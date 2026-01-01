Quản lý không gian làm việc phụ

Các không gian làm việc phụ là những môi trường riêng biệt trong cùng một tài khoản HeyGen. Mỗi không gian làm việc phụ có thể có thành viên, quyền hạn và cài đặt riêng, giúp bạn dễ dàng tổ chức theo nhóm, phòng ban hoặc dự án khách hàng mà không bị chồng chéo.
Chúng đặc biệt hữu ích cho:
Tùy vào cấu hình, các không gian làm việc con có thể chia sẻ hoặc tách biệt hóa đơn, avatar, khóa API và mẫu.
Truy cập các không gian làm việc con
Từ bảng điều khiển HeyGen của bạn, hãy nhấp vào tên của bạn và chọn Quản lý Workspace.
Trong phần này, bạn sẽ thấy tùy chọn Sub-workspaces.
Tạo không gian làm việc phụ mới
Để tạo một không gian làm việc phụ, hãy chọn Tạo không gian làm việc phụ.
Bắt đầu bằng cách:
Mời thành viên và phân quyền vai trò
Tiếp theo, mời các thành viên bằng cách nhập địa chỉ email của họ và phân công vai trò.
Các vai trò có sẵn bao gồm:
Cấu hình cài đặt và quyền truy cập
Sau khi phân quyền, hãy cấu hình các cài đặt của không gian làm việc phụ.
Nếu tùy chọn Parent Workspace Manages Billing được bật:
Bạn cũng có thể chọn liệu không gian làm việc con có thể xem cài đặt API hay không.
Khi được bật, không gian làm việc con sẽ nhận khóa API riêng và việc sử dụng được theo dõi độc lập, giúp bạn dễ dàng giám sát hoạt động theo từng nhóm hoặc từng khách hàng.
Khi mọi thứ đã được thiết lập xong, hãy chọn Tạo Sub-workspace để hoàn tất cài đặt.
Sau khi được tạo, các ghế từ workspace cha sẽ được phân bổ tự động.
Khi mời thành viên, chỗ ngồi sẽ được phân bổ dựa trên số lượng còn trống. Nếu đã đạt đến giới hạn chỗ ngồi, bạn phải xóa một thành viên hiện tại trước khi thêm thành viên mới.
Quản lý tài nguyên và mức sử dụng
Bằng cách chọn biểu tượng bánh răng bên cạnh bất kỳ không gian làm việc con nào, bạn có thể cập nhật cài đặt và tài nguyên được phân bổ của nó.
Các biện pháp kiểm soát chính bao gồm:
Việc phân bổ số lượng credit cho từng không gian làm việc phụ giúp quản trị viên có khả năng quan sát tốt hơn, kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn và linh hoạt hơn. Bạn cũng có thể xóa một không gian làm việc phụ từ menu này khi cần.
Chia sẻ tài nguyên giữa các không gian làm việc con
Chia sẻ tài sản tuân theo một quy trình thống nhất trên toàn bộ HeyGen.
Đối với avatar, giọng nói, bộ nhận diện thương hiệu hoặc mẫu, hãy mở thư viện tài sản và chọn menu ba chấm trên tài sản đó. Chọn Chia sẻ, rồi chọn không gian làm việc con mà bạn muốn chia sẻ.
Sau khi được chia sẻ, tài sản sẽ ngay lập tức khả dụng trong không gian làm việc phụ đã chọn để tạo video.
Với các không gian làm việc con, bạn có thể tổ chức đội ngũ, kiểm soát quyền truy cập và mở rộng việc tạo video mà vẫn giữ được khả năng giám sát tổng thể.