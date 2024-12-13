Comunique informações importantes rapidamente.

A Rede de Meteorologia fornece informações climáticas 24 horas por dia, 365 dias por ano, para mais de 40 milhões de usuários por mês em diversos mercados. Como o clima é baseado na localização, A Rede de Meteorologia precisava de uma maneira de fornecer previsões meteorológicas mais localizadas para cada comunidade.

Para fazer isso, a The Weather Network criou seu primeiro avatar assistido por IA usando HeyGen. Isso não substitui os apresentadores de meteorologia no ar, mas permite que eles usem avatares em mensagens patrocinadas. Com o consentimento explícito de seus meteorologistas, a empresa pode aproveitar a IA para fornecer previsões hiperlocais em uma escala maior e oferecer uma oportunidade para que comunidades e economias locais se preparem e respondam a eventos relacionados ao clima.

Empresas dos setores de mídia meteorológica e serviços de informação estão idealmente preparadas para aproveitar o extraordinário poder da IA para comunicar melhor informações que salvam vidas, contar histórias envolventes e ajudar as pessoas a tomar decisões diárias", diz Nana Banerjee, Presidente e CEO da Pelmorex Corporation.