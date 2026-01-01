Відкрийте нові можливості для творчості з HeyGen
Від маркетингових кампаній і навчальних модулів до відеореклами та соціальних мереж — універсальна платформа ШІ HeyGen оживляє будь-яку історію.
Відкрийте повний потенціал варіантів використання HeyGen
Користувачі постійно знаходять нові способи використовувати платформу AI-відео HeyGen, щоб заощаджувати час, зменшувати витрати та покращувати робочі процеси, зокрема створюючи найкращий технологічний стек для відеомаркетингу. Ось кілька найпоширеніших варіантів використання, які ми зараз спостерігаємо.
Продажні демо не мають відчуватися як рутина ні для Вас, ні для Ваших клієнтів. Стандартизуйте свій пітч, забезпечте послідовність роботи всієї команди та залучайте потенційних клієнтів за допомогою постійно доступних відеодемо. HeyGen дає змогу створювати масштабовані, високоефективні презентації для відділу продажів, які навчають покупців і просувають угоди вперед ще до того, як Ви вийдете з ними на дзвінок.
Історії клієнтів і кейс-стаді — потужні інструменти для формування довіри та репутації. Незалежно від того, чи Ви демонструєте вплив продукту, ділитеся реальним досвідом клієнтів або показуєте соціальний доказ, HeyGen дає бізнесам змогу швидко створювати професійні відео-відгуки без потреби в великих продакшн-командах.
Історію найкраще пізнавати через захопливі оповіді. Чи то пояснення ключових історичних подій, дослідження життя видатних постатей або навчання студентів за допомогою захопливих уроків — HeyGen дає змогу історикам, викладачам і контент-креаторам створювати високоякісні історичні відео-історії без зайвих зусиль. Завдяки нашому AI відео генератору Вам не потрібні значні ресурси для продакшену, щоб створювати переконливий контент.
Навчання з комплаєнсу є необхідним для бізнесу, щоб відповідати регуляторним вимогам і дотримуватися етичних стандартів. Незалежно від того, чи потрібно Вам навчати співробітників галузевим політикам, правилам безпеки на робочому місці або протоколам протидії домаганню, HeyGen дає змогу фрилансерам, HR-командам і фахівцям з комплаєнсу швидко створювати навчальні відео з комплаєнсу без потреби в дорогих знімальних командах.
Візуальні інструкції легше виконувати, але створення навчальних відео зазвичай повільне й дороге. З HeyGen Ви можете створювати професійні навчальні відео, покрокові інструкції та how to use HeyGen for how-to videos за лічені хвилини без продакшн-команди. Навчайте співробітників, онбордіть клієнтів або діліться знаннями з глобальною авдиторією.
Вивчення мов ґрунтується на інтерактивних і візуально насичених матеріалах. Незалежно від того, чи Ви навчаєте базової лексики, граматики або культурних особливостей, HeyGen дає змогу викладачам і мовним закладам швидко створювати професійні навчальні відео з мов без потреби в повноцінній продакшн-команді.
Сертифіковано за світовими стандартами безпеки та відповідності
Найкраща платформа для створення відео зі ШІ для підприємств — це та, що поєднує інноваційність, швидкість і масштабованість, щоб Ви випереджали конкурентів. HeyGen створено для глобальних організацій: вона дає змогу командам створювати, персоналізувати та локалізувати відео у великих обсягах за допомогою реалістичних AI-аватарів і передових технологій перекладу. На відміну від традиційних циклів відеовиробництва, які тривають тижнями, HeyGen забезпечує створення корпоративного відеоконтенту за лічені години — тож Ваш бізнес може запускати кампанії швидше, оперативно адаптуватися й залишатися конкурентоспроможним. Завдяки корпоративному рівню безпеки, включно з відповідністю SOC 2 та GDPR, HeyGen гарантує захист Ваших даних, поки Ви прискорюєте створення відео в усьому світі.
Відео зі ШІ для маркетингу допомагає просувати Ваш бізнес завдяки швидшому створенню контенту, персоналізованим повідомленням і масштабуванню на глобальному рівні. Замість того щоб покладатися на дорогі агенції чи збільшувати штат, HeyGen дає змогу маркетинговим командам створювати відео високої якості за лічені години, адаптувати контент під конкретні авдиторії та повторно використовувати відео в різних каналах. Це не лише пришвидшує запуск кампаній, а й підвищує залученість і конверсії, забезпечуючи доставку потрібного відеоповідомлення в потрібний час.
