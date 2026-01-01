HeyGen pour les créateurs de contenu : le guide ultime pour démarrer avec la vidéo IA

HeyGen pour les créateurs de contenu : le guide ultime pour démarrer avec la vidéo IA

Bienvenue dans votre guide de démarrage rapide pour les vidéos IA destiné aux créateurs de contenu

Vous souhaitez créer davantage de contenus vidéo, mais vous vous sentez freiné par un manque de temps, de budget ou de ressources de production ? Vous n’êtes pas seul. La bonne nouvelle ? Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer, traduire et réutiliser des vidéos au rendu professionnel, sans les coûts élevés ni les longs délais de production traditionnels.

Ce guide est spécialement conçu pour les créateurs de contenu qui souhaitent développer leur marque, toucher de nouveaux clients et passer à l’échelle dans leur production de contenus. Vous apprendrez à passer de l’idée à la vidéo finalisée, rapidement. Aucun besoin de caméras, de studios ou de talents à l’écran !

Ne manquez pas l’exercice pratique de création vidéo dans la section Créer votre première vidéo. Il est conçu pour vous aider à apprendre en faisant et à être rapidement opérationnel.

Principaux cas d’utilisation : comment les créateurs utilisent HeyGen

HeyGen est bien plus qu’un simple outil vidéo. C’est un moteur créatif conçu pour les professionnels qui doivent aller vite, produire du contenu à grande échelle et obtenir des résultats sans sacrifier la qualité. Des cours multilingues aux publicités sur les réseaux sociaux, voici comment des petites entreprises et des entrepreneurs de tous horizons utilisent HeyGen pour créer des vidéos à fort impact, à grande échelle.

Vidéos d’influenceurs sur les réseaux sociaux

Parfait pour les entreprises qui s’appuient sur la preuve sociale : entreprises de produits (soins de la peau, décoration, etc.), entreprises de services (immobilier, coachs, consultants), entreprises de niche ou fondées sur la passion (marques pour animaux, entreprises écoresponsables)

a man with a beard is next to a reply button

Publicités vidéo

Parfait pour : les marques, entreprises ou services de marketing

kellie defries is an artist and owner of crystal ninja

Cours d’apprentissage

Idéal pour : les enseignants, les consultants, les coachs, les professionnels du bien-être, la formation produit

a picture of a woman with the name kung fu kendra on the bottom
Holly Xiao et Kieran Flanagan apparaissent sur un fond violet

Pourquoi la vidéo est essentielle aujourd’hui

trois cercles affichant des pourcentages différents sur un fond noir
Le défi
  • Externaliser la création de contenu vidéo grève votre budget et vous fait perdre du temps
  • Vous filmer tous les jours ? C’est chronophage et vous détourne du développement de votre marque
  • Vous avez besoin de contenus qui arrêtent le défilement et sont prêts à performer sur chaque plateforme, dans chaque langue.
Ce que la vidéo IA permet de débloquer

Rapidité, évolutivité et économies de coûts

Délai de production des cours vidéo réduit de 4 semaines à 15 minutes par vidéo grâce à Anneleen Bru, comportementaliste féline et formatrice en ligne chez Happy Cats

Localisation

Marketing et cours proposés en plus de 6 langues par Kung Fu Kendra grâce aux fonctionnalités de traduction de HeyGen

Personnalisation

Des centaines de professionnels de l’immobilier ont augmenté leurs prospects grâce à des vidéos de développement de marque personnelle sur Ask The Agent

Vous souhaitez aller plus loin ?

Stratégie de marketing vidéo IA eBook

5 façons d’optimiser davantage votre budget marketing eBook

Consultez notre guide pratique pour les professionnels de la formation et du développement (L&D) eBook

Créer votre première vidéo IA

Introduction

Nouveau dans la vidéo ou vous essayez HeyGen pour la première fois ? Vous pouvez le faire. Cette section vous guidera étape par étape pour vous aider à créer une excellente vidéo, rapidement.

Vidéo d’influenceur sur les réseaux sociaux

Idéal pour les vidéos verticales sur les réseaux sociaux

Ouvrir le modèle

a before and after photo of a woman on a purple background

Publicité vidéo

Idéal pour faire la promotion de produits et de services

Ouvrir le modèle

a woman stands in front of a sign that says benefit 1 benefit 2 benefit 3

Cours d’apprentissage

Idéal pour les tutoriels ou les guides pas à pas nécessitant des enregistrements d’écran ou d’autres éléments visuels

Ouvrir le modèle

a woman stands in front of a purple background that says learn how to [ topic ]
Vous aimez apprendre en pratiquant ?

Choisissez un type de vidéo ci-dessus pour ouvrir un modèle prêt à l’emploi dans HeyGen et suivez les étapes au fur et à mesure.

