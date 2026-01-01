Her fikri etkileyici bir videoya dönüştürün

Fikirlerinizi, her adımda tam yaratıcı kontrolle prodüksiyon kalitesinde videolara dönüştürün.

Prompt'unuzu girin, sizin için bir video oluşturalım
0/500 karakter
129.156.595Oluşturulan videolar
103.402.183Oluşturulan avatarlar
17.753.890Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Hepsi bir arada yapay zeka video oluşturucu ile dilediğiniz hikayeyi anlatın

Ekibinize gizlilik, yönetişim ve güvenliğin yerleşik olduğu HeyGen’in tüm gücünü sunun. Esnek koltuklar, krediler ve yönetici kontrolleriyle çalışma alanınızı kolayca ölçeklendirin.

Plan tasarımı

Videonuzu oluşturulmadan önce görün

Metinden videoya yapay zeka ile bir senaryodan eksiksiz videolar oluşturun. YZ video oluşturucumuz, uçtan uca düzenlemeyi üstlenir ve seslendirme, görseller ve YZ avatarlar içeren yüksek kaliteli 1080p veya 4K videolar üretir; böylece açıklayıcı, satış, işe alıştırma veya YouTube içeriklerini birden fazla ses, dil ve stilde çok daha hızlı oluşturabilirsiniz.

  • Oluşturmadan önce önizleyin
  • Sahne sahne yaratıcı çözümleme
  • Konuşarak geliştirin
Düzenlenebilirlik

Render işleminden sonra her şeyi düzenleyin

Her hareket öğesi oluşturma sonrasında da düzenlenebilir kalır: metin, konum, renk, zamanlama, yerleşim. Tüm videoyu yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan değişiklikleri doğrudan AI Studio içinde yapın. Küçük düzeltmeler saatler değil, saniyeler sürer.

  • Yeniden oluşturma yapmadan düzenleyin
  • Saniyeler içinde değişiklik yapın
  • Düzenlemek için herhangi bir öğeye tıklayın
Hikâye anlatımı

Hareketli grafikler + A-Roll + B-Roll tek videoda

Video Agent yalnızca konuşan yüzler oluşturmaz. Tutarlı bir anlatının parçası olarak hareketli grafikler, görsel bindirmeler, açıklayıcı animasyonlar ve B-roll görüntüler üretir. Her bir öğe, hikâyenizi anlatmak için birlikte çalışır.

  • YZ ile oluşturulmuş sunucu görüntüsü
  • Yerleşik hareketli grafikler
  • Bağlama uygun B-roll görüntüleri dahil
Marka

Markanız, otomatik olarak uygulansın

Görsel kimliğinizi bir kez tanımlayın, Video Agent bunu tüm hareketli grafikler, metin bindirmeleri ve renk seçimleri boyunca tutarlı şekilde uygulasın. Tutarlı tipografi, marka uyumlu renk sistemleri ve birleşik stillerin keyfini, hiçbir manuel çaba harcamadan çıkarın.

  • Renkleri bir kez ayarlayın
  • Tipografi her yerde uygulandı
  • Tutarlı görsel stil
Sohbet odaklı

Videonuzu yaratıcı bir ortakla yönetir gibi yönetin

Doğal görünen ve doğal seslenen tepki videoları, incelemeler ve konuşan avatarlar oluşturun. Gerçek çekimlere ihtiyaç duymadan, izleyicilerle hızla bağ kuran, gerçekçi hissettiren UGC içerikleri üretmenize yardımcı oluyoruz; isteğe bağlı YZ yüz değiştirme özelliğiyle büyük ölçekte hızlı kişiselleştirme sağlayın. Ölçeklenebilir, samimi ve yakın içeriklere ihtiyaç duyan içerik üreticileri, markalar ve pazarlamacılar için idealdir.

  • Açık ve anlaşılır geri bildirim
  • Hızlı yineleme
  • Belirli değişiklikleri tam olarak saptayın
HeyGen’in yenilikleriyle tanışın

Video Aracısı

Bir araç değil. Bir yardımcı pilot değil. Sizin yerinize işi yapan yaratıcı bir ajan.

Metin yazıldı

Fikriniz, etkili olacak şekilde yapılandırılmış, net ve ikna edici bir hikâyeye dönüştürülür.

Görseller seçilir

Her sahne, ton ve mesaja uygun olacak şekilde seçilmiş görsellerle eşleştirilir.

Seslendirme eklendi

Metniniz, doğal ve duyguları algılayan bir anlatımla hayata geçirilir.

Düzenlemeler ve geçişler

Ritim, kesmeler ve efektler, profesyonel ve dinamik hissettirecek şekilde tasarlanmıştır.

Topluluktan

Yeni fikirler keşfedin ve metni, avatarı ve görselleri değiştirerek her videoyu kendinize ait hale getirin.

Verilerinizi korumak için tasarlanmış etik AI video oluşturucu

Tasarımı gereği hızlı, güvenli ve etik

Etik AI'nin kullanıcı güvenliğini ve veri korumasını ön plana çıkarmak anlamına geldiğine inanıyoruz. Gizlilik, şeffaflık ve hesap verebilirliği teknolojimize ve politikalarımıza yerleştiriyor, verilerinizin her adımda korunmasını sağlıyoruz. Bu nedenle altyapımız küresel güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşılamak üzere sertifikalandırılmıştır. Kullanıcı haklarına saygı duyan ve kötüye kullanımı önleyen AI tasarlayarak görsel hikaye anlatımını herkes için erişilebilir, güvenli ve etik hale getiriyoruz.

