Ultrapasse fronteiras e barreiras linguísticas.

O Fórum Econômico Mundial é a organização internacional para a cooperação público-privada, oferecendo uma plataforma global, imparcial e sem fins lucrativos para conexões significativas entre as partes interessadas. No recente Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, o Presidente da Argentina, Javier Milei, utilizou a Tradução de Vídeo da HeyGen para traduzir seu discurso em tempo real do espanhol para múltiplos idiomas, incluindo inglês, francês, mandarim e árabe.

Com o HeyGen, Javier Milei proferiu todo o seu discurso, com seu próprio sotaque sem dublagem, para um público global, transcendendo fronteiras geográficas e barreiras linguísticas. Diferentemente da dublagem, o HeyGen pode sincronizar os lábios com precisão e combinar o sotaque, a voz e o tom do orador sem atraso em mais de 175 idiomas.