Коли йдеться про рекламні кампанії, швидкість і якість можуть стати різницею між успіхом і втраченими можливостями. З HeyGen маркетологи можуть створювати професійні, помітні оголошення для кількох платформ у рази швидше. Дізнайтеся більше про те, як створювати ефективну рекламу за допомогою HeyGen. Масштабуйте контент з потужним впливом, не розтягуючи бюджет і не виснажуючи команду.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
"Ми протестували інші платформи персоналізованого відео, і HeyGen виявився найкращим за якістю. Ми від самого початку були відвертими з їхньою командою через високоризикове, але потенційно дуже вигідне середовище, у якому ми вперше це випробовували, і цей ризик повністю виправдав себе."
Келлі Пітерс
Віцепрезидентка з маркетингу в Tomorrow.io
Як створювати відеорекламу за допомогою HeyGen
Увійдіть до HeyGen і почніть створювати привабливі рекламні відео зі ШІ всього за кілька хвилин. Ви також можете створити відеорекламу з посилання за допомогою URL-to-Video.
HeyGen — це платформа для створення відео зі ШІ, яка спрощує підготовку професійної реклами. Вона допомагає маркетологам швидко створювати відеорекламу для соціальних мереж, медійних оголошень або ретаргетингу — без дорогого продакшену та тривалих термінів виконання.
Замінивши традиційні виробничі робочі процеси на ШІ. Ви можете обрати шаблони, додати свій сценарій, елементи бренду та реалістичний AI-аватар, щоб створювати фінальні рекламні оголошення за лічені хвилини замість днів чи тижнів.
Авжеж! HeyGen дає змогу створювати рекламу для Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube та інших платформ. Налаштуйте співвідношення сторін і тривалість, щоб відповідати вимогам кожного каналу.
Ви можете налаштовувати повідомлення, візуали або озвучку кожної реклами для різних авдиторій чи мов, що робить її ідеальною для ретаргетингу, локалізації або ABM-кампаній.
Так. Інструменти перекладу HeyGen дають змогу створювати рекламні оголошення більш ніж 170 мовами та діалектами з точною синхронізацією губ для реалістичного озвучування. Це ідеальне рішення для глобальних кампаній, яким важливо зберігати автентичність у різних регіонах.
Ні. Зручний інтерфейс HeyGen і редактор із функцією перетягування роблять розширене редагування доступним для будь-кого, незалежно від досвіду.
HeyGen усуває потребу в повноцінних продакшн-командах, дорогих зйомках і складному постпродакшні. Підхід на основі ШІ суттєво знижує вартість створення високоякісної реклами власними силами.
Ви можете швидко оновити або локалізувати старий рекламний контент, адаптувати формат для різних платформ, додати новий брендинг або змінити повідомлення, фактично перетворюючи наявні відео на свіжі кампанії. Це максимально підвищує цінність Вашого контенту й водночас заощаджує Ваш час.
HeyGen вирізняється реалістичними AI-аватарами, розширеними можливостями локалізації та спрощеним процесом створення відео. Платформа створена для маркетологів, яким потрібно швидко створювати якісний, масштабований контент, що робить її ідеальною для сучасних рекламних кампаній.
HeyGen спрощує глобальні рекламні кампанії, пропонуючи можливості перекладу, локалізації та персоналізації в одній платформі. Ви можете швидко створювати рекламу для кількох регіонів, забезпечуючи послідовність і автентичність на різних ринках без додаткової складності.
Почати дуже просто. Зареєструйте безкоштовний акаунт, дослідіть шаблони та можливості платформи й створіть свою першу рекламу всього за кілька хвилин. Інтуїтивні інструменти HeyGen спрощують створення привабливої реклами — незалежно від того, чи запускаєте Ви локальну кампанію, чи виходите на глобальний ринок.
Так! HeyGen створено, щоб допомагати командам будь-якого розміру створювати ефективну рекламу без великого бюджету чи значних ресурсів. Завдяки доступній вартості та інструментам, що заощаджують час, він ідеально підходить для невеликих маркетингових команд, які прагнуть максимально збільшити свій результат.
HeyGen легко інтегрується у Ваш наявний робочий процес. Щойно Ви створите свої відео, зможете завантажити їх і розмістити на Ваших улюблених рекламних платформах, у CRM-системах або інструментах керування контентом для безперебійного розповсюдження.
HeyGen є універсальним рішенням і підтримує широкий спектр рекламних форматів, зокрема рекламу для соціальних мереж, ретаргетингові відео, рекламні ролики-експлейнери та локалізовані кампанії. Інструменти платформи створені для того, щоб допомогти Вам створювати контент, який вирізняється та приносить результати.