Surdoué·e ?

On adore ça ! Passez directement à Étape 4 : Choisir le bon porte-parole avatar IA et créez votre propre avatar IA – votre jumeau numérique et future star de la vidéo.

Pas encore prêt à vous lancer ?

Pas de souci. Parcourez rapidement les étapes maintenant et revenez au guide complet quand vous serez prêt.

Prêt à vous lancer ? Commencez par ce tour de 2 minutes de l’éditeur HeyGen AI Studio, puis passons aux choses sérieuses !

Pour plus d’informations, consultez nos tutoriels vidéo pas à pas.

HeyGen Academy : 101

aperçu général de toutes les fonctionnalités de HeyGen

HeyGen Academy : AI Studio

aller plus loin dans le montage vidéo

Étape 1 : Configurez votre espace de travail HeyGen pour passer à l’échelle

Les entrepreneurs avisés ne repartent pas de zéro à chaque fois : ils construisent des systèmes qui passent à l’échelle.

Avec HeyGen, il est facile de garder vos vidéos conformes à votre image de marque en configurant un Brand Kit pour utiliser automatiquement vos polices, couleurs, logos et autres ressources.

Collez simplement l’URL de votre site pour commencer, ou importez vos éléments de marque manuellement.

Pressé(e) ? Pas de problème. Vous pourrez toujours revenir plus tard pour terminer cette étape.

une capture d’écran d’une charte graphique pour Digital Eye

Astuce de pro

Une fois que votre Brand Kit est configuré avec les couleurs de votre marque, vous pouvez facilement mettre à jour la plupart des Modèles HeyGen pour les adapter. Il vous suffit de remplacer les couleurs afin que chaque vidéo reste conforme à votre identité visuelle, ou d’appuyer sur le bouton Mélanger les couleurs pour que HeyGen les remplace automatiquement.

Étape 2 : définissez votre stratégie

Avant de vous lancer dans la création de vidéos, prenez un moment pour clarifier votre objectif, public et plateforme, ainsi que votre message. Cela vous aidera à créer des vidéos qui non seulement sont esthétiques, mais qui fonctionnent aussi pour vos résultats financiers.

Objectif

Que voulez-vous que cette vidéo accomplisse ?

Exemples : développer votre audience, promouvoir un nouveau produit, partager un tutoriel rapide, faire un avis sur un produit

Public cible

Qui regarde cette vidéo et qu’est-ce qui l’intéresse en ce moment ?

Exemples : nouveaux abonnés sur TikTok, fans fidèles, partenaires potentiels de collaboration, simples défileurs occasionnels

Canal de distribution principal

Pour quelle plateforme est-ce conçu et comment les gens le découvriront-ils ?

Exemples : Reels Instagram, TikTok, YouTube, page de lien en bio

Message ou accroche

Quel problème résolvez-vous et comment allez-vous arrêter le défilement dans les 5 premières secondes ?

Exemples : « Vous vous demandez pourquoi vous ne voyez pas de résultats après un entraînement intense ? » ou « Cette application m’a aidé à atteindre 10 000 abonnés en 30 jours. »

[STRATÉGIE D’EXEMPLE]

Astuce de pro

Besoin d’un second avis ? Rendez-vous sur ChatGPT, Claude ou un autre outil de votre choix et utilisez l’invite suivante :

quote icon
"Je crée une vidéo pour ma petite entreprise. Mon objectif est [goal], mon audience est [audience], je la partagerai sur [platform], et mon accroche est : [hook]. Quels retours ou améliorations me suggérez-vous ?"

Étape 3 : Rédigez votre script

Votre script est la colonne vertébrale d’une excellente publicité vidéo ou d’une expérience d’apprentissage claire et efficace.

Pour une vidéo promotionnelle ou une publicité, voici comment la rendre vraiment efficace :

  • Commencez par un accroche percutante (les 3 à 5 premières secondes sont les plus importantes) qui illustre un point de douleur courant ou une proposition de valeur.
  • Terminez par un CTA clair (appel à l’action), par exemple en renvoyant vers votre site web, une nouvelle offre, etc.
  • Utilisez un langage simple et conversationnel, en vous adressant à votre audience de manière directe et claire.
une femme portant un chapeau de cow-boy dit : chevauche avec audace, vis librement, sois la cowgirl que tu es née pour être

Pour une vidéo éducative, voici comment bien faire les choses :

  • Commencez par le contexte et la pertinence par exemple un scénario, une question ou un défi courant pour montrer pourquoi le sujet est important. Cela renforce la motivation et l’adhésion des apprenants.
  • Gardez une structure claire et un objectif précis, en découpant le contenu en étapes logiques, faciles à suivre, avec un rythme clair et régulier.
  • Utilisez un langage simple et conversationnel, en vous adressant directement et clairement à l’apprenant.
  • Renforcez les principaux enseignements et les prochaines étapes en concluant par un bref résumé, une invitation à réfléchir ou à mettre en pratique l’apprentissage, ou une indication claire vers le module ou la ressource suivante.