Sorularınız mı var? Cevaplarımız hazır.

YZ avatarı nedir?

YZ avatarı, yapay zeka kullanılarak oluşturulan, insanın son derece gerçekçi dijital bir temsilidir. Bu avatarlar, insan benzeri konuşma, yüz ifadeleri ve jestler sunabilir; bu da onları ölçeklenebilir video oluşturma, sanal iletişim ve dijital içerik için ideal hale getirir. HeyGen'de YZ avatarlarımız, gerçek oyuncuların ve yeteneklerin onaylı verileriyle oluşturulur. Oyunculara, yüzlerinin kullanıldığı her video için ödeme yaparak etik yapay zeka uygulamalarını güvence altına alıyor, en son nesil üretken YZ teknolojisini sorumlu içerik oluşturma anlayışıyla birleştiriyoruz.

YZ avatar oluşturucu nedir?

YZ avatar oluşturucu, metni dijital avatarlar kullanarak gerçekçi video içeriğine dönüştüren güçlü bir araçtır. HeyGen ile kamera, oyuncu veya kurgu yazılımına ihtiyaç duymadan anında stüdyo kalitesinde videolar oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz bir YZ avatar oluşturucu var mı?

Evet, HeyGen yapay zeka avatarları oluşturmak, ses eklemek ve kısa videolar hazırlamak için ücretsiz bir sürüm sunar. Premium planlar ise HD ve 4K işleme, özelleştirme ve ticari kullanım gibi gelişmiş özelliklerin kilidini açar.

Kendimin veya bir ekip arkadaşımın özel bir avatarını oluşturabilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen, kendi kişiselleştirilmiş YZ avatarınızı oluşturmanızı kolaylaştırır. Yönlendirmeli sürecimizi kullanarak kısa bir kalibrasyon videosu kaydedin; yapay zeka sistemimiz sizin (veya ekip arkadaşınızın) size tıpatıp benzeyen ve sizin gibi konuşan dijital bir versiyonunu oluşturacaktır. Dijital ikizinizi hemen şu adreste oluşturun: HeyGen

2025'in en iyi YZ avatar oluşturucusu hangisi?

HeyGen, kullanımı son derece kolay olduğu ve gerçekçi konuşan avatarları çok hızlı oluşturduğu için en iyi YZ avatar oluşturucusudur. Metinleri, görselleri veya ses dosyalarını birkaç dakika içinde videoya dönüştürebilirsiniz. 40’tan fazla dili desteklediği için pazarlama, eğitim veya öne çıkan içerikler oluşturma gibi pek çok kullanım alanı için idealdir.

HeyGen ile yapay zeka avatar videosunu nasıl oluşturabilirim?

HeyGen ile çalışmaya başlamak hızlı ve basittir: Ücretsiz bir HeyGen hesabı için Kayıt Olun, hazır bir avatar seçin veya kendi özel avatarınızı oluşturun, metninizi yazın—YZ avatarlarımız onu kusursuz dudak senkronizasyonuyla seslendirsin, videonuzu görsellerle özelleştirin ve videonuzu dışa aktarın veya yayınlayın.

HeyGen YZ avatarları birden fazla dili destekliyor mu?

Evet, HeyGen avatarları 175’ten fazla dil ve lehçede konuşabilir; bu da onları küresel iletişim, eğitim ve müşteri etkileşimi için ideal hale getirir.

HeyGen'in YZ avatarları ne kadar gerçekçi?

HeyGen'in YZ avatarları, etkileyici ve gerçekçi videolar oluşturmak için insan benzeri mimikler, jestler ve ses entegrasyonunu bir araya getirerek son derece gerçekçi olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçiliği deneyimleyin HeyGen

HeyGen avatarları duyguları ve jestleri gösterebilir mi?

Evet. HeyGen avatarları yalnızca konuşmakla kalmaz. Aynı zamanda metninizin tonuna uygun doğal yüz ifadeleri ve jestler de kullanırlar. Bu da iletişimi daha etkileyici hale getirir ve videolarınızın daha gerçekçi ve insani hissettirmesine yardımcı olur.

HeyGen avatarları için hangi özelleştirme seçenekleri mevcut?

HeyGen kapsamlı özelleştirme imkânı sunar. Look Packs gibi özelliklerle, markanıza uygun olacak şekilde cilalı, eğlenceli veya sıra dışı stiller arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca kıyafetleri, tonları ve sesleri ayarlayarak avatarınızın yansıtmak istediğiniz kişiliği tam olarak ortaya koymasını sağlayabilirsiniz.

HeyGen hazır veya sektöre özel avatarlar sunuyor mu?

Evet. İş, eğitim, pazarlama ve daha fazlası için tasarlanmış, kullanıma hazır 100'den fazla stok avatar arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca sağlık, satış ve kurumsal eğitim gibi sektörlere özel hazırlanmış avatarlar da bulunur; böylece en baştan itibaren profesyonel bir seçeneğe sahip olursunuz.

HeyGen, geleneksel video prodüksiyonuna kıyasla nasıl zaman kazandırır?

HeyGen ile kamera, stüdyo ve montaj süreçlerini atlayabilirsiniz. Metninizi yazın, bir avatar seçin ve dakikalar içinde videonuzu oluşturun. Böylece ekipler, reklam, eğitim ve içerik pazarlaması için video üretimini hızlı ve maliyet açısından verimli bir şekilde ölçeklendirebilir.

Yapay zeka ile video oluşturmaya başlayın

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve en yenilikçi YZ videosuyla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

