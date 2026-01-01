ยินดีต้อนรับสู่คู่มือเริ่มต้นใช้งานวิดีโอ AI สำหรับอสังหาริมทรัพย์
มีลิสติ้งที่ต้องการขาย มีตลาดที่อยากเป็นผู้นำ และอยากสร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือไม่? ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนใบหน้า เสียง และความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสตูดิโอที่ขยายต่อได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์
คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอที่เผยแพร่ได้จริง เพิ่มการมองเห็น ความรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือของคุณในตลาด คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างวิดีโอแรกของคุณ ค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และสำรวจกลยุทธ์ในการขยายผลลัพธ์ให้ครอบคลุมทุกประกาศขาย ทุกช่องทาง และทุกคอมมูนิตี้ของผู้ซื้อที่คุณดูแล
เคสการใช้งานยอดนิยม: มืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ใช้ HeyGen อย่างไร
HeyGen ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทำวิดีโอ แต่เป็นเอนจินสร้างตัวตนสำหรับเอเจนต์ นายหน้า และผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการชนะลูกค้าด้วยความน่าเชื่อถือและการมองเห็นบนทุกช่องทาง
อัปเดตตลาด
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Cinematic home tour
- Craig Veroni: เพิ่มจำนวนผู้ติดตามบน Instagram มากขึ้น 4 เท่าในเวลา 10 เดือน ตอนนี้เข้าถึงมากกว่า 770,000 บัญชีต่อเดือนด้วยการโพสต์ HeyGen Reels วันละ 2 วิดีโอ โดยใช้คอนเทนต์อวตารสไตล์ภาพยนตร์เป็นหลัก
ไฮไลต์รายการอสังหา
- Scott Henninger: สร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของเขาจากช่อง YouTube ที่ขับเคลื่อนด้วยอวตารของ HeyGen ปิดการขายได้ 25 ถึง 30 ดีลต่อปีจากลีดที่มาจากวิดีโอ
The state of real estate marketing
ช่องว่างนั้นคือโอกาส (แบบสำรวจเทคโนโลยี NAR 2025)
วิดีโอไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่เป็นรากฐานของวิธีที่ผู้ซื้อค้นหา เปรียบเทียบ และเชื่อมั่นในเอเจนต์ที่พวกเขาโทรหาก่อนเป็นคนแรก
ความท้าทาย
- การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมมีต้นทุน $500 ถึง $2,000 หรือมากกว่าต่อหนึ่งรายการ ซึ่งไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนเมื่อมีหลายรายการ
- เอเจนต์ส่วนใหญ่ระบุว่าเวลาและต้นทุนคืออุปสรรคสำคัญที่สุดในการสร้างวิดีโออย่างสม่ำเสมอ
- ตลาดหลายภาษาต้องการคอนเทนต์แปลภาษาที่ส่วนใหญ่เอเจนต์ไม่สามารถผลิตได้ในต้นทุนที่คุ้มค่า
- 46% ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กำลังใช้คอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI อยู่แล้ว อีก 32% ยังไม่ได้เริ่ม ช่องว่างนี้คือโอกาส (NAR 2025 Technology Report)
What AI video unlocks
- Speed. Scott Henninger went from a multi-camera living room setup to a finished video in under two hours.
- ประหยัดค่าใช้จ่าย แทนที่เวิร์กโฟลว์การถ่ายทำวิดีโอราคา $2,000 ด้วยการสมัครสมาชิก HeyGen ในราคาไม่ถึง $50 ต่อเดือน
- Scale. Batch-produce content across multiple listings, markets, or languages simultaneously.
- ความสม่ำเสมอรักษาการปรากฏตัวของวิดีโออย่างสม่ำเสมอบนทุกช่องทางโดยไม่หมดไฟ
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
สร้างวิดีโอ AI แรกของคุณ
เกริ่นนำ
เพิ่งเริ่มทำวิดีโอหรือใช้งาน HeyGen เป็นครั้งแรก? ส่วนนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
ก่อนคลิก "Create" ให้ชัดเจนกับเป้าหมายของคุณ ลองถามตัวเองว่า:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- กลุ่มเป้าหมาย:กำลังพูดกับใครอยู่? ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อบ้านครั้งแรก ผู้ขายที่ต้องการขยับขยาย นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนหลายภาษา
- การกระจายคอนเทนต์: วิดีโอนี้จะถูกเผยแพร่ที่ไหน ตัวอย่างเช่น Instagram Reels หน้าเพจประกาศขายของคุณ จดหมายข่าวทางอีเมล YouTube
- ฮุก: อะไรที่จะดึงดูดความสนใจในไม่กี่วินาทีแรก?
เคล็ดลับเพิ่มเติม
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Before you create your first video, set up two things:
- ดิจิทัลทวินของคุณ นี่คือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณใน HeyGen ใช้เพียงวิดีโอบันทึกความยาว 15 วินาทีก็สามารถสร้างอวตารที่หน้าตาและเสียงเหมือนคุณได้ทุกอย่าง ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 2 เพื่อทำสิ่งนี้ก่อนหากต้องการ
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
Your digital twin is your brand. The more natural and expressive your recording, the more your avatar will reflect your real personality on screen.
Step 2: Choose the right AI avatar
อวตารของคุณคือภาพตัวแทนบนหน้าจอ สร้าง อวตารแบบกำหนดเอง ที่เข้ากับแบรนด์ของคุณ หรือถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวขั้นสุด สร้างดิจิทัลทวินของคุณภายในไม่กี่นาทีด้วยฟีเจอร์ อวตารเสมือนจริง ของ HeyGen!
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Note: HeyGen also offers ready-made public avatars, if you want to get started before your digital twin is ready.
Avatar Type
สิ่งที่ต้องเตรียม
คุณจะได้รับ
Best For
15-second video recording
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
Agents who want their real face and presence in every video. The most authentic option for personal branding.
1 รูปภาพ
อวตารสมจริงที่สร้างจากภาพนิ่ง พร้อมการเคลื่อนไหวและการลิปซิงก์ที่สร้างด้วย AI ขับเคลื่อนด้วย Avatar IV
เอเจนต์ที่ไม่มีฟุตเทจวิดีโออยู่แล้วหรืออยากเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
อวตารสำเร็จรูป
No recording needed
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Generated avatar
Text prompt
A fully AI-generated avatar with custom appearance, movement, voice and lip sync.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Pro tip
Use HeyGen’s generating looks feature to switch your avatar's pose, surroundings, or attire with nothing but a text prompt. Place yourself at a luxury property, a neighborhood landmark, or your brokerage office without leaving your desk.