Astuce de pro

Vous voulez aller plus vite ? Consultez la page de bonnes pratiques ci-dessous pour obtenir des conseils sur l’utilisation d’outils comme ChatGPT pour rédiger votre script.

Vous ne savez toujours pas par où commencer ? Voici quelques exemples de plans pour vous inspirer.

Si vous suivez les étapes dans HeyGen, ces scripts sont déjà intégrés à votre modèle.

un schéma représentant une publicité vidéo, les réseaux sociaux et un cours d’apprentissage

Accédez ici aux modèles incluant ces scripts :

Vidéo d’influenceur sur les réseaux sociaux

Publicité vidéo

Cours d’apprentissage

Découvrez des modèles de scripts et d’autres conseils pour les types de vidéos marketing les plus populaires

Publicités vidéo
Vidéos d’influenceurs sur les réseaux sociaux
Vidéos tutoriels
Vidéos explicatives de produits

Cours d’apprentissage
Newsletters

Approfondissez l’écriture de vos scripts

Bonnes pratiques : rédigez des scripts meilleurs et plus rapidement avec l’IA

Vous avez du contenu à créer, alors laissez l’IA faire le gros du travail pour vos scripts. Entre le montage, la publication et la course aux tendances, l’écriture de scripts vidéo ne devrait pas prendre des heures. Des outils comme ChatGPT, Claude et Gemini peuvent vous aider à générer en quelques minutes des scripts soignés, prêts à être publiés sur vos plateformes.

une publicité pour Smarty Pillow montre un homme en costume
Étape 1 : Commencez par une demande claire

Indiquez à l’IA quel type de vidéo vous créez et ce que vous voulez qu’elle accomplisse pour votre entreprise. Incluez des détails comme :

  • Le type de vidéo (par exemple : Reel, intro YouTube, collaboration de marque)
  • À qui il s’adresse (par exemple, nouveaux abonnés, fans fidèles, marques)
  • Votre objectif (par exemple : augmenter les vues, promouvoir des produits dérivés, expliquer quelque chose)
  • Le ton ou la voix (par ex. détendu, énergique, sarcastique, expert)

Exemple de prompt :

quote icon
"Écris un script de 60 secondes, facile à comprendre pour les débutants, pour un TikTok sur les finances personnelles qui explique comment se constituer un fonds d’urgence. Le ton doit être assuré, informatif et dans lequel un jeune peut se reconnaître. Termine par un CTA invitant à s’inscrire via le lien dans ma bio."

Étape 2 : Ajoutez les points clés à aborder

Vous voulez un script qui sonne vraiment comme vous ? Donnez à l’IA quelques points clés pour la guider.

Exemple :

  • Votre produit, service ou offre
  • Proposition de valeur clé
  • Appel à l’action (ce que vous voulez que les spectateurs fassent)

Exemple de prompt :

quote icon
"Incluez les points suivants : commencez par un objectif d’épargne de 1 000 $. 60 % des Américains ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de 400 $. Évitez de garder cet argent sur un compte courant. CTA : utilisez le suivi dans la leçon pour planifier votre objectif d’épargne."

Étape 3 : Demandez le bon format

Indiquez à l’IA comment vous allez diffuser la vidéo. Parlez-vous directement face caméra ? Utilisez-vous une voix off ? Précisez-le à l’IA pour qu’elle adopte le bon ton.

Exemple :

  • Un script parlé que je présente face à la caméra
  • Sera diffusé sur Instagram Reels
  • Un ton décontracté et jeune qui parle aux adolescents

Exemple d’invite :

quote icon
"Rédige ceci comme un script parlé livré par mon avatar IA pour des Reels Instagram. Garde un ton décontracté, captivant et qui parle aux ados."

Étape 4 : Relire et ajuster

Collez le script dans HeyGen, prévisualisez-le avec votre avatar et écoutez. Est-ce que cela vous ressemble ? Sinon, ajustez-le avec des invites de suivi comme :

  • Rends-le plus conversationnel
  • Ajoutez un accroche qui capte l’attention dès les 3 premières secondes
  • Transformez ceci en une version plus courte de 30 secondes pour les réseaux sociaux
  • Ajoutez une statistique rapide sur le quartier
  • Essayez trois versions de l’appel à l’action final
Approfondissez l’écriture de vos scripts

Comment rédiger des scripts vidéo gagnants avec l’IA : le guide du marketeur moderne (eBook)

Étape 4 : Créer un avatar hyperréaliste

Parcourez la bibliothèque de plus de 700 avatars prêts à l’emploi et variés de HeyGen Public Avatars ou créez un Custom Avatar qui vous ressemble et sonne exactement comme vous dans la réalité.

