Gerçek etkiyi ölçün
YZ video prodüksiyonunun
kâr hanenizde
Ekibinizin HeyGen’in YZ video platformu ile ne kadar zaman ve bütçe tasarrufu sağlayabileceğini keşfedin. YZ video ROI hesaplayıcımızkişiselleştirilmiş pazarlama videoları üretiyor ya da e-öğrenme içeriklerinizi hızlandırıyor olun, ne kadar bütçe tasarrufu elde edebileceğinizi ortaya koyar. Bu hesaplayıcıyla maliyet düşüşlerini, prodüksiyon verimliliğini ve gelir potansiyelini ölçebilirsiniz.
Yatırım getirinizi hesaplayın
HeyGen size nasıl tasarruf sağlayabilir?
Üretim süresini hızlandırın
HeyGen ile video oluşturma süreci dramatik biçimde hızlanır ve doğrudan maliyet tasarrufu sağlar. Yavaş kurgu süreçlerine veya prodüksiyon ekipleriyle sürekli ileri geri iletişime güvenmek yerine, kullanıcılar şablonlar ve sezgisel araçlar sayesinde dakikalar içinde video oluşturabilir. Güncellemeler hızlı ve kolaydır — metni değiştirmek, dili değiştirmek veya markalamayı güncellemek, bizim AI video maker ile en baştan başlamanız gerektiği anlamına gelmez. Bu verimlilik, faturalandırılabilir saatleri azaltır ve gecikmeleri en aza indirerek ekiplerin çevik ve bütçe odaklı kalmasına yardımcı olur.
Geleneksel maliyetleri ortadan kaldırın
Videoları tamamen yapay zeka ile üreterek pahalı çekim ekipmanlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın. Kamera, stüdyo, ışık ve saha ekipleri için yapılan harcamalara veda edin. HeyGen'in gerçekçi YZ avatarları ve sesleri, şirketlerin oyuncu ve seslendirme maliyetlerinden tasarruf etmesini de sağlar. Fiziksel setler veya mekânlar hakkında endişelenmenize gerek kalmadan, işletmeler üretim giderlerini önemli ölçüde azaltırken yine de yüksek kaliteliYZ videolarısunabilir.
Videoları ölçekli olarak oluşturun
HeyGen, her seviyeden deneyime sahip iç ekiplerin pahalı ajanslara veya serbest çalışanlara dış kaynak kullanmadan yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve otomasyon araçlarımız, çok dilli videolar da dahil olmak üzere ölçeklenebilir şekilde içerik üretmenize olanak tanır; bunun için YZ destekli dublaj ve ses klonlama özelliklerinden yararlanırsınız. Her şeyi tek bir platformda birleştirerek, şirketler ayrıca kurgu, animasyon ve yerelleştirme araçları için yazılım lisanslama maliyetlerinden tasarruf eder. Çok dilli video oluşturmanın avantajlarını keşfedin.
Müşteri hikayeleri
İşletmelerin YZ videolarıyla nasıl zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını keşfedin
Würth, video çeviri maliyetlerini %80, süreyi ise %50 azaltıyor
HeyGen ile Würth, 10'dan fazla dilde profesyonel, yapay zeka destekli videolar üreterek çalışan eğitimini ve global ekiplerle iletişim kurma biçimini dönüştürüyor.
Trivago 3-4 ay tasarruf ediyor ve 30 pazar için reklamları yerelleştiriyor
trivago’nun kreatif ekibinin, HeyGen’i kullanarak post prodüksiyon süresini %50 kısaltıp küresel reklam yerelleştirme sürecini nasıl sadeleştirdiğini ve tüm bunları yaparken marka tutarlılığını nasıl koruduğunu keşfedin.
Video ROI hesaplayıcı SSS
HeyGen'in YZ video platformu video prodüksiyonunu nasıl hızlandırır?
HeyGen, kullanıcıların şablonları ve sezgisel araçları kullanmasına olanak tanıyarak, geleneksel yöntemlere kıyasla gereken süreyi önemli ölçüde azaltıp daha hızlı video oluşturmayı mümkün kılar. Hemen kayıt olun ve HeyGen'in sunduğu hızlı ve verimli deneyimi siz de yaşamaya başlayın!
Video prodüksiyonu için HeyGen kullanmanın finansal faydaları nelerdir?
HeyGen, maliyetli geleneksel kurulumların yerine YZ tabanlı çözümler sunarak ekipman, oyuncu ve ekip giderlerinden tasarruf etmenizi sağlar ve yüksek kaliteli videolar üretir. Potansiyel tasarrufunuzu görmek için ROI Hesaplayıcı aracımızı kullanın!
İşletmeler HeyGen ile birden fazla dilde video oluşturabilir mi?
Evet, HeyGen'in YZ destekli dublaj ve ses klonlama özellikleri, ek kaynak gerektirmeden çok dilli videolar oluşturmanıza olanak tanır. Çok dilli video oluşturmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.
HeyGen, özellikle pazarlama ve e-öğrenme ekiplerine nasıl yardımcı olabilir?
Pazarlama ekipleri kişiselleştirilmiş videoları verimli bir şekilde ölçeklendirebilirken, e-öğrenme ekipleri fiziksel prodüksiyon ortamlarına ihtiyaç duymadan içerikleri kolayca güncelleyebilir. Ücretsiz başlayın ve HeyGen'in projelerinizi nasıl kolaylaştırabileceğini görün!
HeyGen kullanmanın YG'sini (yatırım getirisini) hesaplamak için bir araç var mı?
Evet, HeyGen işletmeniz için üretim maliyetleri, zaman ve kaynaklardaki potansiyel tasarrufları sayısal olarak göstermek üzere bir ROI Hesaplayıcı sunar.
Video prodüksiyonu için HeyGen kullanmanın yatırım getirisi (ROI) nedir?
HeyGen’in YG Hesaplayıcısı, prodüksiyon maliyetleri, zaman ve kaynaklarda elde edebileceğiniz potansiyel tasarrufları sayısallaştırmanıza yardımcı olur; böylece işletmeniz için bilinçli, veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.
HeyGen ile ek ücretler veya gizli maliyetler var mı?
Gizli ücret yok. HeyGen abonelik modeliyle çalışır, böylece beklenmedik prodüksiyon maliyetleri olmadan öngörülebilir ve ölçeklenebilir bir fiyatlandırmaya sahip olursunuz.