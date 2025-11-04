Julia McCoy, First Movers adlı, girişimcilerin ve içerik üreticilerinin işletmelerini büyütmek için YZ araçlarını ustalıkla kullanmalarına yardımcı olan bir öğrenme ve inovasyon platformunun CEO’su ve kurucusudur. Uzun yıllardır içerik stratejisti, yazar ve eğitmen olarak çalışan Julia, şirketini tutarlılık üzerine inşa etti—durmaksızın içerik yayımlayarak, konuşmalar yaparak ve eğitim vererek. Ancak 2025’in başlarında bu ritim aniden durdu.

Ani ve ağır bir sağlık çöküşünün ardından Julia artık video çekemiyor, kayıt yapamıyor, hatta uzun süre dik oturamıyordu. “Bu hayatımın en korkutucu dönemiydi,” dedi Julia. “Bir gün doğa yürüyüşündeyken, o gece kendimi hastanede morarmış halde buldum. Kollarımı kaldıramıyordum. Nefes alamıyordum.” Aylarca süren testler ve yanlış teşhisler birbirini izledi. Doktorlar belirtilerini açıklayamıyordu. “Klonum ve avatarım olmasaydı,” diye düşündü Julia, “kitlenle hiç konuşamayacaktım.”

İşi tamamen onun varlığına bağlıydı. Görünür kalmanın, topluluğuna hizmet etmeye devam etmenin ve video prodüksiyonunun fiziksel yükü olmadan First Movers’ı ayakta tutmanın bir yoluna ihtiyacı vardı. İşte o zaman Julia, kendisinin gerçekçi bir dijital klonunu oluşturmak için HeyGen’e yöneldi.

Fiziksel ve yaratıcı engelleri aşmak için yapay zekayı keşfetmek

HeyGen'i kullanmaya başlamadan önce Julia'nın işi tamamen canlı videoya dayanıyordu. Tüm eğitim videolarını, web seminerlerini ve kursları kendisi çekiyor; makyajdan kamera kurulumuna, kurgudan montaja kadar her şeyi bizzat yönetiyordu. “Eğlenceliydi,” diyor Julia. “Ama pratik ve finansal açıdan bakınca inanılmaz derecede fazla iş vardı. On dakikalık tek bir video bile günler sürebiliyordu.”

Hastalığından önce bile bu süreç sürdürülebilir değildi. “Ben bir girişimciyim. Hızlı ilerlemek istiyorum. Bir video fikrim oluyor ve onun dün bitmiş olmasını istiyorum,” dedi Julia. “Ama süreç beni her zaman yavaşlatıyordu.”

Sağlık krizi patlak verdiğinde, tüm modelin değişmesi gerekti. Fiziksel olarak ne çekim yapabiliyor ne de seyahat edebiliyordu. “Konuşmak için her oturduğumda, sanki organlarım yırtılıyormuş gibi hissediyordum,” dedi Julia. “Enerjimi idareli kullanmak ve saçımı taramakla video çekmek arasında seçim yapmak zorundaydım.”

İşte o zaman Julia yapay zeka ile denemeler yapmaya başladı. YZ ses ve avatar araçlarını test etmeye koyuldu; kamerada kendi varlığını, gerçekliğini kaybetmeden ne kadar ileri düzeyde kopyalayabileceğini keşfediyordu. “Klonum sadece bir araç olmaktan çıktı,” dedi Julia. “Benim için bir can simidi oldu.”

Sınır tanımadan üretmek için dijital bir ikiz oluşturmak

Julia, profesyonel ses klonlama için HeyGen’in özel avatar oluşturucusunu ElevenLabs ile birleştirerek 25 saatten fazla zamanını verileri iyileştirmeye harcadı; böylece dijital benliğinin gerçek görünüp gerçek ses çıkardığından emin oldu.

“En önemli şey eğitim verisi,” dedi Julia. “Temiz, tutarlı ses. Kesme geçişler yok. Baştan sona aynı mikrofon. Aslında yapay zekaya kimsiniz onu öğretiyorsunuz.”