Best practices: make the perfect digital twin
คุณภาพของอินพุตกำหนดคุณภาพของเอาต์พุต ยิ่งรูปภาพ วิดีโอ และพรอมต์ของคุณดีมากเท่าไร อวตารของคุณก็จะยิ่งสมจริงและเนี๊ยบมากขึ้นเท่านั้น ทุกอย่างที่อยู่ในวิดีโอสำหรับเทรน ตั้งแต่ท่าทาง การแสดงสีหน้า ไปจนถึงน้ำเสียงพูด จะถูกสะท้อนออกมาในผลลัพธ์สุดท้าย
ประเภทอวตาร
You'll Need
Best Practices
15-second video
ถ่ายทำด้วยสมาร์ทโฟนในโหมดภาพยนตร์หรือความละเอียด 4K ใช้ฉากหลังเรียบง่ายและแสงธรรมชาติ แสดงอารมณ์ให้เต็มที่ พลังที่ใส่เข้าไปจะสะท้อนออกมาในวิดีโอ หลีกเลี่ยงการบังใบหน้าหรือสวมเครื่องประดับชิ้นใหญ่
1 photo
ภาพถ่ายโปรไฟล์หรือภาพพอร์ตเทรตที่มีแค่คุณคนเดียว แสงดี ความละเอียดสูง หลีกเลี่ยงการใส่แว่นกันแดด หมวก ฟิลเตอร์ หรือให้มีคนอื่นอยู่ในเฟรม
ทิปเฉพาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การสร้างเสียง AI แบบกำหนดเองคุณภาพสูง
HeyGen มีไลบรารีเสียงสำเร็จรูปจาก AI จำนวนมากครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษา สำเนียง และโทนเสียงหลากหลายอารมณ์ แต่ในบางกรณีการโคลนเสียงแบบกำหนดเองที่ฟังดูเหมือนเสียงของคุณจริงๆ จะเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังยิ่งกว่าในการสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าอสังหาริมทรัพย์
ประเภทเสียงแบบกำหนดเอง
Creation method
Best for
สร้างอัตโนมัติเมื่อสร้างอวตารแบบสมจริงขั้นสูงหรือ
โคลนเสียงสมจริงจากเสียงและน้ำเสียงจริงของคุณ รองรับอารมณ์ได้หลากหลาย
A voice clone that sounds just like you
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
บริการเสียง AI ภายนอก (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
โคลนเสียงสมจริงที่เทรนจากเสียงจริงและน้ำเสียงของคุณเอง การปรับแต่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริการ ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสร้างดิจิทัลทวิน แต่โดยทั่วไปมักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Higher fine-tune control
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• ใช้ไมโครโฟนหรือสมาร์ตโฟนคุณภาพสูง ถือห่างจากปากประมาณ 6–8 นิ้ว
• Record in a quiet, noise-free space
• พูดให้ชัดเจน มีจังหวะหยุดตามธรรมชาติและใส่อารมณ์เล็กน้อย
• อัปโหลดตัวอย่างหลายไฟล์ที่มี โทนเสียงอารมณ์แตกต่างกัน เพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น (สำหรับ HeyGen Custom Voice Clones เท่านั้น)
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากกว่านี้ไหม
→ คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการโคลนเสียงแบบสมจริงขั้นสุด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: เขียนพรอมต์แบบมือโปร
การพรอมต์คือการเขียนและปรับแต่งข้อความคำสั่งอย่างตั้งใจ (เรียกว่าพรอมต์) เพื่อใช้กำหนดทิศทางให้เครื่องมือ AI สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Feature
ฟังก์ชัน
ใช้สำหรับ
เปลี่ยนท่าทาง ฉากหลัง หรือชุดของ Custom Avatar
Bring Photo Avatars
การสร้างอวตารแบบกำหนดเอง (สมจริงหรือแบบแอนิเมชัน)
สร้างเสียงพูดแบบกำหนดเอง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนพรอมต์
ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
ยิ่งอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจน (โทนภาพ ลุค ท่าทาง อารมณ์) AI ก็ยิ่งสามารถสร้างวิดีโอได้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณมากขึ้น
เริ่มต้นด้วยโครงสร้าง
ใช้โครงสร้างที่สม่ำเสมอ: อะไร ใคร ที่ไหน อย่างไร ใช้หลักการเดียวกันนี้กับภาพ โทนเสียง และทิศทางการเคลื่อนไหว
ใส่บริบทและเจตนาให้ชัดเจน
บอกให้ AI รู้จุดประสงค์: ใช้สำหรับเดโมสินค้า? โฆษณาบนโซเชียล? หรือวิดีโอสอนใช้? คอนเท็กซ์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตรงความต้องการมากขึ้น
ใช้ภาษาที่สื่อภาพชัดเจน
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
ปรับแต่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่าหยุดแค่ครั้งแรก ปรับแต่งพรอมต์เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกประเภทสื่อ!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้พรอมต์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่กำลังสร้างอยู่
Explore the resources below to dive deeper into each type and get the most out of your prompts!
ขั้นตอนที่ 3: เลือกจุดเริ่มต้นของคุณ
เมื่อคุณเปิด HeyGen ในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หน้าแรกของคุณจะแสดงรูปแบบวิดีโอ 4 แบบที่ออกแบบมาสำหรับงานของคุณโดยเฉพาะ แต่ละแบบเป็นทางลัดไปสู่วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่
รูปแบบ
สิ่งที่สร้างได้
ควรใช้เมื่อใด
อัปเดตตลาด
วิดีโออวตารมืออาชีพนำเสนอข้อมูลสถิติและอินไซต์ตลาดท้องถิ่นให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณ
อัปเดตสถานการณ์ตลาดรายสัปดาห์หรือรายเดือนสำหรับอีเมล Instagram หรือ YouTube
Cinematic Home Tour
A film-quality property showcase using Avatar Shots and Seedance 2 to create cinematic, production-grade scenes
ประกาศขายบ้านหรูหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ใช้คุณภาพของภาพเป็นจุดขายหลัก
ทัวร์ชมบ้านแบบโฮสต์
วิดีโอแบบแนะนำทีละขั้นตอนที่ใช้อวตารของคุณเป็นโฮสต์บนหน้าจอ คอยบรรยายจุดเด่นของตัวอสังหาริมทรัพย์
วิดีโอมาตรฐานสำหรับประกาศขายที่ต้องการให้คุณปรากฏตัวอยู่เด่นชัดในเฟรม
ไฮไลต์รายการ
A concise, avatar-narrated listing overview with property photos and b-roll, ideal for social and MLS pages
เตรียมคอนเทนต์ประกาศขายให้พร้อมก่อนการเปิดบ้านครั้งแรก
Using Video Agent
ยังไม่เจอรูปแบบทั้ง 4 แบบด้านบนที่ต้องการ? ใช้ Video Agent อธิบายสิ่งที่ต้องการเป็นภาษาง่ายๆ ได้เลย พิมพ์รายละเอียดประกาศ กลุ่มเป้าหมาย หรือหัวข้อวิดีโอ แล้ว HeyGen จะสร้างร่างวิดีโอฉบับสมบูรณ์ (สคริปต์ อวตาร ภาพประกอบ และเสียงพากย์) ให้โดยอัตโนมัติ
Because real estate videos require precision (the right price, address, neighborhood details, and CTA), always take the draft into AI Studio before publishing. In AI Studio you can review and edit the script line by line, swap b-roll, adjust captions, and fine-tune any detail before export.
หากต้องการเคล็ดลับการใช้พรอมต์และไอเดียเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ ลองดูที่ คู่มือการใช้พรอมต์ของ Video Agent.
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นไหม เรียนรู้วิธีใช้ Video Agent ใน HeyGen Academy.
ทำไมจึงเหมาะกับคุณ
งาน
การเขียนสคริปต์
Visuals
บรรยายเสียง
แก้ไข
คำบรรยายใต้ภาพ
Video Agent จัดการให้ทั้งหมด
เปลี่ยนหัวข้อหรือพรอมต์ของคุณให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนและน่าสนใจ
เลือกฟุตเทจสต็อกหรือรูปภาพให้อัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับโทนและธีมของคุณ
เพิ่มเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์ได้ในมากกว่า 175 ภาษา
จัดการจังหวะ การเปลี่ยนฉาก และไทม์มิ่งให้อัตโนมัติ
สร้างคำบรรยายวิดีโอที่แม่นยำเพื่อความชัดเจนและการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น
Pro tip: Treat prompts like your creative brief. The clearer your idea, the smarter the Agent becomes. Use specific prompts like:
- “สร้างวิดีโออธิบายความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ส่วนตัวโดยใช้ดิจิทัลอวตาร”
- “สรุปจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของฉันเป็นสคริปต์ TikTok ความยาว 1 นาที”
- “สร้างวิดีโอเปิดตัวสินค้าโดยใช้จังหวะคึกคักและโทนพลังงานสูง”
Think of prompts as conversations with your editor; the more detail you give, the better your results.
ทิประดับโปรสำหรับผลงานวิดีโอแบบภาพยนตร์
- เขียนบรีฟให้ชัดเจนมองว่าพรอมต์ของคุณคือไดเรกชันงานครีเอทีฟ กำหนดทั้งโทน ฟอร์แมต และเป้าหมาย เช่น “สร้างวิดีโออธิบายความยาว 90 วินาทีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคลด้วยดิจิทัลอวตาร”
- ใช้ภาพและวิดีโอที่ดึงดูดสายตา อัปโหลดคลิปวิดีโอผลิตภัณฑ์หรือฟุตเทจ B-roll ของคุณเองเพื่อให้วิดีโอมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
- ปรับแก้และทดสอบอย่างรวดเร็วพรีวิว ปรับแต่ง และสร้างใหม่ได้ตลอด Agent จะเรียนรู้จากคำติชมของคุณ
- Go global. Localize instantly using multilingual voice support.
- เพิ่มอวตารของคุณ ผสาน Video Agent เข้ากับอวตาร HeyGen ของคุณเพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน
Shortcut: Use Video Agent for your first draft, then refine or customize in AI Studio (Step 5). It’s the fastest way to turn raw knowledge into polished, publish-ready video.
Want to go deeper?
→ ดูหัวข้อถัดไปเหล่านี้:
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ปรับแต่งวิดีโอของคุณอย่างละเอียดใน AI Studio
อยากควบคุมสิ่งที่ Video Agent สร้างได้มากขึ้นหรือไม่ นำวิดีโอไปต่อใน AI Studio ที่นี่สามารถตรวจทานและแก้ไขทุกรายละเอียดได้ก่อนที่วิดีโอจะเผยแพร่
ใน AI Studio คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- แก้ไขสคริปต์ทีละบรรทัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ทรัพย์สิน ราคา ชื่อย่าน และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ ถูกต้อง
- สลับหรือสร้างบีโรลใหม่ แทนที่ซีนใดก็ได้ด้วยรูปภาพทรัพย์สิน ฟุตเทจสต็อก หรือบีโรลที่สร้างจาก AI ด้วยพรอมต์ข้อความ
- ปรับคำบรรยายและข้อความซ้อนบนวิดีโอ ให้ข้อความบนหน้าจอสอดคล้องกับสไตล์แบรนด์และอ่านง่าย
- ปรับจูนการพูดของอวตารให้ลงตัว ใช้ Voice Director เพื่อปรับโทนเสียงและจังหวะ หรือใช้ Pauses และ Pronunciation เพื่อแก้ไขชื่อหรือที่อยู่ที่ฟังดูไม่ถูกต้อง
ยังสามารถเขียนหรือแก้ไขสคริปต์ใหม่ทั้งหมดได้ด้วย AI Script Writer ที่อยู่ในตัว HeyGen (พิมพ์ "/" ในแผงสคริปต์เพื่อเปิด Quick Commands แล้วเลือก Script Writer) หรือจะร่างสคริปต์นอก HeyGen ด้วย ChatGPT, Claude หรือ Gemini แล้วค่อยนำมาวางก็ได้
หากกำลังเขียนหรือปรับแต่งสคริปต์ด้วย AI ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างรวดเร็ว:
- ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยพรอมต์ที่ชัดเจนบอก AI ว่ากำลังจะสร้างวิดีโอแบบไหน (วิดีโอประกาศขาย อัปเดตตลาด หรือคู่มือผู้ซื้อ) สำหรับใคร เป้าหมายคืออะไร และต้องการโทนแบบไหน
- ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มรายละเอียดสำคัญของคุณใส่ที่อยู่ทรัพย์สิน จุดเด่นสำคัญ ราคา ทำเล จำนวนวันที่ประกาศขาย หรือข้อมูลตัวเลขอื่นๆ ที่เป็นหัวใจของรายการ
- ขั้นตอนที่ 3: ขอให้ช่วยจัดโครงสร้างให้เหมาะสมตรวจสอบให้แน่ใจว่าสคริปต์เป็นภาษาพูด อ่านง่าย และเป็นธรรมชาติ ไม่ได้เขียนเหมือนคำบรรยายประกาศขาย
- ขั้นตอนที่ 4: ตรวจทานและปรับแต่ง พรีวิววิดีโอแล้วแก้ไขสคริปต์ได้โดยตรงบนไทม์ไลน์ ปรับให้เหมาะสมตามสิ่งที่เห็นและได้ยิน
ตัวอย่างพรอมต์สำหรับปรับแก้:
- "Make this sound more confident and exciting."