Que vous développiez une marque personnelle ou que vous créiez du contenu dans le cadre d’une collaboration avec une marque, HeyGen vous offre des options flexibles et adaptées aux créateurs pour des avatars personnalisés.

un DJ aux cheveux violets éclatants portant des lunettes de soleil à LED

Découvrez ci-dessous comment en créer un qui vous convient le mieux.

une femme aux cheveux noirs courts, à l’expression calme et posée, avec des traits du visage nets et bien définis.

Type d’avatar

Vous aurez besoin

Vous obtiendrez

Idéal pour

Avatar hyperréaliste

Vidéo de formation de 2 à 5 minutes

Apparence, mouvements, voix et synchronisation labiale les plus réalistes, basés sur votre vidéo d’entraînement

Jumeau numérique hyperréaliste

Avatar photo

10 à 15 photos

Apparence réaliste à partir de vos photos, avec mouvements, voix et synchronisation labiale générés par l’IA

Jumeau numérique réaliste

Générer un avatar

Invite textuelle

Apparence, mouvements, voix et synchronisation labiale entièrement générés par l’IA

Personnages fictifs dans des styles d’animation réalistes ou variés

Avatar IV (nouveau !)

1 photo

Apparence très réaliste à partir d’une photo, avec mouvements, voix et synchronisation labiale générés par l’IA. Nécessite des crédits pour la génération.

Vidéos de moins de 30 secondes, y compris le synchronisation labiale sur de la musique

Lorsque vous créez un avatar personnalisé, rappelez-vous : une bonne qualité en entrée = une bonne qualité en sortie. Plus vos photos, vidéos et prompts écrits sont de bonne qualité, plus votre avatar sera réaliste et soigné.

Tout ce qui figure dans votre vidéo d’entraînement Hyper Realistic Avatar, des gestes aux expressions faciales en passant par l’intonation de la voix, se reflétera dans le résultat final.

Type d’avatar

Vous aurez besoin de

Meilleures pratiques

Avatar hyperréaliste

Vidéo de formation de 2 à 5 minutes

  • Enregistrez avec un smartphone en mode cinématique ou avec une caméra 4K
  • Utilisez un arrière-plan simple avec une lumière naturelle
  • À éviter : les grands gestes, se couvrir la bouche

Avatar photo

10 à 15 photos

  • Mélange de plans rapprochés et de plans en pied
  • Mélange d’angles, d’expressions et de tenues
  • À éviter : photos avec d’autres visages, des animaux, des lunettes de soleil, des chapeaux, des filtres ou des images de mauvaise qualité

Générer un avatar

Invite textuelle

Si vous débutez dans l’écriture de prompts, consultez nos bonnes pratiques de création de prompts

Avatar IV (nouveau !)

1 photo

1 photo comprenant uniquement le sujet, bien éclairée et de bonne résolution

Astuce de pro

Utilisez la fonctionnalité Generating Looks de HeyGen pour modifier la pose, l’environnement ou la tenue de votre avatar à l’aide d’un simple prompt textuel.

Vous voulez aller plus loin ?

Tutoriel étape par étape pour la création d’avatars hyperréalistes

Bonnes pratiques : créer des voix IA personnalisées de haute qualité

HeyGen propose une vaste bibliothèque de voix IA prêtes à l’emploi dans plus de 175 langues, dialectes et tonalités émotionnelles, mais parfois la vidéo idéale nécessite quelque chose de personnalisé. Voici trois façons de créer des voix personnalisées.

une femme se tient devant un écran où est écrit « actualités météo »

Type de voix personnalisée

Méthode de création

Sortie

Idéal pour

Clone de voix personnalisé HeyGen

Automatique lors de la création d’un avatar hyper-réalisteou
Importez un enregistrement audio de 2 à 5 minutes

Clone vocal réaliste basé sur votre vraie voix et vos intonations. Prend en charge plusieurs émotions.

Un clone vocal qui sonne exactement comme vous

Générer une voix

Invite de texte spécifiant les attributs (âge, accent, genre, ton, hauteur, émotion)

Voix entièrement générée par l’IA à partir d’un prompt.

Une voix fictive ou des voix fortement caractérisées

Voix tierce

Service vocal IA externe (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Clone vocal réaliste entraîné à partir de votre vraie voix et de vos intonations. Les options de réglage fin varient selon le service. Excellente option pour créer un double numérique, mais nécessite généralement un paiement supplémentaire.