Julia, kendi yüksek kaliteli videolarını ve stüdyo çekimlerini kullanarak, tam uzunlukta YouTube içerikleri sunabilen bir avatar oluşturdu. HeyGen yüz ifadelerini, jestleri ve ağız hareketlerini üstlenirken, Eleven Labs kusursuz ve duyguyu birebir yansıtan bir ses sağladı.

İlk klonlanmış videosunu test ettiğinde sonuçlar onu şaşırttı. “İçinde benim klonumun olduğu bir video yayınladım ve şimdiye kadar paylaştığım her şeyden daha fazla etkileşim aldı,” dedi Julia. “03 Just Broke the AI Ceiling” başlıklı bu video, 3,8 kat daha fazla görüntüleme, %7,8 tıklanma oranı ve sekiz dakikalık ortalama izlenme süresi elde ederek önceki kıyas değerlerinin çok üzerine çıktı.

Bu başarı, onun daha da üzerine gitme konusunda güven kazanmasını sağladı. Sadece üç günlük tek bir sprintte Julia altı video üretti. Daha önce bu hacim haftalar alırdı. “12 yıllık pazarlama kariyerimde ilk kez bu yönetilebilir hale geldi. Tükenmeden yazabiliyor, yönetebiliyor ve yayımlayabiliyordum,” dedi Julia.

Perde arkasında Julia, kurgu ve yaratıcı son dokunuşlar için hâlâ insan ekibine güveniyordu. “Yapımcım Filipinler’de bulunuyor,” dedi Julia. “Her şeyi elle kurguluyor. O insani dokunuş işi bambaşka bir seviyeye taşıyor.” Ancak ağır işi HeyGen üstlendi ve Julia’nın araştırma, yazım ve stratejiye odaklanması için ona zaman kazandırdı.

“Kendinizi klonlamak, işten özgürleşmektir,” dedi Julia. “Bu, o bitmeyen koşuşturmadan kurtuluştur. Artık dinlenebiliyor, enerjimi tazeleyebiliyor ve yine de içerik üretebiliyorum.”

HeyGen ile zamanınızı, sağlığınızı ve etkinizi geri kazanın

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Julia yalnızca iş akışını değil, işe bakış açısını ve işle olan tüm ilişkisini dönüştürdü.

Sonuçlar

Videolarda 3,8 kat daha yüksek etkileşim : Julia’nın klon tabanlı videosu, önceki tüm yüklemeleri geride bırakarak %7,8 TO ve 8 dakikalık ortalama izlenme süresi elde etti.

: Klonlama sayesinde mümkün olan, çıktı için yeni bir rekor.

: Klonlama sayesinde mümkün olan, çıktı için yeni bir rekor. Hastalık döneminde sürdürülen iş sürekliliği hastalık: HeyGen, Julia'nın günde yalnızca 30 dakika çalışırken bile kitlesiyle bağını ve gelirini korumasına olanak tanıdı.

Verilerin ötesinde, duygusal etkisi çok derindi. “Bu klon işimi kurtardı ama daha da önemlisi, beni kurtardı,” dedi Julia. “Dinlenebildim, iyileşebildim ve yine de izleyicilerimin karşısına çıkabildim.”

Artık bu yöntemleri First Movers Labs bünyesinde öğretiyor ve girişimcilerin kendi YZ odaklı iş akışlarını kurmalarına yardımcı oluyor. “Daha fazla insanın bunu nasıl yapacağını bilmesini istiyorum,” dedi Julia. “Öyle bir klon ayarlayabilirsiniz ki kimse farkı anlamaz, ama hâlâ insani bir dokunuşa sahiptir. İşin sırrı bu.”

Bugün Julia, HeyGen'i kariyerinin dönüm noktası olan araç olarak tanımlıyor. “HeyGen'den önce bir dönem ve HeyGen'den sonra bir dönem var,” diyor Julia. “Gördüğüm en büyük çığır açan yenilik bu.”

