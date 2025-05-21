Colenso BBDO، جو نیوزی لینڈ میں قائم ایک اشتہاری ایجنسی ہے، اپنی حدوں کو چیلنج کرنے والی مہمات کے ذریعے دنیا کے کونے سے عالمی توجہ حاصل کرنے کی تاریخ رکھتی ہے۔ انہوں نے ایسی مہمات بنانے کا فن سیکھ لیا ہے جو شرارت اور ذہانت کو یکجا کرتی ہیں اور حال ہی میں، HeyGen کے ساتھ AI ٹیکنالوجی کو بھی شامل کرتی ہیں۔
اپنے کلائنٹ Skinny Mobile، جو نیوزی لینڈ کا مقبول ٹیلی کمیونی کیشنز پرووائیڈر ہے، کے لیے Colenso نے "The Unlimited Spokesperson" کے نام سے ایک مارکیٹنگ مہم شروع کی جس نے نہ صرف گفتگو کا آغاز کیا بلکہ اپنے سب سے پُرجوش صارفین کا جشن بھی منایا۔ "The Unlimited Spokesperson" کے ذریعے Colenso کا مقصد Skinny کے سب سے خوش صارف کو تلاش کرنا، اس کی ڈیجیٹل کلوننگ کرنا، اور اسے عمر بھر کی مفت کالز اور میسجز کے عوض برانڈ ایمبیسیڈر میں تبدیل کرنا تھا۔
تلاش انہیں لِز تک لے آئی، جو Skinny کی ایک انتہائی وفادار صارف تھیں، جو کیری کیری کے ایک نسبتاً دور افتادہ علاقے میں رہتی تھیں اور اس سے پہلے ٹیلی کامز انجینئر کے طور پر کام کرچکی تھیں۔ وہ اس مہم کے لیے بالکل موزوں شخصیت تھیں۔
درست AI پلیٹ فارم کی تلاش
Colenso کے لیے بہترین ٹیکنالوجی تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا بہترین ترجمان ڈھونڈنا تھا۔ Creature Post کی ماہر رہنمائی میں، ٹیم نے متعدد AI ٹولز کو آزمایا اور HeyGen کو اپنی کامیاب حکمتِ عملی کا حصہ بنا کر مہم کو طاقت دی۔
”HeyGen ہمارے ٹول کِٹ کا بے حد قیمتی حصہ ہے جو اس مہم کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔ سوشل پر یہ شاندار ہے، اور ہم نے اسے اپنے TVC پروڈکشن کے عمل میں بڑے پیمانے پر شامل کیا ہے،“ کولینسو میں لیڈ انٹیگریٹڈ پروڈیوسر، اینا فلاز نے کہا۔
Colenso کے لیے صرف یہ سہولت کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے enterprise لائسنس کو آزما سکیں، ایک گیم چینجر ثابت ہوئی۔ جیسا کہ Anna بتاتی ہیں: “ہمارے اکاؤنٹ مینیجر Cathal نے ہمیں ایک trial مہیا کر دیا، جس سے سب کچھ بہت آسان ہو گیا۔ اسی trial سے ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ HeyGen Enterprise ہماری تمام ضروریات پوری کر دے گا، اس سے پہلے کہ ہم اتنی بڑی خریداری کریں۔”
مزید یہ کہ پلیٹ فارم کی آسانی اور سادگی نے فیصلہ پکا کر دیا۔ “ہم گریڈنگ اور لائٹنگ پر اس درست طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ HeyGen کو اس طرح شامل کیا جا سکے کہ ویڈیو بیک وقت سنیما جیسی اور قدرتی لگے۔ سب لوگ نتائج سے واقعی بہت متاثر ہوئے ہیں،” ہیڈلی سینکلیئر، کریئیٹو ڈائریکٹر، کولینسو، کہتے ہیں۔