Un clone vocal qui sonne exactement comme vous

Pour obtenir la meilleure qualité vocale, commencez avec un excellent enregistrement source. Voici comment réaliser une prise de son de grande qualité :

• Utilisez un micro ou un smartphone de haute qualité, tenu à 15–20 cm de votre bouche

• Enregistrez dans un endroit calme, sans bruit

• Parlez clairement, avec des pauses naturelles et une légère expression émotionnelle

• Téléchargez plusieurs échantillons avec différents tons émotionnels pour plus de polyvalence (pour HeyGen Custom Voice Clones uniquement)

Vous voulez aller plus loin ?

Guide ultime pour un clonage de voix personnalisé hyperréaliste

Ajoutez des émotions à votre clone de voix personnalisé

Meilleures pratiques : maîtriser l’art du prompt

Le prompting consiste à formuler et à affiner avec soin des instructions textuelles (appelées prompts) utilisées pour guider les outils d’IA afin de créer du contenu à partir de zéro, comme des images, des animations ou de l’audio.

Le prompting est une compétence puissante pour tout créateur utilisant l’IA. Associé à HeyGen, il ouvre d’innombrables possibilités pour créer des vidéos à fort impact, où seule votre imagination fixe les limites ! Préparez-vous à expérimenter et à itérer.

un homme avec des lunettes et une barbe tient un livre et sourit

Fonctionnalité

Fonction

Utilisez-le pour

Générer des looks

Modifier la pose, l’environnement ou la tenue d’un avatar personnalisé

  • Adapter vos avatars personnalisés à différents contextes ou cas d’usage
  • Ajouter un produit physique à vos vidéos d’avatar
  • Créer plusieurs angles de caméra pour votre avatar afin d’obtenir un rendu plus dynamique

Générer un mouvement

Donnez vie aux avatars photo
avec des gestes et des expressions

  • Animation d’avatars photo
  • Ajouter du réalisme aux vidéos de tête parlante

Générer un avatar

Création d’avatars personnalisés (réalistes ou animés)

  • Création de personnages animés ou fictifs

Générer des voix

Création de voix personnalisées

  • Voix entièrement générées par l’IA, entièrement fictives
  • Voix fortement caractérisées
Meilleures pratiques de rédaction de prompts
Soyez précis

Plus vous décrivez clairement ce que vous voulez (ton, apparence, geste, émotion), mieux l’IA pourra correspondre à votre vision.

Commencez par la structure

Utilisez une structure cohérente : quoi, qui, où, comment. Cela s’applique aux éléments visuels, au ton de la voix et à la direction du mouvement.

Inclure le contexte et l’intention

Indiquez à l’IA l’objectif : est-ce pour une démo produit, une publicité sur les réseaux sociaux ou un tutoriel ? Le contexte aide à adapter le résultat.

Utilisez un langage descriptif

Utilisez des adjectifs qui expriment une émotion, un style ou une idée claire (par exemple, « confiant », « minimaliste », « très énergique », « au rythme calme »).

Itérer et affiner

Ne vous contentez pas de votre premier essai. De légers ajustements de vos prompts peuvent donner des résultats nettement meilleurs dans tous les types de médias !

Les bonnes pratiques de rédaction de prompts peuvent légèrement varier selon ce que vous créez

Explorez les ressources ci-dessous pour approfondir chaque type et tirer le meilleur parti de vos prompts !

Étape 5 : Créez et peaufinez vos scènes dans AI Studio

Maintenant que votre script et votre avatar sont prêts, il est temps de donner vie à votre message dans l’éditeur AI Studio de HeyGen, où il est facile de personnaliser, d’améliorer et de peaufiner chaque partie de votre vidéo – aucune expérience en montage n’est requise !

une vidéo de Joyce Bell et Tim Wein est en cours de montage
  • Créez vos scènes en quelques minutes à l’aide du Brand Kit ou des modèles que vous avez configurés à l’étape 1.
  • Renforcez votre message avec du texte ou des visuels à l’écran et faites-les apparaître ou disparaître grâce aux animations.
  • Parcourez la bibliothèque de médias libres de droits de HeyGen pour trouver des vidéos b-roll de haute qualité.
  • Utilisez Transitions de scène premium pour donner à votre vidéo une finition fluide et professionnelle.
  • Ajoutez et personnalisez les sous-titres pour rendre vos vidéos plus attrayantes et accessibles.
  • Traduisez vos vidéos pour toucher des apprenants, des coéquipiers et des audiences du monde entier
Astuce de pro

Créez et comparez plusieurs versions de vos vidéos pour voir ce qui améliore l’engagement et les performances.

Prêt à monter comme un pro ?

