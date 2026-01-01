Cách tạo kịch bản

Đối với những người dùng muốn thực hiện nhanh, AI của HeyGen có thể tạo ra một kịch bản hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Thay vì phải bắt đầu từ một trang trắng, bạn chỉ cần mô tả video của mình sẽ nói về điều gì, giọng điệu ra sao và những ý chính cần đưa vào. Bạn cung cấp cho AI càng nhiều chi tiết trong phần yêu cầu, kết quả nhận được sẽ càng gần với những gì bạn hình dung.

Khi bạn nhấn Tạo, HeyGen sẽ soạn một kịch bản được tùy chỉnh theo nội dung bạn đã nhập. Nếu cảm thấy chưa thật sự phù hợp, bạn có thể chỉnh sửa lời nhắc và tạo lại cho đến khi tìm được phiên bản ưng ý nhất. Sau đó, kịch bản sẽ được đưa thẳng vào dòng thời gian dự án của bạn, sẵn sàng dùng cho phần thuyết minh và phụ đề.

Từ đó, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa văn bản giống như khi làm với một kịch bản do chính bạn viết. Các khoảng ngắt, cách phát âm và cách diễn đạt đều có thể được tinh chỉnh, giúp bạn kiểm soát cách phần thuyết minh sẽ vang lên. Sự kết hợp giữa tốc độ của AI và sự sáng tạo của bạn cho phép tạo ra các kịch bản chất lượng cao mà không cần tốn nhiều thời gian để bắt đầu từ con số không.

Với tính năng tạo kịch bản bằng AI, bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang một câu chuyện có cấu trúc gần như ngay lập tức, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào hình ảnh, avatar và những lựa chọn sáng tạo khiến video của bạn trở nên độc đáo.