Cách xây dựng hệ thống thương hiệu của bạn

Tính nhất quán là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một thương hiệu dễ nhận diện. Bộ Nhận Diện Thương Hiệu trong HeyGen giúp việc này trở nên dễ dàng bằng cách lưu trữ tất cả tài sản hình ảnh, logo, phông chữ, màu sắc và nội dung media của bạn ở cùng một nơi. Thay vì phải tạo lại thương hiệu mỗi khi bắt đầu một dự án, bạn và đội ngũ của mình có thể lấy trực tiếp từ bộ này, đảm bảo mọi video đều trông và mang lại cảm giác phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn.

Tạo hệ thống thương hiệu

Từ trang chủ HeyGen của bạn, hãy điều hướng đến tab Brand System ở bảng điều khiển bên trái và nhấp vào New Brand System.

Bạn có thể tải lên URL trang web của mình và HeyGen sẽ tự động tạo một hệ thống thương hiệu dựa trên trang web đó. Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn, bạn có thể tự xây dựng hệ thống thương hiệu bằng cách tải lên và cấu hình riêng từng logo, màu sắc, hình ảnh, phông chữ và video.

Thêm và quản lý tài sản thương hiệu

Việc thêm tài sản rất đơn giản. Bạn có thể kéo và thả tệp trực tiếp vào hệ thống thương hiệu hoặc tải chúng lên từ thiết bị của mình. Logo, hình ảnh, video và phông chữ đều được lưu trữ ở một nơi và sẵn sàng để sử dụng.

Để thêm màu thương hiệu, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng trong phần Màu sắc. Bạn có thể chọn màu bằng bộ chọn màu hoặc nhập mã hex chính xác để khớp hoàn toàn với thương hiệu của mình.

Sử dụng hệ thống thương hiệu của bạn trong AI Studio

Khi hệ thống thương hiệu của bạn được tạo xong, nó sẽ xuất hiện trực tiếp trong AI Studio. Khi làm việc trên một video, hệ thống thương hiệu của bạn luôn sẵn có, giúp bạn dễ dàng áp dụng logo, màu sắc, phông chữ và nội dung media một cách nhất quán trên mọi cảnh.

Hệ thống thương hiệu biến việc xây dựng thương hiệu thành một quy trình tự động thay vì lặp đi lặp lại, giúp bạn có thể tập trung nhiều hơn vào nội dung của mình.

Áp dụng thương hiệu của bạn lên video

Khi bạn mở một dự án trong AI Studio, hệ thống nhận diện thương hiệu của bạn sẽ tự động sẵn sàng. Bạn có thể áp dụng màu thương hiệu cho nền và văn bản, thêm logo, sử dụng hình ảnh mang thương hiệu và giữ cho kiểu chữ nhất quán xuyên suốt video của mình.

Bất kỳ cập nhật nào bạn thực hiện cho hệ thống thương hiệu của mình sẽ được áp dụng cho các dự án trong tương lai, giúp đảm bảo thương hiệu của bạn luôn nhất quán trong suốt quá trình phát triển.