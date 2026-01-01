ภาพรวมอวตาร
การสร้างอวตารแบบกำหนดเองใน HeyGen เป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดตัวตน แบรนด์ หรือคาแรกเตอร์ของคุณให้มีชีวิต HeyGen มีเส้นทางการสร้างอวตารให้เลือกหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างกันและระดับการควบคุมงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
HeyGen มีวิธีหลัก 3 รูปแบบในการสร้างอวตาร:
- อวตารแบบสมจริงขั้นสูง
นี่คือออปชันที่สมจริงที่สุดของ HeyGen เพียงอัปโหลดหรือบันทึกวิดีโอสั้นๆ ก็สามารถเก็บรายละเอียดสีหน้า การเคลื่อนไหว และเสียงจริงของคุณได้ ผลลัพธ์คือเวอร์ชันดิจิทัลที่สมจริงอย่างมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารของผู้บริหาร การเทรนนิ่งภายในองค์กร และข้อความถึงลูกค้าที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
- Photo Avatar
หากไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้ Photo Avatars คือทางเลือกที่สะดวกและง่ายกว่า เพียงอัปโหลดรูปภาพคุณภาพสูง 10–15 รูป จากนั้น AI ของ HeyGen จะสร้างอวตารที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ลิปซิงก์ได้อย่างแม่นยำ และใช้เสียงที่คุณเลือก วิธีนี้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างดิจิทัลทวินโดยไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอ
- Generated Avatar
เพื่ออิสระทางความคิดสร้างสรรค์สูงสุด Generated Avatars ถูกสร้างขึ้นจากพรอมต์ข้อความทั้งหมด HeyGen ออกแบบตัวละครที่สร้างด้วย AI แบบเต็มรูปแบบพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรูปลักษณ์ สไตล์ และเสียง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวตนสมมติ แบรนด์สไตล์จัด และการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์
เมื่อสร้างอวตารของคุณเสร็จแล้ว สามารถอัปเกรดได้ด้วย Avatar IV ฟีเจอร์รุ่นใหม่ที่เพิ่มการเคลื่อนไหวที่มีอารมณ์และสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก
Avatar IV ปรับสีหน้า ท่าทาง และพื้นหลังให้สอดคล้องกับอารมณ์และบริบทของสคริปต์ของคุณ ส่งผลให้การพูดนำเสนอเป็นธรรมชาติมากขึ้น ถ่ายทอดอารมณ์ได้ตรงจุด และเล่าเรื่องได้อย่างสมจริง ไม่ว่าเริ่มจากอวตารประเภทใดก็ตาม
ไม่ว่าคุณจะสร้างตัวตนเสมือนที่เหมือนตัวคุณจริงๆ หรือออกแบบบุคลิกใหม่ทั้งหมด HeyGen มอบเครื่องมือให้คุณสร้างอวตารที่เป็นตัวคุณอย่างแท้จริง