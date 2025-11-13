مارکیٹنگ ایجنسیاں ڈیجیٹل اشتہارات کی نئی رفتار کے ساتھ کیسے قدم ملا کر چلتی ہیں؟ Favoured، جو برطانیہ میں قائم ایک فُل سروس پرفارمنس مارکیٹنگ ایجنسی ہے، اس کے لیے جواب یہ ہے کہ بے خوف حکمتِ عملی اپنائی جائے اور نتائج حاصل کرنے کے لیے نئے ٹولز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسٹارٹ اپس سے لے کر پرانی قائم شدہ برانڈز، جیسے teapigs، Avon اور Kodak تک کے کلائنٹس کے ساتھ، Favoured اپنی انتہائی ماہر اور مکمل طور پر مربوط ٹیم کے ذریعے اعلیٰ درجے کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے مواد بنانے کی کوششوں کو بڑے پیمانے پر لے جانے کے لیے HeyGen کا رخ کیا، جس کے نتیجے میں زیادہ سخت تخلیقی ٹیسٹنگ اور ناظرین کی تخلیقی تھکن میں کمی آئی۔ HeyGen کے ساتھ، Favoured کو ایک ایسا اسکیل حل ملا ہے جو AI ٹیکنالوجی اور انسانی تخلیقی صلاحیت کے درمیان درست توازن قائم کرتا ہے تاکہ کلائنٹس کے لیے بہترین معیار کی مارکیٹنگ مہمات فراہم کی جا سکیں۔
کریئیٹو تھکن اور محدود وسائل پر قابو پانا
HeyGen سے پہلے، Favoured کو دو بڑے مسائل کا سامنا تھا: وسائل کی زیادہ کھپت والی مواد کی تیاری اور تیزی سے بڑھتی ہوئی تخلیقی تھکن۔ ان کا ہائی ٹچ ورک فلو، جو ہر کلائنٹ کے لیے الگ سے کسٹمائز کیا جاتا تھا، نتائج تو دیتا تھا لیکن اس کے لیے بہت زیادہ انسانی وسائل درکار ہوتے تھے۔ روایتی UGC پروڈکشن کا عمل، جس میں پری پروڈکشن سیٹ اپ اور پروڈکٹس کی شپمنٹ شامل تھی، وقت طلب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اداکاروں کی تعداد کے لحاظ سے بھی محدود تھا جنہیں وہ ویڈیو میں شامل کر سکتے تھے۔
مسابقتی برتری برقرار رکھنے کے لیے، Favoured بڑے پیمانے پر مواد تیار کرنے کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتا ہے، کیونکہ کامیاب تخلیقی مہمات بھی آہستہ آہستہ آڈینس کی تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ Favoured کے شریک بانی، اینڈی ولرز، وضاحت کرتے ہیں: "اگر ہم نے کسی پلیٹ فارم پر خرچ کو اسکیل کر دیا ہو، تو کچھ پلیٹ فارمز، جیسے TikTok، ایسے ہیں جہاں کریئیٹیوز بس زیادہ تیزی سے تھک جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ بار کسی صارف نے ایک ہی کریئیٹو دیکھا ہو، اتنی ہی خراب کارکردگی وہ مہم دکھاتی ہے۔" UGC مواد کو ریفریش کرنا مہم کی کارکردگی برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہو گیا، جس نے ایسی نہ ختم ہونے والی ڈیمانڈ پیدا کر دی جسے اس کا دستی عمل مؤثر طریقے سے پورا نہیں کر سکتا تھا۔
"HeyGen سے پہلے، یہ عمل کہیں زیادہ دستی تھا، اور اسی آؤٹ پٹ کے لیے زیادہ انسانی وسائل درکار ہوتے تھے،" اینڈی نے کہا۔ "آپ کو ایک اسکرپٹ لکھنا پڑتا، اسے کسی کریئیٹر کو بھیجنا پڑتا، پروڈکٹ شپ کرنی پڑتی، اور صرف ایک UGC ویڈیو کے لیے 5 سے 10 دن تک انتظار کرنا پڑتا۔"
وہ ویڈیو جنریشن کے لیے Runway کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن جب Favoured کے UGC Director، George Gossland نے HeyGen کے بارے میں سنا تو انہیں اندازہ ہوگیا کہ یہ ان کے ورک فلو کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اینڈی مزید بتاتے ہیں، "ہم نے اواتار بنانے میں اسی طرح کے کام کرنے کے لیے دوسرے ٹولز بھی استعمال کیے تھے، لیکن HeyGen نے یہ کام سب سے بہتر انداز میں کیا۔"
HeyGen کے اواتار حل کے ساتھ جتنے زیادہ، اتنا ہی بہتر
Favoured اب اپنی سخت تخلیقی ٹیسٹنگ حکمتِ عملی میں HeyGen کی AI اواتار جنریشن کو بنیادی ستون کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اینڈی وضاحت کرتے ہیں: “HeyGen نے ہمارے لیے یہ ممکن بنایا ہے کہ ہم UGC اشتہارات کے لیے اواتار بہت تیزی سے بنا سکیں، جس سے ہمیں کہیں زیادہ اسکرپٹ ویریئنٹس ٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔” HeyGen کے ساتھ، ایجنسی نے اپنی ٹیسٹنگ صلاحیتوں کو ڈرامائی طور پر بڑھا لیا ہے، ایک مہینے میں 10-15 مختلف UGC ویریئنٹس سے بڑھ کر 50 سے 100 تک لے گئی ہے، جس سے وہ جیتنے والی تخلیقی آئیڈیاز کو زیادہ تیزی سے تلاش کر پاتے ہیں اور بالآخر زیادہ ٹیسٹنگ اور بہتر آپٹیمائزیشن کے ذریعے اپنی مہمات کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔
جارج نے کہا، “آٹھ ماہ پہلے میں ایک دن میں تقریباً 20 ویڈیوز بنا سکتا تھا۔ آج صبح میں نے 100 ویڈیوز بنائیں۔”
اینڈی نے مزید کہا، “اب ہم ایک AI اواتار کو حقیقت کے قریب انداز میں بیک وقت 20 اسکرپٹس پڑھوا سکتے ہیں اور انہیں سیدھا ایڈیٹر کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ہم پہلے سے کہیں زیادہ ویریئنٹس بہت تیزی سے بنا سکتے ہیں۔”
ٹیم HeyGen کے حقیقت سے قریب اواتارز کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ “HeyGen کے ساتھ، ہم نے ایک ہی شخص کو متعدد مختلف سیاق و سباق میں ریکارڈ کیا ہے۔ شاٹ یا زاویہ بدلنے کی صلاحیت ہمیں مختلف انداز پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے صارف کے لیے مزید حقیقت پسندی قائم ہوتی ہے،” اینڈی مزید بتاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے، Favoured دیگر AI ٹولز کے ساتھ HeyGen کو انٹیگریٹ کرتا ہے—ElevenLabs کے ساتھ وائس اوورز کو بہتر بناتا ہے، Ideogram کے ساتھ پروڈکٹ امیجز بناتا ہے، اور Kling کے ساتھ بی رول تیار کرتا ہے۔
اعداد و شمار خود اپنی کہانی بیان کرتے ہیں
HeyGen Favoured کو اس کے اصل ماہر شعبے پر مزید توجہ دینے کے قابل بناتا ہے: نتائج پر مبنی مارکیٹنگ مہمات فراہم کرنا۔
“HeyGen بنیادی ترین سطح پر کارکردگی کو کھول دیتا ہے،” اینڈی وضاحت کرتے ہیں۔ “جتنا زیادہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ کیا ہم آہنگ ہوتا ہے، کیا بہتر click-through rate پیدا کرتا ہے، کیا cost-per-click کو کم کرتا ہے — اور یہ سب کسی بھی مہم کے دیگر downstream میٹرکس پر سلسلہ وار اثر ڈالتے ہیں۔”
افادیت میں اضافہ اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ پہلے، کسی کو دس مختلف hooks پڑھنے میں 20 منٹ لگتے تھے۔ اب Favoured تقریباً فوراً ہی 50 مختلف hooks تیار کر سکتا ہے۔ Favoured کے لیے کارکردگی ان کے بزنس ماڈل کی بنیاد ہے۔ کلائنٹ کی تسلی اہم کارکردگی کے اشاریوں پر منحصر ہوتی ہے، جیسے return on ad spend (ROAS) اور cost of acquisition۔ HeyGen کے AI اواتارز کے ساتھ، وہ KPIs کو تیزی سے حاصل کر سکتے ہیں، مہم کے بجٹ کو زیادہ مؤثر طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، اور روایتی طریقوں کے مقابلے میں کلائنٹ کی تسلی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے ڈیجیٹل ماحول میں جہاں نمایاں ہونے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، HeyGen Favoured کی مارکیٹنگ حکمتِ عملی میں ایک ناگزیر ٹول بن چکا ہے۔
اینڈی نے بات کو سادہ انداز میں سمیٹا: “HeyGen نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم چند گھنٹوں میں پروڈکشن کے لیے تیار کریئیٹو بنا سکتے ہیں، جبکہ پہلے اس میں ہفتے لگ جاتے تھے۔”
جارج نے کہا، "سچ پوچھیں تو یہ اصل ویڈیو شوٹ کرنے سے کہیں کم ذہنی دباؤ والا ہے۔ آپ 50 مختلف کریئیٹرز استعمال کر کے بغیر کسی کو ہائر کیے ایک ہفتے میں 100 ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔"