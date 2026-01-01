Benefícios

Traduza vídeos em indonésio (Bahasa) para português, do jeito prático

Expandir para mercados de língua portuguesa não exige regravar seu conteúdo. Um único vídeo bem traduzido pode alcançar um público totalmente novo.

Com este fluxo de trabalho de tradução de vídeo do indonésio (Bahasa) para o português, você pode:

Converter o indonésio (Bahasa) falado em uma transcrição em português com marcação de tempo

Gerar legendas em português devidamente sincronizadas

Adicione narração em português para uma localização mais eficaz

Exporte arquivos prontos para o YouTube, portais de treinamento e plataformas sociais