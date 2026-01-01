Trang chủ Học viện Tập lệnh Cách thêm kịch bản của bạn vào video

Cách thêm kịch bản của bạn vào video

Một kịch bản được viết tốt là nền tảng của mọi video xuất sắc. Nó tạo nên cấu trúc, giúp thông điệp của bạn rõ ràng và đảm bảo câu chuyện diễn ra một cách tự nhiên đối với khán giả. Trong HeyGen, việc viết kịch bản đơn giản như bắt đầu một dự án mới. Bạn có thể bắt đầu từ con số 0 hoặc áp dụng một mẫu có sẵn để rút ngắn thời gian chuẩn bị. Khi lời thoại của bạn đã nằm trên timeline, chúng sẽ ngay lập tức điều khiển phần thuyết minh và phụ đề, định hình nhịp điệu và cách truyền tải cho video của bạn.

Việc chỉnh sửa kịch bản là một phần của quá trình sáng tạo. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung khi làm việc, điều chỉnh ngôn từ và cách diễn đạt để câu chuyện trở nên lôi cuốn hơn. Để phần thuyết minh nghe tự nhiên, bạn có thể chèn các khoảng ngắt ở những thời điểm quan trọng, tinh chỉnh cách phát âm cho những từ khó hoặc từ viết tắt, và sử dụng dấu câu để kiểm soát nhịp độ và giọng điệu. Ngay cả những chi tiết nhỏ như viết đầy đủ số hoặc ngày tháng cũng giúp tăng độ rõ ràng, khiến phần thuyết minh trở nên chính xác và chuyên nghiệp hơn.

Khi kịch bản của bạn đã sẵn sàng, nó trở thành bản thiết kế định hướng cho toàn bộ video. Từ lời thuyết minh và phụ đề đến nhịp thời gian và mạch nội dung, mọi thứ đều bắt nguồn từ kịch bản. Việc thêm avatar, hình ảnh và âm nhạc sau đó sẽ thổi hồn vào từng câu chữ, biến câu chuyện trên giấy thành một video hoàn chỉnh.