HeyGen Academy : AI Studio, un cours vidéo approfondi couvrant les fonctionnalités de montage de HeyGen

Bonnes pratiques : ajuster la prononciation, les émotions et les intonations

Vous voulez que votre avatar sonne parfaitement ? HeyGen vous offre de puissants outils pour affiner vos voix off et obtenir un rendu naturel, précis et fidèle à la réalité.

un dessin animé représentant une femme avec une icône de directeur vocal

Fonctionnalité

Fonction

Utilisez-le pour

Pauses et prononciation

Ajoutez des pauses et ajustez la prononciation de certains mots directement dans le panneau de script

  • Ajustez rapidement le rythme
  • Prononciation correcte des noms et des mots peu courants

Mise en miroir de la voix

Téléchargez ou enregistrez un audio avec le ton, le rythme et la prononciation que vous souhaitez, puis laissez n’importe quel avatar le restituer avec sa propre voix.

  • La restitution la plus précise et naturelle, parfaitement adaptée à votre style vocal
  • Reproduisez des accents uniques

Directeur vocal

Façonnez l’émotion et le ton d’un script en un clic

  • Transmettez rapidement l’émotion et le ton

Émotions de clonage vocal personnalisé

Ajoutez plus de nuances à votre voix personnalisée en téléchargeant des enregistrements supplémentaires avec différents tons émotionnels. Choisissez celui qui convient le mieux à chaque moment.

  • Ajoutez de la polyvalence à votre clone de voix personnalisé
Vous voulez le voir en action ?

HeyGen Academy : AI Studio - Module de prononciation

Stratégies pour amplifier votre impact

Que vous cherchiez à conquérir de nouveaux marchés, à tester ce qui fonctionne ou à adapter vos contenus à différents publics, ces bonnes pratiques avancées et ces outils vous aideront à amplifier votre impact avec précision.

une femme en veste rouge se tient devant une fenêtre avec un bouton de traduction en dessous d’elle

Développez votre présence mondiale grâce à la traduction

Découvrez comment traduire et localiser vos vidéos dans plus de 175 langues et dialectes, sans doublage ni comédiens voix-off.

Utilisez la fonctionnalité Brand Voice de HeyGen pour garantir la cohérence de vos vidéos traduites en personnalisant la façon dont certains mots sont traités (par exemple, la prononciation des noms de marque, l’obligation ou le blocage de la traduction de certains termes).

Les utilisateurs des offres Enterprise et Team peuvent également modifier directement les scripts traduits grâce à notre fonctionnalité Proofread.

Besoin d’inspiration ? Découvrez comment Trivago a utilisé HeyGen pour localiser simultanément des spots TV dans 30 marchés.

un homme en costume se tient devant un écran sur lequel est écrit « changer l’environnement »

Accompagnez la gestion du changement avec un contenu flexible et facilement actualisable

Le changement est permanent et vos supports de formation doivent suivre le rythme. Que vous actualisiez un module de cours complet ou que vous mettiez à jour une seule vidéo de formation, une production de contenu traditionnelle avec de nouveaux tournages et du montage peut transformer même une petite mise à jour en un projet de grande envergure.

Avec HeyGen, la mise à jour de vos vidéos prend des minutes, pas des jours. Remplacez les scripts, modifiez le texte, changez les visuels et générez de nouvelles versions en quelques clics seulement. Plus de goulots d’étranglement. Juste une vidéo rapide et flexible qui aide vos apprenants à s’adapter aussi vite que votre organisation évolue. Découvrez-en plus sur l’utilisation de HeyGen pour la gestion du changement.

un homme portant une casquette sur laquelle est écrit « hevo »

Personnalisez à grande échelle

Ajoutez une touche personnelle à vos campagnes d’e-mails, à votre prospection commerciale ou à votre service client avec des vidéos personnalisées. En utilisant des éléments dynamiques, comme le nom du destinataire ou des informations adaptées à ses centres d’intérêt, vous pouvez créer une expérience unique et plus engageante pour chaque personne.

Intégrez des vidéos personnalisées directement dans votre flux de travail sur HubSpot, Zapier, Make, Clay et bien plus encore !

un avatar interactif montre un médecin en train de parler à un patient

Avatar interactif

Que ce soit pour les ventes, le support client ou la formation, les Avatars interactifs transforment des vidéos à sens unique en conversations dynamiques et bidirectionnelles. C’est un moyen puissant de renforcer l’engagement, de personnaliser les expériences et de stimuler l’action.

Besoin d’inspiration ? Découvrez comment getitAI augmente les ventes e‑commerce grâce à des expériences d’achat en direct et personnalisées.

