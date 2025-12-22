Kurucular için HeyGen

Girişiminizin ihtiyaç duyduğu videoyu aylarca beklemeden, dakikalar içinde oluşturun

Güncellemelerinizi insanların gerçekten izlediği videolara dönüştürün. Dijital ikizinizle, stüdyo ya da yeniden çekim gerektirmeden, kurumsal kalitede kurucu video duyurularını, ürün açıklamalarını, sosyal medya paylaşımlarını ve eğitim içeriklerini hızla oluşturup yayınlayabilirsiniz.

The world's leading companies trust HeyGen
Yavaşlamadan kendinizi ölçeklendirin

HeyGen, girişimci kurucuların kısıtlı bütçe ve zamanlarını tüketmeden, yüksek hacimli, yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir video içerikler oluşturmasını sağlar. Kaynaklarınızı bunun yerine ürün geliştirme ve büyümeye odaklayın.

Çevik olmanın avantajı

Geleneksel video prodüksiyonu pahalı ve zaman alıcıdır. HeyGen bu engelleri ortadan kaldırır.

Her yerde hazır bulunun

Dijital ikiziniz ve ses klonlamayla yüzünüzü ve sesinizi ölçeklendirin. Müşterilerinizin, yatırımcılarınızın ve ekibinizin karşısına ilk günden itibaren her kanalda çıkın.

Startup hızında ilerleyin

Kurucu duyuru videolarını, açıklayıcıları, sosyal medya kliplerini ve eğitim içeriklerini yalnızca bir metin veya prompt ile dakikalar içinde oluşturun. Stüdyo ya da prodüksiyon ekibine gerek yok.

Her zaman markanıza uygun

Marka Kiti ile yazı tiplerini, renkleri, logoları ve alt bantları kilitleyerek her videonun ilk günden itibaren tutarlı görünmesini sağlayın.

Kullanım alanları

HeyGen ile güçlendirilmiş, kurucu odaklı video stratejiniz

Her güncelleme bir videoyu hak eder. Artık aylar değil, sadece dakikalar sürüyor.

Kurucu duyuruları

Yeni özellikleri duyurun, kilometre taşlarını paylaşın veya CEO video mesajıyla ekibi motive edin. Dijital ikizinizle bir kez kayıt alın, ardından iletişim videolarını dakikalar içinde gönderin.

Ürün tanıtım videoları

Karmaşık özellikleri basit, izlenebilir demolara dönüştürün. Ekran görüntülerini değiştirin veya metni düzenleyip istediğiniz zaman yeniden oluşturun; böylece ürün demo video örnekleriniz her zaman en güncel sürümle birebir uyumlu olsun.

Sosyal videolar

Erişiminizi ve güvenilirliğinizi artıran kısa klipler yayınlayın. Otomatik altyazılar ve Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts ve TikTok için tek tıkla boyutlandırma ile bir aylık gönderiyi toplu olarak hazırlayın.

Eğitim

Müşterileri ve yeni çalışanları tutarlı, net yönergelerle işe alın. Dijital ikizinizi ekran kaydıyla birleştirerek güncellemeleri hızlı ve her zaman marka kimliğinize uygun hale getirin.

G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var

Daha az prodüksiyon, daha fazla iletişim, daha hızlı büyüme. Bunlar müşterilerimizin elde ettiği gerçek sonuçlardır

10 katvideo prodüksiyon hızında artış
5Xvideo oluşturma artışı
%40 video izlenme süresinde artış
%13 TOHeyGen kullanmadan önceki döneme kıyasla
5Xreklam harcaması getirisi
Yetenekler

Kurucuların sevdiği temel yetkinlikler

Dijital ikiz

Doğal hareket ve mimiklere sahip, videolarınızda yer alan gerçekçi bir versiyonunuzu oluşturun. Duyurular, açılış videoları ve startup tanıtım videoları için mükemmeldir.

Ses klonlama

Gerçek sesinizi yüksek doğrulukla eşleştirin. Tüm videolarınızda ton ve enerji tutarlılığını korumak için, yeniden kayıt yapmadan bir cümleyi düzenleyin veya bir paragrafı güncelleyin.

Kolay güncellemeler

Metni düzenleyin, bir ekranı değiştirin ve oluştur’a tıklayın. Yeni çekim yok, bekleme yok. Dokümanlar, turlar ve eğitim içerikleri güncel kalır; böylece her zaman en iyi ürün tanıtım videolarına sahip olursunuz.

Şablonlar ve oranlar

Lansman notları, yatırımcı güncelleme videoları, özellik açıklayıcıları ve sosyal medya klipleri için kanıtlanmış yerleşimlerle başlayın. Dikey, kare veya yatay formatta tek tıkla dışa aktarın.

Otomatik altyazılar ve çeviri altyazılar

Kanallar, toplantılar ve coğrafyalar genelinde anlama düzeyini ve erişilebilirliği artırın.

Marka kiti

Logonuzu, renklerinizi, yazı tiplerinizi, alt bantlarınızı ve intro/outro görsellerinizi yükleyin. Tüm video kitaplığınızda tutarlılığı güvence altına alın.

