HeyGenสำหรับอสังหาริมทรัพย์

เป็นใบหน้าที่ลูกค้าเชื่อมั่นในตลาดของคุณ โดยไม่ต้องใช้กล้อง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อใจ และความเชื่อใจเกิดจากการปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนใบหน้า เสียง และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอที่กลุ่มเป้าหมายได้เห็นทุกสัปดาห์ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือทักษะการตัดต่อ

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G2G2 #1 อวตารสมจริงที่สุด
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13,500+

เอเจนต์

118M+

วิดีโอที่สร้างแล้ว

177+

ภาษาและสำเนียง

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
กรณีการใช้งาน

ทุกฟอร์แมตวิดีโอที่ตลาดของคุณต้องการ โดยมีคุณเป็นตัวเอก

วิดีโอแนะนำลิสติ้ง อัปเดตตลาด ไกด์ทำเล และแนะนำตัวเอเจนต์ พร้อมเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้ เลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้ว HeyGen จะสร้างเป็นวิดีโอสำเร็จรูปด้วยเสียงของคุณ พร้อมโพสต์ได้ทันที

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อัปเดตตลาด

สร้างความน่าเชื่อถือในตลาดของคุณด้วยวิดีโออัปเดตอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่ลูกค้าไว้วางใจ

สร้างวิดีโอของคุณเอง
ทัวร์แบบภาพยนตร์

ยกระดับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีด้วยงานภาพสไตล์ภาพยนตร์คุณภาพสูงที่สร้างอารมณ์ร่วมและช่วยรองรับการตั้งราคาพรีเมียม

สร้างวิดีโอของคุณเอง
ทัวร์แบบโฮสต์

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อทันทีด้วยการใส่ใบหน้าและเสียงของคุณในทุกประกาศขาย

สร้างวิดีโอของคุณเอง
ไฮไลต์รายการประกาศ

ลงประกาศใหม่ออนไลน์ได้รวดเร็วด้วยวิดีโอสั้นกระชับที่มีอวตารบรรยาย สร้างจากรูปภาพที่มีอยู่แล้ว

สร้างวิดีโอของคุณเอง
เรื่องราวจากลูกค้า

ได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทั่วสหรัฐฯ

3 ชม.ประหยัดได้ทุกครั้งที่ถ่ายทำ
2 ชม.เพื่อสร้างวิดีโอความยาวมากกว่า 10 นาที

"การนั่งอยู่หน้ากล้องจริงๆ ไม่ได้ทำให้ฉันได้เงินเลย การเขียนสคริปต์ การนำเสนอ และการปล่อยคอนเทนต์ออกไปต่างหาก ที่เป็นจุดที่เงินเริ่มเข้ามา"

Scott Henninger

นายหน้าพันธมิตร

วิธีการทำงาน

3 ขั้นตอนสู่การสร้าง

วิดีโอที่เป็นตัวคุณ

ขั้นตอนที่ 1 - บันทึกวิดีโอตัวเอง

ขั้นตอนที่ 1 - บันทึกวิดีโอตัวเอง

ใช้เวลา 15 วินาทีอยู่หน้ากล้อง HeyGen จะบันทึกใบหน้า เสียง และสไตล์การพูดของคุณ ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ทุกพื้นหลัง

ขั้นตอนที่ 2 - เลือกรูปแบบของคุณ

ขั้นตอนที่ 2 - เลือกรูปแบบของคุณ

เลือกวิดีโอที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตตลาด ทัวร์บ้านพร้อมโฮสต์ หรือวิดีโอไฮไลต์ประกาศขาย เราจะเขียนสคริปต์ให้คุณ หรือจะแปะสคริปต์ของคุณเองก็ได้

ขั้นตอนที่ 3 - โพสต์

ขั้นตอนที่ 3 - โพสต์

ตรวจสอบวิดีโอที่เสร็จแล้ว ปรับแก้ตามต้องการ แล้วแชร์ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณ รองรับรูปแบบสำหรับ Instagram, Facebook หรือ YouTube

วิดีโอคุณภาพสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเสียค่าผลิตสูง

ในโลกที่วิดีโอมาก่อน เจ้าของบ้าน 75% เลือกลงประกาศกับเอเจนต์ที่ใช้วิดีโอ แต่ปัญหาไม่ใช่ว่าวิดีโอทำยากในเชิงเทคนิค ปัญหาคือการทำวิดีโออย่างสม่ำเสมอทำให้ต้องเสียเวลา งบประมาณ พลังงาน และความสบายใจต่อหน้ากล้องในทุกสัปดาห์

ขจัดอุปสรรคในการผลิต

ไม่มีเวลา ไม่มีทีม ไม่มีอุปกรณ์ และไม่มีทักษะการตัดต่อ วิดีโอประกาศขายแค่หนึ่งชิ้นก็อาจกินเวลาไปครึ่งวัน

ก้าวข้ามกำแพงความไม่มั่นใจ

ไม่อยากต้องออกกล้องทุกวันหรือเหนื่อยล้ากับการทำแบบนั้น คุณคือเอเจนต์ไม่ใช่นักแสดง

อุปสรรคด้านการกระจาย

แต่ละแพลตฟอร์มต้องมีเวอร์ชันของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Instagram, YouTube, TikTok หรืออีเมล วิดีโอเดียวไม่พออีกต่อไป