- "เพิ่มประโยคเปิดที่ดึงดูดและทรงพลังมากขึ้น"
- "ทำให้ตอนจบกระชับขึ้นและทำให้ CTA ชัดเจนและกระตุ้นให้ลงมือทำมากขึ้น"
- "ช่วยทำเวอร์ชัน 30 วินาทีที่เน้น 3 ฟีเจอร์เด่นที่สุดให้หน่อย"
เคล็ดลับ:
ใช้ AI เป็นผู้เขียนร่วม ไม่ใช่ตัวแทนของคุณ สคริปต์ที่ดีที่สุดคือการผสานความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของคุณเข้ากับความรวดเร็วของ AI คุณใส่ข้อมูลเชิงลึก AI ช่วยขัดเกลาให้สมบูรณ์แบบ
ขั้นตอนที่ 4: สร้างและปรับแต่งซีนของคุณใน AI Studio
ถึงเวลานำวิดีโอของคุณมาสร้างให้มีชีวิตใน AI Studio ของ HeyGen ออกแบบวิดีโอโดยคำนึงถึงความชัดเจนและลื่นไหลของเนื้อหา
- ออกแบบซีนของคุณได้ภายในไม่กี่นาทีด้วย Brand Kit หรือเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1
- เสริมพลังข้อความของคุณด้วยข้อความบนหน้าจอ เช่น ราคา ที่อยู่ หรือ CTA และตั้งค่าให้แสดงพร้อมเอฟเฟกต์แอนิเมชัน
- เรียกดูคลังสื่อสต็อกของ HeyGen สำหรับฟุตเทจ b-roll คุณภาพสูง หรือสร้างฟุตเทจ b-roll สไตล์ภาพยนตร์จากพรอมต์ข้อความด้วยโมเดลวิดีโอ AI ที่ถูกสร้างไว้โดยตรงใน AI Studio
- ใช้ Avatar Shots เพื่อวางอวตารของคุณในฉากสไตล์ภาพยนตร์คุณภาพระดับฟิล์ม เหมาะสำหรับวิดีโอประกาศขายระดับพรีเมียมหรือคอนเทนต์แบรนด์หรู
- ใช้ทรานซิชันฉากแบบพรีเมียมเพื่อให้วิดีโอของคุณลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
- เพิ่มและปรับแต่งคำบรรยายเพื่อให้วิดีโอของคุณน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้น
- ใช้ Auto Edit เพื่อลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุด หรือช็อตที่ไม่ต้องการออกจากฟุตเทจที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับระดับโปร
สำหรับวิดีโอประกาศขาย ลองวางเลเยอร์อินโทรอวตารของคุณทับบนภาพถ่ายทรัพย์สินหรือฟุตเทจ b-roll ภายนอกที่สร้างด้วย AI เป็นฉากหลัง จะช่วยให้ผู้ซื้อมีจุดยึดทางภาพทันทีแม้ยังไม่ได้ดูรูปภาพบน MLS สำหรับคอนเทนต์หลายภาษา ใช้ตัวเล่นวิดีโอแบบหลายภาษาเพื่อรวมทุกเวอร์ชันที่แปลแล้วไว้ในลิงก์แชร์เดียวพร้อมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์
อยากเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นไหม HeyGen Academy: AI Studio คอร์สวิดีโอเชิงลึกที่ครอบคลุมฟีเจอร์การตัดต่อทั้งหมด
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: ปรับการออกเสียง อารมณ์ และจังหวะเสียง
ต้องการให้อวตารของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติเป๊ะไหม? สคริปต์ด้านอสังหาริมทรัพย์มักมีชื่อถนน ชื่อย่าน และสถานที่สำคัญในพื้นที่ที่ AI อาจออกเสียงผิด HeyGen มีเครื่องมือทรงพลังให้ปรับแต่งเสียงพากย์ได้อย่างละเอียดเพื่อการพูดที่เป็นธรรมชาติและแม่นยำ
ฟีเจอร์
วิธีการทำงาน
เหมาะสำหรับ
จังหวะหยุดและการออกเสียง
เพิ่มจังหวะหยุดและปรับการออกเสียงได้โดยตรงในแผงสคริปต์
ระบุชื่อถนน ชื่อย่าน และชื่อชุมชนให้ถูกต้อง
การโคลนเสียง
อัปโหลดหรือบันทึกเสียงด้วยโทนและจังหวะที่ต้องการ แล้วให้อวตารใดก็ได้ถ่ายทอดเสียงนั้นด้วยน้ำเสียงของตัวเอง
ถ่ายทอดพลังและสไตล์การนำเสนอได้เหมือนตอนที่คุณพรีเซนต์ลิสติ้งหรือคุยปรึกษากับผู้ซื้อจริงๆ
ผู้กำกับเสียง
กำหนดอารมณ์และโทนได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
สร้างโทนอบอุ่นและน่าตื่นเต้นให้กับประกาศขายใหม่ หรือโทนสงบมั่นใจสำหรับคู่มือผู้ซื้อ
อารมณ์ของเสียงโคลนแบบกำหนดเอง
อัปโหลดเสียงบันทึกเพิ่มเติมด้วยโทนอารมณ์ที่หลากหลายสำหรับโคลนเสียงของคุณ
เพิ่มความหลากหลายให้การโคลนเสียงส่วนตัวของคุณ
อยากเห็นการทำงานจริงใช่ไหม
กลยุทธ์เพื่อขยายผลลัพธ์ด้านการสื่อสารของคุณให้เติบโต
ไม่ว่ากำลังขยายฐานลูกค้า ทดสอบว่าคอนเทนต์แบบไหนเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดีที่สุด หรือเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อใหม่ๆ เครื่องมือขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้มืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ขยายการเติบโตได้อย่างแม่นยำ
ปรับแต่งและทดสอบเวอร์ชันซ้ำอย่างมืออาชีพ
สร้างหลายเวอร์ชันของ listing hook, CTA หรืออินโทรของคุณแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์
- ทำซ้ำซีนเพื่อทดสอบจุดเด่นของทรัพย์สินหรือมุมมองที่ต่างกัน
- สลับอวตารหรือเสียงเพื่อดูว่าน้ำเสียงแบบไหนที่ผู้ซื้อมีปฏิกิริยาดีที่สุด
- วัดเวลาในการรับชม จำนวนคลิก และอัตราการสอบถามเพื่อรักษาสิ่งที่ได้ผลไว้
ขยายสู่ตลาดทั่วโลกด้วยการแปลภาษา
เรียนรู้วิธีแปลและปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง โดยไม่ต้องพากย์เสียงใหม่หรือใช้นักพากย์
ใช้ฟีเจอร์ Brand Voice ของ HeyGen เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของวิดีโอที่แปลแล้วด้วยการกำหนดเองว่าคำบางคำควรถูกจัดการอย่างไร เช่น การออกเสียงชื่อบริษัทนายหน้าอสังหาฯ หรือชื่อย่านต่างๆ