جب وہ درست ٹیکنالوجی کے امتزاج تک پہنچ گئے تو انہوں نے HeyGen کے اسٹوڈیو اواتار اور انسٹنٹ اواتار ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لِز کا ایک نہایت لچکدار اور آسانی سے استعمال ہونے والا ڈیجیٹل کلون بنایا — جو Skinny کا نیا چہرہ ہے Mobile۔ HeyGen کے علاوہ، انہوں نے ایک طاقتور ٹول کِٹ بھی تیار کی جو Flux کو جرات مندانہ بیک گراؤنڈز کے لیے، Topaz کو اپ اسکیلنگ کے لیے، Runway کو، اور بے شمار دیگر ٹولز کو جو Comfy UI میں موجود ہیں، یکجا کرتی ہے تاکہ ہر چیز کو ایک ساتھ لایا جا سکے۔ اس سے وہ لِز کو اپنی تخلیقی سوچ کے مطابق کسی بھی روپ میں ڈھال سکے — چاہے وہ وائی کنگ ہو، فٹ بال کوچ، خلا نورد، نیوز کاسٹر، جو بھی آپ سوچیں۔ Skinny کو یہ بہت پسند آیا، ناظرین نے اسے فوراً قبول کیا، اور لِز کی یہ ہدایت کہ “اسے اور بھی عجیب بناؤ” نے Colenso کو تخلیقی سرحدوں کو مزید آگے بڑھانے پر مجبور کیا۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ کامیاب مہمات کے لیے پلے بک تیار کرنا
Colenso خود کو ایک غیر معمولی صورتحال میں پایا جہاں ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو حد سے زیادہ اچھی طرح کام کر رہی تھی۔ Hadleigh بتاتے ہیں: “اگر آپ کو خاص طور پر پتہ نہ ہو کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو Liz کے AI ورژن اور اصل Liz میں فرق بتانا واقعی بہت مشکل ہے۔ ہم نے آخرکار HeyGen کے آؤٹ پٹس کو دوبارہ Runway کے ذریعے گزارا تاکہ ہمیں دوبارہ وہ مجموعی AI والا انداز مل سکے اور ہم اپنے AI کے استعمال کے بارے میں زیادہ کھل کر بات کر سکیں۔”
نتیجہ نے Skinny اور Liz دونوں کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ Skinny کی ٹیم نے صرف مہم کی منظوری ہی نہیں دی بلکہ اسے بھرپور انداز میں آگے بڑھایا، اور فوراً اس کی برانڈ کے لیے انقلابی صلاحیت اور AI کے منفرد استعمال کے کیس کو پہچان لیا۔ Liz نے دیکھا کہ اس کی ڈیجیٹل خودی اس کی توقعات سے کہیں آگے بڑھ کر بدل رہی ہے، Skinny کی ایمبیسیڈر سے ایک ایسی شخصیت میں جو ثقافتی گفتگو کا آغاز کرنے والی بن گئی۔
اس مہم کو منفرد بنانے والی باتوں میں سے ایک HeyGen کی یہ صلاحیت تھی کہ اس نے AI سے فائدہ اٹھانے میں ایک مستقل چیلنج کو حل کیا: کردار کی یکسانیت۔ جہاں پچھلے پلیٹ فارمز میں اواتار ہر منظر میں تھوڑے مختلف نظر آتے تھے، وہاں HeyGen نے Colenso کو ایک ایسا بے جوڑ کردار پیش کرنے میں مدد دی جو ہر وقت Liz کی اصل شخصیت کو برقرار رکھتا تھا، چاہے وہ ایک پروفیشنل نیوز ریڈر کے طور پر نظر آئے یا ایک خلا نورد کے طور پر۔
Colenso کے لیے یہ مہم صرف اس لیے AI استعمال کرنے کے بارے میں نہیں تھی کہ بس AI استعمال کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد تخلیقی صلاحیت کی حدوں کو آگے بڑھانا، غیر معمولی اور عجیب کو اپنانا، اور یہاں تک کہ یہ لکھنا شروع کرنا تھا کہ نیوزی لینڈ میں AI کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ مہم اس لیے بھی مؤثر رہی کہ اس نے AI کو چھپانے کے بجائے اس کا جشن منایا، اور ناظرین کو تخلیقی امکانات پر ایک مکالمے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اور شاید اس مہم کی کامیابی کا سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ ناظرین AI کے لیے کتنے کھلے دل سے تیار ہیں—بشرطیکہ اسے درست طریقے سے استعمال کیا جائے—جبکہ Colenso اپنے کلائنٹس کے لیے تخلیقی طور پر مؤثر اور بلند ہمت آئیڈیاز پر غور و فکر جاری رکھے ہوئے ہے۔