Gawing mga nakakaengganyong social video ang iyong mga ideya sa loob lang ng ilang minuto. Walang kailangang pagfi-film o editing skills. Gumawa ng propesyonal na content para sa Instagram, TikTok, LinkedIn, at YouTube gamit ang mga AI avatar na nakakapagsalita sa mahigit 175 na wika. Mas madalas mag-post, mas kaunting stress.
The Social Media Content Treadmill
Scaling means hiring more creators or agencies with costs that quickly spiral. Multi-language content for global audiences? That requires separate shoots or expensive dubbing. Your team knows video drives 10x more engagement than static posts, but the production bottleneck means you're stuck posting graphics and hoping for the best.
The HeyGen Solution
HeyGen's social video maker ay ginagawang mga script na nakakakuha ng atensyon sa loob lamang ng ilang minuto. I-type lang ang gusto mong sabihin, pumili ng AI avatar na tugma sa brand mo, at gumawa ng mga video na handa nang i-upload sa anumang platform. Hindi mo na kailangan ng camera, studio, o pag-e-edit. Kailangan mo ba ng parehong mensahe para sa Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, at YouTube Shorts? Gawa ka lang isang beses, tapos i-export ito sa lahat ng format nang awtomatiko.
Nagla-launch sa mga bagong merkado? I-translate ang iyong mga top-performing na content sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Magsasalita ang iyong avatar ng fluent na Spanish, Mandarin, German, at Arabic nang hindi na kailangang mag-re-record. I-update ang iyong mensahe kapag nagbabago ang mga trend, nag-iiba ang mga produkto, o umiikot ang mga campaign. Ang dating inaabot ng dalawang linggo para sa team mo, ngayon sampung minuto na lang.
Lahat ng Kailangan ng Social Media Teams para Gumawa nang Malakihan
Mabilis na Paggawa ng Video
Mula sa maikling brief hanggang sa tapos na ang video sa loob lang ng ilang minuto, hindi linggo. Walang kailangang studio booking, walang pag-schedule ng talent, at walang pila sa post-production. Ang marketing team mo ang may kontrol sa buong workflow—mula ideation hanggang export—nang walang inaasahang external na mga dependency.
• Gumawa ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto
• Hindi kailangan ng studio o anumang kagamitan
• Buong kontrol sa paglikha sa loob ng kumpanya
AI Avatar na Tagapagsalita
Your brand voice, delivered consistently across every video. Choose from 120+ diverse AI avatars including professional, casual, energetic, or authoritative styles that match your brand personality. No more coordinating talent schedules, negotiating usage rights, or worrying about presenters who leave. Your avatar is always available, always on-brand, always ready to record.
• 120+ magkakaibang avatar mula sa iba’t ibang edad, estilo, at etnisidad
• Pasadyang paggawa ng avatar mula sa mga larawan para sa pare-parehong branding
• Maraming avatar para sa iba’t ibang uri ng content o audience
Pag-clone at Pagsasalin ng Boses
Abutin ang global na audience nang hindi na kailangang mag-hire ng multilingual na creators. Gawin muna ang video mo sa English, tapos isalin ito sa Spanish, Portuguese, Hindi, Japanese, o alinman sa mahigit 175 na wika gamit ang voice cloning na tunog natural, hindi parang dubbed. Ang lip-sync technology ay inaayon ang galaw ng bibig sa isinaling audio, kaya natural magsalita ang avatar mo sa bawat wika. Isang video, walang limitasyong merkado.
These multilingual capabilities extend beyond social media marketing. Organizations also use HeyGen's translation technology for multilingual training videos, enabling global companies to train employees in their native languages while maintaining consistent brand messaging worldwide.
• 175+ na wika na may natural na boses na sintetis
• Voice cloning maintains brand voice across languages
• Lip-sync para tunay at angkop na pag-deliver sa bawat merkado
Pagbuo ng Video mula sa Script
Wala pang experience sa video editing? Walang problema. I-type mo lang ang script o mga talking points mo at si HeyGen na ang bahala sa lahat. Awtomatikong inaayos ng AI ang pacing, naglalagay ng tamang mga pause, at tinatantya ang tamang haba ng mensahe mo. Masyadong mahaba para sa Instagram? Magmumungkahi ang platform optimizer ng mga iikling edit. Kailangan ng hook sa unang 3 segundo? May built-in templates na magpapakita sa’yo kung ano ang epektibo.