ผู้ใช้แพ็กเกจ Enterprise และ Team ยังสามารถแก้ไขสคริปต์ที่แปลแล้วได้โดยตรงด้วยฟีเจอร์ Proofread ของเรา
เผยแพร่ด้วยตัวเล่นแบบหลายภาษาซึ่งให้ลิงก์แชร์เดียวพร้อมเมนูดรอปดาวน์เลือกภาษา สำหรับทุกเวอร์ชันแปลที่เรนเดอร์ไว้ในโฟลเดอร์
เคล็ดลับเพิ่มเติม
สร้างวิดีโอประกาศของคุณครั้งเดียวเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นสร้างเวอร์ชันภาษาสเปน ภาษาจีนแมนดาริน และภาษาเวียดนามได้ภายในไม่กี่นาที โพสต์ทั้งสามวิดีโอพร้อมแคปชันเดียว: "สนใจใช่ไหม เลือกชมเป็นภาษาของคุณด้านล่าง"
ปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่
เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้การติดตามผู้ซื้อ การติดต่อผู้ขาย หรือแคมเปญกับกลุ่มลูกค้าของคุณด้วยวิดีโอแบบ Personalized ใช้องค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น ชื่อผู้รับ ทำเลที่อยู่ หรือช่วงราคา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับแต่ละรายชื่อ
จับคู่กับการเชื่อมต่อ CRM ของคุณบน HubSpot, Zapier, Make และ Clay เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์การส่งวิดีโออัตโนมัติเต็มรูปแบบ และใช้โหมดแบตช์เพื่อสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจำนวนหลายร้อยรายการได้พร้อมกันจากสเปรดชีต
ทำให้แนวคิดมองเห็นได้ชัดเจน
เปลี่ยนไอเดียเชิงนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนและจดจำได้ง่าย
- Motion designer สร้างไตเติลแอนิเมชัน ไดอะแกรม และ social hook จากพรอมต์ เหมาะสำหรับอธิบายกระบวนการ เฟรมเวิร์ก และคำจำกัดความ (ใช้เครดิตสำหรับการสร้างด้วย AI)
- สต็อกมีเดีย + หน้าจอ: เสริมการเรียนรู้ด้วยตัวอย่าง ฟุตเทจ B‑roll หรือเลเยอร์สไลด์ซ้อนทับ
เปลี่ยนวิดีโอหนึ่งคลิปให้กลายเป็นคอนเทนต์ได้ถึงแปดชิ้น
ครีเอเตอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแค่ไอเดียเพิ่ม แต่ต้องการระบบที่ดีกว่า เพราะเมื่อสร้างระบบที่ใช่ได้แล้ว การทำคอนเทนต์ให้สม่ำเสมอก็จะง่ายขึ้นมาก
เวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับคอนเทนต์อสังหาฯ ตอนนี้ไม่ใช่การถ่ายทำให้มากขึ้น แต่คือการดึงมูลค่าให้ได้มากที่สุดจากทุกวิดีโอที่คุณมีอยู่แล้ว มาดูวิธีเปลี่ยนวิดีโอพาชมทรัพย์สินหนึ่งรายการให้กลายเป็นคอนเทนต์ 8 ชิ้นใน HeyGen โดยไม่ต้องอัดใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 1: ดึงคลิปสั้นด้วย AI Clipping
อัปโหลดวิดีโอต้นฉบับของคุณไปที่ AI Clipping ระบบจะวิเคราะห์ฟุตเทจให้อัตโนมัติและเลือกช่วงที่เด่นที่สุดให้ โดยไม่ต้องเลื่อนหาเองทีละไทม์ไลน์ เลือกความยาวคลิป (ต่ำกว่า 30 วินาที 30 ถึง 60 วินาที หรือยาวกว่า) รูปแบบวิดีโอ (แนวตั้ง แนวนอน หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และคำบรรยาย วิดีโอพาชมหนึ่งรายการสามารถแตกออกมาเป็นชอร์ตพร้อมโพสต์ได้ 3 ถึง 5 คลิป
ขั้นตอนที่ 2: สร้างฮุกหลายเวอร์ชันด้วย Avatar V / Avatar Shots
ถ้า Shorts ของคุณตัวใดตัวหนึ่งทำผลงานได้ดีแต่ต้องการทดสอบการเปิดวิดีโอแบบอื่น ไม่จำเป็นต้องอัดใหม่ ใช้ Avatar V หรือ Avatar Shots เพื่อสร้างเวอร์ชันฮุกใหม่ของคลิปเดิมได้เลย และใช้ Voice Director แก้คำหรือประโยคเฉพาะจุดโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอทั้งชิ้นใหม่
ขั้นตอนที่ 3: แปลคลิปที่ดีที่สุดของคุณ
นำวิดีโอสั้นที่ผลงานดีที่สุดของคุณมาใช้กับ Translate Videos เลือกภาษาสเปน จีนกลาง เวียดนาม หรือหนึ่งในกว่า 175 ภาษาที่มีให้ อวตารของคุณจะพูดคอนเทนต์เป็นภาษาปลายทางเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ต้องอัดใหม่ ไม่ต้องพากย์เสียง ไม่ต้องใช้ล่าม วิดีโอเดียวเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อใหม่ได้ทั้งกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4: สร้างวิดีโออวตาร AI แบบสแตนด์อโลนจากทรานสคริปต์
สคริปต์วิดีโอของคุณมีคอนเทนต์พร้อมอยู่แล้ว ไปที่ Projects เปิดวิดีโอของคุณแล้วคลิก Transcript เพื่อดูข้อความทั้งหมด เลือกประโยคหรือย่อหน้าที่โดดเด่น คัดลอกไปวางใน Avatar Shots พร้อม Avatar V แฝดของคุณ แล้วสร้างวิดีโอเดี่ยวใหม่จากตรงนั้น ได้ความเชี่ยวชาญแบบเดิม มุมมองใหม่ ไม่ต้องใช้กล้อง
ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนถอดเสียงวิดีโอให้เป็นโพสต์โซเชียล
เลือกส่วนที่มีประโยชน์จากทรานสคริปต์ ปรับแก้ข้อความเล็กน้อย แล้วนำไปโพสต์เป็นคอนเทนต์บน LinkedIn โพสต์บน X จดหมายข่าวทางอีเมล หรือแคปชันอินไซต์ด้านการตลาด วิดีโอต้นฉบับของคุณกำลังสร้างคอนเทนต์ต่อยอดนอกเหนือจากรูปแบบวิดีโอโดยสมบูรณ์
การพาชมทรัพย์สิน 1 รายการ กลายเป็นวิดีโอแบบยาว 1 วิดีโอ + วิดีโอสั้น 3 วิดีโอ + ฮุกเวอร์ชันต่างๆ 1 แบบ + คลิปแปลภาษา 1 คลิป + วิดีโอ AI อวตาร 1 วิดีโอ + โพสต์โซเชียล 1 โพสต์ = คอนเทนต์ 8 ชิ้น
และนั่นยังห่างไกลจากขีดจำกัด เป้าหมายไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์ให้มากขึ้นด้วยการทำงานหนักกว่าเดิม แต่คือการสร้างระบบที่ช่วยทวีคูณมูลค่าของทุกวิดีโอที่คุณสร้างอยู่แล้ว
ชมเวิร์กโฟลว์แบบเต็ม:เปลี่ยนรายการอสังหาริมทรัพย์หนึ่งรายการให้กลายเป็นคอนเทนต์ 8 ชิ้นด้วย HeyGen
กรณีการใช้งานที่ 1: อัปเดตตลาด
เหมาะสำหรับ:
เอเจนต์ที่สร้างเครือข่ายอิทธิพลของตัวเอง หัวหน้าทีมที่ต้องการอยู่ในใจลูกค้าเก่าอยู่เสมอ และนายหน้าที่ต้องการวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดท้องถิ่น
โอกาส
เอเจนต์ที่ได้รีเฟอร์รัลมากที่สุดคือคนที่ยังอยู่ในใจลูกค้าแม้ไม่มีดีลปิดอยู่ตรงหน้า วิดีโออัปเดตสถานการณ์ตลาดรายสัปดาห์หรือรายเดือนคือวิธีที่ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดในการทำสิ่งนี้ เอเจนต์ส่วนใหญ่สรุปข้อมูลตลาดลงในไฟล์ PDF หรือแคปชันยาวๆ แต่วิดีโอความยาว 90 วินาทีที่ใช้อวตารของคุณเล่าอินไซต์เดียวกันจะสร้างระดับการเชื่อมต่อที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง และใช้งานได้ดีบนทุกแพลตฟอร์มหลัก
ฟีเจอร์เด่น:
- Digital Twin / Avatar V เพื่อส่งอัปเดตในแบบตัวคุณเอง
- แปลงไฟล์ PPT/PDF เป็นวิดีโอเพื่อเปลี่ยนสไลด์ข้อมูลการตลาดที่มีอยู่ของคุณเป็นวิดีโอโดยอัตโนมัติ
- AI Clipping เพื่อดึงช่วงเวลาที่น่าแชร์ที่สุดสำหรับคลิปโซเชียล
- วิดีโอพอดแคสต์เพื่อสร้างการสนทนาตลาดแบบหลายอวตารจากรายงานข้อมูลของคุณ
- แปลวิดีโอเพื่อเผยแพร่ได้หลายภาษาสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมหลายภาษา
- โหมด Batch เพื่อสร้างเวอร์ชันอัปเดตแบบเดียวกันสำหรับแต่ละย่านโดยใช้ตัวแปรที่แตกต่างกัน
เรื่องราวลูกค้า
จิม แมคดอนเนอร์เข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์หลังเกษียณจากกองทัพเรือสหรัฐฯ และพบว่าตัวเองต้องแข่งขันกับเอเจนต์ที่มีใบอนุญาตมากกว่า 4,000 รายในนอร์ทเวสต์อาร์คันซอ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศ โดยมีผู้อยู่อาศัยใหม่ย้ายเข้ามาประมาณ 40 คนทุกวัน
ก่อนใช้ HeyGen การสร้างวิดีโอหนึ่งคลิปอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน แม้จะจ้างช่างวิดีโอมืออาชีพมาทำวิดีโอชุด 12 คลิป เขาก็ยังเผยแพร่ได้แค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองคลิปและมักจะมีสัปดาห์ที่ไม่ได้ลงวิดีโอเลย
"มันไม่ค่อยสม่ำเสมอเลย ไม่น่าแปลกใจที่ช่องของผมไม่ค่อยมีคนติดตาม" Jim McDonner
หลังจากจบคอร์สรับรองด้าน AI แล้ว Jim ได้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ตอนนี้ทำงานแบบอัตโนมัติแทบทั้งหมด เขาใช้ Manus เพื่อค้นคว้าเทรนด์ตลาด ใช้ ChatGPT เพื่อร่างสคริปต์ ใช้ Gamma เพื่อสร้างคู่มือสำหรับผู้ซื้อและการย้ายที่อยู่ และใช้ Video Agent ของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอคุณภาพสูงโดยใช้แอสเซ็ตแบรนด์ของเขา
"ใช้เวลาเช้าวันจันทร์แค่สามสี่ชั่วโมงก็สร้างวิดีโอได้ทั้งสัปดาห์และตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้แล้ว" จิม แมคดอนเนอร์
แนวทางการให้ความรู้ของเขาค่อยๆ เปลี่ยนกลุ่มผู้ชมให้กลายเป็นผู้ซื้ออายุ 25 ถึง 45 ปี แคมเปญประกาศขายเชิงให้ความรู้แคมเปญหนึ่งช่วยให้ขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่า $650,000 ได้ภายในเพียงเจ็ดวัน วิดีโออีกชิ้นดึงดูดผู้ซื้อที่ต้องการย้ายถิ่นจาก Memphis และแคมเปญที่เจาะกลุ่ม California ก็สร้างคำถามจากผู้ซื้อที่วางแผนจะย้ายมา Northwest Arkansas
"ผมคงไม่มีทางเข้าถึงผู้ชมได้มากเท่าทุกวันนี้" จิม แมคดอนเนอร์
อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม: Jim McDonner ใช้ HeyGen เพื่อโดดเด่นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
5 วิดีโอต่อสัปดาห์ เพิ่มจาก 1-2 วิดีโอ | ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการสร้างคอนเทนต์ครบทั้งสัปดาห์ | ผู้ติดตาม YouTube มากกว่า 1,000 คน
กรณีการใช้งานที่ 2: ทัวร์ชมบ้านสไตล์ภาพยนตร์
เหมาะสำหรับ:
ตัวแทนที่ลงประกาศขายหรือให้เช่าทรัพย์สินระดับพรีเมียมหรือหรูหรา บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการสร้างแบรนด์ภาพลักษณ์การผลิตระดับสูง และตัวแทนทุกคนที่ต้องการให้คอนเทนต์ของตัวเองโดดเด่นสะดุดตาในฟีดโซเชียลที่มีคู่แข่งหนาแน่น
โอกาส
Most listing videos are filmed on a phone or outsourced to a videographer for hundreds of dollars per shoot. A cinematic home tour with HeyGen delivers film-quality production at a fraction of the cost and time, using Seedance 2-powered Avatar Shots to place your avatar in visually stunning scenes that match the property's character.
