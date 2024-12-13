Vídeo Avatar
Localização
Empresa

Como a The Weather Network fornece previsões hiper-localizadas com avatares de IA

A Rede de Clima

INDÚSTRIAEmpresa
DEPARTAMENTOLocalização
LOCALIZAÇÃO🌍 Oakville, Ontário

Comunique informações importantes rapidamente.

A Rede de Meteorologia fornece informações climáticas 24 horas por dia, 365 dias por ano, para mais de 40 milhões de usuários por mês em diversos mercados. Como o clima é baseado na localização, A Rede de Meteorologia precisava de uma maneira de fornecer previsões meteorológicas mais localizadas para cada comunidade.

Para fazer isso, a The Weather Network criou seu primeiro avatar assistido por IA usando HeyGen. Isso não substitui os apresentadores de meteorologia no ar, mas permite que eles usem avatares em mensagens patrocinadas. Com o consentimento explícito de seus meteorologistas, a empresa pode aproveitar a IA para fornecer previsões hiperlocais em uma escala maior e oferecer uma oportunidade para que comunidades e economias locais se preparem e respondam a eventos relacionados ao clima.

Empresas dos setores de mídia meteorológica e serviços de informação estão idealmente preparadas para aproveitar o extraordinário poder da IA para comunicar melhor informações que salvam vidas, contar histórias envolventes e ajudar as pessoas a tomar decisões diárias", diz Nana Banerjee, Presidente e CEO da Pelmorex Corporation.

Histórias Recomendadas

MarketingAvatar Video

AI Smart Ventures

Aprenda como a AI Smart Ventures utilizou as ferramentas da HeyGen AI para elevar o seu negócio, criando soluções impactantes com tecnologia de vídeo de ponta.

altalt
TrainingAvatar Video

Sibelco

A Sibelco aprimorou a segurança e o treinamento corporativo utilizando a plataforma de vídeo HeyGen AI, transformando o engajamento e garantindo uma comunicação eficaz globalmente.

altalt
E-LearningVideo Translation

Pedra de Roseta

Descubra como o Rosetta Stone aprimora o aprendizado de idiomas com as ferramentas de IA da HeyGen, criando conteúdo de vídeo multilíngue envolvente que quebra barreiras de forma eficaz.

altalt
Recursos e Benefícios

Localização com um clique

Fale diretamente com seu público em seu idioma, com um toque cultural que constrói confiança.

altalt

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo