HeyGen کیا ہے؟
HeyGen ایک AI ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم ہے جو صارفین کو 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں بڑے پیمانے پر فوری اور مؤثر طریقے سے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ چاہے آپ مارکیٹنگ، ٹریننگ، ای لرننگ یا سیلز کے لیے مواد بنا رہے ہوں، HeyGen ویڈیو پروڈکشن کو تیز، قابل توسیع اور سب کے لیے قابل رسائی بناتا ہے۔
ویڈیو کہانی سنانے کو سب کے لیے قابلِ رسائی بنانا
HeyGen کی بنیاد ایک سادہ یقین پر رکھی گئی تھی: ویڈیو بنانا بے جھنجھٹ اور سب کے لیے قابلِ رسائی ہونا چاہیے۔ روایتی ویڈیو پروڈکشن بہت مہنگی، سست اور خوف پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ ہمارے بانی Joshua Xu نے دیکھا کہ اگر کیمرہ کو AI کے ذریعے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ہر کسی کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اب صرف ایک اسکرپٹ کے ساتھ، کوئی بھی بغیر شوٹنگ، ایڈیٹنگ یا بجٹ کی رکاوٹوں کے، اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکتا ہے۔
مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو تخلیق میں آپ کا پارٹنر
HeyGen کا AI ویڈیو پلیٹ فارم جدید دور کی بڑے پیمانے پر کہانی سنانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اواتار پر مبنی ویڈیو تخلیق سے لے کر ریئل ٹائم انٹرایکٹیویٹی، ترجمہ اور پرسنلائزیشن تک، ہر پروڈکٹ اس طرح بنایا گیا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے ساتھ تیزی، درستگی اور آسانی کے ساتھ مؤثر انداز میں جڑ سکیں۔
اب بکھرے ہوئے AI ویڈیو ٹولز نہیں
HeyGen کے جدید ترین AI پروڈکٹس کا مجموعہ ہر چیز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے آتا ہے تاکہ صارفین کو ایک ہموار تجربہ ملے۔ اس کا ڈیزائن بڑے پیمانے اور مؤثر کہانی سنانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور HeyGen بکھرے ہوئے ٹولز کی جھنجھٹ ختم کرتے ہوئے خاموشی سے وہ پوشیدہ معیار برقرار رکھتا ہے جس کی آپ کے ناظرین کو توقع ہوتی ہے۔ یہ ایک طاقتور، آسان فہم متبادل ہے جو اس معیار کو نئی بلندی دیتا ہے کہ AI ویڈیو کیا کچھ کر سکتی ہے۔
ایک پلیٹ فارم، لامحدود استعمال کے امکانات
مارکیٹنگ
HeyGen مارکیٹرز کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنا سکیں۔ صرف ایک اسکرپٹ اور چند کلکس کے ساتھ، آپ کسی بھی اثاثے کو — PDFs سے لے کر بلاگز اور سلائیڈ ڈیکس تک — کسی بھی وقت دلکش، برانڈ کے مطابق ویڈیو کنٹینٹ میں بدل سکتے ہیں، وہ بھی بغیر بجٹ پر اضافی بوجھ ڈالے۔
ویڈیو اشتہارات
دلکش اشتہارات پہلے سے کہیں کم وقت میں بنائیں اور اپنے بجٹ کو بڑھائے بغیر یا اپنی ٹیم کو تھکائے بغیر، ہائی امپیکٹ مواد کو بڑے پیمانے پر تیار کریں۔
سوشل میڈیا
ایسی ویڈیوز کے ساتھ نمایاں ہوں جو اسکرول روک دیں، تیز، قابل توسیع اور کم لاگت ہوں، اور LinkedIn، TikTok، Instagram سمیت ہر پلیٹ فارم پر بہترین کام کریں۔
لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ
HeyGen ٹیموں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کمپلائنس سے لے کر ملازمین کی ترقی اور مسلسل نئی مہارتیں سکھانے تک، ہر ضرورت کے مطابق تربیتی تجربات تیار کریں۔ ہمارا AI ویڈیو پلیٹ فارم آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ معیار یا رفتار پر سمجھوتہ کیے بغیر، اثر انگیز لرننگ کو آسانی سے بڑے پیمانے پر پھیلا سکیں۔
لرننگ کورسز
طویل پروڈکشن سائیکلز کو چھوڑیں اور چند منٹوں میں اعلیٰ معیار کے لرننگ کورسز بنائیں، چاہے آپ لیکچر بنا رہے ہوں، ٹیوٹوریل تیار کر رہے ہوں یا مرحلہ وار گائیڈ۔
مہارت پر مبنی تربیت
آسانی سے AI ویڈیوز بنائیں جو اسکلز پر مبنی ٹریننگ کو زیادہ انٹرایکٹو، دل چسپ اور مؤثر بنائیں، تاکہ مکمل کرنے کی شرح اور نتائج بہتر ہوں۔
سیلز
HeyGen سیلز ٹیموں کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ کریں، پروسپیکٹنگ سے لے کر فالو اپس اور پروڈکٹ ڈیموز تک۔ ہمارا AI ویڈیو پلیٹ فارم سیلز ریپس کو بھیڑ بھاڑ والے ان باکسز میں نمایاں ہونے، ڈیل سائیکل کو تیز کرنے اور مضبوط کسٹمر تعلقات بنانے میں مدد دیتا ہے۔
سیلز پریزنٹیشنز
ایسی اسکیل ایبل، مؤثر سیلز پریزنٹیشنز بنائیں جو خریداروں کو آگاہ کریں اور آپ کے کال پر آنے سے پہلے ہی ڈیلز کو آگے بڑھائیں۔
سیلز آؤٹ ریچ
آؤٹ باؤنڈ پچز سے لے کر کال سے پہلے کے تعارف اور میٹنگ کے بعد کے خلاصوں تک، سیلز کے ہر مرحلے پر انفرادی ویڈیوز کے ساتھ نمایاں رہیں۔