ผลลัพธ์ดูเหมือนงานโปรดักชันมืออาชีพ ทั้งกระบวนการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:
- ปรับฉากให้เข้ากับลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ใช้ฟีเจอร์ Generating Looks เพื่อบรีฟ Avatar Shots ให้ตรงกับสไตล์ของอสังหาริมทรัพย์ เช่น โมเดิร์นมินิมอล อบอุ่นดั้งเดิม ริมทะเล หรือสไตล์เมือง โดยฉากหลังควรให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านจริง
- จับคู่อวตารบรรยายกับฟุตเทจของตัวอสังหาฯ ซ้อน Avatar Shot ของคุณทับบนรูปภาพประกาศขายจริงหรือฟุตเทจภายนอกที่สร้างด้วย AI เพื่อให้ผู้ซื้อเห็นภาพทรัพย์สินจริงก่อนที่องค์ประกอบแบบภาพยนตร์จะเข้ามาเต็มรูปแบบ
- ใช้โหมดภาพซ้อนภาพสำหรับการบรรยาย รักษาให้อวตารของคุณมองเห็นได้ในแบบภาพซ้อนภาพขณะเล่นภาพประกอบของอสังหาริมทรัพย์อยู่ด้านหลัง ช่วยคงตัวตนของคุณในวิดีโอโดยไม่แย่งความสนใจจากภาพหลัก
- คงความพรีเมียมไว้ ทัวร์ชมบ้านแบบภาพยนตร์ไม่ใช่ที่สำหรับตัวหนังสือบนจอจำนวนมากหรือการตัดต่อเร็วๆ ปล่อยให้ภาพเล่าเรื่องเอง ใช้ทรานซิชันแบบช้าและคำบรรยายที่เรียบง่าย
- นำเสนอสไตล์การใช้ชีวิตก่อนเริ่มต้นด้วยอารมณ์และบรรยากาศของตัวบ้านก่อนรายละเอียดสเปก แสง พื้นที่ และพลังของย่านรอบข้าง ผู้ซื้อจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ก่อนเสมอ
ฟีเจอร์เด่น:
- Avatar Shots (Seedance 2): ฉากอวตารคุณภาพระดับภาพยนตร์ที่สร้างจากพรอมต์ข้อความ เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการสร้างวิดีโอทัวร์ชมบ้านแบบภาพยนตร์
- Generating Looks: ปรับฉากหลังและบรรยากาศของอวตารให้เข้ากับเอกลักษณ์ของตัวอสังหาริมทรัพย์ด้วยพรอมต์ข้อความ
- Generative B-roll: สร้างภาพวิดีโอเสริมแบบภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวอสังหาริมทรัพย์จากพรอมต์ข้อความ (Sora 2 / Veo 3.1) ได้โดยตรงใน AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: ดิจิทัลทวินของคุณทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายบนหน้าจอ
- เลย์เอาต์ภาพซ้อน: ให้อวตารของคุณอยู่บนหน้าจอเป็นผู้บรรยายขณะเดียวกันกับที่ภาพประกอบอสังหาริมทรัพย์แสดงเต็มเฟรม
- Auto Edit: ล้างฟุตเทจวิดีโอ walkthrough ที่บันทึกไว้ให้เรียบร้อยก่อนนำไปซ้อนกับเสียงบรรยายจากอวตาร
- แปลวิดีโอ: สร้างทัวร์แบบภาพยนตร์ในหลายภาษาเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อทั้งต่างประเทศและผู้ซื้อที่ใช้หลายภาษา
เคล็ดลับเพิ่มเติม
สำหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี สร้าง Avatar Shots ที่แตกต่างกัน 3 ถึง 4 แบบให้เข้ากับสไตล์ของบ้าน (บรรยากาศภายในที่อบอุ่น สถาปัตยกรรมภายนอก ไลฟ์สไตล์ของย่าน) แล้วใช้เป็นช็อตเปลี่ยนฉากระหว่างไฮไลต์ที่มีการบรรยาย จะช่วยให้วิดีโอดูเหมือนโปรดักชันเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำ
เรื่องราวลูกค้า
Craig Veroni เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ดูแลพื้นที่นอร์ทแวนคูเวอร์ เวสต์แวนคูเวอร์ และตัวเมืองแวนคูเวอร์ ก่อนจะเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ เขาใช้เวลากว่าทศวรรษเป็นนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์มืออาชีพ และวิดีโอก็เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของเขาเสมอมา
หลังจากเหตุไฟไหม้และน้ำท่วมทำให้ครอบครัวของเขาต้องย้ายออกจากบ้านเกือบหนึ่งปี การผลิตวิดีโอของเขาก็หยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง
"เราต้องออกจากบ้านมาประมาณเก้าเดือน ผมไม่สามารถผลิตคอนเทนต์อะไรได้เลย เพราะไม่มีอุปกรณ์" เครก เวโรนี
ตอนที่เขาเห็นเอเจนต์คนอื่นใช้ HeyGen เพื่อปั้นช่องโซเชียลใหม่ด้วยวิดีโอ AI อวตาร เขายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ภายในเวลา 3 วันในกลุ่มเทรนนิงเล็กๆ เขาสร้างดิจิทัลทวินของตัวเอง ปรับเวิร์กโฟลว์ให้ลงตัว และปล่อย Instagram Reel แรกของเขา
"ผมตกใจมากเพราะผมเป็นที่รู้จักจากวิดีโอของผม ผมคิดว่าผู้คนจะต้องเกลียดสิ่งนี้แน่" เครก เวโรนี
ดิจิทัลทวินนี้ใช้งานได้ดีเพราะสร้างจากฟุตเทจคุณภาพสูงของเขาเอง เทรนด้วยไลบรารีวิดีโอที่เขาเคยถ่ายไว้แล้ว จึงถ่ายทอดหน้าตาและกิริยาท่าทางจริงของเขาได้อย่างแม่นยำ เขาจับคู่กับโมเดลเสียงที่อัดแบบมืออาชีพ และอัปเกรดทุกครั้งเมื่อมีโมเดลอวตารเวอร์ชันที่ดีกว่าออกมา
เขาขยับจากการทำวิดีโอสัปดาห์ละหนึ่งคลิปมาเป็น Reels วันละสองคลิป ภายในสัปดาห์แรกทุกโพสต์ทำผลงานได้ดีกว่าวิดีโอที่เขาเคยทำเองทั้งหมด และในสามโอกาสต่างกัน คนแปลกหน้าก็ยังหยุดเขาไว้ในที่สาธารณะเพื่อบอกว่าตัวเองเป็นผู้ติดตาม
"การเชื่อมต่อได้ผลจริง ๆ" เครก เวโรนี
อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม: วิธีที่ Craig Veroni ขยายการทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเขาด้วย HeyGen
ผู้ติดตาม Instagram เพิ่มขึ้น 4 เท่าใน 10 เดือน | ลง Reels วันละ 2 คลิปด้วย HeyGen | เข้าถึงบัญชีมากกว่า 770,000 บัญชีต่อเดือน
กรณีการใช้งานที่ 3: โปรโมตประกาศอสังหาริมทรัพย์เด่น
เหมาะสำหรับ:
ตัวแทนรายบุคคล หัวหน้าทีม ผู้ประสานงานด้านประกาศขาย และทีมการตลาดของนายหน้า
โอกาส
