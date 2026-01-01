Reaching global audiences no longer requires reshooting or dubbing. With HeyGen, you can translate and localize your videos directly inside the platform using built-in AI tools for voice, subtitles, and lip-sync. Whether you’re creating a new video from scratch or adapting existing content, translation is designed to be fast, flexible, and consistent with your brand.
Start a video translation
จากแดชบอร์ด HeyGen ให้คลิก Create จากนั้นเลือก Translate a Video คุณจะเห็นตัวเลือกการแปล 2 แบบคือ Hyperrealistic Translation และ Audio Dubbing
เลือกใช้ Hyperrealistic Translation เมื่อเห็นใบหน้าของผู้พูดชัดเจนเพราะมีการลิปซิงก์ขั้นสูง เลือกใช้ Audio Dubbing เมื่อผู้พูดตัวเล็ก อยู่ลอยหน้าจอ หรือเมื่อความเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพราะเน้นแปลเสียงโดยไม่ซิงก์ปาก
อัปโหลดไฟล์วิดีโอของคุณโดยตรงหรือวางลิงก์ YouTube หรือ Google Drive หากใช้ลิงก์ให้ตรวจสอบว่าตั้งค่าให้เข้าถึงได้แบบสาธารณะ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรใช้วิดีโอความละเอียดสูงที่มีเสียงคมชัด
เลือกเอนจินแปลภาษา
เมื่ออัปโหลดวิดีโอเสร็จแล้ว คุณจะเห็นตัวเลือกเอนจินแปลภาษา: Fast และ Quality
โหมด Quality ใช้โมเดลขั้นสูงกว่าเพื่อให้ได้ความแม่นยำของการลิปซิงก์ที่ดีขึ้น จังหวะและการขยับปากที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น เสียงคมชัดขึ้น และจัดการกับฟุตเทจที่ท้าทายอย่างมุมด้านข้างหรือแสงน้อยได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาในการประมวลผลนานกว่าและใช้เครดิตมากกว่า แต่ให้ผลลัพธ์ที่สมจริงและเนี๊ยบที่สุด
Fast is ideal if you need quicker turnaround or don’t require precise lip sync.
เลือกการแปลแบบด่วนหรือแบบขั้นสูง
หลังจากเลือกเอนจินแล้วให้ตัดสินใจเลือกระหว่าง Quick Translate และ Advanced Translate
Quick Translate is the fastest option. Select the original language, choose up to five target languages, and click Translate.
Advanced Translate ให้คุณควบคุมได้มากขึ้น คุณสามารถเลือกภาษาเองหรืออัปโหลดไฟล์คำแปลของคุณ เพิ่มกลอสซารีของแบรนด์เพื่อให้ใช้คำศัพท์ได้สอดคล้องกัน และปรับ dynamic duration เพื่อให้จังหวะการพูดฟังเป็นธรรมชาติในทุกภาษา นอกจากนี้ยังสามารถเปิดหรือปิดลิปซิงก์ ลบเสียงรบกวนพื้นหลัง ปรับให้ตรงกับสเปกเอาต์พุตของวิดีโอต้นฉบับ จัดกลุ่มคำแปลเป็นคอลเลกชัน เปิดหรือปิดคำบรรยาย และใช้การปรับแต่งเสียงเพื่อให้เสียงบรรยายคมชัดยิ่งขึ้น
Generate and review translations
เมื่อกำหนดค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Translate วิดีโอที่แปลแล้วของคุณจะแสดงในไลบรารีและในหน้า Share พร้อมให้ตรวจทาน ดาวน์โหลด หรือแชร์ต่อได้ทันที