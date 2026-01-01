HeyGen nedir?

HeyGen, kullanıcıların 170'ten fazla dil ve lehçede, ölçeklenebilir şekilde anında ve verimli biçimde yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlayan bir yapay zeka video oluşturma platformudur. İster pazarlama, ister eğitim, e-öğrenme ya da satış için içerik oluşturuyor olun, HeyGen video prodüksiyonunu hızlı, ölçeklenebilir ve erişilebilir hale getirir.

15M+

HeyGen kullanıcıları

17M+

Oluşturulan fotoğraf avatarları

1,2M+

Anında oluşturulan avatarlar

Video ile hikâye anlatımını erişilebilir kılmak

HeyGen, basit bir inançla kuruldu: video oluşturma zahmetsiz ve erişilebilir olmalı. Geleneksel video prodüksiyonu çok maliyetli, yavaş ve göz korkutucu. Kurucumuz Joshua Xu, kamerayı yapay zeka (YZ) ile devreden çıkarmanın herkes için yaratıcılığı açığa çıkarabileceğini gördü. Artık yalnızca bir metinle, herkes çekim, montaj ya da bütçe engelleri olmadan yüksek kaliteli videolar oluşturabilir.

%50

Post prodüksiyonda daha az zaman harcayın

3 saat

Video başına tasarruf edilen süre

%80

Çeviri maliyetlerinde azalma

YZ video oluşturma yolculuğunuzdaki iş ortağınız

HeyGen’in YZ video platformu, ölçeklenebilir modern hikâye anlatımının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Avatar odaklı video oluşturma, gerçek zamanlı etkileşim, çeviri ve kişiselleştirmeden, her bir ürün; kitlenizle hızlı, hassas ve zahmetsiz bir şekilde etkileşim kurmanıza yardımcı olmak için geliştirildi.

Parçalı YZ video araçlarına son

HeyGen’in son teknoloji YZ ürün paketi, uçtan uca sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için her şeyi tek bir çatı altında toplar. Ölçeklenebilirlik ve hikâye anlatımı için tasarlanan HeyGen, parçalı araçların yarattığı sürtünmeyi ortadan kaldırırken, kitlenizin beklediği görünmez kalite eşiğini sessizce karşılar. YZ videosunun neler yapabileceğine dair standartları yeniden belirleyen, güçlü ve sezgisel bir alternatiftir.

Müşterilerin HeyGen'i nasıl kullandığını görün

Tek platform, sınırsız kullanım senaryosu

Pazarlama

HeyGen, pazarlama ekiplerine talep üzerine profesyonel kalitede videolar oluşturma özgürlüğü sunar. Yalnızca bir metin ve birkaç tıklamayla, PDF’lerden blog yazılarına, sunum dosyalarına kadar elinizdeki her türlü içeriği, bütçenizi zorlamadan, her an markanıza uygun etkileyici video içeriklere dönüştürebilirsiniz.

Video reklamları

Dikkat çekici reklamları çok daha kısa sürede oluşturun, bütçenizi zorlamadan ve ekibinizi yormadan yüksek etkili içerikleri ölçeklendirin.

Sosyal medya

LinkedIn, TikTok, Instagram ve diğer tüm platformlarda hızlı, ölçeklenebilir ve maliyet açısından verimli, kaydırmayı durduran videolarla öne çıkın.

Nasıl yapılır içerikleri

Çalışanlarınızı eğitin, müşterilerinizi onboarding sürecinden geçirin veya bilgi paylaşın; bunun için profesyonel eğitim videoları, adım adım kılavuzlar ve en iyi uygulama eğitimlerinden yararlanın.

Öğrenme ve Gelişim

HeyGen, ekiplerin uyumluluktan çalışan gelişimine ve sürekli yetkinlik artırmaya kadar her alanda ihtiyaçlara özel eğitim deneyimleri oluşturmasını sağlar. Yapay zeka video platformumuz, kalite veya hızdan ödün vermeden etkili öğrenme içeriklerini ölçeklendirmenizi kolaylaştırır.

Öğrenme kursları

Uzun prodüksiyon süreçlerini atlayın ve ister bir ders, ister bir eğitim videosu, ister adım adım bir rehber hazırlıyor olun, dakikalar içinde yüksek kaliteli öğrenme içerikleri oluşturun.

Yetkinlik odaklı eğitim

Yetenek odaklı eğitimleri daha etkileşimli, ilgi çekici ve etkili hale getiren YZ videolarını kolayca oluşturun; böylece tamamlama oranlarını ve öğrenme sonuçlarını iyileştirin.

Kurumsal eğitim

Her türlü metin tabanlı eğitimi, pahalı prodüksiyon ekiplerine ihtiyaç duymadan, kavrayışı ve bilgi kalıcılığını artıran yüksek kaliteli kurumsal eğitim videolarına dönüştürün.

Satış

HeyGen, satış ekiplerinin potansiyel müşteri bulmadan takip süreçlerine ve ürün demolarına kadar, ölçeklenebilir şekilde kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlar. Yapay zeka video platformumuz, satış temsilcilerinin kalabalık gelen kutularında öne çıkmasına, satış döngülerini hızlandırmasına ve daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olur.