AI відеомаркетинг — це використання штучного інтелекту для створення, персоналізації та масштабного розповсюдження маркетингових відео. Компанії просто надають сценарій або завантажують контент, а платформи на кшталт HeyGen створюють готові професійні відео з аватарами, закадровим голосом і перекладами. Така автоматизація допомагає бізнесу зменшити витрати на виробництво, скоротити терміни та зберігати цілісність бренду в різних регіонах — роблячи AI відеомаркетинг ключовим інструментом для підприємств, які прагнуть до інновацій і швидшого зростання.
AI-генератор маркетингових відео працює, перетворюючи текст або презентації на професійні відео з використанням аватарів зі ШІ, природних за звучанням озвучок і автоматизованого монтажу. З HeyGen підприємства можуть ввести сценарій, обрати один із різноманітних аватарів і миттєво створити брендовані відео, готові до маркетингових кампаній. Такий підхід усуває тривалі цикли виробництва та надає командам швидкість і гнучкість, щоб постійно створювати свіжий відеоконтент для бізнесу.
Генератор продажів відео зі ШІ дає змогу відділам продажів створювати персоналізовані відео для залучення клієнтів у масштабі, підвищуючи залученість і рівень відповідей. Замість того щоб надсилати статичні електронні листи, менеджери з продажу можуть використовувати HeyGen для створення динамічних відео, адаптованих під кожен акаунт або потенційного клієнта. Такий рівень персоналізації робить продажі більш людяними, запам’ятовуваними й зрештою ефективнішими для призначення зустрічей і зростання пайплайну — без потреби в експертизі з відеовиробництва.
Так, корпоративна відеоплатформа може замінити багато традиційних агенцій зі створення відео. Платформи на кшталт HeyGen забезпечують швидше виконання, нижчу вартість і більшу гнучкість порівняно з агенціями, яким часто потрібні тижні планування та великі бюджети. Завдяки відеовиробництву на основі ШІ підприємства можуть миттєво створювати й оновлювати відео, локалізувати контент для глобальних авдиторій і зберігати цілісність бренду — усе це без залежності від зовнішніх підрядників.
Надійна корпоративна відеоплатформа гарантує повну безпеку даних компанії та клієнтів. HeyGen відповідає вимогам SOC 2 та GDPR, пропонуючи шифрування корпоративного рівня, керування доступом на основі ролей і захищену хмарну інфраструктуру. Ваші дані також не використовуватимуться для навчання наших моделей. Це означає, що підприємства можуть упевнено використовувати відео зі ШІ для маркетингу, навчання, продажів і комунікацій, знаючи, що конфіденційні дані завжди захищені.
Так — створення відео зі ШІ ідеально підходить для масштабного перекладу та локалізації. З HeyGen підприємства можуть миттєво перекладати сценарії, клонувати голоси та виконувати lip-sync аватарів більш ніж 40 мовами. Це гарантує, що кожна глобальна авдиторія отримує якісні, культурно точні відео без витрат часу та коштів на традиційне виробництво — тож підприємствам легше доставляти навчальні, маркетингові та комунікаційні відео по всьому світу.
Найкраща платформа відео зі ШІ для підприємств — це та, що бездоганно інтегрується з CRM і інструментами маркетингової автоматизації. HeyGen підключається до таких систем, як HubSpot, даючи змогу командам маркетингу та продажів вбудовувати персоналізовані відео безпосередньо в кампанії, відстежувати залученість глядачів і вимірювати рентабельність інвестицій (ROI) на всьому шляху клієнта.
Так, відеомаркетинг зі ШІ є безпечним для регульованих галузей за умови використання платформи, створеної з урахуванням вимог корпоративної безпеки та відповідності. HeyGen проходить незалежні аудити на відповідність SOC 2 та GDPR, що гарантує суворий захист даних і контроль управління ними. Підприємства у фінансовій, медичній та інших регульованих галузях можуть упевнено створювати й поширювати відео, не порушуючи вимог комплаєнсу.
За допомогою AI-генератора продажних відео підприємства можуть створювати широкий спектр відео, зокрема персоналізовані відео для пошуку потенційних клієнтів, демонстрації продукту, навчальні матеріали з онбордингу, історії успіху клієнтів і кампанії account-based маркетингу. Бібліотека аватарів HeyGen і настроювані шаблони спрощують створення продажних відео, які підвищують залученість на кожному етапі шляху покупця.
Підприємства зазвичай бачать окупність інвестицій від корпоративної платформи AI-відео вже за кілька днів. Завдяки заміні дорогих агенцій, скороченню термінів виробництва та можливості глобальної локалізації, HeyGen знижує витрати й водночас пришвидшує запуск кампаній. Швидший вихід на ринок, краща персоналізація та глобальне охоплення допомагають підприємствам отримувати вимірюваний вплив на дохід у найкоротші строки.
