เป็นใบหน้าที่ลูกค้าเชื่อมั่นในตลาดของคุณ โดยไม่ต้องใช้กล้อง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อใจ และความเชื่อใจเกิดจากการปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนใบหน้า เสียง และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่กลุ่มเป้าหมายได้เห็นทุกสัปดาห์ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือทักษะการตัดต่อ
เอเจนต์
วิดีโอที่สร้างแล้ว
ภาษาและสำเนียง
ทุกฟอร์แมตวิดีโอที่ตลาดของคุณต้องการ โดยมีคุณเป็นตัวเอก
วิดีโอแนะนำลิสติ้ง อัปเดตตลาด ไกด์ทำเล และแนะนำตัวเอเจนต์ พร้อมเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้ เลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้ว HeyGen จะสร้างเป็นวิดีโอสำเร็จรูปด้วยเสียงของคุณ พร้อมโพสต์ได้ทันที
สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดของคุณด้วยวิดีโออัปเดตอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่ลูกค้าไว้วางใจสร้างวิดีโอของคุณเอง
ยกระดับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีด้วยงานภาพสไตล์ภาพยนตร์คุณภาพสูงที่สร้างอารมณ์ร่วมและช่วยรองรับการตั้งราคาพรีเมียมสร้างวิดีโอของคุณเอง
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อทันทีด้วยการใส่ใบหน้าและเสียงของคุณในทุกประกาศขายสร้างวิดีโอของคุณเอง
"การนั่งอยู่หน้ากล้องจริงๆ ไม่ได้ทำให้ฉันได้เงินเลย การเขียนสคริปต์ การนำเสนอ และการปล่อยคอนเทนต์ออกไปต่างหาก ที่เป็นจุดที่เงินเริ่มเข้ามา"
Scott Henninger
นายหน้าพันธมิตร
3 ขั้นตอนสู่การสร้าง
วิดีโอที่เป็นตัวคุณ
ขั้นตอนที่ 1 - บันทึกวิดีโอตัวเอง
ใช้เวลา 15 วินาทีอยู่หน้ากล้อง HeyGen จะบันทึกใบหน้า เสียง และสไตล์การพูดของคุณ ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ทุกพื้นหลัง
ขั้นตอนที่ 2 - เลือกรูปแบบของคุณ
เลือกวิดีโอที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตตลาด ทัวร์บ้านพร้อมโฮสต์ หรือวิดีโอไฮไลต์ประกาศขาย เราจะเขียนสคริปต์ให้คุณ หรือจะแปะสคริปต์ของคุณเองก็ได้
ขั้นตอนที่ 3 - โพสต์
ตรวจสอบวิดีโอที่เสร็จแล้ว ปรับแก้ตามต้องการ แล้วแชร์ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณ รองรับรูปแบบสำหรับ Instagram, Facebook หรือ YouTube
วิดีโอคุณภาพสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเสียค่าผลิตสูง
ในโลกที่วิดีโอมาก่อน เจ้าของบ้าน 75% เลือกลงประกาศกับเอเจนต์ที่ใช้วิดีโอ แต่ปัญหาไม่ใช่ว่าวิดีโอทำยากในเชิงเทคนิค ปัญหาคือการทำวิดีโออย่างสม่ำเสมอทำให้ต้องเสียเวลา งบประมาณ พลังงาน และความสบายใจต่อหน้ากล้องในทุกสัปดาห์
ขจัดอุปสรรคในการผลิต
ไม่มีเวลา ไม่มีทีม ไม่มีอุปกรณ์ และไม่มีทักษะการตัดต่อ วิดีโอประกาศขายแค่หนึ่งชิ้นก็อาจกินเวลาไปครึ่งวัน
ก้าวข้ามกำแพงความไม่มั่นใจ
ไม่อยากต้องออกกล้องทุกวันหรือเหนื่อยล้ากับการทำแบบนั้น คุณคือเอเจนต์ไม่ใช่นักแสดง
อุปสรรคด้านการกระจาย
แต่ละแพลตฟอร์มต้องมีเวอร์ชันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Instagram, YouTube, TikTok หรืออีเมล วิดีโอเดียวไม่พออีกต่อไป