HeyGen API استعمال کریں تاکہ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کی تخلیق کو بآسانی اپنے ورک فلو میں ضم کریں
Pay-as-you-go API جس کے ذریعے آپ Video Agent استعمال کر کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، Video Translation کے ساتھ ویڈیوز کا ترجمہ کر سکتے ہیں، Text-to-Speech ماڈلز سے آواز تخلیق کر سکتے ہیں، اور اپنے ورک فلو کو تیز بنا سکتے ہیں اواتارز بنا کر، Studio API کے ذریعے ویڈیوز جنریٹ کر کے، اور ٹیمپلیٹس تیار کر کے۔
عمومی سوالات
HeyGen کیا ہے؟
HeyGen ایک AI ویڈیو تخلیق پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بڑے پیمانے پر فوراً اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ کسی کیمرے، ٹیم یا ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں۔ یہ 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے مارکیٹنگ، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیلز اور دیگر مختلف استعمالات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
HeyGen کو دیگر AI ویڈیو ٹولز سے منفرد کیا بناتا ہے؟
HeyGen ایک آل اِن ون پلیٹ فارم ہے جو اسکرپٹنگ، اواتارز، ایڈیٹنگ اور لوکلائزیشن کو ایک ہی ہموار ورک فلو میں یکجا کرتا ہے۔ بکھرے ہوئے ٹولز یا ایسے پلیٹ فارمز کے برعکس جنہیں سیکھنا مشکل ہو، HeyGen سادہ، تیز اور ایسے پروفیشنل معیار کے کنٹینٹ کے لیے بنایا گیا ہے جو آپ کی ضروریات کے ساتھ بآسانی بڑھ سکے۔
کیا مجھے HeyGen استعمال کرنے کے لیے ویڈیو پروڈکشن کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟
بالکل نہیں۔ HeyGen کا صارف دوست انٹرفیس کسی کے لیے بھی صرف چند کلکس میں نفیس، پروفیشنل ویڈیوز بنانا آسان بنا دیتا ہے۔
کیا میں HeyGen کے ساتھ کسٹم اواتار بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ آپ حقیقت سے قریب اواتارز کی وسیع لائبریری میں سے انتخاب کر سکتے ہیں یا اپنے برانڈ سے مطابقت رکھنے والا اپنا ڈیجیٹل ترجمان بنا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آواز کے لہجے، حرکات و سکنات اور ڈیلیوری اسٹائل پر مکمل کنٹرول ہوگا۔
HeyGen میں ویڈیو ترجمہ کیسے کام کرتا ہے؟
HeyGen کے بلٹ اِن ویڈیو ترجمہ فیچر کے ساتھ، آپ اپنی کنٹینٹ کو 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں حقیقت کے قریب ڈبنگ، درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync)، اور ایڈیٹ ایبل اسکرپٹس کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو دوبارہ ریکارڈ کیے بغیر یا وائس ایکٹرز کو ہائر کیے بغیر لوکلائز کرنے کا کم لاگت حل ہے۔
پرَسنلائزڈ ویڈیو کیا ہے، اور میں اسے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
پرسنلائزڈ ویڈیو آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ ہر ناظر کے لیے الگ، منفرد ویڈیوز بنائیں، جس میں CRM ڈیٹا یا دیگر ویری ایبلز جیسے نام، کمپنی یا لوکیشن استعمال ہوں۔ یہ مارکیٹنگ، آؤٹ ریچ، آن بورڈنگ اور کسٹمر سکسس میں انگیجمنٹ بڑھانے کا ایک طاقتور ٹول ہے۔
انٹرایکٹو اواتار کیا ہوتے ہیں؟
انٹرایکٹو اواتارز AI سے چلنے والے ورچوئل پریزینٹرز ہوتے ہیں جو ناظرین کے ساتھ ریئل ٹائم میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ یہ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، صارفین کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا اسکرپٹس یا نالج بیسز سے جڑ کر ڈائنامک مواد پیش کر سکتے ہیں، جس سے جامد مواد کو دو طرفہ تجربات میں بدل دیا جاتا ہے۔
کن قسم کی کمپنیاں HeyGen استعمال کرتی ہیں؟
85,000 سے زائد کمپنیاں — اسٹارٹ اپس سے لے کر انٹرپرائز برانڈز تک — HeyGen کو مختلف ڈیپارٹمنٹس میں استعمال کرتی ہیں، جن میں مارکیٹنگ، L&D، کسٹمر سپورٹ اور سیلز شامل ہیں۔ نمایاں صارفین میں OpenAI، Pepsico، Samsung، HubSpot، Shopify، trivago، Ogilvy اور دیگر شامل ہیں۔
HeyGen میری کتنی وقت اور پیسے کی بچت کر سکتا ہے؟
اوسطاً، صارفین رپورٹ کرتے ہیں کہ پوسٹ پروڈکشن کے وقت میں 50% کمی آتی ہے، ہر ویڈیو پر 3 گھنٹے بچتے ہیں، اور ترجمے کے اخراجات میں 80% تک کمی ہوتی ہے۔ اپنی ٹیم کی ممکنہ بچت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمارا ROI کیلکولیٹر استعمال کریں۔
کیا میں HeyGen کو اپنے موجودہ ٹولز کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen مشہور پلیٹ فارمز، CRMز اور لرننگ سسٹمز کے ساتھ انٹیگریشنز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ اپنے ورک فلو کو آسان بنائیں اور بڑے پیمانے پر مواد کو ذاتی نوعیت دے سکیں۔