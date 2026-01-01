Want to personalize your videos like never before? With Digital Twins in HeyGen, you can create an avatar that looks and feels like you, right down to your style, expressions, and voice. It’s the most personal way to show up in your videos, without always being on camera.
Get started in the Avatars tab
เข้าสู่ระบบบัญชี HeyGen ของคุณแล้วเปิดแท็บ Avatars จากแดชบอร์ด จากนั้นเลือก Digital Twin ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่
Click Create Avatar, then select Get Started. Review the recording tips to ensure the best possible quality. You’ll also be asked whether to enable gesture detection, which captures larger movements in your footage and saves them as reusable gestures for your videos.
ถัดไปเลือกวิธีส่งฟุตเทจของคุณ คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอ บันทึกโดยตรงด้วยเว็บแคมหรือบันทึกด้วยโทรศัพท์ของคุณ
Best practices for recording footage
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้อัปโหลดหรือบันทึกวิดีโอความยาวประมาณ 2 นาที รักษาการเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติและหลีกเลี่ยงท่าทางที่เกินจริงเพื่อไม่ให้อวตารของคุณดูเคลื่อนไหวเกินไป
ควรใช้กล้องหรือสมาร์ทโฟนความละเอียดสูงเมื่อทำได้ หากแค่ทดสอบ คลิปยาว 30 วินาทีก็เพียงพอแล้ว สามารถอัปโหลดวิดีโอที่ถ่ายไว้หรือบันทึกโดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้
อัปโหลดและส่งฟุตเทจของคุณ
หลังจากอัปโหลดวิดีโอแล้ว คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมได้ เช่น เก็บเสียงบรรยากาศ ปรับระดับความดังของเสียงให้สม่ำเสมอ ลบพื้นหลัง และส่งออกอวตารของคุณในความละเอียด 4K
จากนั้นระบบจะแจ้งให้คุณบันทึกวิดีโอยืนยันตัวตนสั้นๆ ผ่านเว็บแคม ซึ่งสามารถทำได้หลังจากสร้างอวตารของคุณแล้ว HeyGen จะวิเคราะห์วิดีโอของคุณและเน้นจุดที่อาจต้องปรับปรุง
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก Submit จากนั้น HeyGen จะสร้าง Digital Twin ของคุณและเพิ่มเข้าไปในคลังทรัพยากรของคุณ
Edit your Digital Twin
เมื่อสร้างอวตารเสร็จแล้วสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลา เลือกอวตารของคุณแล้วคลิก Edit Avatar
จากหน้านี้คุณสามารถลบหรือปรับพื้นหลัง เปลี่ยนความละเอียด และเลือกหรืออัปเดตเสียงได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก Save Changes
สร้างลุคอวตารเพิ่มเติม
คุณยังสามารถสร้าง Avatar Looks เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับวิดีโอของคุณได้ โดย Look แต่ละแบบคือเวอร์ชันต่างๆ ของ Digital Twin ของคุณที่มีชุด ท่าทาง หรือพื้นหลังที่แตกต่างกัน
หากต้องการสร้าง Look ให้คุณอัปโหลดวิดีโอความยาว 1 นาทีหรือชุดรูปภาพแบบกำหนดเอง สำหรับการอัปโหลดรูปภาพควรมีทั้งภาพระยะใกล้และภาพเต็มตัวผสมกัน พร้อมมุมและสีหน้าที่หลากหลาย หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว Look ใหม่ของคุณจะพร้อมใช้งานในทุกโปรเจกต์
ตอนนี้คุณมี Digital Twin ของตัวเองพร้อมใช้งานใน HeyGen แล้ว ด้วย Look แบบกำหนดเองและความสามารถในการแสดงอารมณ์ ทำให้สร้างวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย