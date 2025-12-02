Passe instantaneamente do inglês para o sueco

Traduzir conteúdo de vídeo em inglês para sueco leva apenas alguns minutos. Você pode converter demonstrações de produtos, aulas, webinars ou conteúdo de marketing sem precisar editar legendas manualmente.

Alcance públicos que falam sueco

A Suécia e a região nórdica representam mercados altamente engajados digitalmente. Traduzir seus vídeos em inglês para o sueco ajuda a ampliar o alcance e melhorar a acessibilidade.

Economize tempo e custos de produção

Em vez de gerenciar ferramentas separadas para transcrição, tradução e formatação, a HeyGen mantém tudo em um único fluxo de trabalho, o que simplifica a publicação.

Publique em várias plataformas

Exporte arquivos de legenda SRT ou VTT para YouTube, cursos online, sistemas internos de treinamento e plataformas sociais.

Para fluxos de trabalho específicos do YouTube, você pode simplificar a publicação de legendas usando: