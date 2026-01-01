Що таке HeyGen?
HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка дає змогу користувачам миттєво й ефективно створювати високоякісні відео у великому масштабі більш ніж 170 мовами та діалектами. Незалежно від того, чи створюєте Ви контент для маркетингу, навчання, e-learning або продажів, HeyGen робить відеовиробництво швидким, масштабованим і доступним.
Робимо відеоісторії доступними для кожного
HeyGen було засновано на простому переконанні: створення відео має бути легким і доступним. Традиційне відеовиробництво надто дороге, повільне й лякає своєю складністю. Наш засновник, Joshua Xu, побачив, що завдяки ШІ можна прибрати камеру з процесу й відкрити творчість для кожного. Тепер, маючи лише сценарій, будь-хто може створювати високоякісні відео без зйомок, монтажу чи бюджетних обмежень.
Ваш партнер у створенні відео зі ШІ
AI-платформа відео HeyGen створена, щоб відповідати потребам сучасного сторітелінгу в масштабі. Від створення відео з аватарами до взаємодії в реальному часі, перекладу та персоналізації — кожен продукт покликаний допомогти Вам залучати авдиторію швидко, точно й без зайвих зусиль.
Більше ніяких розрізнених інструментів для відео зі ШІ
Набір передових продуктів зі ШІ від HeyGen об’єднує все в одному місці для зручного й цілісного користувацького досвіду. Створений для масштабування та сторітелінгу, HeyGen усуває незручності розрізнених інструментів, водночас непомітно відповідаючи високим стандартам якості, яких очікує Ваша авдиторія. Це потужна й інтуїтивна альтернатива, що встановлює нову планку того, на що здатне відео зі ШІ.
Маркетинг
HeyGen надає маркетологам свободу створювати професійні відео на вимогу. Маючи сценарій і зробивши кілька кліків, Ви можете перетворити будь-який матеріал — від PDF-файлів і блогів до презентацій — на переконливий відеоконтент у стилі Вашого бренду в будь-який час і без перевищення бюджету.
Відеореклама
Створюйте привабливу рекламу за лічені хвилини та масштабуйте контент з високим впливом, не розтягуючи бюджет і не виснажуючи команду.
Соціальні мережі
Виділяйтеся завдяки відео, від яких неможливо відвести погляд: швидкі, масштабовані та економні на будь-якій платформі — зокрема LinkedIn, TikTok, Instagram та інших.
Навчання та розвиток
HeyGen надає командам змогу створювати персоналізовані навчальні програми — від комплаєнсу до розвитку співробітників і постійного підвищення кваліфікації. Наша платформа відео зі ШІ дає змогу легко масштабувати ефективне навчання без компромісів щодо якості чи швидкості.
Навчальні курси
Уникайте тривалих циклів продакшену та створюйте якісні навчальні курси за лічені хвилини — незалежно від того, чи Ви готуєте лекцію, туторіал або покрокову інструкцію.
Навчання, засноване на навичках
Легко створюйте відео зі ШІ, які роблять навчання на основі навичок більш інтерактивним, захопливим і ефективним, що приводить до вищих показників проходження та кращих результатів.
Продажі
HeyGen дає змогу відділам продажу здійснювати персоналізовані звернення в масштабі — від пошуку потенційних клієнтів до фолоуапів і демонстрацій продукту. Наша платформа відео зі ШІ допомагає сейлзам вирізнятися в переповнених вхідних, пришвидшувати цикл угод і вибудовувати міцніші стосунки з клієнтами.
Продажні презентації
Створюйте масштабовані, ефективні продажні презентації, які навчають потенційних клієнтів і просувають угоди ще до того, як Ви вийдете на дзвінок.
Продажі та робота з клієнтами
Від холодних звернень до вступів перед дзвінками та підсумків після зустрічей — вирізняйтеся на кожному етапі продажів за допомогою персоналізованих відео.
Використовуйте HeyGen API, щоб безперешкодно інтегрувати створення відео зі ШІ у Ваші робочі процеси
Оплата за використання API для створення відео за допомогою Video Agent, перекладу відео через Video Translation, створення мовлення за допомогою моделей Text-to-Speech та прискорення Вашого робочого процесу завдяки створенню аватарів, створенню відео через Studio API та побудові шаблонів
Поширені запитання
Що таке HeyGen?
HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка дає змогу миттєво створювати високоякісні відео в масштабі. Не потрібні камера, знімальна команда чи досвід монтажу. Вона підтримує понад 170 мов і діалектів і розроблена для різних сценаріїв використання — у маркетингу, навчанні та розвитку, продажах та інших сферах.
Чим HeyGen відрізняється від інших інструментів для створення відео зі ШІ?
HeyGen — це комплексна платформа, що поєднує написання сценаріїв, аватарів, монтаж і локалізацію в єдиному безшовному робочому процесі. На відміну від розрізнених інструментів або платформ зі складним навчанням, HeyGen є інтуїтивною, швидкою та створеною для зовнішнього контенту високої якості, який масштабується разом із Вашими потребами.
Чи потрібен мені досвід відеовиробництва, щоб користуватися HeyGen?
Зовсім ні. Інтуїтивний інтерфейс HeyGen дає змогу будь-кому створювати вишукані, професійні відео всього за кілька кліків.
Чи можу я створювати власні аватари в HeyGen?
Так. Ви можете обрати з великої бібліотеки реалістичних аватарів або створити власного цифрового спікера, який відповідатиме Вашому бренду. Ви матимете повний контроль над тоном голосу, жестами та стилем подачі.
Як працює переклад відео в HeyGen?
З вбудованим перекладом відео в HeyGen Ви можете перекласти свій контент більш ніж 170 мовами та діалектами з реалістичним дубляжем, точною синхронізацією губ і можливістю редагувати сценарії. Це вигідний спосіб локалізувати відео без повторного запису чи найму акторів озвучування.
Що таке персоналізоване відео і як Ви можете його використовувати?
Персоналізоване відео дає змогу створювати унікальні ролики для кожного глядача, використовуючи дані з CRM або інші змінні, такі як ім’я, компанія чи місцезнаходження. Це потужний інструмент для підвищення залученості в маркетингу, аутрічі, онбордингу та роботі з успіхом клієнтів.
Що таке інтерактивні аватари?
Інтерактивні аватари — це віртуальні ведучі на основі ШІ, які можуть взаємодіяти з авдиторією в режимі реального часу. Вони здатні відповідати на запитання, супроводжувати користувачів або подавати динамічний контент, підключаючись до скриптів чи баз знань, перетворюючи статичні матеріали на двосторонній досвід.
Які компанії використовують HeyGen?
Понад 85 000 компаній — від стартапів до великих підприємств — використовують HeyGen у різних відділах, зокрема маркетингу, L&D, службі підтримки клієнтів та відділі продажів. Серед відомих користувачів — OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy та інші.
Скільки часу та коштів HeyGen може заощадити для Вас?
У середньому користувачі повідомляють про 50% скорочення часу постпродакшену, економлять 3 години на кожному відео та зменшують витрати на переклад на 80%. Скористайтеся нашим калькулятором ROI, щоб оцінити потенційну економію для Вашої команди.
Чи можу я інтегрувати HeyGen з моїми наявними інструментами?
Так. HeyGen пропонує інтеграції з популярними платформами, CRM-системами та навчальними системами, щоб допомогти Вам оптимізувати робочі процеси та персоналізувати контент у масштабі.