Nasıl çalışır

Fikirden videoya anında

Kurucu sesinizi stüdyo ya da yeniden çekim gerektirmeden izlenebilir, marka kimliğinize uygun videolara dönüştürün.

Dijital ikizimi oluşturun
Adım 1

Bir kez kaydedin

Basit, yönlendirmeli bir akışla dijital ikizinizi ve ses klonunuzu oluşturun. Varlığınızı bir kez kaydedin, önemli anlarda her yerde olun.

Adım 2

Metninizi (veya prompt'unuzu) yazın

Bir prompt yazın, taslağınızı yapıştırın veya metin asistanını kullanarak mesajınızı netleştirin. Metni yalın, insani ve izleyicileri etkilemeye hazır tutun.

Adım 3

Markalaştırın ve oluşturun

Marka Kitinizi uygulayın, ekranlar veya varlıklar ekleyin, en-boy oranını seçin ve oluştur'a tıklayın. Stüdyo kalitesinde sonuçlar dakikalar içinde.

Adım 4

Yayınlayın ve güncelleyin

4K kalitede indirin, gömün veya kanallarınıza aktarın. Daha sonra bir satırı düzenleyin, yeniden oluşturun ve ürününüz güncellendikçe her videoyu güncel tutun.

Certified to meet global security and compliance standards

Bloglar

Kaynaklar

Kaçırmamanız gereken 20 startup etkinliği

2025 yılında San Francisco’da mutlaka katılmanız gereken 20 startup etkinliğini keşfedin ve kurucuların yatırım sunumları, networking ve takip süreçlerini ölçeklendirmek için HeyGen yapay zeka videosunu nasıl kullanabileceklerini öğrenin.

Girişim finansman programları ve hibeler

2025 San Francisco girişim finansmanı rehberi; sektörler genelinde tutarlar, son başvuru tarihleri ve uygunluk kriterleriyle birlikte aktif hibe programlarını, hızlandırıcıları ve VC programlarını içerir.

35 VC, hızlandırıcı ve kuluçka merkezi

Bu 2025 rehberi, San Francisco’daki 35 önde gelen VC şirketini, hızlandırıcıyı ve kuluçka merkezini listeliyor; kurucuların ölçeklenme için doğru yatırımcıları ve programları bulmasına yardımcı oluyor.

Sıkça sorulan sorular

Kurucular için HeyGen nedir?

HeyGen for Founders, girişim liderlerinin yapay zeka destekli video oluşturma ile dakikalar içinde stüdyo kalitesinde kurucu, ürün ve ekip videoları hazırlamasına yardımcı olur.

Kurucular, en iyi ürün tanıtım videolarını ve ürün açıklama videolarını oluşturmak için HeyGen'i nasıl kullanabilir?

Kurucular, bir metin ya da basit bir prompt kullanarak özellik tanıtımlarını, yatırımcı güncelleme videolarını veya kullanıcı rehberlerini etkileyici demo ve açıklayıcı videolara dönüştürebilir.

HeyGen ile en iyi hangi tür startup videoları çalışır?

HeyGen, girişimleri görünür ve tutarlı tutan kurucu videoları, ürün açıklama videoları, yatırımcı güncelleme videoları ve ürün lansman videoları için idealdir.

HeyGen, küçük bütçeli erken aşama girişimler için uygun mu?

Evet. HeyGen, ölçeklenebilir YZ video araçlarıyla maliyetli prodüksiyon ekiplerinin yerini alarak, girişimlerin hem zamandan hem paradan tasarruf ederken etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.

HeyGen, kurucunun benzerliğini ve verilerini nasıl koruyor?

HeyGen, her dijital ikiz ve videonun gizli, güvenli ve uyumlu kalmasını sağlamak için SOC 2 Type II, GDPR ve CCPA standartlarını karşılar.

Girişimler yatırımcı güncelleme videolarını oluşturmak için HeyGen'i nasıl kullanabilir?

Girişimler, sıradan yatırımcı raporlarını birkaç dakika içinde ilgi çekici video güncellemelerine dönüştürebilir. HeyGen ile kurucular bir kez kayıt alarak, kilometre taşlarını, metrikleri ve hedefleri net bir şekilde aktaran, yatırımcıya sunuma hazır, profesyonel videoları otomatik olarak oluşturabilir.

HeyGen'i diğer startup video oluşturma araçlarından farklı kılan nedir?

HeyGen, gerçekçi dijital ikizler ve markalı şablonlar oluşturmak için yapay zeka kullanarak girişimcilerin, bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan marka kimlikleriyle uyumlu startup tanıtım videoları, ürün demoları ve CEO video mesajları hazırlamasını sağlar.

HeyGen ürün lansman videoları ve demolarında yardımcı olabilir mi?

Evet. Kurucular, varlıkları yükleyerek, bir metin ekleyerek ve her kanalda marka kimliğine tamamen uygun YZ destekli videolar oluşturarak HeyGen'i anında ürün lansman videoları veya ürün demo video örnekleri hazırlamak için kullanabilir.