Tudo o que você precisa está integrado em uma única plataforma. Você pode produzir transcrições precisas, traduzir de inglês para coreano, criar legendas, aprimorar narrações em coreano, clonar vozes, corrigir termos de marca, ajustar a pronúncia, refinar o tempo e gerar dublagem em coreano com sincronização labial. Isso ajuda você a localizar rapidamente conteúdos em inglês e manter uma qualidade consistente em todos os seus recursos de vídeo.

Se você gerencia projetos multilíngues, o HeyGen Tradutor de Alemão para Coreano também oferece suporte à expansão regional.