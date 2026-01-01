Repurpose.io + HeyGen
Repurpose.io เป็นแพลตฟอร์ม Content Automation ที่ช่วยให้ครีเอเตอร์และนักการตลาดนำวิดีโอ พอดแคสต์ และไลฟ์สตรีมกลับมาใช้ซ้ำและกระจายคอนเทนต์ไปยังหลายช่องทางโซเชียลมีเดียได้แบบอัตโนมัติ
กรณีการใช้งาน
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับของคุณใช้ Repurpose.io ร่วมกับ HeyGen เพื่อขยายการสร้างวิดีโอและขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไร
กระจายคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์ม
เผยแพร่วิดีโอ AI ที่สร้างจาก HeyGen ไปยังแพลตฟอร์มอย่าง YouTube, TikTok, Instagram และ LinkedIn โดยอัตโนมัติด้วย Repurpose.io เพื่อให้แบรนด์ของคุณมีตัวตนอย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง
เปลี่ยนสคริปต์วิดีโอให้เป็นคอนเทนต์สั้นดูง่าย
เปลี่ยนวิดีโอ AI แบบยาวให้เป็นคลิปสั้นหรือไฮไลต์ แล้วใช้ Repurpose.io เพื่อกระจายคอนเทนต์ให้กว้างขึ้น เหมาะสำหรับรีแพ็กเกจเว็บบินาร์ บทสัมภาษณ์ หรือคอนเทนต์การศึกษาให้กลายเป็นวิดีโอสั้นที่แชร์ต่อได้ง่าย
แคมเปญวิดีโอโซเชียลมีเดียอัตโนมัติ
ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้วิดีโอ HeyGen ทำงานตามอีเวนต์หรือแคมเปญต่างๆ (เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่หรือโปรโมชัน) จากนั้นตั้งเวลาและกระจายคอนเทนต์อัตโนมัติผ่าน Repurpose.io เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
