas, một trong những thị trường phát triển nhanh nhất cả nước, với khoảng 40 cư dân mới chuyển đến mỗi ngày.
Trước khi dùng HeyGen, việc tạo một video có thể tốn gần như cả ngày. Ngay cả sau khi thuê một quay phim chuyên nghiệp để sản xuất một loạt 12 video, anh ấy cũng chỉ đăng được một hoặc hai video mỗi tuần và thường xuyên bỏ lỡ cả tuần không đăng gì.
"Nó không ổn định lắm. Không có gì lạ khi kênh của tôi chẳng thu hút được chút tương tác nào." Jim McDonner
Sau khi hoàn thành một khóa học chứng chỉ về AI, Jim đã xây dựng một quy trình làm việc hiện nay gần như được tự động hóa hoàn toàn. Anh ấy sử dụng Manus để nghiên cứu xu hướng thị trường, ChatGPT để soạn thảo kịch bản, Gamma để tạo các tài liệu hướng dẫn cho người mua và người chuyển đến, và Video Agent của HeyGen để sản xuất các video chỉn chu bằng tài sản thương hiệu của mình.
"Tôi chỉ cần dành tối đa ba, bốn tiếng vào sáng thứ Hai là có thể tạo cả một tuần video và lên lịch đăng trước." Jim McDonner
Cách tiếp cận mang tính giáo dục của anh ấy đã dần dần chuyển đổi tệp khán giả sang nhóm người mua trong độ tuổi từ 25 đến 45. Một chiến dịch đăng tin mang tính giáo dục đã giúp bán được một bất động sản trị giá 650.000 đô la chỉ trong bảy ngày. Một video khác thu hút những người mua nhà chuyển đến từ Memphis, và một chiến dịch nhắm mục tiêu vào California đã tạo ra nhiều yêu cầu từ những người mua đang lên kế hoạch chuyển đến Tây Bắc Arkansas.
"Tôi sẽ không thể tiếp cận được lượng khán giả ở mức gần như hiện tại." Jim McDonner
Đọc toàn bộ câu chuyện: Cách Jim McDonner sử dụng HeyGen để nổi bật trong thị trường bất động sản đang phát triển nhanh chóng
5 video mỗi tuần, tăng từ 1–2 | 3–4 giờ để tạo nội dung cho cả tuần | Hơn 1.000 người đăng ký YouTube
Trường hợp sử dụng #2: Tour nhà phong cách điện ảnh
Hoàn hảo cho:
Các môi giới đăng bán bất động sản cao cấp hoặc hạng sang, các công ty môi giới đang xây dựng thương hiệu sản xuất nội dung chuyên nghiệp, và bất kỳ môi giới nào muốn nội dung của mình nổi bật về mặt hình ảnh trong một bảng tin mạng xã hội đông đúc.
Cơ hội
Hầu hết video giới thiệu bất động sản đều được quay bằng điện thoại hoặc thuê quay phim bên ngoài với chi phí hàng trăm đô la cho mỗi lần quay. Một tour tham quan nhà mang phong cách điện ảnh với HeyGen mang lại chất lượng phim ảnh với chi phí và thời gian chỉ bằng một phần nhỏ, sử dụng các Avatar Shots được hỗ trợ bởi Seedance 2 để đặt avatar của bạn vào những khung cảnh ấn tượng, phù hợp với phong cách riêng của bất động sản.
Kết quả trông như một sản phẩm được sản xuất chuyên nghiệp. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút.
Thực tiễn tốt nhất:
- Hãy điều chỉnh bối cảnh cho phù hợp với bất động sản.Sử dụng Generating Looks để hướng dẫn Avatar Shots theo phong cách của bất động sản: hiện đại và tối giản, ấm áp và truyền thống, ven biển, đô thị. Phông nền nên mang lại cảm giác như chính ngôi nhà.