Cas d’utilisation n°1 : vidéo d’influenceur sur les réseaux sociaux

Témoignages clients et exemples
Comment Reply.io a renforcé la présence de son PDG sur TikTok grâce à son avatar HeyGen

Comment Reply.io a renforcé la présence de son PDG sur TikTok grâce à son avatar HeyGen

Favoured multiplie par 6 son contenu UGC avec HeyGen pour allier volume et qualité

Favoured multiplie par 6 son contenu UGC avec HeyGen pour allier volume et qualité

Comment l’instructrice d’arts martiaux Kung Fu Kendra a étendu la portée de ses cours grâce à une promotion multilingue sur les réseaux sociaux

Comment l’instructrice d’arts martiaux Kung Fu Kendra a étendu la portée de ses cours grâce à une promotion multilingue sur les réseaux sociaux

Parfait pour

Entreprises qui prospèrent grâce à la preuve sociale, notamment : entreprises de produits (soins de la peau, décoration, etc.), entreprises de services (immobilier, coachs, consultants), entreprises de niche ou fondées sur la passion (marques pour animaux, entreprises écoresponsables)

Meilleures pratiques
  • Accrochez les spectateurs rapidement. Cherchez à capter l’attention dans les 1 à 2 premières secondes grâce au mouvement, à un texte percutant ou à un visuel accrocheur.
  • Concevez pour la lecture automatique silencieuse. Utilisez des sous-titres, des incrustations de texte et une narration visuelle, car de nombreux utilisateurs regardent sans le son.
  • Faites court.Moins, c’est mieux. Visez des vidéos de moins de 15 à 30 secondes sur TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts. Ajustez la vitesse de votre script en utilisant les paramètres vocaux avancés.
  • Adaptez le cadrage au fil d’actualité. Utilisez des formats verticaux (9:16) ou carrés selon la plateforme. Évitez le format paysage, sauf si vous publiez sur YouTube.
  • Mettez en avant le « aha ». Mettez rapidement en lumière la transformation, le bénéfice ou l’impact émotionnel, pas seulement les caractéristiques du produit.
  • Donnez-lui un aspect natif. Utilisez les tendances de la plateforme, des montages plus rythmés façon créateur ou des avatars UGC pour vous fondre dans le fil.
Fonctionnalités principales
  • Avatars UGC: parcourez des centaines d’avatars de stock générés par IA avec une véritable ambiance de créateur de contenu.
  • Sous-titres: assurez-vous que votre message passe, même lorsque le son est coupé.
Astuce de pro

Voici une structure de contenu très performante utilisée par les meilleurs créateurs sur TikTok, Reels et Shorts :

  1. Visuels qui arrêtent le défilement : commencez avec un texte percutant, du mouvement ou un visuel surprenant pour stopper le défilement
  2. Moment parlant : reflétez une vraie difficulté ou une situation de type « je suis déjà passé par là » pour créer une connexion instantanée
  3. Transformation ou bénéfice : montrez la valeur de votre produit en action
  4. Point de vue du créateur : utilisez une voix off ou du texte à l’écran pour raconter avec un ton personnel et authentique
  5. CTA simple : rendez la prochaine étape évidente ! (« Essayez ceci », « regardez-en plus » ou « visitez le site web. »)
Prêt à aller plus loin ?

→ Regardez un tutoriel étape par étape pour créer des vidéos d’influenceurs sur les réseaux sociaux

→ Plongez dans l’ebook de HeyGen 5 façons d’améliorer vos publicités vidéo et leurs performances


Cas d’utilisation n°2 : publicités vidéo

Témoignages clients et exemples
Ask The Agent a renforcé la confiance pour augmenter les nouveaux prospects clients

Ask The Agent a renforcé la confiance pour augmenter les nouveaux prospects clients

La vidéo IA a aidé Crystal Ninja à lancer la vente au détail, le e-commerce, la formation et les événements

La vidéo IA a aidé Crystal Ninja à lancer la vente au détail, le e-commerce, la formation et les événements

L’auteur Jason Felts a fait la promotion de son livre avec des vidéos d’avatar

L’auteur Jason Felts a fait la promotion de son livre avec des vidéos d’avatar

Parfait pour

marques, entreprises ou services de marketing

Meilleures pratiques
  • Gardez les vidéos courtes. Visez moins de 60 secondes pour maintenir l’attention et augmenter les chances que votre audience regarde jusqu’au bout.
  • Mettez en avant la valeur. Partagez immédiatement votre message clé ou votre principal avantage. N’attendez pas la fin pour expliquer ce que votre audience a à y gagner.
  • Alignez votre message sur votre objectif. Adaptez le style, la durée et l’appel à l’action de la vidéo en fonction de l’endroit où elle apparaîtra, que ce soit dans un Reel Instagram, sur une page d’atterrissage de site web ou dans un e-mail client.
  • Pensez d’abord au mobile. La plupart des gens regarderont sur leur téléphone, alors gardez un cadrage serré, un rythme soutenu et des visuels faciles à suivre.
  • Donnez du peps à vos montages. Utilisez de simples animations de texte, des plans produits ou des exemples de clients pour éviter que votre vidéo ne paraisse plate ou statique.
  • Testez et améliorez vos résultats au fil du temps.Essayez différentes versions de votre accroche, de votre message ou de votre appel à l’action (CTA) pour voir ce qui génère le plus de clics, d’appels ou de ventes, puis faites davantage de ce qui fonctionne.
Fonctionnalités principales
  • Placement de produit: ajoutez des produits physiques à vos vidéos en un clic.
  • Générer des looks: Rendez votre avatar plus dynamique en changeant sa pose, son environnement ou sa tenue à l’aide d’un simple prompt textuel.
Astuce de pro