• AI-powered na pag-time at pacing ng script
• Platform-specific script recommendations
• Voice emphasis and emotion controls
Brand Kit Integration
Lock in your visual identity across every social video. Upload your logo, brand colors, fonts, and approved graphics once. Then every video maintains consistency automatically. Brand Glossary ensures product names, company terms, and key phrases are pronounced correctly every time. Your intern's first video looks as polished as your creative director's.
• Centralized brand assets for entire team
• Automatic logo and color application
• Pronunciation control for brand terms
Maramihang Paglikha ng Video
Maglulunsad ka ba ng kampanya para sa 50 produkto? Gumawa ng 50 video. I-upload ang mga script mo sa batch processor ng HeyGen at gumawa ng buong content calendar sa iisang session. Iba-ibang avatar, iba-ibang background, pareho pa rin ang propesyonal na kalidad nang hindi gumagastos ng 50 araw sa produksyon. I-scale ang content output mo para tumugma sa ambisyon mo, hindi sa laki ng team mo.
• Bumuo ng maraming video mula sa CSV o batch upload
• Paghaluin at itugma ang mga avatar, background, at estilo
• I-export ang buong mga campaign na handa nang i-schedule
Mula sa Brief hanggang sa Nai-publish na Video sa 3 Hakbang
Isulat ang Iyong Script
I-type ang gusto mong sabihin, o hayaan ang AI na gumawa ng content mula sa product brief, blog post, o campaign goals mo. Walang teleprompter. Walang kailangang kabisaduhing linya. Basta ang mensaheng gusto mong marinig ng audience mo. Ang script optimizer ng HeyGen ay magmumungkahi ng mga pagbabago para sa mas mataas na engagement batay sa mga best practice ng bawat platform.
Piliin ang Iyong Itsura
Pumili ng AI avatar na babagay sa iyong content. Propesyonal para sa thought leadership, masigla para sa mga product drop, at palakaibigan para sa brand storytelling. Pumili ng background (studio, opisina, outdoor, o custom) at idagdag ang iyong logo. I-preview ito nang real-time para makita nang eksakto kung ano ang magiging hitsura ng iyong video bago ito i-generate.
Gumawa at Mag-post
I-click ang generate. Sa loob ng 2–5 minuto, may tapos ka nang video na naka-optimize para sa lahat ng platform na kailangan mo. I-download para sa Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts, at Facebook — lahat mula sa iisang source. I-schedule ito sa social media tool mo o i-post kaagad. Mas madali nang punuin ang iyong content calendar.
Ginawa para sa Bawat Pangangailangan sa Marketing
Mga Video para sa Paglulunsad ng Produkto
Ipadala ang launch content sa unang araw, hindi sa ika-tatlumpu.Mga video ng produkto na nagpapaliwanag ng mga feature, nagpapakita ng halaga, at nagtutulak ng adoption—ginagawa sa loob ng ilang oras, hindi linggo. I-update agad kapag may nagbago sa mga feature.
Gamit: Gumawa ng mga product announcement video para sa website, email, at social media nang sabay-sabay sa mismong araw ng launch.
Nilalaman sa Social Media
Pakainin ang algorithm nang hindi nauubos ang lakas ng team mo. Araw-araw na social content sa TikTok, Instagram, LinkedIn, at YouTube—pare-parehong mataas ang kalidad, pero mas kaunting oras ang ginugugol sa production.
Gamit: Gumawa ng pang-isang-linggong social videos sa loob lang ng isang hapon na session.
Kreatibong Pang-advertise
Subukan ang mas maraming konsepto, makakahanap ka ng mga panalong ideya nang mas mabilis. Gumawa ng mga bersyon ng ad para sa A/B testing nang hindi na kailangan ng hiwa-hiwalay na shoot para sa bawat creative. Iba’t ibang hook, iba’t ibang avatar, iba’t ibang anggulo—lahat mula sa iisang workflow.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Gumawa ng 10 ad variations para sa creative testing sa parehong oras na karaniwang kailangan para makagawa ng isang tradisyonal na spot.
Napatunayang resulta: Nabawasan ng Attention Grabbing Media ang oras ng produksyon mula 3 araw tungo sa ilang oras lang habang pinalalawak pa ito sa mahigit 10 bagong wika.
Mga Testimonial ng Customer
Social proof sa malakihang antas. Gumawa ng testimonial-style na content na nagpapalakas ng tiwala nang hindi na kailangang mag-ayos ng iskedyul ng mga customer at mga abala sa pagfi-film.
Gamitin para: Gumawa ng mga customer story video na nagpapakita ng mga use case at resulta sa iba’t ibang industriya.
Mga Explainer at How-To na Nilalaman
Tulungan ang mga customer na mas maintindihan ang iyong produkto gamit ang mga tutorial na video at mga explainer. I-update agad kapag nagbago ang iyong produkto—hindi na kailangan ng panibagong shoot.
Use case: Bumuo ng library ng mga feature explainer na laging napapanahon sa bawat product update.
Pandaigdigang Mga Kampanya sa Marketing
Iisang campaign para sa bawat merkado. I-localize ang creative para sa mga international audience nang hindi kailangan ng hiwalay na production budget para sa bawat rehiyon.
Gamitin sa ganitong sitwasyon: Maglunsad ng mga kampanya para sa produkto sa 12 merkado nang sabay-sabay gamit ang mga video creative sa katutubong wika.
Napatunayang resulta: Tinulungan ng Vision Creative Labs ang mga kliyente na makalipat mula sa paggawa ng 1–2 video kada taon tungo sa 50–60 kada araw gamit ang HeyGen.
Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may matibay na dahilan kung bakit
Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:
May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot
Ano ang mga AI social media video?
Ang AI social media videos ay gumagamit ng artificial intelligence para gumawa ng video content na may AI avatars (digital presenters) at synthetic voices. Sa halip na mag-shoot gamit ang mga camera, kagamitan, at human talent, ita-type mo lang ang script at gagawa ang AI ng tapos na video na may presenter na naghahatid ng iyong mensahe. Ang HeyGen's social video maker ay gumagawa ng content na naka-optimize para sa Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, at iba pang platforms, handa nang i-post nang hindi na kailangang i-edit.
Maaari ba akong gumawa ng mga video para sa Instagram, TikTok, at LinkedIn gamit lang isang tool?
Oo, ito mismo ang purpose ng HeyGen. Gawin mo lang ang video isang beses, tapos i-export mo na agad sa iba’t ibang format nang sabay-sabay: vertical 9:16 para sa Instagram Reels at TikTok, square 1:1 para sa Instagram feed, at horizontal 16:9 para sa YouTube at LinkedIn. Bawat export ay naka-optimize ayon sa specs ng platform na ’yon, kasama na ang tamang sukat ng video, laki ng file, at istilo ng captions. Hindi mo na kailangang mag-manual na mag-reformat o mag-resize.
Gaano katagal bago makagawa ng social media video?
Karamihan sa social videos ay nagge-generate sa loob ng 2–5 minuto, depende sa haba at kung gaano ka-komplikado. Ang 60-segundong Instagram Reel ay karaniwang tumatagal ng 2–3 minuto para mag-generate. Ang pagsulat ng script mo ay maaaring umabot ng 5–10 minuto. Mula sa ideya hanggang sa tapos na ang video at handa nang i-post: wala pang 15 minuto lahat-lahat. Ikumpara ito sa tradisyunal na video production (ilang araw o linggo) o kahit DIY editing (1–2 oras bawat video).
Maaari ba akong gumawa ng mga video sa iba’t ibang wika para sa pandaigdigang audience?
Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang mahigit sa 175 na wika gamit ang voice cloning at lip-sync. Gawin muna ang iyong video sa pangunahing wika mo (English, Spanish, at iba pa), pagkatapos ay i-click ang translate para makagawa ng mga bersyon sa French, German, Japanese, Arabic, Hindi, Portuguese, at mahigit pang 170 na iba pang wika.Voice cloningang nagsisiguro na natural at hindi parang robot ang tunog sa bawat wika. Ang lip-sync naman ay inaayon ang galaw ng bibig sa isinaling audio, kaya tunay na parang nagsasalita nang natural ang iyong avatar sa bawat wika.
Maaari ko bang i-customize ang mga AI avatar para tumugma sa brand ko?
Oo. Pumili mula sa 120+ na iba’t ibang existing avatars, o gumawa ng custom avatar mula sa mga larawan na tumutugma sa partikular na itsura ng iyong brand. Mag-upload ng mga larawan na nagpapakita ng gusto mong style, ethnicity, age range, at gender. Gumagawa ang HeyGen ng natatanging avatar para sa eksklusibo mong paggamit. Para sa sukdulang pagkakapare-pareho ng brand, i-clone ang sarili mo o isang miyembro ng team para gumawa ng digital twin na kumakatawan sa iyong kumpanya sa lahat ng social content.
