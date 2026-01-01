Cách tạo bảng thuật ngữ thương hiệu của bạn

Tính nhất quán thương hiệu không chỉ nằm ở cách nội dung của bạn trông như thế nào, mà còn ở cách nó vang lên. Brand Glossary đảm bảo rằng tên riêng, cụm từ và thuật ngữ kỹ thuật luôn được phát âm và dịch đúng theo cách bạn mong muốn, trong mọi trường hợp. Bằng cách thiết lập các quy tắc về phát âm và dịch thuật, video của bạn luôn chính xác và đúng chuẩn thương hiệu trên mọi nhà sáng tạo, ngôn ngữ và nhóm khán giả.

Brand Glossary làm gì

Brand Glossary cho phép bạn kiểm soát các quy tắc phát âm và dịch thuật để những thuật ngữ quan trọng luôn được xử lý chính xác. Những quy tắc này được tự động áp dụng trong quá trình dịch và thuyết minh video, giúp tránh các lỗi không nhất quán hoặc phát âm sai.

Bạn có thể tạo các quy tắc thuật ngữ thủ công hoặc tải chúng lên hàng loạt bằng tệp CSV.

Tạo quy tắc thuật ngữ thủ công

Từ thanh điều hướng bên trái, nhấp vào Brand để mở Brand Hub, sau đó chọn tab Brand Glossary. Nhấp vào Add New Brand Glossary.

Bạn sẽ thấy hai tùy chọn: tải lên tệp CSV hoặc thêm thuật ngữ thủ công. Để thêm thuật ngữ thủ công, hãy nhấp vào Add New. Nhập từ hoặc cụm từ gốc, sau đó chỉ định cách nó nên được phát âm hoặc dịch. Bạn cũng có thể bao gồm cách viết phiên âm nếu cần.

Sau khi lưu, các quy tắc này sẽ tự động được áp dụng bất cứ khi nào video của bạn được dịch sang ngôn ngữ tương ứng. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa các thuật ngữ bất kỳ lúc nào khi thông điệp của bạn thay đổi.

Tải lên các quy tắc thuật ngữ bằng tệp CSV

Nếu bạn muốn thêm nhiều thuật ngữ cùng lúc, hãy chuẩn bị một tệp CSV chứa các từ khóa và quy tắc phát âm hoặc dịch của chúng. Nhấp vào Upload CSV và làm theo hướng dẫn để ánh xạ các cột, xác nhận cột nào chứa thuật ngữ gốc và cột nào chứa phần phát âm hoặc bản dịch.

Phương pháp này rất phù hợp nếu nhóm của bạn đã quản lý thuật ngữ trong bảng tính hoặc các hệ thống bên ngoài.

Áp dụng Từ điển Thương hiệu trong AI Studio

Khi Từ điển Thương hiệu của bạn đã được thiết lập, việc áp dụng nó cho một video sẽ rất dễ dàng. Trong AI Studio, hãy nhấp vào nút Brand ở góc trên bên trái để truy cập cả Bộ nhận diện thương hiệu (Brand Kit) và Từ điển Thương hiệu (Brand Glossary) của bạn.

Tại đây, bạn có thể chuyển đổi giữa các bảng thuật ngữ và chọn áp dụng hoặc gỡ bỏ các quy tắc phát âm và dịch thuật khỏi kịch bản của mình. Khi các quy tắc phát âm được bật, những từ bị ảnh hưởng sẽ được tô sáng màu tím để bạn dễ dàng thấy nội dung nào đang được kiểm soát.

Bạn cũng có thể thêm trực tiếp các quy tắc phát âm mới trong khi chỉnh sửa kịch bản của mình. Mọi mục mới sẽ tự động được lưu vào Brand Glossary đang hoạt động.

Sử dụng Bảng Thuật Ngữ Thương Hiệu cho việc dịch thuật

Brand Glossary trở nên đặc biệt mạnh mẽ khi dùng để dịch video. Để đạt kết quả tốt nhất, nên tạo một bảng thuật ngữ riêng cho từng ngôn ngữ đích, vì các quy tắc dịch thường khác nhau tùy theo ngôn ngữ.

Có hai loại quy tắc dịch chính. Force Translate cho phép bạn xác định chính xác một thuật ngữ sẽ được dịch như thế nào, chẳng hạn luôn chuyển “artificial intelligence” thành “AI.” Don’t Translate cố định các từ để chúng không bao giờ bị thay đổi, rất lý tưởng cho tên thương hiệu, tên sản phẩm hoặc nhãn hiệu đã đăng ký.