- Kết hợp phần thuyết minh của avatar với cảnh quay bất động sản. Hãy đặt Avatar Shot của bạn chồng lên các ảnh chụp thực tế của tin đăng hoặc cảnh b-roll ngoại thất được tạo bằng AI để giúp người mua cảm nhận rõ về bất động sản thật trước khi các yếu tố điện ảnh xuất hiện.
- Sử dụng chế độ hình-trong-hình cho phần thuyết minh. Giữ cho avatar của bạn luôn hiển thị dưới dạng người dẫn chuyện hình-trong-hình trong khi các cảnh quay về bất động sản chạy ở nền phía sau. Cách này giúp bạn giữ được sự hiện diện cá nhân mà không lấn át toàn bộ khung hình.
- Giữ phong cách cao cấp.Các video tham quan nhà kiểu điện ảnh không phải là nơi dành cho lớp chữ chồng chất hay những cú cắt cảnh quá nhanh. Hãy để hình ảnh có không gian để tỏa sáng. Sử dụng chuyển cảnh chậm và phụ đề gọn gàng, rõ ràng.
- Hãy dẫn dắt bằng lối sống. Hãy bắt đầu bằng cảm xúc mà bất động sản mang lại trước khi nói đến thông số: ánh sáng, không gian, năng lượng của khu phố. Người mua luôn quyết định bằng cảm xúc trước tiên.
Tính năng hàng đầu:
- Avatar Shots (Seedance 2): các cảnh avatar chất lượng điện ảnh được tạo ra từ một đoạn mô tả văn bản, là công cụ cốt lõi để sản xuất video tham quan nhà phong cách điện ảnh
- Tạo phong cách: điều chỉnh phông nền và bối cảnh của avatar sao cho phù hợp với đặc trưng của bất động sản chỉ bằng một đoạn mô tả văn bản
- B-roll sinh nội dung: tạo các cảnh quay điện ảnh liên quan đến bất động sản từ một đoạn mô tả văn bản (Sora 2 / Veo 3.1) trực tiếp trong AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: bản sao kỹ thuật số của bạn làm người dẫn chuyện trên màn hình
- Bố cục hình-trong-hình: giữ avatar của bạn xuất hiện như người dẫn chuyện trong khi hình ảnh bất động sản lấp đầy khung hình
- Tự động chỉnh sửa: làm sạch mọi cảnh quay walkthrough đã ghi trước khi lồng ghép với phần thuyết minh bằng avatar
- Dịch video: tạo tour giới thiệu dạng điện ảnh bằng nhiều ngôn ngữ cho các nhóm khách mua quốc tế hoặc đa ngôn ngữ
Mẹo hay
Đối với một bất động sản hạng sang, hãy tạo 3 đến 4 cảnh quay Avatar khác nhau phù hợp với phong cách của ngôi nhà (sự ấm áp bên trong, kiến trúc bên ngoài, lối sống khu dân cư) và dùng chúng làm cảnh chuyển giữa các đoạn nổi bật được thuyết minh. Cách này giúp video trông như một sản phẩm được sản xuất chuyên nghiệp mà không cần cả ê-kíp quay dựng.
Câu chuyện khách hàng
Craig Veroni là một nhân viên môi giới bất động sản tại Vancouver, British Columbia, phụ trách khu North Vancouver, West Vancouver và chính thành phố Vancouver. Trước khi bước vào lĩnh vực bất động sản, anh đã có hơn mười năm làm diễn viên chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh và truyền hình, và video luôn là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của anh.
Sau khi một trận hỏa hoạn và lũ lụt buộc gia đình anh phải rời khỏi nhà gần một năm trời, việc sản xuất video của anh đã hoàn toàn ngừng lại.
"Chúng tôi đã phải rời khỏi nhà khoảng chín tháng. Tôi không thể sản xuất bất kỳ nội dung nào. Tôi không có thiết bị." Craig Veroni
Khi thấy các đồng nghiệp sử dụng HeyGen để phát triển những kênh mạng xã hội mới bằng avatar AI, anh ấy đã hoài nghi. Trong ba ngày tham gia một nhóm đào tạo nhỏ, anh đã tạo bản sao kỹ thuật số của mình, tối ưu quy trình làm việc và đăng tải Reel Instagram đầu tiên.