กำแพงความเชื่อมั่น

คอนเทนต์ AI คุณภาพต่ำทำลายความน่าเชื่อถือของคุณ สำหรับการสร้างความไว้วางใจ วิดีโอที่ดูปลอมแย่กว่าการไม่มีวิดีโอเลย

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ทำไมต้อง HeyGen สำหรับอสังหาริมทรัพย์

สร้างภาพลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นตัวจริง

เติบโตธุรกิจด้วยการปรากฏตัวในแบบตัวคุณเอง HeyGen สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกออกแบบมาให้เข้ากับวิธีการทำงานจริงของเอเจนต์ ทำให้การสร้างตัวตนออนไลน์ไม่ต้องแย่งเวลากับการทำงานหลักอีกต่อไป

สร้างคอนเทนต์สม่ำเสมอ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือเรื่องของความสัมพันธ์ เอเจนต์ที่ดีที่สุดชนะเพราะผู้คนรู้จักพวกเขาอยู่แล้วก่อนจะถึงเวลาต้องใช้บริการ เปลี่ยนใบหน้า เสียง และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นวิดีโออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การออกไปพบลูกค้าไม่ต้องแย่งเวลากับการลงมือทำงานจริง

ออกแบบมาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เริ่มจากวิดีโอที่เอเจนต์ทำอยู่แล้ว เช่น วิดีโอแนะนำลิสติ้ง อัปเดตตลาด ไกด์ทำเล และวิดีโอแนะนำเอเจนต์ ไม่ต้องเริ่มจากหน้าจอเปล่า ไม่ต้องฝืนใช้เทมเพลตทั่วไปให้เข้ากับงานของคุณ แค่ใช้ฟอร์แมตวิดีโอที่วงการอสังหาฯ ใช้งานกันอยู่แล้ว

HeyGen บริการดูแลแบบครบวงจร

ด้วย HeyGen White Glove วิดีโอของคุณจะถูกสร้างให้ครบทุกขั้นตอน เพียงส่งข้อความมาหาเราแล้วร่วมกันวางแผน เกลารายละเอียด และสร้างวิดีโอของคุณ โพสต์วิดีโอทุกสัปดาห์และกลายเป็นใบหน้าที่ผู้ซื้อในตลาดของคุณจดจำและไว้วางใจ ให้บริการเฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

เป็นตัวคุณ ไม่ใช่คอนเทนต์ขยะจาก AI

วิดีโอของคุณควรดูและฟังเหมือนตัวคุณเอง เพราะชื่อเสียงของคุณคือสิ่งสำคัญ ใบหน้าของคุณคือแบรนด์ของคุณ และความสมจริงคือกุญแจที่ทำให้แบรนด์เติบโตได้อย่างปลอดภัย ได้รับการจัดอันดับเป็นอวตารที่สมจริงอันดับ 1 โดย G2 ทำให้เอเจนต์ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเห็นคือคุณตัวจริง

ตัวตนของคุณ ไม่ใช่คอนเทนต์ AI ไร้คุณภาพ

สร้างตัวตนของคุณในวงกว้าง

ชื่อเสียงของคุณอยู่บนเส้นด้ายในทุกโพสต์ คอนเทนต์ AI ทั่วไปที่ไม่เหมือนตัวตนและเสียงของคุณ แย่กว่าการไม่มีคอนเทนต์เลย HeyGen for Real Estate ถูกสร้างขึ้นบนมาตรฐานเดียว คือทำให้ทุกอย่างรู้สึกว่าเป็นตัวคุณจริงๆ หรือไม่

G2อวตารสมจริงอันดับ 1 จากการจัดอันดับบน G2
เสียงหุ่นยนต์ฟังดูไม่เป็นธรรมชาติ
อวตารสต็อก ไม่ใช่ตัวคุณจริงๆ
สคริปต์ทั่วไป ไม่มีบริบทเฉพาะพื้นที่
ดูเหมือนสร้างด้วย AI
ทำให้ความน่าเชื่อถือเสียหายหากถูกจับได้

วิดีโอที่ตลาดของคุณกำลังรอชม

เริ่มจากฟอร์แมตที่เอเจนต์ใช้งานอยู่แล้ว ไม่ต้องเริ่มจากหน้าว่าง ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าจะโพสต์อะไร

อัปเดตตลาด

อยู่ในใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ง่ายๆ

อัปเดตกลุ่มลูกค้าให้รับรู้และนึกถึงคุณอยู่เสมอด้วยวิดีโอรายงานจากอวตารแบบประจำ ที่เปลี่ยนสถิติตลาดท้องถิ่นให้กลายเป็นคอนเทนต์พร้อมส่งทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน โดยไม่ต้องนั่งอยู่หน้ากล้อง

อยู่ในใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้ง่ายๆ

เป็น Agent ที่ตลาดจดจำได้

โดดเด่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่คุณเป็นอยู่แล้ว โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือเหนื่อยกับงานซ้ำๆ ทุกสัปดาห์

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HeyGen สำหรับอสังหาริมทรัพย์ | เป็นใบหน้าที่ลูกค้าเชื่อถือได้ในตลาดของคุณ