ประกาศขายแบบมีวิดีโอสามารถสร้างจำนวนการสอบถามได้มากกว่าประกาศที่มีแต่รูปภาพสูงสุดถึง 403% แต่เอเจนต์ส่วนใหญ่ไม่ทำวิดีโอเลยเพราะทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา Listing spotlight ด้วย HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอพรีเซนต์ทรัพย์แบบมืออาชีพพร้อมอวตารบรรยายจบได้ภายในไม่ถึง 10 นาที พร้อมใช้งานก่อนการพาชมครั้งแรก
รูปแบบวิดีโอ: ดิจิทัลทวินของคุณบรรยายรายการทรัพย์แบบภาพซ้อนในมุมจอ โดยมีภาพถ่ายทรัพย์ ข้อความไฮไลต์ และฟุตเทจ b-roll ที่สร้างด้วย AI เติมเต็มฉากด้านหลัง ผู้ซื้อจะได้รับทั้งการแนะนำตัวคุณแบบเป็นกันเองและภาพจำของทรัพย์ในวิดีโอเดียว
แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ:
- สร้างก่อนการเปิดให้ชมครั้งแรกให้ Spotlight ของประกาศคุณออนไลน์ก่อนโพสต์ลง MLS ผู้ซื้อที่ค้นหาข้อมูลล่วงหน้าจะพบได้ทันที
- นำเสนอสไตล์การใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่สเปกผู้ซื้ออ่านสเปกเองได้ เล่าเรื่องแทน: แสงแดดยามเช้าในครัว ทางเดินไปคาเฟ่ บรรยากาศของย่านรอบบ้าน
- ใช้การบรรยายแบบภาพซ้อนภาพ รักษาให้อวตารของคุณมองเห็นได้ที่มุมหน้าจอในฐานะผู้บรรยาย ขณะที่ภาพทรัพย์สินและฟุตเทจ b-roll เล่นอยู่ด้านหลัง ช่วยให้วิดีโอดูเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยไม่บังภาพหลัก
- ควบคุมความยาววิดีโอไม่ให้เกิน 90 วินาทีใช้วิดีโอความยาวมากกว่านี้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ช่วง 60 ถึง 90 วินาทีคือจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับประกาศขายส่วนใหญ่
- สร้างเวอร์ชันหลายภาษาทันทีหากตลาดของคุณมีกลุ่มผู้ซื้อที่ใช้ภาษาสเปนหรือภาษาอื่นจำนวนมาก ให้แปลวิดีโอ Spotlight ทันทีหลังจากที่เผยแพร่เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ฟีเจอร์เด่น:
- Digital Twin / Avatar V: ดิจิทัลทวินของคุณนำเสนอการบรรยายรายการในแบบเดียวกับตัวคุณ
- เลย์เอาต์ภาพซ้อน: ใช้อวตารของคุณเป็นผู้บรรยายทับบนภาพถ่ายและวิดีโอเสริมของอสังหาริมทรัพย์
- สร้างลุค: วางอวตารของคุณบนฉากหลังที่เข้ากับสไตล์ของอสังหาริมทรัพย์
- Generative B-roll: สร้างภาพวิดีโอเสริมสไตล์ภาพยนตร์ของพื้นที่รอบๆ อสังหาริมทรัพย์จากพรอมต์ข้อความ
- แปลวิดีโอ: ไฮไลต์รายการเดียว รองรับมากกว่า 175 เวอร์ชันภาษา
- คำบรรยาย: สำคัญสำหรับการเล่นวิดีโออัตโนมัติแบบไม่มีเสียงบนโซเชียลและแพลตฟอร์มลงประกาศ
เคล็ดลับเพิ่มเติม
โครงสร้างสคริปต์ที่ใช้ได้ผล: Hook (สิ่งที่น่าประหลาดใจหรือน่าจดจำ 10 วินาที) ไฮไลต์ตัวทรัพย์ (3 ถึง 4 ฟีเจอร์ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และประโยชน์ 40 วินาที) ทำเลและย่าน (การเดินเท้าได้สะดวก โรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก 20 วินาที) CTA (ขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนหนึ่งอย่าง 10 วินาที)
เรื่องราวลูกค้า
ตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา Scott Henninger ช่วยให้ผู้ซื้อย้ายถิ่นฐานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเทนเนสซีและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวอร์จิเนีย ปัจจุบันช่อง YouTube ของเขาคือเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของเขา โดยมีลูกค้า 85 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ที่พบเขาผ่านวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายมาอยู่ในภูมิภาคนี้
ก่อนใช้ HeyGen วิดีโอทุกคลิปทำให้ Scott ต้องเปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้กลายเป็นสตูดิโอชั่วคราว ใช้กล้องหลายตัว กล้อง DSLR พร้อมเทเลพรอมพ์เตอร์ และจัดการไฟอย่างละเอียด เพราะต้องประกอบและเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง เขาจึงมีช่วงที่เว้นไปหลายเดือนโดยไม่ได้เผยแพร่วิดีโอใหม่
"ทุกครั้งที่เริ่มโพสต์วิดีโออีกครั้ง ธุรกิจก็เติบโตทันที" สก็อตต์ เฮนนิงเกอร์
หลังจากเปลี่ยนมาใช้ HeyGen ตอนนี้ Scott จะอัดเสียงของตัวเอง อัปโหลดเข้า HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตาร แล้วจบงานใน Final Cut Pro ด้วยกราฟิก ฟุตเทจ b-roll และไตเติล
"ตั้งแต่ตอนที่อัดเสร็จ สามารถปล่อยวิดีโอออกไปได้ภายในชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงถ้าต้องการ"สก็อตต์ เฮนนิงเกอร์
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen วิดีโอของ Scott มียอดเข้าชมสะสมราว 20,000 ครั้ง มีเพียงผู้ชมคนเดียวเท่านั้นที่เคยทักว่าวิดีโออาจสร้างจาก AI ทุกวันนี้เขาปิดดีลได้ปีละ 25 ถึง 30 ราย โดยเกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าที่ค้นหาเขาเจอผ่าน YouTube ก่อนจะนัดคุยกัน
"การนั่งอยู่หน้ากล้องจริงๆ ไม่ได้ทำให้ผมได้เงินสักเซ็นต์ การเขียนสคริปต์ การนำเสนอ และการปล่อยวิดีโอออกไป นั่นแหละคือจุดที่เงินเริ่มเข้ามา"สก็อตต์ เฮนนิงเกอร์
อ่านเรื่องราวฉบับเต็ม: Scott Henninger ใช้ HeyGen เพื่อเปลี่ยนวิดีโอให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร
ประหยัดเวลา 3 ชั่วโมงต่อการถ่ายทำแต่ละเซสชัน | ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงในการผลิตวิดีโอ YouTube ความยาว 10-15 นาที | ขายบ้านได้มากกว่า 25 หลังต่อปีจากลูกค้าที่มาจาก YouTube