Voici une structure de script éprouvée proposée par le producteur de contenus pour les réseaux sociaux George « GG » Gossland de Favoured :

  • Accroche – Quelque chose de visuellement étrange ou inattendu.
  • Problème – Quels défis votre spectateur rencontre-t-il ?
  • Solution – Comment le produit ou le service permet-il d’atténuer ces difficultés ?
  • Arguments clés de vente – c’est-à-dire les « arguments de vente uniques ». Mettez en avant les fonctionnalités qui se démarquent !
  • CTA – Donnez toujours aux spectateurs quelque chose à faire ensuite.
Prêt à passer au niveau supérieur ?

→ Regardez un tutoriel étape par étape pour créer des publicités vidéo

→ Plongez dans le livre numérique « 5 façons d’améliorer vos publicités vidéo et leurs performances » de HeyGen

Cas d’utilisation n°3 : cours d’apprentissage

Que vous atteigniez de nouveaux marchés, testiez ce qui fonctionne ou adaptiez votre contenu à différents publics, ces bonnes pratiques avancées et ces outils vous aideront à accroître votre impact avec précision.

Témoignages clients et exemples
La formatrice en ligne Happy Cats a développé la création de ses cours grâce aux avatars

La formatrice en ligne Happy Cats a développé la création de ses cours grâce aux avatars

Kung Fu Kendra a réduit le temps de production vidéo et a touché des audiences mondiales

Kung Fu Kendra a réduit le temps de production vidéo et a touché des audiences mondiales

HeyGen Academy : cours vidéo guidé sur le studio IA

HeyGen Academy : cours vidéo guidé sur le studio IA

Parfait pour

Enseignants, consultants, coachs, professionnels du bien-être, formation produit

Meilleures pratiques
Divisez le contenu en petits morceaux faciles à assimiler

Gardez chaque leçon courte et ciblée, idéalement de 3 à 7 minutes, afin qu’il soit plus facile pour votre audience de suivre, de revenir dessus et de retenir les informations.

Gardez votre script clair et conversationnel

Ne vous contentez pas d’enseigner —créez un lien. Utilisez un langage courant, simplifiez les termes techniques et donnez vie aux idées avec des histoires ou des exemples concrets.

Soyez intentionnel avec les éléments visuels

Utilisez des présentateurs avatars en complément des enregistrements d’écran, des démonstrations ou des éléments graphiques afin de rendre votre contenu plus dynamique et plus facile à comprendre.

Ajoutez une légère interactivité

Encouragez l’engagement grâce à de rapides vérifications des connaissances, des invitations à la réflexion ou de simples exercices. Même un quiz d’une seule question peut améliorer la rétention.

Mettez facilement à jour au fur et à mesure de votre croissance

Utilisez HeyGen pour réviser et actualiser vos contenus en fonction des retours ou des mises à jour de vos produits, sans avoir besoin de tout retourner depuis le début.

Fonctionnalités principales
  • Animations: ajoutez du texte ou des éléments visuels animés pour mettre en évidence les étapes clés, renforcer l’apprentissage et maintenir l’engagement des spectateurs.
  • Modèles: rationalisez la création et gardez une cohérence. N’oubliez pas que vous pouvez personnaliser les modèles par défaut de HeyGen avec les couleurs de votre marque !
  • Generate Looks: utilisez des invites textuelles pour adapter la tenue, l’environnement ou la pose de votre avatar formateur afin de les ajuster au sujet ou au public
Astuce de pro

Si votre vidéo tutorielle nécessite des visuels supplémentaires comme des captures d’écran vidéo, assurez-vous qu’ils soient bien alignés avec votre script. Commencez par rédiger votre script, puis utilisez le bouton d’aperçu pour lancer l’audio tout en enregistrant votre écran en synchronisation avec la narration afin d’obtenir le meilleur timing.

Prêt à aller encore plus loin ?

→ Approfondissez le sujet avec notre Guide pratique pour les professionnels de la formation et du développement (L&D) au format eBook

→ Découvrez notre guide étape par étape pour créer des cours d’apprentissage engageants