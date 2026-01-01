YZ avatarı, yapay zeka kullanılarak oluşturulan, insanın son derece gerçekçi dijital bir temsilidir. Bu avatarlar, insan benzeri konuşma, yüz ifadeleri ve jestler sunabilir; bu da onları ölçeklenebilir video oluşturma, sanal iletişim ve dijital içerik için ideal hale getirir. HeyGen'de YZ avatarlarımız, gerçek oyuncuların ve yeteneklerin onaylı verileriyle oluşturulur. Oyunculara, yüzlerinin kullanıldığı her video için ödeme yaparak etik yapay zeka uygulamalarını güvence altına alıyor, en son nesil üretken YZ teknolojisini sorumlu içerik oluşturma anlayışıyla birleştiriyoruz.