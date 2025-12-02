Benefícios

Traduza vídeos em inglês para grego e mais de 125 idiomas

Se você está localizando conteúdo em grande escala, a tradução de inglês para grego geralmente faz parte de uma estratégia multilíngue mais ampla. A HeyGen oferece um fluxo de trabalho único e consistente para que você publique mais rápido em vários mercados, sem precisar trocar de ferramenta.

Por exemplo, se você também estiver expandindo para mercados de língua espanhola, poderá usar o mesmo processo para tradução de vídeo de inglês para espanhol:

O mesmo sistema oferece suporte a mais de 125 idiomas, ajudando você a ampliar seu conteúdo global sem precisar recriar todo o seu fluxo de trabalho.