Mukha bang gawa ng AI o peke ang mga video?
Ang mga pinakabagong avatar ng HeyGen ay may photorealistic na kalidad na may natural na galaw, ekspresyon, at lip-sync na halos hindi maipagkaiba ng karamihan sa mga nanonood sa totoong footage. Gayunpaman, maraming brand ang pinipiling yakapin ang AI aesthetic. Natatangi ito, konsistent, at tapat sa pagiging AI-generated. Kung gusto mo ng hyper-realistic o stylized na mga avatar, pareho ang available at parehong mahusay ang performance sa mga social platform.
Paano gumagana ang captions at subtitles?
Awtomatikong ginagawa ang auto-captions kapag gumawa ka ng iyong video. Perpektong naka-sync ang captions sa audio, may tamang bantas, at naka-highlight ang mahahalagang keyword para sa diin. Maaari mong i-customize ang istilo ng captions kabilang ang font, laki, kulay, posisyon, at animation para umayon sa pinakamahusay na praktis ng platform o sa brand guidelines mo. Available ang captions sa lahat ng 175+ suportadong wika para sa mga isinaling video.
Gaano kabilis akong makakagawa ng mga marketing video?
Sinusuportahan ng HeyGen ang mga video na may iba’t ibang haba upang umangkop sa disenyo ng iyong training. Karamihan sa mga compliance module ay mahusay gumagana sa loob ng 3–10 minuto para sa microlearning na approach, ngunit maaari kang gumawa ng mas mahahabang content para sa mas malalalim na paksa. Para sa mas mahabang training (20+ minuto), isaalang-alang ang paghahati ng content sa mga kabanata o module upang mapahusay ang engagement at tracking ng mga learner.
Paano naiiba ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?
Ang tradisyonal na paggawa ng marketing videos ay nangangailangan ng pagko-coordinate ng mga talent, pag-book ng studio, mga araw ng pag-shoot, at post-production editing—karaniwan 2–4 na linggo at $5,000–$20,000+ para sa bawat natapos na video. Ang HeyGen ay nakagagawa ng kaparehong kalidad sa loob lamang ng ilang minuto at sa maliit na bahagi ng gastos. Kapag nagbago ang mga campaign o kailangang i-update ang content, nire-regenerate mo lang ito imbes na mag-reshoot. Iniulat ng mga marketing team na 3x na mas mabilis ang paggawa ng content at napakalaking pagbaba ng production costs.
Maaari bang magtulungan ang maraming miyembro ng team sa paggawa ng social videos?
Oo.HeyGen for Businessnaglalaman ng mga team workspace kung saan maaaring magtulungan ang iyong social media team, mga designer, at content creator. Pinananatiling madaling ma-access ng mga shared asset library para sa lahat ang mga aprubadong avatar, elemento ng brand, script, at template. Sa pamamagitan ng admin controls, maaari mong pamahalaan ang mga permiso, suriin ang content bago ito i-post, at subaybayan kung aling miyembro ng team ang gumawa ng bawat video.
Maaari ko bang gamitin ang HeyGen para sa mga training video ng empleyado?
Oo. Bagama’t mahusay ang HeyGen sa paggawa ng mga social content na talagang nakakahinto sa pag-scroll, maraming organisasyon ang gumagamit din ng platform para sa mga internal training video. Ang parehong AI avatars, kakayahang multi-wika, at mabilis na proseso ng paggawa ay epektibo para sa parehong external marketing at internal na pangangailangan sa L&D.
Pwede ba akong magdagdag ng musika, sound effects, o sarili kong boses?
Oo sa lahat ng tatlo. May kasama ang HeyGen na library ng lisensyadong background music tracks na puwedeng gamitin pang-komersyal sa mga social video. Maaari ka ring mag-upload ng sarili mong audio files, kasama na ang branded music beds, sound effects, o voice recordings. May ilang users na gumagawa ng hybrid na videos: AI avatar para sa visual presentation, pero sarili nilang voice recording para sa audio. Maaari mo ring gamitin ang AI para sa main content at patungan ito ng sarili mong music para sa consistent na branding.