Satış sunumları

Alıcıları bilgilendiren ve siz daha görüşmeye çıkmadan anlaşmaları ilerleten, ölçeklenebilir ve yüksek etkili satış sunumları oluşturun.

Satış iletişimi

Dış aramalardan görüşme öncesi tanıtımlara ve toplantı sonrası özetlere kadar satış sürecinin her aşamasında, kişiselleştirilmiş videolarla fark yaratın.

YZ SDR'ler

HeyGen’in etkileşimli YZ avatarları, sanal YZ SDR’leri olarak 7/24 potansiyel müşterilerin sorularını yanıtlar, lead’leri nitelendirir ve toplantılar ayarlar.

HeyGen'in size ne kadar tasarruf sağlayabileceğini görün

Ekibinizin HeyGen’in YZ video platformu ile maliyet düşüşlerini, prodüksiyon verimliliğini ve gelir potansiyelini sayısallaştırarak ne kadar zaman ve bütçe tasarrufu sağlayabileceğini keşfedin.

HeyGen API'sini kullanarak yapay zeka video oluşturmayı iş akışlarınıza sorunsuzca entegre edin

Video Agent ile video oluşturmak, Video Translation ile videoları çevirmek, Text-to-Speech modelleriyle konuşma yaratmak ve avatarlar oluşturarak, Studio API üzerinden videolar üreterek ve şablonlar oluşturarak iş akışınızı hızlandırmak için kullandıkça öde API

SSS

HeyGen nedir?

HeyGen, yüksek kaliteli videoları anında ve ölçeklenebilir şekilde oluşturmanızı sağlayan bir yapay zeka video oluşturma platformudur. Kamera, prodüksiyon ekibi veya montaj deneyimi gerekmez. 170'ten fazla dili ve lehçeyi destekler ve pazarlama, öğrenme ve geliştirme, satış ve daha birçok kullanım senaryosu için tasarlanmıştır.

HeyGen'i diğer yapay zeka video araçlarından farklı kılan nedir?

HeyGen, senaryo yazımı, avatarlar, düzenleme ve yerelleştirmeyi tek ve kesintisiz bir iş akışında birleştiren hepsi bir arada bir platformdur. Parçalı araçlar veya öğrenmesi zor platformların aksine HeyGen sezgiseldir, hızlıdır ve ihtiyaçlarınızla birlikte ölçeklenen, dış kullanıma hazır içerikler için tasarlanmıştır.

HeyGen'i kullanmak için video prodüksiyonu konusunda deneyime ihtiyacım var mı?

Hiç zor değil. HeyGen’in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde herkes yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel ve özenle hazırlanmış videolar oluşturabilir.

HeyGen ile özel avatarlar oluşturabilir miyim?

Evet. Geniş bir gerçekçi avatar kütüphanesinden seçim yapabilir veya markanıza uygun kendi dijital sözcünüzü oluşturabilirsiniz. Ses tonu, jestler ve anlatım tarzı üzerinde tam kontrole sahip olursunuz.

HeyGen'de video çevirisi nasıl çalışır?

HeyGen’in yerleşik video çevirisiyle, içeriklerinizi gerçekçi dublaj, doğru dudak senkronizasyonu ve düzenlenebilir metinlerle 170’ten fazla dil ve lehçeye çevirebilirsiniz. Bu, videolarınızı yeniden çekmeden veya seslendirme sanatçıları tutmadan yerelleştirmenin uygun maliyetli bir yoludur.

Kişiselleştirilmiş video nedir ve bunu nasıl kullanabilirim?

Kişiselleştirilmiş video, CRM verileri veya ad, şirket ya da konum gibi diğer değişkenleri kullanarak her bir izleyici için benzersiz videolar oluşturmanıza olanak tanır. Pazarlama, erişim çalışmaları, işe alıştırma ve müşteri başarısında etkileşimi artırmak için son derece güçlü bir araçtır.

Etkileşimli avatarlar nedir?

Etkileşimli avatarlar, izleyicilerle gerçek zamanlı etkileşime girebilen YZ destekli sanal sunuculardır. Soruları yanıtlayabilir, kullanıcıları yönlendirebilir veya komut dosyalarına ya da bilgi tabanlarına bağlanarak dinamik içerik sunabilir; böylece statik içeriği çift yönlü deneyimlere dönüştürürler.

HeyGen'i hangi tür şirketler kullanıyor?

85.000'den fazla şirket—startuplardan kurumsal markalara kadar—pazarlama, L&D, müşteri destek ve satış gibi farklı departmanlarda HeyGen kullanıyor. Öne çıkan kullanıcılar arasında OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy ve daha birçok marka yer alıyor.

HeyGen bana ne kadar zaman ve maliyet tasarrufu sağlar?

Kullanıcılar ortalama olarak post prodüksiyon süresinde %50 azalma, video başına 3 saat tasarruf ve çeviri maliyetlerinde %80 düşüş bildirmektedir. Ekibinizin potansiyel tasarrufunu hesaplamak için ROI hesaplayıcımızı kullanın.

HeyGen'i mevcut araçlarımla entegre edebilir miyim?

Evet. HeyGen, iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza ve içeriği ölçekli şekilde kişiselleştirmenize yardımcı olmak için popüler platformlar, CRM'ler ve öğrenme sistemleriyle entegrasyonlar sunar.