กำแพงความเชื่อมั่น
คอนเทนต์ AI คุณภาพต่ำทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ สำหรับการสร้างความไว้วางใจ วิดีโอที่ดูปลอมแย่กว่าการไม่มีวิดีโอเลย
สร้างภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นตัวจริง
เติบโตธุรกิจด้วยการปรากฏตัวในแบบตัวคุณเอง HeyGen สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกออกแบบมาให้เข้ากับวิธีการทำงานจริงของเอเจนต์ ทำให้การสร้างตัวตนออนไลน์ไม่ต้องแย่งเวลากับการทำงานหลักอีกต่อไป
สร้างคอนเทนต์สม่ำเสมอ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือเรื่องของความสัมพันธ์ เอเจนต์ที่ดีที่สุดชนะเพราะผู้คนรู้จักพวกเขาอยู่แล้วก่อนจะถึงเวลาต้องใช้บริการ เปลี่ยนใบหน้า เสียง และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นวิดีโออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การออกไปพบลูกค้าไม่ต้องแย่งเวลากับการลงมือทำงานจริง
ออกแบบมาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เริ่มจากวิดีโอที่เอเจนต์ทำอยู่แล้ว เช่น วิดีโอแนะนำลิสติ้ง อัปเดตตลาด ไกด์ทำเล และวิดีโอแนะนำเอเจนต์ ไม่ต้องเริ่มจากหน้าจอเปล่า ไม่ต้องฝืนใช้เทมเพลตทั่วไปให้เข้ากับงานของคุณ แค่ใช้ฟอร์แมตวิดีโอที่วงการอสังหาฯ ใช้งานกันอยู่แล้ว
HeyGen บริการดูแลแบบครบวงจร
ด้วย HeyGen White Glove วิดีโอของคุณจะถูกสร้างให้ครบทุกขั้นตอน เพียงส่งข้อความมาหาเราแล้วร่วมกันวางแผน เกลารายละเอียด และสร้างวิดีโอของคุณ โพสต์วิดีโอทุกสัปดาห์และกลายเป็นใบหน้าที่ผู้ซื้อในตลาดของคุณจดจำและไว้วางใจ ให้บริการเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
เป็นตัวคุณ ไม่ใช่คอนเทนต์ขยะจาก AI
วิดีโอของคุณควรดูและฟังเหมือนตัวคุณเอง เพราะชื่อเสียงของคุณคือสิ่งสำคัญ ใบหน้าของคุณคือแบรนด์ของคุณ และความสมจริงคือกุญแจที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างปลอดภัย ได้รับการจัดอันดับเป็นอวตารที่สมจริงอันดับ 1 โดย G2 ทำให้เอเจนต์ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นคือคุณตัวจริง
สร้างตัวตนของคุณในวงกว้าง
ชื่อเสียงของคุณอยู่บนเส้นด้ายในทุกโพสต์ คอนเทนต์ AI ทั่วไปที่ไม่เหมือนตัวตนและเสียงของคุณ แย่กว่าการไม่มีคอนเทนต์เลย HeyGen for Real Estate ถูกสร้างขึ้นบนมาตรฐานเดียว คือทำให้ทุกอย่างรู้สึกว่าเป็นตัวคุณจริงๆ หรือไม่
วิดีโอที่ตลาดของคุณกำลังรอชม
เริ่มจากฟอร์แมตที่เอเจนต์ใช้งานอยู่แล้ว ไม่ต้องเริ่มจากหน้าว่าง ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าจะโพสต์อะไร
อยู่ในใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ง่ายๆ
อัปเดตกลุ่มลูกค้าให้รับรู้และนึกถึงคุณอยู่เสมอด้วยวิดีโอรายงานจากอวตารแบบประจำ ที่เปลี่ยนสถิติตลาดท้องถิ่นให้กลายเป็นคอนเทนต์พร้อมส่งทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน โดยไม่ต้องนั่งอยู่หน้ากล้อง
เป็น Agent ที่ตลาดจดจำได้
โดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่คุณเป็นอยู่แล้ว โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือเหนื่อยกับงานซ้ำๆ ทุกสัปดาห์