"Tôi đã hoảng sợ vì tôi vốn được biết đến nhờ các video của mình. Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét thứ này." Craig Veroni
Bản sao kỹ thuật số hoạt động hiệu quả vì nó được tạo từ chính những cảnh quay chất lượng cao của anh ấy, được huấn luyện trên thư viện video anh đã quay sẵn, tái hiện chân thực ngoại hình và phong thái của anh. Anh kết hợp nó với các mẫu giọng nói được thu âm chuyên nghiệp và nâng cấp mỗi khi có phiên bản avatar mới tốt hơn được ra mắt.
Anh ấy đã chuyển từ việc đăng một video mỗi tuần sang hai Reel mỗi ngày. Ngay trong tuần đầu tiên, mọi bài đăng đều đạt hiệu quả tốt hơn bất kỳ nội dung nào anh từng tự làm trước đó. Trong ba lần khác nhau, những người hoàn toàn xa lạ đã dừng anh lại giữa nơi công cộng để nói rằng họ là người đăng ký theo dõi anh.
"Sự kết nối đã phát huy tác dụng." Craig Veroni
Đọc toàn bộ câu chuyện: Cách Craig Veroni mở rộng hoạt động tiếp thị bất động sản của mình với HeyGen
Tăng gấp 4 lần lượt theo dõi trên Instagram trong 10 tháng | 2 Reels được đăng mỗi ngày với HeyGen | Hơn 770.000 tài khoản được tiếp cận mỗi tháng
Trường hợp sử dụng #3: Làm nổi bật danh sách
Hoàn hảo cho:
Các môi giới cá nhân, trưởng nhóm, điều phối viên danh sách và đội ngũ marketing của sàn giao dịch.
Cơ hội
Các tin đăng có video tạo ra số lượng yêu cầu thông tin cao hơn tới 403% so với các tin chỉ có ảnh, nhưng hầu hết môi giới lại không làm video vì chi phí và thời gian. Một video spotlight cho tin đăng với HeyGen mang đến phần giới thiệu chuyên nghiệp, có avatar thuyết minh, chỉ trong chưa đầy 10 phút và sẵn sàng trước buổi xem nhà đầu tiên.
Định dạng: bản sao kỹ thuật số của bạn thuyết minh cho bài đăng dưới dạng người dẫn chương trình dạng picture-in-picture, với ảnh bất động sản, các đoạn chữ nhấn mạnh và cảnh b-roll do AI tạo ra lấp đầy khung hình phía sau. Người mua nhận được phần giới thiệu cá nhân từ bạn và một điểm tựa hình ảnh về bất động sản chỉ trong một video.
Thực tiễn tốt nhất:
- Tạo trước buổi xem nhà đầu tiên.Hãy để phần spotlight cho tin đăng của bạn hiển thị trước khi bạn đăng lên MLS — những người mua đang nghiên cứu trước khi ra thị trường sẽ tìm thấy nó ngay lập tức.
- Hãy dẫn dắt bằng lối sống, không phải thông số kỹ thuật.Người mua có thể tự đọc bảng thông số. Hãy kể câu chuyện: ánh sáng buổi sáng trong căn bếp, quãng đường đi bộ đến quán cà phê, không khí của khu phố.
- Sử dụng lời dẫn dạng hình-trong-hình. Giữ avatar của bạn hiển thị ở một góc màn hình như người dẫn chuyện trong khi ảnh bất động sản và các cảnh b-roll phát ở nền phía sau. Cách này giúp video mang tính cá nhân hơn mà không che khuất phần hình ảnh chính.
- Giữ độ dài video dưới 90 giây.Hãy dành các định dạng dài hơn cho những bất động sản cao cấp. 60 đến 90 giây là khoảng thời lượng lý tưởng cho hầu hết các tin đăng.
