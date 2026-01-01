ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างอวตารแบบกำหนดเองจากรูปถ่ายของตัวเอง วิธีนี้ทั้งรวดเร็วและง่าย ช่วยให้ดิจิทัลทวินของคุณมีชีวิตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องบันทึกวิดีโอหรือเตรียมอุปกรณ์ใดๆ
เริ่มจากหน้า Avatars
จากแดชบอร์ด HeyGen ของคุณ คลิก Avatars ในแถบนำทางด้านซ้าย เลือก Create New Avatar จากนั้นเลือก Start with Photo
อัปโหลดรูปภาพของคุณ
อัปโหลดรูปถ่ายล่าสุดคุณภาพสูงที่เห็นเฉพาะตัวคุณอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรมีทั้งภาพระยะใกล้และภาพเต็มตัว ถ่ายจากหลายมุมมอง และมีสีหน้าหลากหลาย เช่น ยิ้ม หน้านิ่ง หรือจริงจัง ใช้รูปที่สะท้อนลักษณะหน้าตาปัจจุบันของคุณอย่างแม่นยำ
Photo Avatar ต้องสร้างจากใบหน้าที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ มีรายละเอียดและสัดส่วนใบหน้าที่สมจริง หากรูปของคุณเป็นการ์ตูนหรือภาพวาด Avatar IV จะเหมาะกว่า
Create or add to an avatar
หลังจากอัปโหลดรูปภาพแล้ว ให้เลือกว่าต้องการเพิ่มรูปเข้าไปใน Look ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างอวตารใหม่ทั้งหมด หากกำลังสร้างอวตารใหม่ ให้กรอกชื่อ เลือกอายุ เพศ และเชื้อชาติ ตรวจสอบเงื่อนไข แล้วคลิก Continue
เลือกเสียง
จากนั้นเลือกเสียงสำหรับอวตารของคุณ สามารถเลือกจาก HeyGen Voice Library ใช้เสียงแบบกำหนดเองของคุณ หรือออกแบบเสียงใหม่ได้
เมื่อเลือกแล้ว HeyGen จะเริ่มสร้างอวตารของคุณทันที
จัดการอวตารของคุณ
เมื่อการสร้างเสร็จสมบูรณ์ Photo Avatar ของคุณจะแสดงในรายการ Avatars จากนั้นสามารถเพิ่ม Look ใหม่ แก้ไข Look เดิม หรือเปลี่ยนชื่ออวตารได้ทุกเมื่อ
หากต้องการลบอวตาร ให้คลิกเมนูจุดสามจุดบนอวตารแล้วเลือก ลบ