- Tạo ngay các phiên bản đa ngôn ngữ.Nếu thị trường của bạn có một cộng đồng người mua nói tiếng Tây Ban Nha hoặc các ngôn ngữ khác đáng kể, hãy dịch video spotlight ngay sau khi bạn xuất bản phiên bản tiếng Anh.
Tính năng hàng đầu:
- Digital Twin / Avatar V: bản sao kỹ thuật số của bạn sẽ thuyết minh bài đăng bất động sản giống như chính bạn
- Bố cục hình-trong-hình: avatar của bạn làm người dẫn chuyện trên các ảnh bất động sản và cảnh quay b-roll
- Tạo phong cách: đặt avatar của bạn vào phông nền phù hợp với phong cách của bất động sản
- B-roll sinh tạo: tạo ra các hình ảnh điện ảnh liên quan đến bất động sản từ một đoạn văn bản mô tả
- Dịch video: một video giới thiệu bất động sản, hơn 175 phiên bản ngôn ngữ
- Phụ đề: yếu tố thiết yếu cho chế độ tự động phát không tiếng trên các nền tảng mạng xã hội và đăng tin
Mẹo hay
Cấu trúc kịch bản hiệu quả: Mở đầu thu hút (một chi tiết bất ngờ hoặc sống động, 10 giây), Điểm nổi bật của bất động sản (3–4 đặc điểm được dẫn dắt bằng lợi ích về lối sống, 40 giây), Khu vực xung quanh (khả năng đi bộ, trường học, tiện ích, 20 giây), CTA (một bước tiếp theo rõ ràng, 10 giây).
Câu chuyện khách hàng
Trong gần hai thập kỷ, Scott Henninger đã giúp người mua nhà chuyển đến đông bắc Tennessee và tây nam Virginia. Ngày nay, kênh YouTube của anh là động lực cho toàn bộ công việc kinh doanh: 85 đến 90 phần trăm khách hàng tìm đến anh thông qua các video giáo dục về việc chuyển đến khu vực này.
Trước khi dùng HeyGen, mỗi video đều buộc Scott phải biến phòng khách của mình thành một studio tạm thời: nhiều máy quay, một máy ảnh DSLR kèm máy nhắc chữ, và phải quản lý ánh sáng rất cẩn thận. Vì mọi thứ đều phải lắp đặt rồi tháo dỡ mỗi lần quay, nên đôi khi anh ấy có khi cả vài tháng liền không đăng video mới.
"Mỗi lần tôi bắt đầu đăng video trở lại, công việc lại bùng nổ." Scott Henninger
Sau khi chuyển sang HeyGen, Scott giờ đây thu âm giọng nói của mình, tải nó lên HeyGen để tạo video avatar, rồi hoàn thiện dự án trong Final Cut Pro với đồ họa, cảnh b-roll và tiêu đề.
"Kể từ lúc tôi quay xong một video, tôi có thể xuất bản nó trong khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng nếu tôi muốn." Scott Henninger
Kể từ khi bắt đầu sử dụng HeyGen, các video của Scott đã thu về khoảng 20.000 lượt xem. Chỉ có một người xem từng nghi ngờ rằng các video này có thể được tạo bằng AI. Hiện nay, anh chốt từ 25 đến 30 giao dịch mỗi năm, và gần như tất cả khách hàng đều tìm thấy anh qua YouTube trước khi đặt lịch gọi.
"Ngồi trước máy quay trực tiếp không mang lại cho tôi một xu nào. Viết kịch bản, trình bày chúng và đưa chúng ra ngoài kia, đó mới là nơi tiền bạc chảy vào." Scott Henninger
Đọc toàn bộ câu chuyện: Cách Scott Henninger sử dụng HeyGen để biến video thành động lực tăng trưởng cho bất động sản
Tiết kiệm 3 giờ cho mỗi buổi quay | Chỉ mất 2 giờ để sản xuất một video YouTube dài 10–15 phút | Hơn 25 căn nhà được bán mỗi năm nhờ khách hàng tiềm năng từ YouTube